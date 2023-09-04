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«Они проданы»: Берлин решил продать трубы, предназначавшиеся для газопровода «СП-2»

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«Они проданы»: Берлин решил продать трубы, предназначавшиеся для газопровода «СП-2»

Кабмин ФРГ решил «избавиться» от труб, которые предназначались для магистрального газопровода «СП-2», продав их. Об этом журналистам сообщила представитель министерства экономики и защиты климата страны.


Они (трубы) проданы

– отметила немецкая чиновница, не уточнив при этом, название компании, купившей их.

Стоит отметить, что по данным СМИ ФРГ, после строительства «Северного потока – 2» на складах осталось приблизительно 3 тыс. труб. Их, как ожидалось, должны были использовать для прокладки газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Рюгена (крупнейший остров в Балтийском море в пределах Германии) до Лубмина (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).

Кстати говоря, немецкое правительство эти трубы купило у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG. Сумма сделки оценивалась в 70 млн евро. Данная информация просочилась в медиапространство ещё в мае.

Таким образом, к строительству OAL приступит оператор газотранспортной сети Gascade. Соответствующее решение компания получила в конце прошлого месяца.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag писала о том, что Берлин был вынужден согласовывать с Вашингтоном вопрос о покупке труб из-за санкций, введённых странами Запада против Москвы. Как отмечало издание, сделка может пройти успешно, но лишь в том случае, если средства за продажу не окажутся у России.

Напомним, что диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Прокачка голубого топлива по нему на момент аварии не велась. В то время как работа «СП-1» была остановлена Россией, «СП-2» так и не был введён в эксплуатацию. Российские власти расценили произошедшее как теракт. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш представил данные, согласно которым диверсия была осуществлена Соединёнными Штатами Америки. Сегодня Запад пытается представить, что взрывы на газопроводах - дело рук Украины, а сама операция якобы разработана главкомом ВСУ Залужным.
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17 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:33
    -2
    помнится кто-то тут доказывал как круто РФ получила прибыли от СП-2
    похоже убытки по этому проекту не закончены
    1. knn54
      knn54 Вчера, 17:39
      0
      Немцы сначала продали страну,теперь трубы.
      -похоже убытки по этому проекту не закончены
      Какие убытки.Газпром отыграется на россиянах.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 19:30
        -1
        Цитата: knn54
        Газпром отыграется на россиянах.

        я пишу о СП-2, проект полностью убыточен
        1. Egeny
          Egeny Вчера, 20:18
          +1
          Так это было понятно всем, кроме Миллера.
          Лучше бы этот "менагер" тянул трубы на восток "по деревням и весям"
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 23:10
            +1
            Цитата: Egeny
            Так это было понятно всем, кроме Миллера.

            судя по всему даже на этом сайте многие считают что СП-2 прибыльный проект
            вы удивитесь, но у нас в Калининградской области в городах есть многоквартирные дома где зимой топят углем и дровами
    2. alystan
      alystan Вчера, 17:52
      +1
      Прибыль была получена от прокладки СП, так как за все было уплочено.
      А вот с получением прибыли от дальнейшей ее эксплуатации не срослось.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 19:31
        -2
        Цитата: alystan
        Прибыль была получена от прокладки СП

        глупостей не пишите, кем была получена прибыль при строительстве?!!!
    3. BrTurin
      BrTurin Вчера, 18:40
      +4
      Цитата: Василенко Владимир
      похоже убытки по этому проекту не закончены

      так любая палка о двух концах...
      Германия потеряла свою конкурентоспособность, и начинать инвестиции в автомобильную промышленность в стране становится все менее целесообразным, заявила Хильдегард Мюллер — глава группы защиты интересов сектора автомобилестроения (Verband der Automobilindustrie — VDA)... «Германия как производственная база больше неконкурентоспособна, мы все больше отстаем от других регионов мира», — сказала президент VDA, подчеркнув, что в Германии слишком дорогая энергетика, слишком высокие налоги и взносы, слишком много бюрократии, в то время как безопасность поставок сырья нуждается в решении, но международные торговые соглашения отсутствуют....По ее словам, Германия является самой дорогой страной в мире с точки зрения энергоресурсов, и в то время как в США государство, среди прочего, обеспечивает необходимые рамочные условия для успешного функционирования сектора посредством соглашений о доступной энергии и безопасности поставок сырья.
      https://eadaily.com/ru/news/2023/09/04/germaniya-bolshe-nekonkurentosposobna-organizator-vystavki-iaa-mobility
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 19:32
        +1
        Цитата: BrTurin
        Германия потеряла свою конкурентоспособность, и начинать инвестиции в автомобильную промышленность в стране становится все менее целесообразным, заявила Хильдегард Мюллер

        я долден радоваться что у них сдохло три коровы?!!
        1. BrTurin
          BrTurin Вчера, 20:12
          +1
          Радоваться или нет тут... но по факту не один Газпром прямые понес убытки... о косвенных (в виде стоимости энергоносителей выше), а по прямым убыткам... Северный поток 1 ("Газпром" - 51%, Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, Gasunie и Engie - по 9%)
          Германская Wintershall Dea, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений газопровода, говорится в распространенном в четверг отчете компании... По итогам 2022 года Wintershall Dea получила чистый убыток в €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России. https://tass.ru/ekonomika/17125573
          Нидерландская энергетическая компания Gasunie в конце 2022 года обнулила стоимость своей доли акций размером в 9% в компании Nord Stream AG - операторе газопровода "Северный поток". https://tass.ru/ekonomika/17218137
          E.ON полностью списал свою долю в "Северном потоке"... В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно €1,2 млрд по сравнению с 31 декабря 2021 года", - сказано в документе. https://tass.ru/ekonomika/17268375
          Северный поток 2 - Австрийская нефтегазовая компания в I квартале 2022 года списала активов почти на €2 млрд из-за потери доходов по проекту "Северный поток - 2" и операций, связанных с РФ, говорится в отчете компании. На потери от "Северного потока - 2" от этого объема пришлась почти половина средств - чуть более €1 млрд. https://tass.ru/ekonomika/14512945
          и т.д.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 23:12
            +1
            Цитата: BrTurin
            не один Газпром прямые понес убытки

            еще раз, путь они хоть передохнут хоть шерстью во внутрь вывернутся, мне это ФИОЛЕТОВО, меня НАША страна интересуется, если им будет очень плохо а нам плохо но не очень это меня не устраивает, меня интересую только вариант когда им плохо, а нам хорошо ну или им хорошо а нам в лучше в несколько раз
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 17:37
    +2
    Трубы не Эрдогану впарили, случаем?
    1. роман66
      роман66 Вчера, 17:53
      +2
      А кому же они ещё нужны??
      А эти лишенцы. ... Интересно, их канцлер, должен в опу президента целовать, при подписании соответствующего акта?
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 18:45
        0
        Цитата: роман66
        А кому же они ещё нужны??
        А эти лишенцы. ... Интересно, их канцлер, должен в опу президента целовать, при подписании соответствующего акта?

        Лучше пусть целует во время акта.
  3. vadivm59
    vadivm59 Вчера, 18:45
    -1
    я тут когда то давно,ещё строился СП-2,спросил,почему газпрЁм так упорно пробивает этот проект,когда европа против.так меня минусами закидали." и не понимаю ни чего..." и " не дальновидный я...".вот и хочется спросить у данных товарищей-ну и где ваша дальновидность?к чему привела?
  4. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 18:53
    +1
    Немцы, окончательно превращаются в «терпил». Промышленность завязанная на Российский газ, стройными рядами покидает Германию. Такими темпами, они из локомотива ЕС, могут превратиться в балласт.
  5. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 22:11
    0
    Цитата: Egeny
    Так это было понятно всем, кроме Миллера.
    Лучше бы этот "менагер" тянул трубы на восток "по деревням и весям"

    Так там Россияне живут, зачем,чтобы свои люди с удобствами жили,это как девиз наших чиновников