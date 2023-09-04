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На встрече с турецким коллегой президент России заявил о готовности возобновить переговоры по «зерновой сделке»

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На встрече с турецким коллегой президент России заявил о готовности возобновить переговоры по «зерновой сделке»

В Сочи завершились продолжавшиеся полтора часа российско-турецкие переговоры в широком составе, в которых приняли участие главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В переговорах также принимали участие главы ключевых ведомств обеих стран.


В начале встречи президент России заявил, что стороны планируют, помимо прочего, обсудить вопросы, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Путин также сообщил о готовности российской стороны возобновить обсуждение вопросов, касающихся "зерновой сделки". Президент Турции, в свою очередь, заявил, что обсуждение этого вопроса является значимым для благосостояния африканских стран и остального мира.

В ходе переговоров Путин выразил надежду, что в ближайшее время Москва и Анкара завершат переговоры, касающиеся создания газового хаба, что будет способствовать стабильности в ситуации в энергетике. Эрдоган, со своей стороны, отметил, что создание газового хаба в Турции очень важно для страны.

Кроме того, на встрече было отмечено, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции будет запущен уже в следующем году, что способствует развитию перспектив сотрудничества между странами. Эрдоган выразил уверенность, что Турция и РФ могут достичь соглашения о строительстве второй АЭС в республике.

По словам Эрдогана, главы Центробанков Турции и России намерены провести переговоры, на которых будут обсуждаться шаги, направленные на переход на расчеты в национальных валютах. Турецкая сторона также выразила надежду, что Россия согласится направить дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров в республике.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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50 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Попандос
      Попандос Вчера, 16:38
      +3
      Ох уж эти бесконечные зерновые сделки

      Даёшь зерновую сделку по вывозу РУССКОГО зерна на мировой рынок продовольствия.
      1. Egeny
        Egeny Вчера, 20:21
        +1
        Какие "африканские страны и остальной мир" - усатому нужен только пиар и бабло.
    2. фа2998
      фа2998 Вчера, 16:39
      +7
      Российские требования "вежливо" отклонили.Теперь легко определить-- кто ведет антироссийскую политику.,политику противоречащим интересам России .Согласимся на новую зерновую сделку-вопросы неуместные.
      Проверка на "вшивость". hi hi hi
      1. владимир 290
        владимир 290 Вчера, 16:50
        +12
        Вы видимо ожидали, что Эрдогана пошлют в известном направлении и заявят об этом в совместном заявлении? Так не бывает, слишком многое завязано между нашими странами и прийдется как-то соседствовать дальше. Обратите внимание на то, что несколько дней перед встречей бомбят порты в одесской области. Так что вряд ли будет сделка на прежних условиях.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Вчера, 17:04
          +5
          По итогам встречи - впечатление, что Эрдоган с Зеленским договаривался.
        2. guest
          guest Вчера, 17:13
          +1
          Цитата: владимир 290
          Так что вряд ли будет сделка на прежних условиях.

          А лучше что бы не было никакой сделки так, как наши условия всё равно не выполнят даже если пообещают.
      2. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 17:05
        +2
        Ну если учитывать всю политику современной РФ, то можно сделать однозначный вывод, что "зерновая сделка" обязательно вновь заработает. И кроме того, что турки очень неплохо на этом наварят, оружие с торговых судов прибывающих в Одессу за зерном снова начнёт поступать в ВСУ, а самих судов вновь будут запускаться морские беспилотники для атаки по кораблям ЧМ и крымскому мосту. Да здравствует Великий ВВП и его крайне толерантная, взвешенная и предсказуемая политика в отношении его "уважаемых западных партнёров" Он, как всегда всех победил и всех нагнул. laughing laughing laughing laughing laughing
        1. 1 z1
          1 z1 Вчера, 17:34
          -1
          Он, как всегда всех победил и всех нагнул

          Внутри страны похоже , что победил....
        2. Russian_Ninja
          Russian_Ninja Вчера, 17:41
          +1
          У нас оружие на Украину поступает далеко не в форме контрабанды а чуть ли не прямыми и открытыми поставками, так что это меньшее из зол зерновой сделки
      3. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Вчера, 17:28
        +2
        Цитата: фа2998
        Российские требования "вежливо" отклонили.Теперь легко определить-- кто ведет антироссийскую политику.,политику противоречащим интересам России .Согласимся на новую зерновую сделку-вопросы неуместные.
        Проверка на "вшивость". hi hi hi

        Как мне кажется, Россию медленно, но уверенно ведут к развалу! Все эти сделки, не отвечающие интересам страны, непонятное СВО, мигранты, которые вроде и граждане России, но которых призывать нельзя!
        И не получится так уже нашим детям и внукам, что лет через 30-40, они будут отзываться о нынешнем руководстве, как мы сейчас отзываемся о меченом и алкаше?!
  2. chingachguc
    chingachguc Вчера, 16:33
    +7
    Что можно обсуждать с человеком, который не соблюдает договоров? И как можно вести переговоры с тем, кто не решает? От Эрдогана этот вопрос не зависит никак. Если вести, то с США
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:36
      +6
      Можно подумать что Зеленский что то решает,с которым так жаждут переговоров,но он Слава Богу переговоров с нами не будет вести.Ему запретили на законодательном уровне.
    2. lis-ik
      lis-ik Вчера, 16:37
      +9
      Цитата: chingachguc
      Что можно обсуждать с человеком, который не соблюдает договоров? И как можно вести переговоры с тем, кто не решает? От Эрдогана этот вопрос не зависит никак. Если вести, то с США

      А от кого зависит и кто решает? Точно не президент РФ. При наших "элитах", теми чьи интересы он соблюдает,точно зависит не много,что им скажут их партнёры,то и сделают. Сделку скорее всего продлят.
      1. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 17:11
        -1
        Вот увидите- обязательно продлят. И пока он и его друзья у власти, как-то по другому точно не будет. Так потрепыхаются немного, как девушка с пониженной социальной ответственностью, чисто что бы цену себе набить, а потом обязательно согласятся. . laughing laughing laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Вчера, 16:33
    +4
    Путин также сообщил о готовности российской стороны возобновить обсуждение вопросов, касающихся "зерновой сделки".

    Может это просто политес?
    Никогда не говорите "нет" заказчику!
    Вас просят изготовить изделие за месяц за 10 долларов, а вы соглашаетесь с оговоркой - за 1000 долларов за год сделаем.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Вчера, 16:40
      +15
      Цитата: Румaтa
      Может это просто политес?


      А когда заключат новую зерновую сделку, можно сказать что это хитрый план... потом объясняться что это вынужденная мера, т.к. Россия зависит от Турции по многим вопросам, но самое грустное, что именно ВВП по большому счету, ответственен за такую зависимость: АЭС Аккую (на наши деньги строят), газовый хаб и т.д.

      В целом же, не "политес" нужен, а позиция самостоятельного игрока, крупного государства которое отстаивает свои интересы... и что-то подсказывает мне, что зерновая сделка на которой Киевский режим зарабатывает деньги и покупает оружие, не в наших интересах.
      1. V.B.
        V.B. Вчера, 16:54
        +15
        Согласен с Вами, только впоследствии будет сказано, что водили за нос, как всегда. А ещё, у нас все пожары потушены, нам наши БЕ-200 уже не нужны? Убили девочку в Донбассе боеприпасом турецким, это сказано и покажут по телеку? Азовских врагов, которых Путин отправил эрдогану, Путин задал вопрос? Субъективное мнение, на переговорах Путин выглядит терпилой.
      2. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 17:19
        -1
        Согласен с вами по всем пунктам, и коме того рискну утверждать что именно так всё и будет, и зерновую сделку обязательно продлят. Вероятность этого 99,9%
      3. Керенский
        Керенский Вчера, 19:11
        0
        зерновая сделка на которой Киевский режим зарабатывает деньги

        ".. Твоих денег там вообще не было!.." (С)
        1. Зерновая сделка, это не зерно. Точнее, - не только зерно, там обширная номенклатура продукции.
        2. Это "зерно" давно "кого надо зерно".
        3. Всё, что представляло интерес, уже вывезли. Осталось "зерно для Африки".
        Денег там уже давно нет.
    2. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 17:15
      -5
      С кем-то такие оговорки проходят, а с кем-то и нет. И существует немалая вероятность того, что через месяц тебе либо придётся представить заказчику готовое изделие за 10 баксов либо из тебя сделают что-нибудь весёленькое и жизнеутверждающее типа "красного тюльпана" bully
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:35
    +4
    Результаты услышим скоро на совместной пресконференции Путина и Эрдогана.Хотелось бы зерновую сделку - но уже без Украины.С Украиной пусть ЕС заморачивается в одну харю.
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 16:39
    +4
    "...Ну не согласен я с Каутским !..."
    Политика-политика, ети её за ногу !!!!
  6. Uprun
    Uprun Вчера, 16:41
    +3
    Как-то галопом по европам. Поговорили и ладно, лишь каждый остался при своих.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 16:45
    +17
    Вот ничего я не понимаю в нашей внешней политике!
    Да и внутренней тоже!
    Как можно возобновлять переговоры, если тебя уже не единожды нае ой, обманули!
    Я вот в своей жизни никогда не имел дела с тем, кто меня один раз обманул или не выполнил обещание! Всегда шел с помощью человеку, если он в ней нуждался! Но если после моей помощи, я обращался позже к этому же человеку сам за помощью, а он мне отказывал, я больше этого человека не знал! НИКОГДА!
    Как мне кажется это честное отношение друг к другу, и такое отношение должно быть и между государствами!
    А не такое, когда тебя налюбили, а ты снова лезешь в тот же капкан!
    1. Аркадич
      Аркадич Вчера, 18:38
      -2
      Вот поэтому вы не дипломат и не руководитель.
  8. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 16:49
    +4
    Словесная шелуха. Эдику копеечне неплохая шла от коридора и стране и лично, вот и радеет за продление.Плевал он на то что нашу часть сделки принципе никто не собирался выполнять, это только мы любил в положение партнеров разных входить,сочувствовать чтоб им удобнее нас иметь было.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Вчера, 16:49
    +3
    Путин: "доля украинского зерна на мировом рынке как была 5%, так и осталась. А в будущем будет сокращаться, приостановка зерновой сделки сильно на рынке не сказалась." "Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности" Так что как стояли на своем так на своем и стоим. good
  10. Всем_Добра
    Всем_Добра Вчера, 16:53
    +2
    Так о чем договорились то ? То что Россия готова к возобновлению сделки , Путин и ранее заявлял, но только после выполнения условий. Кто из выполнять будет ?
  11. Пленник
    Пленник Вчера, 16:56
    0
    А что у Эрдогана вид такой зашуганный? Оглядывается. Запугали что ли? laughing О возобновлении переговоров по зерну. Промолчу. Не владея полной информации возмущаться и рвать на груди рубаху дело не благодарное. Найдутся кому это делать. И вышиванки будут рвать с воплями "Путин слил" и т.п. Да и искренних дураков исключать нельзя.
    1. 1 z1
      1 z1 Вчера, 17:40
      0
      Не владея полной информации возмущаться и рвать на груди рубаху дело не благодарное.

      Если бы это было написано лет так 5 назад, то я бы с Вами согласился. А в настоящее время фактов и информации достаточно, что бы делать определенные выводы
  12. spektr9
    spektr9 Вчера, 16:57
    +1
    Что опять, ну даже уже не интересно ...
  13. Dimy4
    Dimy4 Вчера, 17:02
    +2
    Большинство комментариев сводится к тому, что руководство страны хочет опять поставить ее раком (прямым текстом пишу). Видно что-то не так или с руководством или с комментаторами. Как вы считаете?
  14. alystan
    alystan Вчера, 17:04
    +4
    Путин также сообщил о готовности российской стороны возобновить обсуждение вопросов, касающихся "зерновой сделки".

    Значит никакой конкретики Эрдоган не добился.
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 17:10
      -3
      А чего бы он хотел? Слишком много косячил, пришло время отвечать по взрослому.
  15. Горыны4
    Горыны4 Вчера, 17:10
    0
    А я думал, что Путин в Турцию поедит.
    А вы так не думали?
    1. Dimy4
      Dimy4 Вчера, 17:21
      +2
      А я думал, что Путин в Турцию поедит.
      А вы так не думали?

      После демонстрации того какой Эрдоган для нас "друг", можно предположить что он забьёт на все дипломатические нормы и правила и запросто арестует "друга Владимира" для передачи в разные суды вернее судилища. Так что лучше не рисковать.
      1. ettore
        ettore Вчера, 18:17
        +2
        Цитата: Dimy4
        А я думал, что Путин в Турцию поедит.
        А вы так не думали?

        После демонстрации того какой Эрдоган для нас "друг", можно предположить что он забьёт на все дипломатические нормы и правила и запросто арестует "друга Владимира" для передачи в разные суды вернее судилища. Так что лучше не рисковать.

        Эдику однозначно показали, что в плане обеспечения безопасности ему не доверяют и если ему так свербит эта встреча пусть сам приезжает на поклон.
      2. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 18:48
        0
        Цитата: Dimy4
        для передачи в разные суды вернее судилища. Так что лучше не рисковать.

        А в чем риск?
  16. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Вчера, 17:11
    +2
    Самое интересное тут - это то, что встреча продолжалась всего 1,5 часа, т.е вообще ни о чём не договорились. Возможно будут беседовать тет-а-тет, но о результатах нам не расскажут.
  17. Alexey RA
    Alexey RA Вчера, 17:12
    +1
    Президент Турции, в свою очередь, заявил, что обсуждение этого вопроса является значимым для благосостояния африканских стран и остального мира.

    А с каких пор страны Европы стали африканскими? Или кто-то не в курсе, куда шло зерно? wink
  18. Галеон
    Галеон Вчера, 17:13
    +4
    "Будут обсуждаться шаги по переводу расчетов в национальные валюты"... Это мямлят руководители двух стран? Нет, это ширма для широкой публики, дескать, мы против Америки вместе с Турцией. А на деле? А на деле зерновая сделка - это об американском зерне, произведенном на украинском черноземе. Тысячи гектар скуплены Монсанто и еще 2 гигантами и именно они вывозили свое зерно. Поэтому его и не дарили африканской гопоте. России некуда деть зерно? На восток везите и грузите: Китай, Индия, где живут миллиарды и где все купят. В чем проблема? Видимо, в чем-то ином, о чем молчат и что прикрывают всегдашним враньем.
    1. 1 z1
      1 z1 Вчера, 17:47
      +3
      В чем проблема? Видимо, в чем-то ином, о чем молчат и что прикрывают всегдашним враньем.

      Абсолютно с этим согласен. Добавлю только что
      по переводу расчетов в национальные валюты"

      явно бестолковой с практической точки зрения занятие. И об это как бы сами же нас информируют ( в рупии перевели , куд их деть не знают) , а с Турцией то же само теперь пытаются представить как некое достижение
      1. Всем_Добра
        Всем_Добра Вчера, 18:25
        +5
        Чтобы рассчитываться национальными валютами они должны быть конвертируемы , стабильны и прогнозируемы. Рубль и Лира одни из самых мусорных валют за последнее время. Кому в мире кроме рубля России и лиры в турции они нужны ? Правильно , никому . Получится что-то типо как с рупиями , только еще хуже .
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 17:27
    +2
    Товарищ Сталин хоть на минуту приди и вразуми их!
  20. kakvastam
    kakvastam Вчера, 17:59
    +2
    Путин также сообщил о готовности российской стороны возобновить обсуждение вопросов, касающихся "зерновой сделки".

    А что, кто-нибудь от него другого ожидал?
  21. al3x
    al3x Вчера, 18:24
    +2
    Хочешь сделку - заходишь на биржу, смотришь оптовые цены на российское зерно, переводишь необходимую сумму, забираешь отгруженное зерно в условленном объеме. С моей дилетантской т.з. подобный бизнес делается примерно так. А не вот это вот всё.
    1. 1 z1
      1 z1 Вчера, 22:35
      0
      А не вот это вот всё
      hi
      Можно продолжить или наоборот вспомнить прошлое. Хочешь развития собственной экономики вкладывай излишки денег от продажи ресурсов в строительство фабрик -заводов , закупку оборудования и технологий полного цикла . А не вкладывай в иностранные ценные бумаги, банки и сомнительные проекты "неимеющиханалогов"
  22. Thumbs
    Thumbs Вчера, 18:26
    +2
    У басурмана Эдика не один ятаган за пазухой, и знает как пускать в ход. Аукнется коту Леопольду Аккую.
  23. Аркадич
    Аркадич Вчера, 19:03
    +2
    Эх я бы во время встречи объявил бы воздушную тревогу, а потом пара взрывов, работы ПВО, а затем обломки Байрактара хресь с неба, так чтобы поближе к Эрдогану. А на крыле надпись типа привет от ВСУ.
    Эх мечты мечты.
  24. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 19:04
    +3
    То, что эти переговоры закончатся ничем, было понятно еще на прошлой неделе. Всю неделю кошмарили турецких прокси в Сирии и дунайские порты. Непонятно зачем он вообще прилетал.