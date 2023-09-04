Истребитель F-4 Phantom II ВВС Турции «уронил» подвесной бак на открытую автостоянку в Анкаре

Во время полета в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования ВВС нашей страны по неизвестной причине упала на открытую стоянку, принадлежащую [нефтегазовой компании] TPAO. Самолет благополучно приземлился в Эскишехире. Жертв и пострадавших нет

Инцидент с истребителем F-4 Phantom II ВВС Турции произошел во время тренировочного полета над Анкарой. Как сообщили в Министерстве национальной обороны, в полете от самолета оторвался подвесной топливный бак и рухнул на автомобильную парковку.Турецкий истребитель F-4, взлетевший с авиабазы Эскишехир возле одноименного города, потерял подвесной топливный бак, пролетая над Анкарой. Бак упал на открытую автомобильную стоянку, где повредил несколько автомобилей. К счастью, он не взорвался, поэтому пожара избежать удалось. Сам самолет благополучно добрался до аэродрома, где спокойно приземлился.- говорится в заявлении Минобороны Турции.Истребители F-4 Phantom стоят на вооружении ВВС Турции почти 50 лет, первый самолет Анкара получила в 1974 году, решение о закупке данных самолетов было принято двумя годами ранее. Позднее турки получили несколько партий истребителей в рамках программ Peace Diamond I, II, III, IV, V и VI и Kaan.На сегодняшний день турецкие ВВС имеют примерно 30 единиц истребителей F-4E-2020 Terminator, они стоят на вооружении 111-й эскадрильи на авиабазе Эскишехир и будут стоять, по планам командования, до 2030 года. F-4E-2020 Terminator - это модернизированный вариант F-4E Phantom, получивший импульсный доплеровский радар EL/M-2032, мультиплексную базу данных Mil Std 1553B, компьютер Elbit ACE-3, новую систему РЭБ и совершенно новую кабину с дисплеем Kaiser EL-OP HUD (Head-Up Display), MFD (многофункциональные дисплеи), и HOTAS (ручка управления самолетом).