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Глава комиссии ООН: Мы не нашли достаточных доказательств того, что действия России на Украине - это геноцид

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Глава комиссии ООН: Мы не нашли достаточных доказательств того, что действия России на Украине - это геноцид

Глава так называемой международной комиссии ООН по Украине Эрик Мёсе прокомментировал ситуацию с расследованием дела о «геноциде» украинского населения. Эту тему активно продвигает киевский режим, пытаясь обозначить российскую специальную военную операцию в качестве «геноцида украинского народа». За тему, что называется, «топит» и коллективный Запад, однако всё же не столько активно и настойчиво, как того хотелось бы Киеву.


Мёсе, комментируя ситуацию с так называемым расследованием, заявил, что международная комиссия ООН по Украине не нашла достаточных доказательств того, что действия России на Украине являются геноцидом.

Мёсе:

Члены комиссии на данный момент не пришли к выводу, что там происходит геноцид. У нас нет достаточных доказательств, которые бы в полной мере соответствовали юридическому понятию термина «геноцид», которое предусмотрено соответствующей конвенцией.

Мёсе также добавил, что при геноциде должен быть умысел уничтожить конкретную этническую группу. Но, как добавил глава упомянутой комиссии, «такой подход России не доказан».

В Киеве такое заявление ооновского чиновника вызвало бурю возмущения. Уже посыпались обвинения в адрес комиссии ООН в том, что она якобы «отстаивает российские интересы». Сама трактовка интересна. Получается, что киевский режим выступает не за объективность , а за то, чтобы в ООН защищали исключительно его (киевского режима) интересы.
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27 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 15:57
    +8
    Геноцид Леопардов не доказан.Получается так.
    1. Бородач
      Бородач Вчера, 16:00
      +17
      А геноцид русских на Украине ООН за 9 лет не обнаружил? Этому ООНу давно пора глаза прочистить. И всё остальное прочистить. От западного дерьма.
      1. БМП-2
        БМП-2 Вчера, 16:09
        +5
        И всё остальное прочистить. От западного дерьма.
        - так тогда ж ООн придётся бежать в Канаду или Аргентину! lol
        1. Arzoo
          Arzoo Вчера, 21:38
          0
          Уринопитеки не понимают почему нельзя просто взять и признать Россию страной спонсором терроризма или просто признать геноцид Украины. У скакуасов все просто. Дело в том, юродивая чубня(я знаю, вы тут читаете под впн), что если кого-то в чем-то безосновательно обвинить, то он может взять этим и реально заняться. Вот это и только это останавливает Запад от таких действий. Дефективные этого понять не могут.
      2. Тарелка
        Тарелка Вчера, 17:28
        +1
        Цитата: Бородач
        А геноцид русских на Украине ООН за 9 лет не обнаружил?

        Нет, не обнаружила. Ну... ООН сейчас доказала, что она в принципе не способна обнаружить противоправную деятельность постоянных членов своего СБ. Что США, что РФ. Так что всё нормально, предвзятости за организацией не обнаружено, закрывает глаза не на что-то, а на всё. Осталось только дождаться, когда в Кремле это наконец осознают и поймут, что могут без особых последствий творить прочую фигню.
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 16:02
      +7
      Цитата: Orange-Bigg
      Геноцид Леопардов не доказан.Получается так.

      04.09.2023 года Работино.
      Активно работает РЭБ. Под утро уничтожили «Леопард» и Т64 с помощью ПТУР.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 16:12
        +1
        Так из под Работино же вышли судя по вчерашним сообщениям.Позицию "Сапог" потеряли.Или нет?Впринципе заПТУРить могли с высот около Работино или с вертолёта.

        Новость от 04.09.2023.
        На данный момент на фронте в Районе Работино идут ожесточенные бои. Как мы и говорили населенный пункт становится братской могилой для ВСУ. Закрепится в поселке силы Украины не смогут, по ним постоянно работает наша артиллерия и авиация. Позиции ВС РФ находятся на возвышенности и потому идет постоянный контроль населенного пункта.Однако ВСУ уверовали в свой прорыв несмотря на огромные потери. Сейчас у них стоит задача расширить плацдарм у населенного пункта Работино. Вероятнее всего на этом атакующие действия противника остановятся. Однако для попытки расширить контроль им нужна техника. Поскольку та техника, которая была передана для прорыва нашей обороны практически вся уничтожена. Ситуация на фронте для ВСУ у Работино сейчас крайне сложная.Из источников в Киеве стало известно, что командование посылает на подмогу штурмовикам около 20 танков Леопард. Напомним, что танки Леопард Германия передает Киеву до сих пор.

        https://ru-novosti.com/10350-situacziya-na-fronte-rabotino-vsu-podtyagivayut-leopardy.html
    3. Enceladus
      Enceladus Вчера, 16:07
      +2
      Как раз то доказан... как и пантер, тигров, фердинандов
    4. knn54
      knn54 Вчера, 16:14
      +6
      Выбор украинских беженцев за период с 03 августа по 04 октября 2022 г. Всего 1,34 млн чел:.

      Россию – 884 238 чел. (66% или два из трёх);
      Польшу – 165 914 чел. (12% или в 5,5 раз реже);
      ФРГ – 82 895 чел. (6% или в 11 раз реже);
      Чехию – 41 884 чел. (3%);
      Великобританию – 27 700 (2%).
      Видимо "спектаклей" мало.да и те неубедительны.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 15:59
    +8
    Очень странные заявления от ООН ,что то почуяли! Концом попахивает! laughing
    1. БМП-2
      БМП-2 Вчера, 16:06
      +5
      Скорее всего как и Зеленский, хотят денег. На дальнейшие поиски. laughing Ну и репутацию заодно поправить: мол, смотрите, какие мы беспристрастные. fellow
    2. Egorovich
      Egorovich Вчера, 16:10
      +9
      В ООН нужно рассматривать геноцид укрорейха против жителей Донбасса, то есть в основе своей русских по национальности. Это продолжается девять с лишним лет. ООН ал-ло - тишина до сих пор.
    3. Сергей Жихарев
      Сергей Жихарев Вчера, 16:30
      +4
      Коллега, не будьте так наивны. "Они что-то почуяли", "запад сливает 404" это повторяется каждые полгода, минимум с года 15го....
      Вот только не слили, а наоборот еще больше накачивают. Так что, как бы заявление оон не трактовать как "плохо работаете, не удается россию обвинить"
  3. Uprun
    Uprun Вчера, 16:04
    +4
    Таки а шо делать с ордером МУС? Судью на мыло!
  4. Хорон
    Хорон Вчера, 16:06
    +6
    Как можно доказать то, что происходит геноцид, если одна из сторон изображает стенку, а другая, наускиваемая международной бандой во всю старается пробить её головой? Так ведь можно выйти не на виновность стенки, а на виновность банды "сочувствующих". И всем совершенно безразлично на разбитую голову неадеквата, его уже при жизни списали.
  5. Enceladus
    Enceladus Вчера, 16:06
    +5
    Интересно, а почему зеля и те, кто руководят им соросята и прочие не называют геноцидом мясные штурмы?

    Оон подстилка и давно нужно из нее выйти, чоб она для нас там ничего ре решало... такая марионетка как и вада и т.д.
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Вчера, 16:22
      +3
      Цитата: Enceladus
      Интересно, а почему зеля и те, кто руководят им соросята и прочие не называют геноцидом мясные штурмы?
      Про зелю с соросятами понятно, тут с ООН надо разбираться. Геноцид этот выгоден США, Британии и т.п., так как малочисленность населения на больших территориях создаёт большие проблемы развития этих территорий. Отсюда же (кроме общегуманистических соображений) и щадящий местное население и своих бойцов характер СВО.
    2. Тарелка
      Тарелка Вчера, 17:29
      +1
      Цитата: Enceladus
      Оон подстилка и давно нужно из нее выйти, чоб она для нас там ничего ре решало...

      ООН для нас ничего и не решает. Россия имеет право заблокировать абсолютно любую резолюцию ООН, которая хоть что-то реально значит. Причём блокировать может без ограничений.
  6. alystan
    alystan Вчера, 16:08
    +5
    Мы не нашли достаточных доказательств

    Как ни старались... Но что-то ведь все-таки накопали, раз так преподносят.
    В то же время про зверские убийства российских военнопленных они вообще ничего не могут найти.
  7. Опториус
    Опториус Вчера, 16:18
    +2
    Я так посмотрю, все эти "отгеноциденные" неплохо так себя чувствуют на российской территории от этаких "геноцидов". И пособия им подъемные, и льготы социальные, и ипотека на особых условиях, и гражданство российское. Кто б меня так "отгеноцидил" случись мне побыть на их месте. А так то, по факту, большинство высеров от мирового соо не столько наводят на размышления, сколько просто бесят, как тот непонятный салад, куда крошат капустку, морковку и яблоки с ананасами.
  8. ОлегEKB
    ОлегEKB Вчера, 16:27
    +3
    так и нет там никакого геноцида, те же бывшие русские почему то давно себя стали считать украинцами и ненавидят русских
    1. DenVB
      DenVB Вчера, 18:13
      0
      Цитата: ОлегEKB
      так и нет там никакого геноцида, те же бывшие русские почему то давно себя стали считать украинцами и ненавидят русских

      Угу. И это, кстати, доказывает вымышленность украинской нации как таковой.
  9. Лешак
    Лешак Вчера, 16:33
    +3
    Члены комиссии на данный момент не пришли к выводу, что там происходит геноцид.
    Всё таки в формулировке, Организация Огромной Ненависти, для себя лазейку оставила. На данный момент не пришли к выводу, а завтра посмотрим. Лицемеры!
  10. Правдодел
    Правдодел Вчера, 16:33
    +2
    Глава комиссии ООН

    Удивительно! Прозрели что ли!? Тогда ждем, что подтвердят наконец геноцид бандерлогов=укрофашистов по отношению к русскому и иному не бандеровскому населению Украины.
  11. RealPilot
    RealPilot Вчера, 16:33
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Очень странные заявления от ООН ,что то почуяли! Концом попахивает! laughing
    Концом? Русским боевым песцом!
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 16:34
    +2
    В геноциде русских виновны укронацисты, а соответственно и государство Украина, возглавляемое президентом Зеленским.
  13. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 23:28
    0
    Члены комиссии на данный момент не пришли к выводу, что там происходит геноцид

    Главное здесь: " на данный момент ". request
    У нас нет достаточных доказательств, которые бы в полной мере соответствовали юридическому понятию термина «геноцид», которое предусмотрено соответствующей конвенцией.

    Значит "хайли лайкли" на подходе...