Экс-министр обороны Украины: Мы тратим на войну 100 млн долларов в день

Алексей Резников, отставка которого с поста министра обороны Украины сегодня была принята Верховной радой, ответил на вопрос о том, почему при огромной финансовой помощи и при запредельном росте расходов на военные нужды, рядовым гражданам по-прежнему приходится направлять средства для армии. В вопросе прозвучала конкретика: «Почему рядовым украинцам приходится сбрасываться, например, на дроны, на амуницию, на автомобили?»
Резников дал понять, что так называемая волонтёрская помощь – капля в море от тех миллиардов, которые к настоящему моменту «освоило» Минобороны Украины.
Теперь уже бывший министр обороны киевского режима:
Могу вам сказать что поставки от волонтёров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – всего 3% от того, что ушло на войну. Граждане сами сбрасывают средства волонтёрам на их счета. Это я считаю правильным. Но это малая часть.
По словам Резникова, ввиду соотношения 97 к 3 процентам в плане расходов на армию со стороны государства и волонтёров «предъявлять претензии государству несправедливо».
Экс-министр обороны Украины:
Один день войны обходится нам в 100 млн долларов. И это государство тратит такую сумму в сутки. Просто вдумайтесь! Несправедливо государству предъявлять, что всё там делают (помогают армии) волонтёры. На самом деле, тут всё делают граждане Украине, ведь они платят налоги в бюджет, а оттуда финансируется армия.
Конечно, Резников, сделав реверанс в адрес рядовых украинцев, слукавил, не сказав, что, по статистике, из 100 млн долларов, направляемых из бюджета на армию, более 65 млн долларов – иностранные средства. Будь то прямое финансирование или поставка военной техники, оружия и боеприпасов. Поэтому соотношение 97/3 явно выдумано самим Резниковым.