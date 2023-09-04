Экс-министр обороны Украины: Мы тратим на войну 100 млн долларов в день

Могу вам сказать что поставки от волонтёров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – всего 3% от того, что ушло на войну. Граждане сами сбрасывают средства волонтёрам на их счета. Это я считаю правильным. Но это малая часть.

Один день войны обходится нам в 100 млн долларов. И это государство тратит такую сумму в сутки. Просто вдумайтесь! Несправедливо государству предъявлять, что всё там делают (помогают армии) волонтёры. На самом деле, тут всё делают граждане Украине, ведь они платят налоги в бюджет, а оттуда финансируется армия.