Военное обозрение
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Экс-министр обороны Украины: Мы тратим на войну 100 млн долларов в день

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Экс-министр обороны Украины: Мы тратим на войну 100 млн долларов в день

Алексей Резников, отставка которого с поста министра обороны Украины сегодня была принята Верховной радой, ответил на вопрос о том, почему при огромной финансовой помощи и при запредельном росте расходов на военные нужды, рядовым гражданам по-прежнему приходится направлять средства для армии. В вопросе прозвучала конкретика: «Почему рядовым украинцам приходится сбрасываться, например, на дроны, на амуницию, на автомобили?»


Резников дал понять, что так называемая волонтёрская помощь – капля в море от тех миллиардов, которые к настоящему моменту «освоило» Минобороны Украины.

Теперь уже бывший министр обороны киевского режима:

Могу вам сказать что поставки от волонтёров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – всего 3% от того, что ушло на войну. Граждане сами сбрасывают средства волонтёрам на их счета. Это я считаю правильным. Но это малая часть.

По словам Резникова, ввиду соотношения 97 к 3 процентам в плане расходов на армию со стороны государства и волонтёров «предъявлять претензии государству несправедливо».

Экс-министр обороны Украины:

Один день войны обходится нам в 100 млн долларов. И это государство тратит такую сумму в сутки. Просто вдумайтесь! Несправедливо государству предъявлять, что всё там делают (помогают армии) волонтёры. На самом деле, тут всё делают граждане Украине, ведь они платят налоги в бюджет, а оттуда финансируется армия.

Конечно, Резников, сделав реверанс в адрес рядовых украинцев, слукавил, не сказав, что, по статистике, из 100 млн долларов, направляемых из бюджета на армию, более 65 млн долларов – иностранные средства. Будь то прямое финансирование или поставка военной техники, оружия и боеприпасов. Поэтому соотношение 97/3 явно выдумано самим Резниковым.
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18 комментариев
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  1. alystan
    alystan Вчера, 17:13
    +3
    А так хотел еще продолжить так тратиться...
    Обломали, так обломали аппетит.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 17:22
      +1
      Интересно,учел свои "карманные расходы"?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Вчера, 17:31
        0
        Интересно, а сколько стоит один день СВО для России? В рублях.

        Столько же примерно, сколько и для Украины?
        1. Egeny
          Egeny Вчера, 20:24
          -1
          Ну, батенька, вы и загнули...
          а с учётом падающего рубля?)
          Раньше 65 копеек давали за доллар, а теперь за йену.)
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 20:39
            +1
            Цитата: Egeny
            Раньше 65 копеек давали за доллар, а теперь за йену

            За доллар, когда за него "давали" 65 коп., давали, в реале - "бабочку". Серьёзная, кстати, статья.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 19:55
        0
        Цитата: knn54
        Интересно,учел свои "карманные расходы"?

        Раньше считал $$$$ в своих карманах, теперь в чужих считать будет. Обзавидуется
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:18
    0
    Не хило западу обходтся война с нами.Плюс экономические и имидживые потери.Когда наконец деньги считать начнут.Или война до последнего украинца и последних € ,£,¥,$.Не к добру это.Запад может и не остановится в борьбе за свои ценности.А то не дай бог на западе будут называть ЛГБТ - ЛГБТшником( русский синоним).А ведь так и будет после нашей Победы на Украине.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 17:30
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Не хило западу обходтся война с нами.

      здесь нужно разделить мух и котлет, те кто это все устоял гребут бабки, ВПК работает как подорванный, Россию выдавили с рынка газа, зерно перепродают, предприятия и деньги из европы потянулись за океан, так что организаторы шоу в шоколаде
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Вчера, 17:40
      0
      Цитата: tralflot1832
      Не хило западу обходтся война с нами.

      У нас тоже на войну тратятся огромные деньги, у меня мама инвалид i группы, лежачая больная, 86 лет, государство бесплатно выделяет ей памперсы (2 в сутки), не получаю уже на неё 2 месяца, говорят в соцзащите денег нет, не поступили на счёт, всё на войну по их словам. Иду в аптеку покупаю, не оставишь же мать без памперсов, но в аптеке, если раньше один памперс стоил 70-80 руб., то сейчас 110-120 руб. Нет я не жалуюсь, не ропщу, на фронте ещё тяжелей, пусть ребята воюют и не знают проблем, а мы здесь ужмёмся и подождём победы, но денег на войну и у нас уходит очень много.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 17:46
        +1
        Анатоль Клим.У нас денег на войну уходит в разы больше и нам деньгами ни кто не помогает.Не говорю про армию,а сколько в бухано в ВПК и зарплаты рабочих.И сколько ещё вбухают в туже экспортную логистику - чтобы были деньги в бюджете.
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Вчера, 17:53
          +4
          Цитата: tralflot1832
          У нас денег на войну уходит в разы больше и нам деньгами ни кто не помогает.

          Согласен с Вами, никто у нас в семье не ноет, племянник воюет под Запорожьем, переживаем за него.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 18:06
            +4
            Анатоль Клим ,Вашему племяннику вернуться живым и здоровым с Победой. hi
        2. nik-mazur
          nik-mazur Вчера, 20:15
          0
          Цитата: tralflot1832
          а сколько в бухано в ВПК и зарплаты рабочих

          Что интересно, когда речь идёт про Запад, то там прибыли ВПК от военных заказов – это хорошо, это огромные доходы, когда же речь идёт о работе нашего ВПК, то его прибыли, почему-то, наоборот, считаются убытком.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:28
    +1
    Один день войны обходится нам в 100 млн долларов
    вам как это ни чего не стоит, вы как содержанка тратите деньги папика
  4. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:33
    +2
    из 100 млн долларов, направляемых из бюджета на армию, более 65 млн долларов – иностранные средства

    Да! 35 зарабатывает экономика бывшей Украины сама. Уничтожить её немедленно!
  5. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 17:46
    +2
    Алексей Резников, отставка которого с поста министра обороны Украины сегодня была принята Верховной радой... Один день войны обходится нам в 100 млн долларов. И это государство тратит такую сумму в сутки. Просто вдумайтесь!

    Бывшего министра, наверное, рвёт на части когнитивным диссонансом: с одной стороны, вовремя соскочил с тонущего корабля; с другой, от такой кормушки пришлось оторваться. Просто вдумайтесь: 100 миллионов баксов в день и всё это теперь мимо рта и мимо карманов...
  6. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:22
    +2
    Хорошо на такие деньги жить можно но 404 создана фашистами не для жизни а для войны и террора как игил
  7. костя1
    костя1 Вчера, 19:46
    +1
    Правильнее-воруем по 100 лямов в день