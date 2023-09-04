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Опрос The Wall Street Journal: более 70 процентов американцев считают Байдена слишком старым для второго срока

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Опрос The Wall Street Journal: более 70 процентов американцев считают Байдена слишком старым для второго срока

Предвыборная гонка в США набирает обороты. На фоне того, как главные соперники Джо Байден и Дональд Трамп пытаются вставлять друг другу «палки в колеса», используя в том числе и уголовное законодательство, различные СМИ, социологи и политические эксперты пытаются понять, у кого же в данном противостоянии больше шансов.


Соответствующий опрос недавно провело издание The Wall Street Journal. При этом эксперты так и не смогли получить ответ на вышеупомянутый вопрос.

Согласно итоговым результатам, Байден и Трамп набрали примерно по 46% поддержки будущих избирателей. Следовательно, шансы на победу в выборах в 2024 году у обоих кандидатов равны. Но, не все так просто.

Дело в том, что целых 73% опрошенных считают действующего американского лидера слишком старым для борьбы за второй срок. Трампа, который на три года младше, старым считают 47% опрошенных.

В свою очередь, республиканец в глазах граждан США выглядит «менее симпатичным» и менее честным. Кроме того, американцы не могут забыть Трампу попытки помешать Конгрессу объявить Байдена президентом.

Впрочем, в плане политической деятельности и у нынешнего главы Белого дом не все так гладко. Лишь 39% избирателей оценивают его работу позитивно. При этом 57% считают его политику провальной.

В конечном счете, как выразился социолог Майкл Бочиан, который является автором опроса, проведенного The Wall Street Journal, американцев не устраивает ни один из «старых» кандидатов. На этом фоне возрастают шансы бизнесмена Вивека Рамасвами, который недавно выиграл республиканские праймериз.
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21 комментарий
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  1. Попандос
    Попандос Вчера, 16:33
    +6
    слишком старым

    Он не просто стар, он SUPER STAR
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:39
      +1
      Предвыборная гонка в США набирает обороты. На фоне того, как главные соперники Джо Байден и Дональд Трамп пытаются вставлять друг другу «палки в колеса», используя в том числе и уголовное законодательство, различные СМИ, социологи и политические эксперты пытаются понять, у кого же в данном противостоянии больше шансов.


      Гонка?Ну Байден говорят шустро по трапу самолёта бегает.Фаворит. Главное что не велогонка.



  2. Storm1978
    Storm1978 Вчера, 16:36
    +3
    Короче старый на перфокартах опять будет рулить. Ну или кто там рулит, используя дедушку божьего одуванчика.
  3. knn54
    knn54 Вчера, 16:41
    +2
    -слишком старым для второго срока
    Видимо все зависит от статьи УК.
  4. Uprun
    Uprun Вчера, 16:44
    +2
    А чего то на счет импичмента там заглохло? Как всегда, буря в стакане?
  5. RealPilot
    RealPilot Вчера, 16:49
    +2
    Цитата: Попандос
    слишком старым

    Он не просто стар, он SUPER STAR
    Trump - да! SUPER STAR... А Байден - SORE LOSER (Жалкий неудачник, со слов того же Трампа, кстати)... bully
  6. МВГ
    МВГ Вчера, 16:51
    +2
    Если исходить из доминирующего принципа теневого правительства - "чем хуже, тем лучше", то Джо Байден обязательно останется президентом США на второй срок )))))))
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 16:55
    +2
    Между делом, в России выборы Президента раньше на пол года американских.
    Где кандидаты, жаркие споры по насущным вопросам, борьба за избирателя...
    Впрочем о чём это я...
    feel
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 16:59
      +2
      Цитата: Neo-9947
      Впрочем о чём это я...
      feel

      Именно. Сравнил орган с пальцем.
      Здесь вам не тут.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 16:55
    +3
    Если демократы хорошенько прошерстят все кладбища, то Победа им обеспечена.
  9. Roust
    Roust Вчера, 16:57
    +2
    Этих зажравшихся нелюдей в штатах успокоит только собственное кровопролитие : или гражданская война, или расовая революция, или пролив им Сталина.
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 16:58
    +1
    А вот нам какая от этого польза? Трамп или Байден? Хрен редьки не слаще.
    И нечего их здесь обсуждать!
  11. Пленник
    Пленник Вчера, 16:59
    +2
    Бидон- "осетрина второй свежести", которую попытаются подсунуть амерам, если до этого он не успеет склеить ласты. laughing
  12. RealPilot
    RealPilot Вчера, 17:02
    +2
    Цитата: Uprun
    А чего то на счет импичмента там заглохло? Как всегда, буря в стакане?
    Нет. Вчерашнее интервью Кевина Маккарти, спикера Палаты представителей Конгресса, говорит о том, что процесс близится к кульминации. Но требует консолидации республиканцев и некоторых демократов для успеха, чего пока до конца не наблюдается... Ожидается в скором времени.

    У импичмента для президента два варианта: Articles of Impeachment и Impeachment Inquiry (Статьи об импичменте и Запрос об импичменте - в первом случае Конгресс рассмотрит только вопросы в документе, во втором - проводит расследование по любым связанным вопросам). Так вот, демократы Трампу выдавали Статьи, за которые своим тогдашним большинством и проголосовали. Республиканцы же хотят карт-бланш на любые вопросы, что гораздо сложнее и дольше! И тут можно "выйти на самих себя", чего очень боятся ВСЕ. Поэтому игра тоньше, сроки и страхи больше... hi
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 17:11
    +2
    Есть ещё Десантис у того тоже неплохие шансы.
  14. alystan
    alystan Вчера, 17:11
    +2
    Кроме того, американцы не могут забыть Трампу попытки помешать Конгрессу объявить Байдена президентом.

    Интересно, это какие такие американцы так считают? Такую версию преподнесли именно демократы во главе с Байденом при помощи Пелоси. Эту из пальца высосанную версию выдают за чистую правду?
    А кто же тогда, по мнению этих американцев, другие американцы, те, которые тогда просто пришли на экскурсию в Конгресс?
  15. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 17:15
    +2
    73% опрошенных считают действующего американского лидера слишком старым

    ***
    — Кто, по-вашему, этот маломощный старик?
    — Не говорите, вы не можете этого знать.
    — Это - гигант мысли, дедушка американской демократии...



    ***
  16. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Вчера, 18:34
    +2
    Когда Байдена в первый раз объявили президентом, я был уверен, что он не досидит до конца срока. Либо умрёт от старости, либо вынужден будет уйти из-за невозможности исполнять свои обязанности.
    Но я недооценил этих людей, которые объявили его президентом!!! Они позволили ему вообще не выполнять свои обязанности - ни один президент не пробыл столько времени в отпусках, сколько пробыл Байден! Время от времени выходить к журналистам и пытаться ответить на вопросы - это не работа для президента! Летать иногда на мероприятия, на которых спать - это не работа. Байден не управлял США эти годы, за него это делали другие, он лишь играл роль, и играл плохо, фальшиво.
  17. Semovente7534
    Semovente7534 Вчера, 18:40
    0
    Или, может быть, вы можете изменить заголовок, сказав: 70% американцев НЕ хотят, чтобы полный идиот снова стал президентом их страны.
  18. костя1
    костя1 Вчера, 19:49
    +1
    Стало быть-30% считают что мумия еще потянет? laughing
  19. gardaster
    gardaster Вчера, 20:37
    +1
    Чего это Байден старый? Байден ещё ого-го. На второй срок Байдена! Весь американский народ должен поддержать Байдена. И в прямом и в переносном смысле. Правда, велосипед ему нужен уже трёхколёсный. А Трамп молодой ишо. Пусть подождет своей очереди.