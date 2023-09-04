Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ в районе Артемовска

8
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ в районе Артемовска

Российское Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлена боевая работа военнослужащих десантно-штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ в районе западных окраин Артемовска.


Операторы разведывательных беспилотников своевременно выявили несколько групп пехоты боевиков киевского режима, выдвинувшихся в направлении позиций российской армии. Позволив противнику продвинуться до определенных рубежей и позволив боевикам выйти из лесопосадки на открытую местность, российские десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающих украинских боевиков.





Кроме того, подразделениями ПВО российских десантных войск пусками ракет из ПЗРК "Верба" были уничтожены ударные беспилотные летательные аппараты противника. Смелые и решительные действия российских десантников не позволили украинским пехотным подразделениям приблизиться к обороняемому Артемовску.

Также сообщается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" в районе Артемовска, используя удары артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем успешно отразили три волны атак штурмовых групп украинской армии.

Потери противника на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 285-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять единиц легкой бронетехники, семь автомобилей, а также несколько единиц САУ "Гвоздика" и американских САУ М109 "Paladin". Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две украинские гаубицы М105 производства США.

Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:57
    +2
    Очевидно, что ситуация, в разных местах, складывается по разному... но в общем то, принципиально, ни туда, ни сюда.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 18:28
      -1
      но в общем то, принципиально, ни туда, ни сюда.
      ....что значит ни туда ни сюда....всё идёт по плану..а план и задачи СВО заключались в демилитаризации и денацификации хунты...с первой задачей справились...у хунты своей техники нет ровно как и её производства...сейчас планомерно идёт денацификация о горами трупов нацыков...процесс сложнее ...но он идёт
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:56
        0
        Спорить смысла нет... подождём и посмотрим, что и как получится и не когда ни будь потом, в какие то обозримые, приемлемые сроки.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 15:59
    -2
    ВСУ не зря держит в напряжении Артемовск, не имея шансов взять его.
    Под Артемовском рос.армия вынуждена держать не мобилизованных, а элитные части:
    ВДВ, Ахмат, спецназы.
    Которые скованы постоянными атаками ВСУ и не могут быть переброшены в Запорожье.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 16:06
      +5
      Все , немножко не так ). Ну да ваше мнение это ваше мнение.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 16:53
    +2
    Молодцы десантура!
    Никто кроме нас!
    Хоть и посредственно, но имел отношение к десантуре, и всегда восхищался ими!
    Где то есть фото массовой выброски десанта с техникой возле озера Ханка, 1968 год. Надо поискать. good
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 20:47
    0
    Пацаны молодцы, спору нет, но какие тут Паладины, Акации и другая техника уничтожена? Я такое видео из своего окна могу снять, что за херь?
  5. _Ugene_
    _Ugene_ Вчера, 22:28
    -1
    зачем такими длинными очередями лупят? ведь по воробьям же большая часть идёт