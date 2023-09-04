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Истребитель F-4 Phantom II ВВС Турции «уронил» подвесной бак на открытую автостоянку в Анкаре

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Истребитель F-4 Phantom II ВВС Турции «уронил» подвесной бак на открытую автостоянку в Анкаре

Инцидент с истребителем F-4 Phantom II ВВС Турции произошел во время тренировочного полета над Анкарой. Как сообщили в Министерстве национальной обороны, в полете от самолета оторвался подвесной топливный бак и рухнул на автомобильную парковку.


Турецкий истребитель F-4, взлетевший с авиабазы Эскишехир возле одноименного города, потерял подвесной топливный бак, пролетая над Анкарой. Бак упал на открытую автомобильную стоянку, где повредил несколько автомобилей. К счастью, он не взорвался, поэтому пожара избежать удалось. Сам самолет благополучно добрался до аэродрома, где спокойно приземлился.

Во время полета в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования ВВС нашей страны по неизвестной причине упала на открытую стоянку, принадлежащую [нефтегазовой компании] TPAO. Самолет благополучно приземлился в Эскишехире. Жертв и пострадавших нет

- говорится в заявлении Минобороны Турции.


Истребители F-4 Phantom стоят на вооружении ВВС Турции почти 50 лет, первый самолет Анкара получила в 1974 году, решение о закупке данных самолетов было принято двумя годами ранее. Позднее турки получили несколько партий истребителей в рамках программ Peace Diamond I, II, III, IV, V и VI и Kaan.

На сегодняшний день турецкие ВВС имеют примерно 30 единиц истребителей F-4E-2020 Terminator, они стоят на вооружении 111-й эскадрильи на авиабазе Эскишехир и будут стоять, по планам командования, до 2030 года. F-4E-2020 Terminator - это модернизированный вариант F-4E Phantom, получивший импульсный доплеровский радар EL/M-2032, мультиплексную базу данных Mil Std 1553B, компьютер Elbit ACE-3, новую систему РЭБ и совершенно новую кабину с дисплеем Kaiser EL-OP HUD (Head-Up Display), MFD (многофункциональные дисплеи), и HOTAS (ручка управления самолетом).
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:44
    +3
    Повезло, что не полыхнуло!!!
    Там бы от всей стоянки ничего б не осталось.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:55
      +3
      Повезло что не авиационную бомбу уронил,а только бак.
      1. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 22:18
        -2
        Это точно, повезло. Всё-таки подвесной бак это не авиационная бомба которая весной по центру Белгорода прилетела.
      2. Jager
        Jager Сегодня, 00:20
        0
        Американцы вообще атомные бомбы теряли с самолетов))
  2. ASM
    ASM Вчера, 15:53
    +3
    Хорошо, что не рванул. Ведь топливо на 100% никогда не вырабатывается, а остатки испаряются и дают крайне взрывоопасную смесь. Мало того, пары топлива заметно взрывоопаснее, чем полностью заправленный бак.
  3. Галеон
    Галеон Вчера, 15:57
    +4
    Надо же, какие мамонты еще летают. "Как пуля быстрые"... Хотя, если на нас самих посмотреть... what
  4. agoran
    agoran Вчера, 16:07
    +1
    Скорее всего упал ПТБ подфюзеляжный. Там 3 ПТБ, насколько помню там по схеме выработки сначала вырабатывается подфюзеляжный, затем параллельно из крыльевых. Если-бы упал подкрыльевой, с одной плоскости,то должен сброситься в автомате и с другой.
  5. Пленник
    Пленник Вчера, 17:07
    +1
    winked "Бывает. Редко, но бывает. И довольно часто"(с) laughing
  6. ligatura
    ligatura Вчера, 17:15
    +4
    Во время полета в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования Военно-воздушных сил нашей страны по неизвестной причине упала на открытую стоянку, принадлежащую [нефтегазовой компании] TPAO - это очень грубый способ попросить заправить пустой топливный бак
    1. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 18:29
      +2
      Цитата: ligatura
      Во время полета в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования Военно-воздушных сил нашей страны по неизвестной причине упала на открытую стоянку, принадлежащую [нефтегазовой компании] TPAO - это очень грубый способ попросить заправить пустой топливный бак

      Экстренное задание, ждать было некогда, вот он его на заправку и отправил laughing good
  7. дядя_Рустам
    дядя_Рустам Вчера, 22:23
    -2
    Ну да бывает, что же тут поделать, самолётик- сильно не молодой. Но всё-таки турки- везунчики, прилети на эту стоянку такая вот ФАБ как весной в центр Белгорода прилетела, всё могло бы закончиться гораздо хуже.