Опрос The Wall Street Journal: более 70 процентов американцев считают Байдена слишком старым для второго срока

Предвыборная гонка в США набирает обороты. На фоне того, как главные соперники Джо Байден и Дональд Трамп пытаются вставлять друг другу «палки в колеса», используя в том числе и уголовное законодательство, различные СМИ, социологи и политические эксперты пытаются понять, у кого же в данном противостоянии больше шансов.Соответствующий опрос недавно провело издание The Wall Street Journal. При этом эксперты так и не смогли получить ответ на вышеупомянутый вопрос.Согласно итоговым результатам, Байден и Трамп набрали примерно по 46% поддержки будущих избирателей. Следовательно, шансы на победу в выборах в 2024 году у обоих кандидатов равны. Но, не все так просто.Дело в том, что целых 73% опрошенных считают действующего американского лидера слишком старым для борьбы за второй срок. Трампа, который на три года младше, старым считают 47% опрошенных.В свою очередь, республиканец в глазах граждан США выглядит «менее симпатичным» и менее честным. Кроме того, американцы не могут забыть Трампу попытки помешать Конгрессу объявить Байдена президентом.Впрочем, в плане политической деятельности и у нынешнего главы Белого дом не все так гладко. Лишь 39% избирателей оценивают его работу позитивно. При этом 57% считают его политику провальной.В конечном счете, как выразился социолог Майкл Бочиан, который является автором опроса, проведенного The Wall Street Journal, американцев не устраивает ни один из «старых» кандидатов. На этом фоне возрастают шансы бизнесмена Вивека Рамасвами, который недавно выиграл республиканские праймериз.