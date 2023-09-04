Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ в районе Артемовска

Российское Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлена боевая работа военнослужащих десантно-штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ в районе западных окраин Артемовска.
Операторы разведывательных беспилотников своевременно выявили несколько групп пехоты боевиков киевского режима, выдвинувшихся в направлении позиций российской армии. Позволив противнику продвинуться до определенных рубежей и позволив боевикам выйти из лесопосадки на открытую местность, российские десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающих украинских боевиков.
Кроме того, подразделениями ПВО российских десантных войск пусками ракет из ПЗРК "Верба" были уничтожены ударные беспилотные летательные аппараты противника. Смелые и решительные действия российских десантников не позволили украинским пехотным подразделениям приблизиться к обороняемому Артемовску.
Также сообщается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" в районе Артемовска, используя удары артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем успешно отразили три волны атак штурмовых групп украинской армии.
Потери противника на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 285-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять единиц легкой бронетехники, семь автомобилей, а также несколько единиц САУ "Гвоздика" и американских САУ М109 "Paladin". Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две украинские гаубицы М105 производства США.