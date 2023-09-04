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Появились кадры уничтожения склада боеприпасов 126-й бригады ВСУ на Херсонском направлении

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Появились кадры уничтожения склада боеприпасов 126-й бригады ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении Вооруженные силы Российской Федерации высокоточным ударом поразили склады с боеприпасами ВСУ. Кадры уничтожения места складирования боеприпасов появились сегодня в интернете.


ВС РФ нанесли удар по складам, на которых хранятся боеприпасы 126-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Эта бригада активно действует на Херсонском направлении. Вчера мощному удару ВС РФ подверглись казармы данной бригады территориальной обороны под городом Бериславом. Удары по складам с боеприпасами наносила артиллерия группировки войск "Днепр" ВС РФ.

О 126-й бригаде территориальной обороны известно, что она была сформирована в Одесской области, а задействовали ее в боевых действиях в Николаевской области Украины и, затем, в российской Херсонской области. В состав бригады входят штаб, 6 стрелковых батальонов территориальной обороны, разведывательная, инженерная, комендантская роты, рота материально-технического обеспечения и медицинский пункт.






ВС РФ в последнее время активизировали нанесение ударов по местам дислокации личного состава, вооружений и военной техники, складирования боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении. С помощью таких ударов российская армия проводит «профилактику» наступательных действий украинских формирований, нанося им значительный урон и не позволяя использовать часть своего военного потенциала непосредственно на линии фронта.

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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:18
    0
    Могут ли специально обученные люди порадовать нас и хотя бы приблизительно по видео оценить к-во демилитаризованных боеприпасов ВФУ в тоннах?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    0
    В должности заместителя командира 126 бригады ТО ВСУ служит полковник - Лариса Якобчук ,когда сбросим на на неё "поллитровку" с крулушками?
  3. Александр123
    Александр123 Сегодня, 15:08
    0
    Ну, музыкальное сопровождение, может, хорошее.