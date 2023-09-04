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Китайская пресса: Российский ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на украинский кризис

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Китайская пресса: Российский ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на украинский кризис

По мнению экспертов, российский стратегический ракетный комплекс РС-28 "Сармат" способен оказать серьезное влияние на ход вооруженного конфликта на Украине.


Как сообщает аналитик Габриэль Хонрада в материале, опубликованном в китайском издании Asia Times, развертывание комплекса РС-28 способно бросить вызов существующим глобальным системам контроля над вооружениями, при этом затрудняя логику стратегического сдерживания.

Кроме того, по мнению эксперта, развертывание стратегического ракетного комплекса "Сармат" может повлиять как на украинский кризис, так на сферу стратегической стабильности в целом. Хонрада также подчеркнул, что "Сармат" является свидетельством значительного прорыва в области российских технологий производства межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Эксперт также отметил, что заявленные характеристики "Сармата" свидетельствуют об универсальности этого оружия, а также демонстрирует способность России расширять свой ядерный арсенал несмотря на многочисленные санкции Запада.

Обозреватель китайского издания также отмечает, что из-за вооруженного конфликта на Украине в мире вновь заговорили об угрозах применения ядерного оружия, а также начали осознавать важную роль наличия эффективных каналов связи во время кризисов.

"Сармат" — российский стратегический межконтинентальный ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Масса такой ракеты превышает 200 тонн. "Сармат" призван заменить стоящие на вооружении российских РВСН ракеты "Воевода".
Использованы фотографии:
Минобороны России
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13 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:20
    +5
    развертывание стратегического ракетного комплекса "Сармат" может повлиять как на украинский кризис, так на сферу стратегической стабильности в целом.

    развертывание стратегического ракетного комплекса "Сармат" может повлиять на сферу стратегической стабильности в целом, но не на "украинский кризис".
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:57
      +2
      Это стратегический вариант.Конкретно для для СВО нужно "подтягивать" тактический уровень.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:36
    +3
    Ядреные аргументы влияют на глобальную расстановку сил... при чем здесь украинские дела?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:44
      +2
      Так ведь неумные люди (это не я так написал) в комментах требуют же ядерной ответки же. Вот китайские товарищи им сладенького подкинули.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:40
    +3
    Сормат - страховка от уничтожения,но не инструмент в борьбе с нацистами .
    Так что придется опять рядовому Ване , пешком до Берлина идти
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:55
      +1
      Вот рядовой воюет а самое мощное оружие пылится, потом еще и утилизировать за счет бюджета.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:43
    -1
    ядерная оружие должно нести понимание полного уничтожения, а не угрозу нескольким мегаполисам. уничтожаешь несколько городов, а враг придет и уничтожит всех. и кто победил...
    получится превратить мировой океан в радиоактивную лужу в крайнем случае?
  5. andr327
    andr327 Сегодня, 14:44
    +4
    А причем Ярс на заставке?
    комментарий слишком короткий, но фото можно подобрать другое
  6. Thumbs
    Thumbs Сегодня, 14:49
    0
    Во будет умора, если сегодня Едик нагнёт кота Леопольда по зерновой сделке. Эффект влияния на ход конфликта на Украине будет больший, чем от «Сармат» в шахте.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:53
    +3
    Мир видит что власти РФ трусливы и не будут применять этот комплекс так бы давно 404 выжгли так что не повлияет.
  8. Александр123
    Александр123 Сегодня, 14:57
    +1
    Каким же образом он повлияет? Как рубились там, так и будут. И ни какой сармат в этом деле не поможет. У нас ведь подобных комплексов - не единственный сармат, и были они. И по этой логике война там вообще начаться не могла. А вот же началась.
  9. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:00
    0
    Бред комментировать, как сармат связан с украиной, не хочется, хочется о вечном...
    Ну почему на ярсах огнетушитель на морде красного цвета? Нет зелёной краски их перекрасить? Или хотя-бы зелёный чехол на него натянуть?
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:08
    0
    В общем выходит что применяемым вооружением сломить укроину пока не выходит . Это при том что у них ещё пока нет авиации , ракет типа Искандер , Х, кинжал и нет флота . А что будет когда все появится и будет достигнут паритет !? Остаётся только Ядрен батоном пугать ?