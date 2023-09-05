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Индийские САО на международном рынке вооружений

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Индийские САО на международном рынке вооружений
Самоходное орудие MArG 155-BR



В последние годы индийская оборонная промышленность не только обеспечивает нужды собственной армии, но и пытается искать иностранных покупателей на свою продукцию. В частности, определенные экспортные перспективы имеют самоходные артиллерийские орудия новых типов. Одна боевая машина такого рода уже нашла своего заказчика, а другие участвуют в иностранных тендерах.

Современные разработки


С начала прошлого десятилетия компания Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL), входящая в состав Bharat Forge Limited и группы Kalyani Group, ведет разработку современных и перспективных артиллерийских систем. К настоящему времени созданы орудия в калибрах до 155 мм в буксируемом и самоходном исполнении. В частности, к концу десятых годов разработали и показали легкую 155-мм гаубицу UHL – своего рода аналог американской M777.

В начале 2020 г. на одной из индийских выставок KSSL впервые показала рекламные материалы по новому проекту, обозначенному как MArG 155–BR (Multi-terrain Artillery Gun). Этот проект предусматривал строительство самоходного орудия на основе серийного автомобильного шасси и артиллерийской части от системы UHL. В конце следующего года на заводе Bharat Forge в г. Пуна состоялась официальная презентация полноценной самоходки, вероятно, опытного образца.

Организация-разработчик утверждала, что САО MArG 155–BR имеет большое будущее и должно заинтересовать заказчика. Изделие показывали командованию индийской армии, и оно получило высокие оценки. Однако дальше похвалы дело не пошло. Насколько известно, самоходка до сих пор проходит испытания, и сухопутные войска Индии пока не приняли решение о ее постановке на вооружение и закупке. Возможно, необходимые мероприятия завершатся в обозримом будущем, и тогда же будут сделаны соответствующие выводы.

Пушка на шасси


Изделие MArG 155–BR представляет собой САО, выполненное путем монтажа артиллерийской части на грузовом автомобильном шасси. В целом оно не имеет принципиальных отличий от ряда современных зарубежных образцов, хотя и отмечается использование двухосного шасси. Разработчик отмечал, что это единственная современная 155-мм самоходка со стволом длиной 39 клб, выполненная на шасси типа 4х4.


Использованная в проекте машина оснащена бронированной двухрядной кабиной бескапотной компоновки. Грузовая платформа отдана под артиллерийскую систему, боекомплект и т.д. В корме предусмотрена откидная опорная плита. Общая длина боевой машины в походном положении не превышает 9,4 м, боевая масса – 18 т. Заявлена возможность быстрой переброски по автодорогам и работы на пересеченной местности или бездорожье.

Самоходка вооружена 155-мм 39-клб орудийной системой TC-20 – версией гаубицы UHL. Нарезной ствол с дульным тормозом закреплен на противооткатных устройствах и механизмах наведения. Используются элементы готового лафета версии All-Steel, выполненные полностью из стали (лафет UHL также может изготавливаться из титана или иметь смешанную конструкцию). Обеспечена наводка по горизонтали в пределах 25° от продольной оси с возвышением до 72°.

В ящиках для боекомплекта MArG 155–BR перевозит 18 выстрелов раздельного заряжания. Первые три выстрела орудие может сделать за 30 сек. Устоявшийся темп длительной стрельбы – 42 выстр./ч. При использовании обычных снарядов, дальность достигает стандартных 24 км. Активно-реактивный боеприпас увеличивает этот параметр.

На международном рынке


По всей видимости, KSSL / Bharat Forge с самого начала планировали продавать изделие MArG 155–BR не только собственной армии, но и иностранным заказчикам. Рекламные материалы по этому проекту показывали на разных выставках, а также подавались заявки на участие в иностранных тендерах. К настоящему времени в этой сфере получены первые результаты.

В начале ноября 2022 г. компания Bharat Limited сообщила, что дочерняя KSSL получила экспортный заказ на производство 155-мм артиллерийских систем. Несколько изделий общей стоимостью 155,5 млн долл. США будут изготовлены и переданы заказчику в течение следующих трех лет. При этом точный тип орудий, их количество и получатель в официальном сообщении не упоминались.


Самоходка с орудием ATAGS

Вскоре индийские СМИ получили недостающие данные от своих источников в оборонном ведомстве. Утверждалось, что заказчиком по новому контракту выступает Армения, желающая обновить свой артиллерийский парк. Предметом заказа стали 155-мм САО MArG 155–BR на двухосном шасси.

В конце июля 2023 г. индийская сторона отчиталась об отгрузке первой партии неназванной продукции иностранному заказчику. По некоторым данным, речь может идти именно о самоходках MArG 155–BR либо о боеприпасах для них. Так или иначе, контракт, предположительно, с Арменией был подписан почти год назад, и уже можно ожидать его первые результаты.

Длинноствольный образец


С 2013 г. Bharat Forge совместно с Tata по заказу организации оборонных разработок DRDO создавала перспективную 155-мм гаубицу ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System). Испытания этого изделия начались в 2016 г. и завершились в 2022-м. Сейчас решается вопрос его закупки для индийской армии.

В октябре прошлого года организации-разработчики впервые показали самоходный вариант такого орудия. Артиллерийскую часть ATAGS, отличающуюся большей массой и размерами, установили на четырехосном шасси Ashok Leyland HMV. Получившийся образец, как утверждается, по мобильности и огневым характеристикам не уступает современным иностранным самоходкам с аналогичным вооружением и шасси.

MArG 155 на основе орудия ATAGS уже претендует на экспортный контракт. Сейчас сухопутные войска Бразилии проводят тендер на закупку 36 самоходок в калибре 155 мм с длинным стволом. Заявки на конкурс отправили несколько известных иностранных компаний. Кроме того, на днях стало известно, что за контракт будут бороться индийские Bharat Forge и KSSL. Смогут ли они обойти конкурентов, станет известно в обозримом будущем.


С повышенными характеристиками


Самоходный вариант орудия ATAGS по своей архитектуре похож на MArG 155–BR и иностранные образцы. При этом имеются отличия, связанные с использованием длинноствольного орудия и иного шасси. В первую очередь, они проявляются в более высоких тактико-технических характеристиках.

Шасси HMV представляет собой четырехосную полноприводную машину. На ней установлена двухрядная защищенная кабина. На грузовой платформе предусмотрена дополнительная кабина, вероятно, для управления огнем. В корме помещены артиллерийская система и опорная плита.

Орудие ATAGS отличается повышенными огневыми характеристиками. Дальность стрельбы обычным снарядом достигает 32 км, активно-реактивным – 45 км. Горизонтальная наводка выполняется в переднем секторе шириной 50°, вертикальная – до 72°. По скорострельности самоходная ATAGS не отличается от TC-20.

«Сделано в Индии»


На протяжении последних лет в Индии реализуется крупная программа локализации производства разнообразной продукции, и особую роль в ней имеет оборонная промышленность. От оборонных предприятий требуют налаживать лицензионное производство иностранных разработок, а также создавать свои собственные образцы. Так, Bharat Forge, KSSL и другие предприятия пытаются разрабатывать отечественные артиллерийские системы, не уступающие иностранным.

К настоящему времени индийская промышленность представила целый спектр новых артиллерийских систем в разных калибрах и исполнениях. Такие вооружения проходят испытания и должны поступить на вооружение индийской армии. Кроме того, новые разработки теперь выводятся на международный рынок. Уже получен первый экспортный заказ на САО собственной разработки, а также ожидается еще один. Можно предполагать, что Индия не остановится на этом и продолжит развивать перспективное направление, рассчитывая перевооружить собственную армию и заработать на переоснащении чужих.
Автор:
Использованы фотографии:
KSSL, Armyrecognition.com
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14 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 04:32
    -5
    Очень точно и тонко запад(и лондон) почувствовал ростмощи азии. Киплинг передал знания(и интуицию?) потрмкам. На столетия вперед понятно, что 600 лет господин еаропеец жировал. А теперь конец мировому поряку. Так же до 2500 года.
    И шведов под себя загребли.
    Что мы прицепим к своему поезду? Армению? Токаева? Или часть Казахстана? Западный уйгуры будут под китаем в 2100г?алмаата и верный. Хорог и душанбе.
    А балтика чья в 2100г будет? С 3 хлетними гос буджетами не может быть ответов. Даже развития дорог и образования не тянет. А цивилизации?
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:49
      +1
      Цитата: антивирус
      А цивилизации?

      Насчет цивилизации, у России особо выбора нет. Или полностью присоединяться к Иудео-Христианской (она же Европейская, она же Атлантическая, она же цивилизация белого человека), которая в общем ближе всего России, или ложиться под китайскую (потому что Китай просто не умеет иметь равные отношения, он или подчиняет, или подчиняется), или быть сожранной коранической цивилизацией, потому что ислам не терпит иноверства. Скажете, терпит? Спросите греков или сербов или тех же братушек болгар, хорошо ли им было под турками.
      1. БелкаДед
        БелкаДед Сегодня, 08:16
        -1
        А попытаться возродить свою веру и на её основании предложить миру новое (хорошо забытое старое) , миру, который разочаровался в постоянной лжи и лицемерии иудейского христианства, радикализме и всё том же лицемерии иудейского ислама ?
        Будущее за возвратом ведических верований или этой цивилизации не выжить.
      2. IImonolitII
        IImonolitII Сегодня, 08:34
        0
        До крестовых походов христианам на ближнем востоке вполне хорошо жилось, уж получше чем земледельцам в европе.
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 05:27
    0
    Изделие MArG 155–BR... 155-мм 39-клб орудийной системой TC-20...на шасси типа 4х4

    В такой короткой компоновке, двухосная, выгодно в горной местности передвигаться. Прямо как спецом под ВС Индии для присутствия в горных районах в Джамму и Кашмире, на севере, в горной местности в спорных районах с Китаем.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:53
      0
      А попробуйте на такой в зоне СВО съехать с асфальта после дождя. Однако, трактор потребуется не меньше Кировца, чтоб дотащить до огневой позиции.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 07:16
        0
        Цитата: Наган
        А попробуйте на такой в зоне СВО съехать с асфальта после дождя. Однако, трактор потребуется не меньше Кировца, чтоб дотащить до огневой позиции.

        Вы если не ошибаюсь - сибиряк, родом из Красноярска?
        На ГАЗ-66 (Шишига), ГАЗ-3308 Садко доводилось ездить? 2,5 - 3 тн. по таежной просеке везет.
        Там грязь не хуже чернозема. Сколько эта гаубица весит? Тем более написал про горную местность.
        Гаубица ULН разработана в трех вариантах из различного конструкционного материала лафета и откатных устройств - стальном (All Steel, полный вес 6,8 тн.), титановом (Titanium, вес 4,8 тн.) и смешанном (Advance Hybrid).
        Для самоходной колесной установки у индусов еще предусмотрено четырехосное шасси. Думается, что на двухосную колесную установку (4х4) устанавливают гаубицу весом 4,8 тн.
        hi
        1. IImonolitII
          IImonolitII Сегодня, 08:36
          +1
          Прямо в статье написано что на 2х осной машине лафет All Steel. Чукча не читатель?
          1. Lynx2000
            Lynx2000 Сегодня, 08:54
            0
            Цитата: IImonolitII
            Прямо в статье написано что на 2х осной машине лафет All Steel. Чукча не читатель?

            Про лафеты написал в привязке к весу (в статье указано?). All Steel используют как наиболее испытанную систему.
            Предусматривается установка артсистемы еще в других 2 вариантах.
            Вес двухосного шасси 18 тн. если верить производителю (снаряженная масса без гаубицы).
            Наш диалог шел за проходимость шасси.
            Кроме ерничества, по существу имеете что сказать про вездеходность шасси, или
            "Там, где пехота не пройдёт.
            И бронепоезд не промчится,
            Угрюмый танк не проползёт,
            Там IImonolitII на нарте проползет,
            И ничего с ним не случится?"
        2. Наган
          Наган Сегодня, 09:06
          0
          Цитата: Lynx2000
          Вы если не ошибаюсь - сибиряк, родом из Красноярска?
          На ГАЗ-66 (Шишига), ГАЗ-3308 Садко доводилось ездить?
          Ну вообще-то я коренной ленинградец в третьем поколении, и не то что за Урал - за Волгу и то не заезжал. А ГАЗ-66 видел. Ездить не приходилось, но возможности представляю. Но еще приходилось видеть, как в поле (какой студент, а тем более инженер не ездил на морковку? am ) колесный трактор (по-моему "Беларусь", но могу ошибиться, не специалист по тракторам, да и лет прошло с тех пор немало) садился так, что приходилось вызывать ДТ-75, который по очереди оттаскивал на более проходимое место сперва "Беларусь", а потом и тележку, которую он тащил. Так что разницу в проходимости колесной и гусеничной техники знаю не только по книгам.
  3. Eug
    Eug Сегодня, 06:19
    0
    Как по мне, двухосный вариант отлично подойдет для полковой и горной артиллерии вместо 122 мм.
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:33
    -1
    Колесные САУ имеют неоспоримые преимущества: подвижность, быстрая переброска, ресурс ходовой(2 тыщи только обкатка а гусли 2тыщи почти полная замена), вес(мосты, самолёты), дешевле гусеничных, унификация с подобными грузовиками. У нас прям упёрлись в гусли и всё. И не ненадо возражать что застрянет или осколками колеса порежат, а лучше буксируемые таскать не бронированными грузовиками? У нас не любят ничего бронировать, один придет и расчет готов. Или глыба Мста, по цене 3-4 колёсных. Отлично воюют даны, сюзаны, арчеры и цезари, где наши?
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:47
    +1
    39 калибров и дальность 24 км. Наши мальвы и мста калибров больше и дальность меньше. Ну или столько же макс.
    Школа проектирования пушек и гаубиц в России утеряна. Сейчас мусолят старые разработки 2А64, с небольшими модификациями. 2А88 хоть и старая советская разработка, но до ума довести не могут.
    Про новые гаубицы даже никто не заикается.
    Инженеры конструкторы и технологи России давно не нужны, были нужны инженеры обслуживать купленную импортную технику.
    1. БелкаДед
      БелкаДед Сегодня, 08:22
      -1
      Купленную импортную, по большей части импортные инженеры и обслуживают, у нас больше манеры иффиктивные требовались, которые и придумывали ходы "фсё купим заграницей"...