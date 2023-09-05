Индийские САО на международном рынке вооружений



Самоходное орудие MArG 155-BR

Современные разработки

Пушка на шасси

На международном рынке



Самоходка с орудием ATAGS

Длинноствольный образец

С повышенными характеристиками

«Сделано в Индии»

В последние годы индийская оборонная промышленность не только обеспечивает нужды собственной армии, но и пытается искать иностранных покупателей на свою продукцию. В частности, определенные экспортные перспективы имеют самоходные артиллерийские орудия новых типов. Одна боевая машина такого рода уже нашла своего заказчика, а другие участвуют в иностранных тендерах.С начала прошлого десятилетия компания Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL), входящая в состав Bharat Forge Limited и группы Kalyani Group, ведет разработку современных и перспективных артиллерийских систем. К настоящему времени созданы орудия в калибрах до 155 мм в буксируемом и самоходном исполнении. В частности, к концу десятых годов разработали и показали легкую 155-мм гаубицу UHL – своего рода аналог американской M777.В начале 2020 г. на одной из индийских выставок KSSL впервые показала рекламные материалы по новому проекту, обозначенному как MArG 155–BR (Multi-terrain Artillery Gun). Этот проект предусматривал строительство самоходного орудия на основе серийного автомобильного шасси и артиллерийской части от системы UHL. В конце следующего года на заводе Bharat Forge в г. Пуна состоялась официальная презентация полноценной самоходки, вероятно, опытного образца.Организация-разработчик утверждала, что САО MArG 155–BR имеет большое будущее и должно заинтересовать заказчика. Изделие показывали командованию индийской армии, и оно получило высокие оценки. Однако дальше похвалы дело не пошло. Насколько известно, самоходка до сих пор проходит испытания, и сухопутные войска Индии пока не приняли решение о ее постановке на вооружение и закупке. Возможно, необходимые мероприятия завершатся в обозримом будущем, и тогда же будут сделаны соответствующие выводы.Изделие MArG 155–BR представляет собой САО, выполненное путем монтажа артиллерийской части на грузовом автомобильном шасси. В целом оно не имеет принципиальных отличий от ряда современных зарубежных образцов, хотя и отмечается использование двухосного шасси. Разработчик отмечал, что это единственная современная 155-мм самоходка со стволом длиной 39 клб, выполненная на шасси типа 4х4.Использованная в проекте машина оснащена бронированной двухрядной кабиной бескапотной компоновки. Грузовая платформа отдана под артиллерийскую систему, боекомплект и т.д. В корме предусмотрена откидная опорная плита. Общая длина боевой машины в походном положении не превышает 9,4 м, боевая масса – 18 т. Заявлена возможность быстрой переброски по автодорогам и работы на пересеченной местности или бездорожье.Самоходка вооружена 155-мм 39-клб орудийной системой TC-20 – версией гаубицы UHL. Нарезной ствол с дульным тормозом закреплен на противооткатных устройствах и механизмах наведения. Используются элементы готового лафета версии All-Steel, выполненные полностью из стали (лафет UHL также может изготавливаться из титана или иметь смешанную конструкцию). Обеспечена наводка по горизонтали в пределах 25° от продольной оси с возвышением до 72°.В ящиках для боекомплекта MArG 155–BR перевозит 18 выстрелов раздельного заряжания. Первые три выстрела орудие может сделать за 30 сек. Устоявшийся темп длительной стрельбы – 42 выстр./ч. При использовании обычных снарядов, дальность достигает стандартных 24 км. Активно-реактивный боеприпас увеличивает этот параметр.По всей видимости, KSSL / Bharat Forge с самого начала планировали продавать изделие MArG 155–BR не только собственной армии, но и иностранным заказчикам. Рекламные материалы по этому проекту показывали на разных выставках, а также подавались заявки на участие в иностранных тендерах. К настоящему времени в этой сфере получены первые результаты.В начале ноября 2022 г. компания Bharat Limited сообщила, что дочерняя KSSL получила экспортный заказ на производство 155-мм артиллерийских систем. Несколько изделий общей стоимостью 155,5 млн долл. США будут изготовлены и переданы заказчику в течение следующих трех лет. При этом точный тип орудий, их количество и получатель в официальном сообщении не упоминались.Вскоре индийские СМИ получили недостающие данные от своих источников в оборонном ведомстве. Утверждалось, что заказчиком по новому контракту выступает Армения, желающая обновить свой артиллерийский парк. Предметом заказа стали 155-мм САО MArG 155–BR на двухосном шасси.В конце июля 2023 г. индийская сторона отчиталась об отгрузке первой партии неназванной продукции иностранному заказчику. По некоторым данным, речь может идти именно о самоходках MArG 155–BR либо о боеприпасах для них. Так или иначе, контракт, предположительно, с Арменией был подписан почти год назад, и уже можно ожидать его первые результаты.С 2013 г. Bharat Forge совместно с Tata по заказу организации оборонных разработок DRDO создавала перспективную 155-мм гаубицу ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System). Испытания этого изделия начались в 2016 г. и завершились в 2022-м. Сейчас решается вопрос его закупки для индийской армии.В октябре прошлого года организации-разработчики впервые показали самоходный вариант такого орудия. Артиллерийскую часть ATAGS, отличающуюся большей массой и размерами, установили на четырехосном шасси Ashok Leyland HMV. Получившийся образец, как утверждается, по мобильности и огневым характеристикам не уступает современным иностранным самоходкам с аналогичным вооружением и шасси.MArG 155 на основе орудия ATAGS уже претендует на экспортный контракт. Сейчас сухопутные войска Бразилии проводят тендер на закупку 36 самоходок в калибре 155 мм с длинным стволом. Заявки на конкурс отправили несколько известных иностранных компаний. Кроме того, на днях стало известно, что за контракт будут бороться индийские Bharat Forge и KSSL. Смогут ли они обойти конкурентов, станет известно в обозримом будущем.Самоходный вариант орудия ATAGS по своей архитектуре похож на MArG 155–BR и иностранные образцы. При этом имеются отличия, связанные с использованием длинноствольного орудия и иного шасси. В первую очередь, они проявляются в более высоких тактико-технических характеристиках.Шасси HMV представляет собой четырехосную полноприводную машину. На ней установлена двухрядная защищенная кабина. На грузовой платформе предусмотрена дополнительная кабина, вероятно, для управления огнем. В корме помещены артиллерийская система и опорная плита.Орудие ATAGS отличается повышенными огневыми характеристиками. Дальность стрельбы обычным снарядом достигает 32 км, активно-реактивным – 45 км. Горизонтальная наводка выполняется в переднем секторе шириной 50°, вертикальная – до 72°. По скорострельности самоходная ATAGS не отличается от TC-20.На протяжении последних лет в Индии реализуется крупная программа локализации производства разнообразной продукции, и особую роль в ней имеет оборонная промышленность. От оборонных предприятий требуют налаживать лицензионное производство иностранных разработок, а также создавать свои собственные образцы. Так, Bharat Forge, KSSL и другие предприятия пытаются разрабатывать отечественные артиллерийские системы, не уступающие иностранным.К настоящему времени индийская промышленность представила целый спектр новых артиллерийских систем в разных калибрах и исполнениях. Такие вооружения проходят испытания и должны поступить на вооружение индийской армии. Кроме того, новые разработки теперь выводятся на международный рынок. Уже получен первый экспортный заказ на САО собственной разработки, а также ожидается еще один. Можно предполагать, что Индия не остановится на этом и продолжит развивать перспективное направление, рассчитывая перевооружить собственную армию и заработать на переоснащении чужих.