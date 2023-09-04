В Кении сегодня стартовал первый Африканский климатический саммит

Мы стремимся к принятию новой повестки дня, заключающейся в обеспечении процветания и устойчивого развития

Сегодня в Найроби – столице Кении стартовал первый Африканский климатический саммит. Данное мероприятие будет посвящено, главным образом, этому континенту, поскольку именно он больше всех страдает от последствий изменений климата, нанося при этом наименьший ущерб планете от выбросов парниковых газов.Так, в ходе саммита африканские страны намерены сосредоточить свои усилия на глобальном финансировании проектов в области защиты климата на континенте. Также стороны коснутся и темы расширения использования возобновляемых источников энергии, а также разнообразия минеральных ресурсов.Президент Кении Уильям Руто, открывая сегодняшний саммит, подчеркнул необходимость его проведения «ради спасения жизней миллионов людей и всей планеты в целом от различных стихийных бедствий».– написал глава кенийского государства на своей странице в соцсетях.Более того, добавил Руто, для того, чтобы достичь всех поставленных целей в этом направлении он призвал международное сообщество разблокировать внешнее финансирование Африки, облегчив при этом долговое бремя странам континента.В то же время, заявил вице-президент Глобального энергетического альянса для людей и планеты в Африке и исполнительный директор секретариата Африканского климатического саммита Джозеф Нганга, в ходе мероприятия Африка продемонстрирует всему миру, что «континент является не заложником чьих-то интересов, а движущей силой, предлагающей конкретные решения глобальным проблем».Помимо участия в саммите африканских государств, представленных 54 странами, на встрече также будут присутствовать представители ООН (в том числе и генсек организации Антониу Гутерриш), председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, международные правительства, НПО. Из представителей стран Европы участие в мероприятии примет Германия, от имени которой выступать будут парламентский секретарь министерства экономического сотрудничества развития страны от СДПГ Б. Кофлер и уполномоченная кабмина ФРГ по международной климатической политике госсекретарь МИД республики Дженнифер Морган.Стоит отметить, что изменения климата самым неблагоприятным образом сказываются на Африке, в которой была зафиксирована самая сильная засуха за последние 40 лет. Вместе с тем, остро стоит и проблема отсутствия в Сахеле (от Сенегала на западе до Джибути на востоке) продовольственной безопасности.Между тем согласно данным, имеющимся в распоряжении Международного энергетического агентства, инвестиции в энергетическую инфраструктуру Африки составляют всего 3% от выделяемых на эти цели средств на глобальном уровне.