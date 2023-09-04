На встрече с турецким коллегой президент России заявил о готовности возобновить переговоры по «зерновой сделке»

В Сочи завершились продолжавшиеся полтора часа российско-турецкие переговоры в широком составе, в которых приняли участие главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В переговорах также принимали участие главы ключевых ведомств обеих стран.В начале встречи президент России заявил, что стороны планируют, помимо прочего, обсудить вопросы, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Путин также сообщил о готовности российской стороны возобновить обсуждение вопросов, касающихся "зерновой сделки". Президент Турции, в свою очередь, заявил, что обсуждение этого вопроса является значимым для благосостояния африканских стран и остального мира.В ходе переговоров Путин выразил надежду, что в ближайшее время Москва и Анкара завершат переговоры, касающиеся создания газового хаба, что будет способствовать стабильности в ситуации в энергетике. Эрдоган, со своей стороны, отметил, что создание газового хаба в Турции очень важно для страны.Кроме того, на встрече было отмечено, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции будет запущен уже в следующем году, что способствует развитию перспектив сотрудничества между странами. Эрдоган выразил уверенность, что Турция и РФ могут достичь соглашения о строительстве второй АЭС в республике.По словам Эрдогана, главы Центробанков Турции и России намерены провести переговоры, на которых будут обсуждаться шаги, направленные на переход на расчеты в национальных валютах. Турецкая сторона также выразила надежду, что Россия согласится направить дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров в республике.