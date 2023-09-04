Пентагон открыл сайт с рассекреченными кадрами, где якобы присутствует НЛО

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В США появился сайт, где будут публиковаться рассекреченные кадры с якобы НЛО, о чем сообщают в Пентагоне. Веб-страница стала доступна пользователям с 31 августа и является официальным интернет-представительством Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).
Вышеупомянутое ведомство было сформировано при Пентагоне в июле прошлого года. Оно будет заниматься исследованием НЛО и прочих аномальных явлений.
В официальном пресс-релизе AARO сказано, что сайт будет регулярно пополняться новыми материалами с пояснениями сотрудников ведомства. Следовательно, все желающие смогут ознакомиться с результатами исследований AARO.
К слову, первые восемь материалов, пять из которых содержат комментарии специалистов, уже выложены на вышеупомянутом интернет-ресурсе, а три из них демонстрировались во время открытых слушаний в Комитете Сената США по ВС 19 апреля. Правда на сенсацию все это пока «не тянет».
Например, в двух роликах, снятых 15 января в Южной Азии, согласно пояснению экспертов из AARO, запечатлены пассажирские самолеты. «Аномалия» же, возникшая на видео, напрямую связана с работой камеры с инфракрасным датчиком разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.
Впрочем, на сайте это не единственные ролики, связанные с пассажирскими воздушными судами и «косяками» со стороны камеры вышеупомянутого дрона.
По мнению экспертов, решение «обнародовать» имеющиеся данные об НЛО Пентагон принял на фоне громкого дела, связанного с заявлениями бывшего сотрудника спецслужб, участвовавшего в работе некой строго засекреченной государственной комиссии США по изучению «неопознанных летающих феноменов», Дэвида Груша. Последний утверждает, что американские власти располагают информацией об НЛО и уже несколько лет изучают разбившиеся аппараты пришельцев.
По этому поводу 26 июля в Конгрессе США даже прошли слушания надзорного подкомитета, где выступил Груш. Пентагон при этом полностью отвергает обвинения в сокрытии информации.