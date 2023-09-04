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Военкор допустил вероятность использования сирийского опыта при уничтожении ВС РФ украинских военных катеров в Черном море

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Военкор допустил вероятность использования сирийского опыта при уничтожении ВС РФ украинских военных катеров в Черном море

Уничтожение катеров военно-морских сил Украины, на которых находились десантные группы, могло осуществляться с использованием опыта боевых действий в Сирии. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Сладков.


Сирийская кампания, считает военкор, остается самой закрытой для российского общества. Нельзя сказать, что в процессе боевых действий в Сирии имело место какое-то множество новаций в тактике ведения боя. По крайней мере, в информационное пространство сведения о боевых действиях в Сирии проникали редко.

Сладков отмечает, что участники спецоперации относятся к выражению «сирийский опыт» с некоторой ухмылкой. Но определенные интересные навыки могли быть сформированы и на основе боевых действий в Сирии. Одним из них, в частности, Сладков называет опыт быстрого реагирования фронтовой авиации.

Замечена группа боевиков — поднимается пара и наносит удар, группа уничтожена. На все про все 10 минут. Потом научились за 2-3 минуты справляться, применяя дежурство пары в воздухе

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

Оперативное уничтожение группы украинских катеров в Черном море является типичным примером такой реакции. Морская авиация Черноморского флота быстро засекла четыре катера с десантными группами, после чего среагировала «по сирийскому сценарию» и нанесла по ним уничтожающие удары. Сладков подчеркнул, что такой опыт стоило бы всесторонне использовать.
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19 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Вчера, 15:57
    +6
    Пишут, что после первой погони со стрельбой из пушки Су-30, теперь на них кидают кассетную РБК-500. Хоть бы раз показали как такое происходит, а то в инете всё с пометкой РБК-500 это где в снаряжении для техники, на парашютиках.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 16:26
      -4
      Похоже,что агентурная разведка в Затоке/ Вилково. отсутствует.
      1. Копчёный
        Копчёный Вчера, 16:39
        +1
        Любое государство, должно иметь "границу на замке" и полагаться на силы её охраняющую, а не агентуру с другой стороны.
      2. Andobor
        Andobor Вчера, 16:46
        +2
        Похоже наоборот, агентурная разведка в Затоке и Вилково присутствует, украинские катера уничтожены.
        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 19:00
          +4
          Был когда-то на Чёрном море малый ракетный корабль проекта 1240 «Ураган», со скоростью хода до 60-ти узлов - такими кораблями можно было бы гонять не только эту шушару на быстрых надувных лодках, но и корабли по-крупнее, решивших срезать через наши территориальные воды. Но увы ...
          Были и сторожевики с такой же скоростью максимального хода (до 61узла)
          проект 133 шифр «Антарес»
          1. Egeny
            Egeny Вчера, 20:33
            0
            Может ещё одумаются в МО и вернут в строй эти проекты
    2. Olegi1
      Olegi1 Вчера, 19:59
      +1
      теперь на них кидают кассетную РБК-500.

      Не жирно-ли такую бомбу на резиновую лодку тратить? Может, что поменьше есть, 250, например?
  2. carpenter
    carpenter Вчера, 15:58
    +2
    Оперативное уничтожение группы украинских катеров в Черном море является типичным примером такой реакции. Морская авиация Черноморского флота быстро засекла четыре катера с десантными группами, после чего среагировала «по сирийскому сценарию» и нанесла по ним уничтожающие удары.

    В ночь на 4 сентября подразделения ГУР и ССО Украины вновь попытались высадиться у мыса Тарханкут в Крыму. Только в отличие от предыдущих атак, ДРГ слегка изменили маршрут: пять катеров с личным составом вышли из района Затоки, а не Вилково. Разведгруппы противника к полуночи прошли мимо Голицынской газодобывающей установки и направились к полуострову.
    В этот момент южнее Тарханкута уже работал БЛА Tekever со Снигиревки, обеспечивавший наведение катеров типа Willard и их сопровождения.
    Подразделения 31 дивизии ВВС и ПВО российской армии сперва сбили дрон португальского производства из ЗРПК «Панцирь», оставив ДРГ ГУР Украины без глаз, а затем в воздух подняли самолеты морской авиации Черноморского флота.
    Украинские катера развернулись и двинулись обратно к Затоке.
    Первые три плавсредства были обнаружены бомбардировщиком Су-24М в 43 км северо-западнее Тарханкута, где на них были сброшены четыре кассетные бомбы РБК-500. Катера пошли ко дну вместе с людьми на борту. Еще один был в тот момент к западу от газодобывающей обстановке. Российский самолет Су-30СМ скинул на него две авиабомбы РБК-500. Еще один катер сумел добраться до берегов Украины и вернуться в Затоку.
  3. Uprun
    Uprun Вчера, 15:59
    +2
    Простой майор быстро принял решение, не докладывая на верх.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 15:59
    +2
    Все пытаемся подтянуть подо что то..Да другие армии под опыт СВО(войны нашей)подтягиваются
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 19:00
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Все пытаемся подтянуть подо что то..Да другие армии под опыт СВО(войны нашей)подтягиваются

      Таким способом турки сбили наш самолёт в Сирии.
  5. Peter1First
    Peter1First Вчера, 16:02
    +2
    По идее против таких целей надо работать комбинировано, обязательно с участием патрульных катеров. Так и заметить можно раньше, и подплыть/добить/пленить оставшихся на плаву можно. А то уже были видео, где ВМСУ подбирают своих с катеров
  6. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 16:24
    0
    В данном случае хорошо подошли бы "Ганшипы" пару 23мм пушек вбок и хороший всесуточный прицел. И радар бокового обзора и Президент-С для защиты.
    1. DenVB
      DenVB Вчера, 19:36
      +1
      Цитата: Zaurbek
      В данном случае хорошо подошли бы "Ганшипы" пару 23мм пушек вбок и хороший всесуточный прицел.

      Ганшипы могут работать только при отсутствии у противника ПЗРК.

      Цитата: Zaurbek
      Президент-С для защиты

      Даже и близко не дает 100-процентной защиты. Особенно для такой медленной, громоздкой и "вкусной" цели, как ганшип.
  7. alekc75
    alekc75 Вчера, 16:26
    +3
    военкор не пиши про сирийский опыт-еще бы написал про афганский-но там моря нет!!
    1. Constantin N
      Constantin N Вчера, 16:43
      +1
      на суше передвигаются на пикапах, а море в лодках, а самолетам без разницы где летать. вроде все похоже
    2. DrMad
      DrMad Сегодня, 00:27
      0
      Сладков уже давно с "дивана" пишет. Был военкорр, да сдулся. Порой пургу откровенную несёт.
  8. С.Викторович
    С.Викторович Вчера, 16:32
    +2
    Учитывая очевидную террористическую деятельность Украины против прибрежных районов РФ, давно пора объявить акваторию между Одессой и Крымом зоной военных действий и уничтожать там все, что шевелится. На море и в воздухе.
  9. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 00:18
    0
    - вообще то , странная постановка вопроса... - а если бы не было сирийского " опыта" ?...