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Пентагон открыл сайт с рассекреченными кадрами, где якобы присутствует НЛО

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Пентагон открыл сайт с рассекреченными кадрами, где якобы присутствует НЛО

Иллюстративная графика



В США появился сайт, где будут публиковаться рассекреченные кадры с якобы НЛО, о чем сообщают в Пентагоне. Веб-страница стала доступна пользователям с 31 августа и является официальным интернет-представительством Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).

Вышеупомянутое ведомство было сформировано при Пентагоне в июле прошлого года. Оно будет заниматься исследованием НЛО и прочих аномальных явлений.

В официальном пресс-релизе AARO сказано, что сайт будет регулярно пополняться новыми материалами с пояснениями сотрудников ведомства. Следовательно, все желающие смогут ознакомиться с результатами исследований AARO.

К слову, первые восемь материалов, пять из которых содержат комментарии специалистов, уже выложены на вышеупомянутом интернет-ресурсе, а три из них демонстрировались во время открытых слушаний в Комитете Сената США по ВС 19 апреля. Правда на сенсацию все это пока «не тянет».

Например, в двух роликах, снятых 15 января в Южной Азии, согласно пояснению экспертов из AARO, запечатлены пассажирские самолеты. «Аномалия» же, возникшая на видео, напрямую связана с работой камеры с инфракрасным датчиком разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.

Впрочем, на сайте это не единственные ролики, связанные с пассажирскими воздушными судами и «косяками» со стороны камеры вышеупомянутого дрона.

По мнению экспертов, решение «обнародовать» имеющиеся данные об НЛО Пентагон принял на фоне громкого дела, связанного с заявлениями бывшего сотрудника спецслужб, участвовавшего в работе некой строго засекреченной государственной комиссии США по изучению «неопознанных летающих феноменов», Дэвида Груша. Последний утверждает, что американские власти располагают информацией об НЛО и уже несколько лет изучают разбившиеся аппараты пришельцев.

По этому поводу 26 июля в Конгрессе США даже прошли слушания надзорного подкомитета, где выступил Груш. Пентагон при этом полностью отвергает обвинения в сокрытии информации.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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21 комментарий
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  1. spirit
    spirit Вчера, 17:23
    +6
    Байден фото родни выложил которая к нему прилетала,подбодрить перед выборами wink
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:31
    +2
    Всё это фигня. Подводников десятилетия приводили в замешательство квакеры. Оказалось - какой-то особый вид самцов касаток самок приманивает.
  3. Alien From
    Alien From Вчера, 17:37
    +2
    I want to believe.........понимаешь bully
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:40
    +10
    а адрес сайта засекречен?!!!
    к чему статья, о чес говорить если нет исходника?
    1. dzvero
      dzvero Вчера, 17:52
      +1
      aaro.mil
      потом: cases/official UAP videos
      Только ничего нового нету request
    2. Semovente7534
      Semovente7534 Вчера, 18:34
      0
      Не знаю, знаете ли вы это, но есть еще mufon.com
  5. михаилл
    михаилл Вчера, 17:42
    +7
    Наличие внеземной разумной жизни несомненно и доказывается одним единственным неопровержимым фактом. С якобы Разумным Человечеством никто не связывается- это ли не подтверждение разумности внеземной жизни.
    1. Egeny
      Egeny Вчера, 20:10
      +1
      Как говорит моя героиня в Fallout 4 : "Не знаю насчёт разумной жизни в далёких галактиках, но на нашей планете её точно нет".)
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 21:11
        0
        Что такое "Fallout 4"?
        .....................................
  6. геологоразведка
    геологоразведка Вчера, 17:50
    +1
    про "луну" у них красивее и качественнее получилось. или тут по реакции "подвезут" более крутое видео...
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 18:10
      -2
      Сами не можете на Луну слетать так другим не завидуйте.
      1. Egeny
        Egeny Вчера, 20:13
        +1
        Ну как Вам сказать... "...ещё десять тысяч вёдер... и золотой ключик будет у нас в кармане".)
  7. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Вчера, 18:39
    +1
    Для дурачков...Есть и фанаьы этого дела
  8. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 18:43
    +1
    Если сша начинают качать тему НЛО, значит забалтывают что-то более важное, типа скандалов в семье бидонов
  9. палестинец
    палестинец Вчера, 19:17
    +2
    истина где то рядом не правда ли агент Малдер)).. где купить билет в зону 51)))))
  10. костя1
    костя1 Вчера, 19:44
    +1
    Забавная "информация"-нет чтобы летающую тарелку выложить или прессконференцию с инопланетянами-устроить laughing
  11. opuonmed
    opuonmed Вчера, 20:05
    -1
    ну и хорошо хоть кто то этим занимается
  12. Shumi2010
    Shumi2010 Вчера, 20:14
    +1
    ОНИ к Байдену каждую прилетают. К Шольцу тоже на днях прилетели
  13. А Нас Рать
    А Нас Рать Вчера, 20:16
    +2
    А где ссылка на сам сайт? Бесят подобные статейки "на заборе", без ссылок на первоисточники. Как будто школьный пересказ читаешь, а не работу журналиста. Халтурщина.
    Я понимаю что журналистика в СССР была пропагандисткой направленности и журналистов в принципе не учили ссылаться на первоисточники, мол советский человек должен приучатся верить печати на слово. Но СССР давно кончился, пора бы обновить свои профессиональные навыки.
    1. agond
      agond Вчера, 21:07
      +1
      Цитата: михаилл
      Наличие внеземной разумной жизни несомненно и доказывается одним единственным неопровержимым фактом. С якобы Разумным Человечеством никто не связывается- это ли не подтверждение разумности внеземной жизни.

      В силу ограниченности мышления человека ,наверное было бы правильней считать человечество не разумным, а потенциально разумным.
  14. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 00:16
    0
    Цитата: agond
    Цитата: михаилл
    Наличие внеземной разумной жизни несомненно и доказывается одним единственным неопровержимым фактом. С якобы Разумным Человечеством никто не связывается- это ли не подтверждение разумности внеземной жизни.

    В силу ограниченности мышления человека ,наверное было бы правильней считать человечество не разумным, а потенциально разумным.

    Возраст человеческой цивиллизации, это пыль, по космическим масштабам. Нам бы продержаться хотя бы как динозаврам - 150 миллионов лет. Может хоть за это время разуму наберемся, если сами себя не укокошим или не отбросим себя опять в камменый век.