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В Кении сегодня стартовал первый Африканский климатический саммит

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В Кении сегодня стартовал первый Африканский климатический саммит

Сегодня в Найроби – столице Кении стартовал первый Африканский климатический саммит. Данное мероприятие будет посвящено, главным образом, этому континенту, поскольку именно он больше всех страдает от последствий изменений климата, нанося при этом наименьший ущерб планете от выбросов парниковых газов.


Так, в ходе саммита африканские страны намерены сосредоточить свои усилия на глобальном финансировании проектов в области защиты климата на континенте. Также стороны коснутся и темы расширения использования возобновляемых источников энергии, а также разнообразия минеральных ресурсов.

Президент Кении Уильям Руто, открывая сегодняшний саммит, подчеркнул необходимость его проведения «ради спасения жизней миллионов людей и всей планеты в целом от различных стихийных бедствий».

Мы стремимся к принятию новой повестки дня, заключающейся в обеспечении процветания и устойчивого развития

– написал глава кенийского государства на своей странице в соцсетях.

Более того, добавил Руто, для того, чтобы достичь всех поставленных целей в этом направлении он призвал международное сообщество разблокировать внешнее финансирование Африки, облегчив при этом долговое бремя странам континента.

В то же время, заявил вице-президент Глобального энергетического альянса для людей и планеты в Африке и исполнительный директор секретариата Африканского климатического саммита Джозеф Нганга, в ходе мероприятия Африка продемонстрирует всему миру, что «континент является не заложником чьих-то интересов, а движущей силой, предлагающей конкретные решения глобальным проблем».

Помимо участия в саммите африканских государств, представленных 54 странами, на встрече также будут присутствовать представители ООН (в том числе и генсек организации Антониу Гутерриш), председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, международные правительства, НПО. Из представителей стран Европы участие в мероприятии примет Германия, от имени которой выступать будут парламентский секретарь министерства экономического сотрудничества развития страны от СДПГ Б. Кофлер и уполномоченная кабмина ФРГ по международной климатической политике госсекретарь МИД республики Дженнифер Морган.

Стоит отметить, что изменения климата самым неблагоприятным образом сказываются на Африке, в которой была зафиксирована самая сильная засуха за последние 40 лет. Вместе с тем, остро стоит и проблема отсутствия в Сахеле (от Сенегала на западе до Джибути на востоке) продовольственной безопасности.

Между тем согласно данным, имеющимся в распоряжении Международного энергетического агентства, инвестиции в энергетическую инфраструктуру Африки составляют всего 3% от выделяемых на эти цели средств на глобальном уровне.
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7 комментариев
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  1. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Вчера, 15:35
    +2
    Так, в ходе саммита африканские страны намерены сосредоточить свои усилия на глобальном финансировании проектов в области защиты климата на континенте.

    Правильно. Начать нужно с защиты африканских лягушек, которые своим кваканьем вызывают дождь. А видели, какая в Африке засуха? Вот то то и оно. А кто у нас лягушек схарчил? Правильно... Всех их в пеший эротический тур.
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:42
    0
    Данное мероприятие будет посвящено, главным образом, этому континенту, поскольку именно он больше всех страдает от последствий изменений климата, нанося при этом наименьший ущерб планете от выбросов парниковых газов.
    . Опять про парниковые ГАЗЫ!!!
    Вот хочется полосатикам загнать всех под одну, свою повесточку...
    Вопрос... кто это затеял, профинансировать. Можно подумать у африканских стран, правительств, поважнее забот нет!?!?!?
  3. samarin1969
    samarin1969 Вчера, 15:44
    0
    Вместо того чтобы гасить свой демографический взрыв, попрошайки решили координировать свой шантаж. Это их проблемы
  4. knn54
    knn54 Вчера, 15:54
    0
    НИЧЕГО не даст этот саммит. ТНК как загрязняли,так и будут загрязнять,население будет продолжать расти в геометрической прогрессии.Дело ведь не в углекислом газе,а метане.
    Меньше деревьев надо вырубать,а больше садить. Особенно в "Амазонии".
    Финансовая компенсация мало что даст.Разве что свары из за "доли."
  5. ASM
    ASM Вчера, 16:06
    +1
    И никто ничего с климатом не сделает. Уже 12 тысяч лет идет постепенное потепление. И снижение выбросов парниковых газов всего человечества даст только крохотное снижение общей тенденции в краткосрочной (по историческим меркам) перспективе. Эта современная "борьба" за выбросы - это не более чем попил бабла, типа как ранее попил бабла на озоновых дырах. Не о том нужно думать, а вкладываться в прогнозируемые расширения/сужения зон комфортного проживания человека и размещения производств.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Вчера, 17:02
      0
      Цитата: ASM
      Эта современная "борьба" за выбросы - это не более чем попил бабла, типа как ранее попил бабла на озоновых дырах.

      Абсолютно верно. А еще это рередел места под Солнцем. Помнится, в 90-е нас нехило так подвинули на мировом рынке галогеноуглеродов (хладогенты и пр.) под мулькой борьбы с озоновыми дырами. Холодильники и кондиционеры тогда появились с зеленым листочком. Весь мир развели тогда эти "экологи" на мякине.
  6. ligatura
    ligatura Вчера, 17:31
    0
    Доступная чистая питьевая вода и экономически доступная энергия при большом населении могут создать богатые отрасли промышленности и страны. В Африке большое население. Итак, можно ли предположить, что главными (самыми базовыми) интересами Африки сейчас являются образование, водоснабжение и энергетика? Чтобы создать рабочие места, остановить эмиграцию и начать строить функционирующие страны с больницами, университетами, инфраструктурой, безопасностью...