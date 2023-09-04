Telegram-канал рассказал о падении вертолета Ка-52 в Азовское море

В Азовское море упал военный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники в местных спасательных службах.
По информации источника, происшествие имело место еще 1 сентября 2023 года. Вертолет, пролетавший над акваторией Азовского моря, упал примерно в 1,5 километрах от береговой линии. Согласно источникам, находившихся на борту двух членов экипажа вертолета удалось спасти.
Предварительная версия, как отмечает Baza, в качестве главной причины падения вертолета рассматривает сложные метеорологические условия. В этот день в районе полетов воздушной машины наблюдался сильный туман. Члены экипажа вертолета были эвакуированы с места падения воздушной машины в ходе спасательной операции.
Рост количества происшествий, связанных с самолетами и вертолетами, связан, в том числе, и с многократным увеличением количества полетов в связи с проводимой ВС РФ специальной военной операцией. Летать приходится, в том числе, и в сложных погодных условиях, в темное время суток, что создает дополнительные риски.
Самой «громкой» авиакатастрофой России минувшего месяца стало падение бизнес-джета 23 августа 2023 года в Тверской области. На борту самолета находились куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов, а также бойцы ЧВК и члены экипажа.