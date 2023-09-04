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Минобороны РФ: Нанесен удар по украинскому предприятию, производившему безэкипажные катера ВМСУ

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Минобороны РФ: Нанесен удар по украинскому предприятию, производившему безэкипажные катера ВМСУ

Сегодня беспилотными летательными аппаратами ВС РФ были нанесены удары по судостроительному предприятию Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По информации российского военного ведомства, БПЛА ударили по заводу, на котором собирали безэкипажные катера. Сами беспилотные катера производили из импортных комплектующих. Затем их передавали военно-морским силам Украины.

Катера без экипажей способны принести немало неудобств российским кораблям и прибрежной инфраструктуре. Украина уже использовала такие катера для попыток атак на российские корабли и прибрежные объекты.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ напомнили, что ночью самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера военно-морских сил Украины. Речь идет о катерах Willard Sea Force американского производства.

На этих катерах, передвигавшихся в северо-западной части Черного моря, находились десантные группы сил специальных операций ВСУ. Вероятно, украинское командование планировало проведение очередной диверсии против российских объектов на Крымском полуострове. Но морской авиации Черноморского флота удалось этим планам помешать.

Однако нет сомнений, что Украина и далее попытается дестабилизировать обстановку в Черном море, в том числе используя для этой цели безэкипажные катера и катера с экипажами, передаваемые странами Запада или оперативно собираемые на украинских предприятиях.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:27
    +8
    Вна Украине непосредственно на войну работают многие сотни предприятий. Нужно решать проблему радикально - рубить логистику поставок из-за рубежа.
    Сегодня эти катера уже собирают в другом месте.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:35
      0
      То,что не сделали в прошлом и нынешнем году,думаете сделаем сейчас?Работаем по факту случившегося.Кстати,всушники отрабатывают аысадку штурмовых групп на полуостров.Можно называть их по разгному-от мата до самоубийц.Но в дальнейшем при поддержке с воздуха(а она будет),эти группы наделают бед в Крыму.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 18:08
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        .Кстати,всушники отрабатывают аысадку штурмовых групп на полуостров.Можно называть их по разгному-от мата до самоубийц
        Украинские военные открыли огонь по группе солдат ВСУ после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном. Об этом рассказали пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ. По их словам, три дня они провели на острове без еды и с минимумом боеприпасов. При этом отправляться на позиции никто не хотел, командир угрозами заставил их сделать это (ну это обычная отмазка пленных).
        Военные решили покинуть остров, но их лодку атаковал беспилотник ВСУ. Лодка утонула, а старший группы получил тяжелое ранение, его было решено оставить. Ночью украинский квадрокопетр продолжал искать беглецов и сбрасывать на них мины.
        Утром оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.
        А если бы не столкнулись ?
    2. topol717
      topol717 Вчера, 19:10
      +4
      Цитата: Румaтa
      рубить логистику поставок из-за рубежа.

      Рубить надо электроэнергию и ГСМ. после этого все остальное само вырубится.
      В том году была попытка, но почему то решили остановится.
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 17:35
    +8
    Увы, но нанесён удар по предприятию и предприятие уничтожено - сильно нетождественные понятия.
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 17:57
    +3
    Нужно сравнивать с землёй эти заводы,а не по проходной ракеты пускать. Опять отчёт, о создание видимости работы.
  4. 1 z1
    1 z1 Вчера, 17:58
    -6
    сильно нетождественные понятия.

    Ну так надо же что-то бравадное писать.
  5. роман66
    роман66 Вчера, 18:00
    -1
    А что, миг-29 уже бпла?
    Ттттттттттть
  6. Уарабей
    Уарабей Вчера, 23:06
    0
    Цитата: dmi.pris1
    То,что не сделали в прошлом и нынешнем году,думаете сделаем сейчас.

    Невозможно сделать всё и сразу. Немец до Москвы почти дошел однажды, а француз в неё вообше заходил. Ни немцам ни французам, в итоге, это не помогло.