





После подрыва киевским режимом дамбы на Каховской ГЭС, одноименное водохранилище превратилось в нечто наподобие пустыни. Еще совсем недавно его дно напоминало лунный пейзаж и было покрыто глубокими трещинами.Между тем уже сейчас оно стремительно покрывается зеленью. Об этом свидетельствуют недавние спутниковые снимки, опубликованные в сети.Причина столь быстрого преображения, вероятно, заключается в разрастании клевера и люцерны. О том, что дно бывшего Каховского водохранилища было засеяно данными растениями сотрудниками национального природного парка «Каменская Сечь», не так давно сообщало министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.Согласно опубликованной информации, данная мера была предпринята для того, чтобы предотвратить перенос ветром опасных веществ, которые могут содержаться в отложениях грунта, формировавшихся пости 70 лет. Не исключено, что речь идет о сбросе химикатов в водохранилище, которые могли осуществлять украинские предприятия.Кроме того, клевер и люцерна укрепят грунт, что защитит более низкие участки от размывания и образования овражной сети.Напомним, что разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое было необходимо ВСУ для улучшения своих позиций перед широко разрекламированным контрнаступлением (ВС РФ пришлось отойти из затопленных районов на левом берегу Днепра), нанесло серьезнейший урон сельскому хозяйству и экологии, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Более того, в результате украинского теракта пострадали тысячи человек, которых киевские власти в ходе своей пропаганды по-прежнему называют своими согражданами.