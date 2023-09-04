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Территория бывшего Каховского водохранилища стремительно покрывается растительностью

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Территория бывшего Каховского водохранилища стремительно покрывается растительностью

После подрыва киевским режимом дамбы на Каховской ГЭС, одноименное водохранилище превратилось в нечто наподобие пустыни. Еще совсем недавно его дно напоминало лунный пейзаж и было покрыто глубокими трещинами.


Между тем уже сейчас оно стремительно покрывается зеленью. Об этом свидетельствуют недавние спутниковые снимки, опубликованные в сети.





Причина столь быстрого преображения, вероятно, заключается в разрастании клевера и люцерны. О том, что дно бывшего Каховского водохранилища было засеяно данными растениями сотрудниками национального природного парка «Каменская Сечь», не так давно сообщало министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Согласно опубликованной информации, данная мера была предпринята для того, чтобы предотвратить перенос ветром опасных веществ, которые могут содержаться в отложениях грунта, формировавшихся пости 70 лет. Не исключено, что речь идет о сбросе химикатов в водохранилище, которые могли осуществлять украинские предприятия.

Кроме того, клевер и люцерна укрепят грунт, что защитит более низкие участки от размывания и образования овражной сети.

Напомним, что разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое было необходимо ВСУ для улучшения своих позиций перед широко разрекламированным контрнаступлением (ВС РФ пришлось отойти из затопленных районов на левом берегу Днепра), нанесло серьезнейший урон сельскому хозяйству и экологии, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Более того, в результате украинского теракта пострадали тысячи человек, которых киевские власти в ходе своей пропаганды по-прежнему называют своими согражданами.
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9 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 14:28
    +5
    Надо быть внимательнее, чтобы хахло эту землю коноплёй не засеяло, как Зельц обещался.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:43
      +1
      По "проекту"-ЦПКО им.В.Зеленского.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:45
      +1
      Надо быть внимательнее, чтобы еврофашисты не просочились через клевер и люцерну на наш берег.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 14:59
        0
        если там все таки посадить мак и коноплю то можно не боятся рейда фашистов они улетят на драконах оттуда
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:30
    +2
    Вначале взорвали дамбу, а потом начали бороться с последствиями.
    Словно там люди с двух планет. С воинствующей и с мирной.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:56
      -2
      Дамба и сама ГЭС находится постоянно на территории контроля рос.армии.
      Как ВСУ умудрились взорвать машинный зал и дамбу? - уму непостижимо.
      Это под силу только Джеймсу Бонду или Супермену из мультиков. laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:33
    +9
    Когда и как они её засеяли??? Скорее всего, сорняки самосевом заняли освободившееся пространство.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:42
    +4
    Когда это прошел сев трав и никто об этом не осведомлен ?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:48
      +5
      Для людей, выкопавших Чёрное море, засеять клевером Каховское море - сущий пустяк. Силой мысли.