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7 сентября будет запущен первый японский лунный модуль

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7 сентября будет запущен первый японский лунный модуль

В последнее время в мире все больше возрождается интерес к исследованию единственного спутника нашей планеты, и все больше новых космических держав отправляют на Луну свои космические аппараты.


Недавно поверхности Луны достиг индийский посадочный модуль «Викрам». А вскоре, как стало известно, к земному спутнику отправится и первый японский лунный модуль SLIM. Это совместный проект японской компании Mitsubishi Heavy Industries и аэрокосмического агентства страны JAXA. Согласно сообщению компании Mitsubishi, модуль должен быть запущен в этот четверг, 7 сентября.

Лунный модуль SLIM отправится в космос на японской ракете-носителе среднего класса Н2А. Вместе с этим модулем будет запущен и американский астрономический спутник XRISM. Запуск ракеты Н2А с модулем и спутником состоится в 08.42 по местному времени (02.42 по Москве) с японского космодрома Танегасима.

История с запуском этого модуля тянется уже относительно давно. Сам модуль был готов еще в 2017 году, а его запуск планировался в 2021 году. Однако ряд финансовых и технических проблем вынудили отложить запуск модуля SLIM на конец августа этого года. Затем из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме Танегасима было решено отправить модуль к Луне до 15 сентября.
Использованы фотографии:
Сайт аэрокосмического агентства Японии JAXA
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:30
    0
    Остаётся только... ждать, когда у нас космическая отрасль заработает как надо.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:45
      0
      Остаётся только... ждать, когда у нас космическая отрасль заработает как надо.
      Зачем она царской России, это ни как не повлияет на торговлю углеводородами. Не профильный актив.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:32
    0
    Ещё до индийцев поверхности Луны коснулась наша станция.