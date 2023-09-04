Глава комиссии ООН: Мы не нашли достаточных доказательств того, что действия России на Украине - это геноцид

Члены комиссии на данный момент не пришли к выводу, что там происходит геноцид. У нас нет достаточных доказательств, которые бы в полной мере соответствовали юридическому понятию термина «геноцид», которое предусмотрено соответствующей конвенцией.

Глава так называемой международной комиссии ООН по Украине Эрик Мёсе прокомментировал ситуацию с расследованием дела о «геноциде» украинского населения. Эту тему активно продвигает киевский режим, пытаясь обозначить российскую специальную военную операцию в качестве «геноцида украинского народа». За тему, что называется, «топит» и коллективный Запад, однако всё же не столько активно и настойчиво, как того хотелось бы Киеву.Мёсе, комментируя ситуацию с так называемым расследованием, заявил, что международная комиссия ООН по Украине не нашла достаточных доказательств того, что действия России на Украине являются геноцидом.Мёсе:Мёсе также добавил, что при геноциде должен быть умысел уничтожить конкретную этническую группу. Но, как добавил глава упомянутой комиссии, «такой подход России не доказан».В Киеве такое заявление ооновского чиновника вызвало бурю возмущения. Уже посыпались обвинения в адрес комиссии ООН в том, что она якобы «отстаивает российские интересы». Сама трактовка интересна. Получается, что киевский режим выступает не за объективность , а за то, чтобы в ООН защищали исключительно его (киевского режима) интересы.