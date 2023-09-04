Военное обозрение
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Telegram-канал рассказал о падении вертолета Ка-52 в Азовское море

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Telegram-канал рассказал о падении вертолета Ка-52 в Азовское море

В Азовское море упал военный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники в местных спасательных службах.


По информации источника, происшествие имело место еще 1 сентября 2023 года. Вертолет, пролетавший над акваторией Азовского моря, упал примерно в 1,5 километрах от береговой линии. Согласно источникам, находившихся на борту двух членов экипажа вертолета удалось спасти.

Предварительная версия, как отмечает Baza, в качестве главной причины падения вертолета рассматривает сложные метеорологические условия. В этот день в районе полетов воздушной машины наблюдался сильный туман. Члены экипажа вертолета были эвакуированы с места падения воздушной машины в ходе спасательной операции.

Рост количества происшествий, связанных с самолетами и вертолетами, связан, в том числе, и с многократным увеличением количества полетов в связи с проводимой ВС РФ специальной военной операцией. Летать приходится, в том числе, и в сложных погодных условиях, в темное время суток, что создает дополнительные риски.

Самой «громкой» авиакатастрофой России минувшего месяца стало падение бизнес-джета 23 августа 2023 года в Тверской области. На борту самолета находились куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов, а также бойцы ЧВК и члены экипажа.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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26 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Вчера, 15:49
    +16
    Главное, лётчики живы. Вертушку жаль, но это железо. Новую дадут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:54
      -8
      Главное что люди живы.Ка-52М новых наклепаем.
      1. Татьяна
        Татьяна Вчера, 16:02
        -4
        Хорошо, что лётчики в парашютах не запутались и их вовремя спасли, а то ведь они могли и утонуть.
      2. Читателль 2013
        Читателль 2013 Вчера, 16:04
        +29
        Интересно, зачем люди пишут эти посты про железо, новые наклепаем, причем слово в слово, годами одно и тоже
        Ничего умнее не можете написать, так хоть промолчите, клепальщики передовики
        1. Александр1971
          Александр1971 Вчера, 16:41
          +1
          Представляется, что в полутора км. от берега глубина моря невелика. Я помню, чтобы искупаться на Азове, приходилось топать по мелководью более получаса.
          Вертушку можно достать и починить, если она не сильно разбилась
          1. bober1982
            bober1982 Вчера, 17:07
            +5
            Цитата: Александр1971
            Вертушку можно достать и починить, если она не сильно разбилась

            Александр,каким образом можно починить машину,которая упала,да ещё и на дно,и не на дно - тоже починить не получится,в таких случаях это уже хлам.
            1. Румaтa
              Румaтa Вчера, 23:12
              +2
              Цитата: bober1982
              Александр,каким образом можно починить машину,которая упала,да ещё и на дно,и не на дно - тоже починить не получится,в таких случаях это уже хлам.

              Этот хлам миллионы стоит. Если даже нельзя восстановить фюзеляж, то можно использовать сотни деталей, агрегатов и прочих комплектующих.
          2. дядя_Рустам
            дядя_Рустам Вчера, 17:25
            +5
            Как показывает опыт, даже легковушку-утопленника имеет смысл чистить и реставрировать только с одной целью- сразу её загнать какому-нибудь не "лоху". Ездить долго и хорошо такая легковушка точно не будет. Думаю, что в случае с вертушкой, особенно боевой всё обстоит ещё хуже.
            1. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Вчера, 17:55
              +1
              Как показывает опыт, даже легковушку-утопленника имеет смысл чистить
              ...топляк топляку рознь....если у легковушки есть эл-мозги ..то ремонтировать после утопления бесполезно...а вот без мозгов..то те ещё долго будут гонять....с вертычем по ходу полный кирдык
      3. RED_ICE
        RED_ICE Вчера, 16:27
        +9
        Процесс постройки вертолета от изготовления первых деталей до начала проведения летных испытаний занимает порядка 9 месяцев

        https://smitsmitty.livejournal.com/86707.html?ysclid=lm4wvghzax406564323
      4. фа2998
        фа2998 Вчера, 17:02
        +1
        Наклепаем...Стоимость вертолета --более 1000000000 руб.
        Да и как?Это супер современный вертолет.Там системы о приближении земли и пр. системы.И правила полетов.
        Так можно все поразбивать,нужно тчательное расследование.Летательные аппататы у нас строят медленно. hi hi
      5. osp
        osp Вчера, 19:04
        +4
        По возможности функции ударных вертолетов и штурмовиков нужно перекладывать на ударные БПЛА различного класса.
        Они дешевле намного в производстве и эксплуатации.
        Это нормальная практика для всего мира.

        И да, недавно там Су-25 упал в море. Пилот погиб - вроде как не смог отстегнуть парашют при приводнении и утонул.
    2. Peter1First
      Peter1First Вчера, 16:09
      +4
      Может и этот ещё достанут. Дно там мелкое, для водолазов раздолье. На запчасти пойдет...
      1. osp
        osp Сегодня, 00:14
        0
        Вообще морская вода портит алюминиевые сплавы.
        Но в вертолете есть полости куда она не пройдет. Двигатели , автомат перекоса и много чего еще можно использовать как запчасти.

        Да и если он упал с вооружением то не место ему там лежать.
        Мало ли какой водолаз-любитель наткнется.
        Вытаскивать и без вариантов.
  2. air wolf
    air wolf Вчера, 16:19
    -2
    Блин, а минимальная разрешённая высота для чего в СМУ? Ледчики одним словом, от слова лед колоть! am
  3. RED_ICE
    RED_ICE Вчера, 16:21
    +4
    Усталость людей, износ техники. Все что угодно
  4. alekc75
    alekc75 Вчера, 16:23
    +3
    а что в туман низя летать? что за бред пишут!!
    1. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 17:27
      0
      Это сильно зависит от подготовки лётчиков и исправности самой техники. Может быть там тупо высотомер не работал.
      1. Serafim
        Serafim Вчера, 20:43
        +1
        Ага. Себастьян Переро, под компас подложил топор.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Вчера, 17:00
    +2
    А есть ещё подтверждения, окромя Baza?
  6. VladimirNET
    VladimirNET Вчера, 17:24
    -3
    Цитата: Александр1971
    Представляется, что в полутора км. от берега глубина моря невелика

    Тогда - вертолет может и "разбиться" о дно этого берега. Другое дело, когда глубоко - то корпус "спружинит" от поверхности воды.

    Кто не верит - посмотрите видео испытаний:
    https://youtu.be/6fXvFoS0zrk
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 23:15
      +1
      Цитата: VladimirNET
      Другое дело, когда глубоко - то корпус "спружинит" от поверхности воды.

      Попробуй спрыгнуть плашмя с хотя бы трехметровой вышки в воду. Сильно спружинишь?
  7. Cannon
    Cannon Вчера, 19:50
    -1
    Вот "герой" так "герой".

    Царьград
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    1. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 21:00
      +1
      "Царьград" - это либеральная помойка, не марайте свой мозг чтением такого отстоя.
  8. Уарабей
    Уарабей Вчера, 22:28
    0
    А для приборов вертолета, туман чем от ночи отличается? Неужели для такой техники, туман это проблема?
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 23:17
      +1
      Цитата: Уарабей
      А для приборов вертолета, туман чем от ночи отличается? Неужели для такой техники, туман это проблема?

      Это предположения блогеров, а не выводы комиссии.