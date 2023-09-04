Они (трубы) проданы

Кабмин ФРГ решил «избавиться» от труб, которые предназначались для магистрального газопровода «СП-2», продав их. Об этом журналистам сообщила представитель министерства экономики и защиты климата страны.– отметила немецкая чиновница, не уточнив при этом, название компании, купившей их.Стоит отметить, что по данным СМИ ФРГ, после строительства «Северного потока – 2» на складах осталось приблизительно 3 тыс. труб. Их, как ожидалось, должны были использовать для прокладки газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Рюгена (крупнейший остров в Балтийском море в пределах Германии) до Лубмина (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).Кстати говоря, немецкое правительство эти трубы купило у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG. Сумма сделки оценивалась в 70 млн евро. Данная информация просочилась в медиапространство ещё в мае.Таким образом, к строительству OAL приступит оператор газотранспортной сети Gascade. Соответствующее решение компания получила в конце прошлого месяца.Ранее немецкая газета Welt am Sonntag писала о том, что Берлин был вынужден согласовывать с Вашингтоном вопрос о покупке труб из-за санкций, введённых странами Запада против Москвы. Как отмечало издание, сделка может пройти успешно, но лишь в том случае, если средства за продажу не окажутся у России.Напомним, что диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Прокачка голубого топлива по нему на момент аварии не велась. В то время как работа «СП-1» была остановлена Россией, «СП-2» так и не был введён в эксплуатацию. Российские власти расценили произошедшее как теракт. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш представил данные, согласно которым диверсия была осуществлена Соединёнными Штатами Америки. Сегодня Запад пытается представить, что взрывы на газопроводах - дело рук Украины, а сама операция якобы разработана главкомом ВСУ Залужным.