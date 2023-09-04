Минобороны РФ: Нанесен удар по украинскому предприятию, производившему безэкипажные катера ВМСУ

Сегодня беспилотными летательными аппаратами ВС РФ были нанесены удары по судостроительному предприятию Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По информации российского военного ведомства, БПЛА ударили по заводу, на котором собирали безэкипажные катера. Сами беспилотные катера производили из импортных комплектующих. Затем их передавали военно-морским силам Украины.
Катера без экипажей способны принести немало неудобств российским кораблям и прибрежной инфраструктуре. Украина уже использовала такие катера для попыток атак на российские корабли и прибрежные объекты.
Кроме того, в Министерстве обороны РФ напомнили, что ночью самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера военно-морских сил Украины. Речь идет о катерах Willard Sea Force американского производства.
На этих катерах, передвигавшихся в северо-западной части Черного моря, находились десантные группы сил специальных операций ВСУ. Вероятно, украинское командование планировало проведение очередной диверсии против российских объектов на Крымском полуострове. Но морской авиации Черноморского флота удалось этим планам помешать.
Однако нет сомнений, что Украина и далее попытается дестабилизировать обстановку в Черном море, в том числе используя для этой цели безэкипажные катера и катера с экипажами, передаваемые странами Запада или оперативно собираемые на украинских предприятиях.