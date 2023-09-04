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Дипломатический источник сообщил о крайнем недовольстве Москвы последними высказываниями Пашиняна

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Дипломатический источник сообщил о крайнем недовольстве Москвы последними высказываниями Пашиняна

Россия осталась крайне недовольной последним интервью армянского премьера, в котором он возложил всю ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе на Россию. Об этом пишут сразу несколько российских центральных СМИ, ссылаясь на дипломатический источник.


В российском МИД крайне недовольны тоном высказываний Пашиняна, в Москве назвали неприемлемыми заявления, сделанные премьер-министром Армении в интервью итальянской прессе. Он попытался переложить на Россию собственные ошибки и просчеты, а также назвал ошибкой ставку Еревана на Москву. Как подчеркнули в российском МИДе, Армению пытаются сделать орудием Запада, с помощью которого будут выдавливать Россию с Южного Кавказа.

В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки

- заявил источник в МИД, пишет ТАСС.

В Москве подчеркнули, что Россия с Южного Кавказа уходить не собирается, отношения с Арменией будут поддерживаться и далее на основе равноправного партнерства. Но и Армении не нужно становиться проводником западной политики на Кавказе.

Ранее в интервью итальянской прессе Пашинян заявил, что Россия якобы отдалилась от Армении, не выполняет свои обязательства и не контролирует ситуацию в районе Нагорного Карабаха, а ставка на Россию в сфере безопасности "была ошибочна". На этом фоне председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер в своем аккаунте в одной из соцсетей, запрещенных в России, призвал Пашиняна вступить в НАТО.
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77 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Вчера, 17:39
    +33
    Не надо было его так активно поддерживать! Впрочем, как всегда "нас обманули"
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 17:52
      +10
      Цитата: Егоза
      Впрочем, как всегда "нас обманули"

      Потому что это такое хобби - "быть обманутым", конечно не без усилий "пятой колонны".
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 19:47
        +1
        в Москве назвали неприемлемыми заявления, сделанные премьер-министром Армении

        И что? И всё? Назвали и забыли?
        1. ААК
          ААК Вчера, 21:10
          0
          А что ещё могут сделать наши Талейраны и Меттернихи? Тут пока армянам Азербайджан и Турция повторно не намекнут делом на события 1915 года, словесный понос с их стороны не прекратится, тогда сразу завизжат - вай-вай, Россия спасай!!!
      2. DrMad
        DrMad Сегодня, 00:15
        0
        Вот почему здесь многие умные со своего дивана? Хотя по уровню не могут руководить хором старушек-пенсионерок.
    2. Аркадич
      Аркадич Вчера, 18:26
      -1
      Каким образом мы поддерживали Пашиняна? И кто вас обманул?
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Вчера, 18:53
        +2
        Цитата: Аркадич
        Каким образом мы поддерживали Пашиняна? И кто вас обманул?

        Я думаю, имели в виду, поддержка Армении, а не лично Пашиняна. А лично его поддерживают США.
        1. Аркадич
          Аркадич Вчера, 19:09
          +4
          Хорошо приведите факты нашей бескорыстной помощи Армении и чем она негативно отражается на России.
      2. guest
        guest Сегодня, 00:00
        0
        Цитата: Аркадич
        Каким образом мы поддерживали Пашиняна?

        Ну тем образом, что не поддержали более менее про российские силы на прошедших выборах в Армении.
        1. DrMad
          DrMad Сегодня, 00:19
          0
          Пророссийские. Это раз. Второе, какие это силы? Назови.
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:16
      -2
      Сидя у сароса в кармане пашинян просто плюёт на недовольство кремля!
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:41
    +3
    Это
    Помни
    это
    каждый сын.
    Знай
    любой ребёнок:
    вырастет
    из сына
    свин,
    если сын —
    свинёнок.
  3. Рус_80
    Рус_80 Вчера, 17:45
    -24
    Слышал, всуки Работино взяли?

    Текст вашего комментария слишком не в тему, но это важно.
    1. DrMad
      DrMad Сегодня, 00:20
      0
      А можно ссылочку на источник? А то у меня другие данные.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Вчера, 17:46
    +11
    Пока Россия "поддерживает отношения на основе равноправного партнёрства", другие пропихивают своих ставленников, у которых "равноправное партнёрство" вызывает лишь усмешку.
  5. beibenderbei
    beibenderbei Вчера, 17:47
    -5
    Россия недовольна ?!? А кто Азеров поддерживал недавно , кто самолёт сбивал , кто Зеле Азов выдал , и где сейчас этот господин , уж не в Сочас ли ?!?
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 17:55
      +2
      Цитата: beibenderbei
      где сейчас этот господин , уж не в Сочас ли ?!?

      В Соч в Соч, а где же ему быть. Пару дней назад прилетел.
  6. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Вчера, 17:49
    +6
    В Москве подчеркнули, что Россия с Южного Кавказа уходить не собирается, отношения с Арменией будут поддерживаться и далее на основе равноправного партнерства.

    Между строк следует читать: "отношения будут поддерживаться и без Пашиняна"
    1. beibenderbei
      beibenderbei Вчера, 18:12
      -4
      Только не забывай что армяне православные , а ножи в спину втыкающий сейчас в Сочи и воткнет ещё раз и не моргнет !!
      1. сайгон
        сайгон Вчера, 18:49
        +7
        Да бросьте врать армяне не православные , не гоните волну у них своя Апостольская церковь имеющая отличие в обрядах и догматах от православия .
      2. U-58
        U-58 Вчера, 19:10
        +5
        Не знаю, при чем тут религия, но армяне НЕ православные. Учите мат часть
      3. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Вчера, 22:16
        0
        Цитата: beibenderbei
        Только не забывай что армяне православные ,

        Это абсолютно не имеет значения. Будь там в качестве религии хоть язычество, Армения не враждебная России страна. И никогда такой не была. Армянская диаспора в России огромная. Казалось бы живи и радуйся... Но в последнее время от своих знакомых и незнакомых армян все чаще слышу речи о том, что Россия предала Армению в карабахском конфликте. Не сомневаюсь, что такую версию событий из-за лужи распространяют в армянской среде лучшие "друзья" всех народов. Армения пока еще не входит в список стран, кинутых п-сами. Очень надеюсь, что и не войдет. Еще надеюсь, что у армянского народа хватит мудрости и исторической памяти, чтобы избежать участи жертвенных животных. А Пашинян - это армянский Саакашвили. Надо убирать его фигуру с шахматной доски, пока бед не наделал.
      4. guest
        guest Сегодня, 00:06
        0
        Цитата: beibenderbei
        Только не забывай что армяне православные

        Вообще то нет, но об этом уже написали другие. Грузия однако действительно православная и Украина была православной, но это наши злейшие враги на постсоветском пространстве, ну и Молдавия в этом же списке.
    2. Sadam2
      Sadam2 Вчера, 18:15
      -9
      В чем он не прав? Без агитпропаганды... турки крышевали азеров , мы обещали вступиться за армян..армян вынесли из Карабаха.. зачем им такой одкб?
      Приоритетней для РФ критическая контрабанда из Турции а не армянский карабах
      1. bk0010
        bk0010 Вчера, 18:22
        +13
        Цитата: Sadam2
        Без агитпропаганды...
        А если без агитпропаганды, то как раз перед началом заварушки в Карабахе, Пашинян в очередной раз послал Россию. В тот раз Россия взяла и пошла. Сама Армения воевать за Карабах не стала. Российские армяне тоже на фронт не полетели. Армения даже не признала Карабах. И что вы хотите от России при таких раскладах?
      2. Аркадич
        Аркадич Вчера, 18:25
        +8
        Напомните пожалуйста когда мы обещали вступиться за Армению?
        армянский карабах

        По каким критериям армянский? Если Армения его не признала и не обороняла.
        1. Sadam2
          Sadam2 Вчера, 22:01
          -5
          не обязательно признание территорий это война - япония в этогм году признала кунашир оккупированым и это не война . как и обратный пример Цхинвал не признан РФ как часть своей территории что не помешало начать войну ... демагогить можно бесконечно - по факту они на нас расчитывали и просили одкб вмешаться...
          еще один из последних союзников отвалится в ближ будущем...
      3. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 18:30
        +7
        Для сисяна приоритет подмахиванье пин.досам а не армянский Карабах даже не признал его своим, войну слил вооружение не закупает да и вообще воевала там видимо только армия Карабаха то есть русские должны воевать когда армянам наплевать?
      4. carpenter
        carpenter Вчера, 18:43
        +3
        Цитата: Sadam2
        Без агитпропаганды... турки крышевали азеров , мы обещали вступиться за армян..армян вынесли из Карабаха.. зачем им такой одкб?

        Так причем тут Карабах ? Его сама Армения не признала.
      5. сайгон
        сайгон Вчера, 18:52
        0
        В общето армяне тот край Арцахом называют с хрена б армянам тюрское название Черный сад использовать?
      6. guest
        guest Сегодня, 00:10
        0
        Цитата: Sadam2
        мы обещали вступиться за армян..

        За каких конкретно армян? Если довести это высказывание до полного идиотизма, то мы и за Авакова теперь вступаться обязаны?
    3. Vall4
      Vall4 Вчера, 18:30
      0
      Из всех армянских самый адекватный политик
      До него Качарян и Саркисян , вместо перевооружения армянской армии занимались коррупцией и набиванием своих карманов, в то время , когда Азербайджан перевооружал на нефтяные деньги свою армию.
      1. gsev
        gsev Вчера, 19:14
        +3
        Цитата: Vall4
        Из всех армянских самый адекватный политик

        Меня в первую неделю после прихода Пашиняна в президенты информировали, что этот политик сдаст Нагорный Карабах Азербайджану. Тот же источник считал, что вторая цель Пашиняна втянуть Россию в безнадежную для нее войну на Кавказе.
    4. Альф
      Альф Вчера, 18:58
      0
      Цитата: Вежливый Лось
      Между строк следует читать: "отношения будут поддерживаться и без Пашиняна"

      Неужели решат вопрос наиболее кардинальным методом под названием 7,62 ?
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Вчера, 21:50
        0
        Цитата: Альф
        Неужели решат вопрос наиболее кардинальным методом под названием 7,62 ?

        Импичмента будет достаточно.
        1. Альф
          Альф Вчера, 21:53
          -1
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: Альф
          Неужели решат вопрос наиболее кардинальным методом под названием 7,62 ?

          Импичмента будет достаточно.

          Чтобы им сделать пичмент, нужна тонкая работа спецов из соответствующего органа, а с этим у нас проблемы...Потому как кое-кто в Кремле сам не знает, что делать.
  7. carpenter
    carpenter Вчера, 17:50
    +4
    Ранее в интервью итальянской прессе Пашинян заявил, что Россия якобы отдалилась от Армении

    Пашинян, это "засланный казачок" из Госдепа. Все его действия ведут чтобы англосаксы появились в Закавказье, что приведет к полному хаосу и жестоким военным столкновениям, после которых Армения прекратит существование как страна.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 18:13
      +2
      А в НАТО хаоса не будет? Натовская Турция будет поддерживать одного члена блока против другого. Да с Грецией тёрки... lol
    2. hhurik
      hhurik Вчера, 20:00
      +2
      Да и пес с ней, Арменией. Вот бы еще армян из России туда депортировать fellow
  8. alystan
    alystan Вчера, 17:53
    +2
    Пашинян допрыгается. Всех виновными выставляет, а сам хочет остаться белым и пушистым.
    1. beibenderbei
      beibenderbei Вчера, 18:16
      0
      Белым и пушистым хочет быть Эрдоган !!! Или вся Азовская мерзость сейчас русских не убивает ?!?
  9. михаилл
    михаилл Вчера, 18:00
    +5
    а ставка на Россию в сфере безопасности "была ошибочна"

    Ну никак не дает Россия армян "дорезать" окончательно. Какая досада.
    1. роман66
      роман66 Вчера, 18:05
      +2
      А хоть один армянин сражается за Россию в зоне СВО!?
      1. сайгон
        сайгон Вчера, 18:55
        -1
        Вы что прикидываетесь или не в курсе что армян в России хватает и Российские армяне воюют в рядах нашей армии .
        Или так господин женераль просто прикол ?
        1. михаилл
          михаилл Вчера, 19:10
          +1
          Цитата: сайгон
          Вы что прикидываетесь или не в курсе что армян в России хватает и Российские армяне воюют в рядах нашей армии

          А на рынках торгуют в основном азербайджанцы))). Махровые такие Российские азербайджанцы.
  10. Пленник
    Пленник Вчера, 18:08
    +2
    И что? Крыса потеряла сон и аппетит от этого недовольства? Ему кураторы ещё премию отстегнут за эти пассажи. Выражай- не выражай, а "Васька слушает, да ест". "Да, плохо мы ещё воспитываем нашу молодежь!"
  11. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Вчера, 18:08
    +4
    Пашинян ставленник Запада, армянам стоит крепко задуматься куда он их ведёт.
  12. knn54
    knn54 Вчера, 18:08
    +6
    Подкинули в российское гнездо кукушонка.Я не только про Пашиняна.
    РФ давно пора блокировать армянское лобби.Пора думать о своих интересах.
    Доброту сейчас не ценят-ты хозяин,я холоп.Ты холоп,я хозяин.
    ТРЕТЬЕГО не дано.Хватит быть обязанным во всем.
    Сейчас и у Ирана откроются глаза.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:15
    0
    Недовольства мало: он за свою связь с Макроном заслужил место в Аду.
  14. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:16
    +9
    У РФ нет сухопутной границы с Арменией. Поэтому вступит она в НАТО или в другие фекалии, России "фиолетово".
    России надо вывести из Армении все войска, которые сейчас фактически охраняют границу Армении и Турции и оставить армян один на один с их турецкими "братьями". А выведенные войска следует использовать для охраны гос.границы в Курской и Белгородской областях.
    Кроме того, по моему мнению, если МИД или МО РФ официально заявят, что : "Из-за продолжающихся антироссийских высказываний пашиняна, РФ в месячный срок начнет вывод своих войск из базы Гюмри и миротворцев из Нагорного Карабаха, введет против Армении экономические санкции, усилит антимиграционные меры против армянской диаспоры в РФ", то пашиняна сами армяне отправят к соросу не дожидаясь истечения 30 суток.
    Задолбали они уже. negative
    1. Аркадич
      Аркадич Вчера, 18:33
      +4
      пашиняна сами армяне отправят к соросу не дожидаясь истечения 30 суток.

      Ни чего этого не произойдёт.
      Зато Пашинян наберёт очки типа я же говорил.
      Мы потеряем Южный Кавказ.
      Если Турция и Азербайджан "съедят " Армению наша головная боль усилиться.
      1. Плохиш
        Плохиш Вчера, 18:51
        +5
        "Мы потеряем... ", а сейчас мы имеем или нас?
        1. Аркадич
          Аркадич Вчера, 19:04
          -1
          Ну если вас имеют то это вопрос к вам и вашей ориентации.
      2. Дилетант
        Дилетант Вчера, 19:00
        +1
        Если Турция и Азербайджан "съедят " Армению наша головная боль усилиться.

        От чего будет головная боль и зачем она усилится?
        Баба с возу
        Кобыле легче
        (Народная мудрость)
        1. Аркадич
          Аркадич Вчера, 19:07
          +5
          Тем что откроется прямой транспортный проход. Соответственно увеличение влияния Турции. Не зря Иран запаниковал.
    2. AdAstra
      AdAstra Вчера, 21:06
      -2
      Мечты-мечты... hi """
    3. guest
      guest Сегодня, 00:19
      0
      Цитата: Дилетант
      Поэтому вступит она в НАТО или в другие фекалии, России "фиолетово".

      А кто тебе дал право решать за Россию? Ещё одно враждебное государство на Кавказе нам не надо и не играет роли наличие общей границы.
  15. Jovanni
    Jovanni Вчера, 18:21
    +4
    Засиделся чё то этот экземпляр. Хамит...
  16. mavrus
    mavrus Вчера, 18:22
    0
    Цитата: Егоза
    Не надо было его так активно поддерживать! Впрочем, как всегда "нас обманули"

    Пашинян нас обманул? А мы его " активно поддерживали"?
    Он изначально пришёл как ставленник Запада... И главными задачами этого "Пашиняна" были: порвать отношения с Россией и сдать Карабах. Второе он успешно выполнил, сейчас отчитывается перед хозяеаами, что и первую (главную для Запада) задачу он с успехом решает.
  17. Glagol1
    Glagol1 Вчера, 18:28
    +2
    Он же соросёнок, чему удивляться. Тут пошел в атаку с открытым забралом, значит хозяева дали команду фас. Посмотрим, чего он еще родит!
  18. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:41
    +3
    Это же армяне, а вы чего ждали-то?
    Сейчас дадут им ещё послаблений в России, в попытке удержать.
    Всегда мы держим пряниками.
    В чью зону жизненных интересов входит сейчас Армения?
  19. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 18:47
    +1
    «Ха Есовцы», в лице Соросятника Пашиняна, опять хитрожо…. . Профукал Карабах, теперь виляет. Мы, то же молодцы, допустили его к власти, а теперь будем хлебать «полной ложкой!»
    1. guest
      guest Сегодня, 00:23
      0
      Цитата: Sergey39
      Мы, то же молодцы, допустили его к власти, а теперь будем хлебать «полной ложкой!»

      Согласен, ведь он тогда майдан Ереване замутил, а майданы ни к чему хорошему никогда не приводят.
  20. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 18:56
    +2
    Цитата: Glagol1
    Тут пошел в атаку с открытым забралом, значит хозяева дали команду фас

    Это понятно, интересно как на это ответят великие стратеги и геополитики!
  21. DenVB
    DenVB Вчера, 19:03
    +2
    В Москве подчеркнули, что Россия с Южного Кавказа уходить не собирается

    Когда же нам надоест пытаться быть в каждой бочке затычкой? Никаких реальных интересов у нас в Армении нет. Теоретически мы могли бы использовать её для давления на Азербайджан, но это звучит как фантастика. В настоящее время как раз Азербайджан успешно давит на нас посредством своей диаспоры. Да мы еще и послали туда своих миротворцев, которых они рассматривают как заложников.
    1. gsev
      gsev Вчера, 19:19
      +2
      Цитата: DenVB
      Да мы еще и послали туда своих миротворцев, которых они рассматривают как заложников.

      Просто Алиев проводит свою политику избегая втягиваться в противостояние с другими странами кроме Армении, а руководители Армении непонятно зачем пытаются уколоть то Израиль, то Россию.
      1. DenVB
        DenVB Вчера, 19:42
        -1
        Цитата: gsev
        а руководители Армении непонятно зачем пытаются уколоть то Израиль, то Россию

        Нам-то что до этого? Уйти оттуда, и пусть укалывают кого хотят. Потом еще и можно будет использовать их как наглядное пособие "доукалывались".
        1. guest
          guest Сегодня, 00:24
          0
          Цитата: DenVB
          Уйти оттуда, и пусть укалывают кого хотят.

          В конце 80ых начале 90ых много от куда ушли, но лучше нам от этого не стало.
  22. ShDE
    ShDE Вчера, 19:19
    0
    Пашинян решил подигрывать Эрдогану?
  23. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 19:30
    0
    Распущенность Пашиняна = его низкой социальной ответственности! У Армении и так дофига проблем ,которые ей создают ее "друзья" -азербайжанцы с турками,так теперь этот необразованный журналист стал активно набрасывать на вентилятор ! Верно говорят,что история развивается по спирали,а эти самые спирали для армян были очень не хороши,чтобы они стремились их повторить.... Пусть посмотрят на грузин и хорошенько подумают,тем более,что последние стали размышлять и делать выводы гораздо вернее ,чем армяне!
  24. Codett
    Codett Вчера, 19:31
    +3
    Да Пашиняну, впринципе как и другим глубоко плевать на то, что в Москве им кто-то не доволен, хозяин у него за океаном, да и вообще прислушиватются и прогибаются только под сильных, таких как СССР, вот его боялись и уважали во всем мире, а РФ за что, кроме ресурсов и предложить нечего, да и наши так называемые элиты такие же продажные, если не хуже, чем он сам.
  25. A.A.G.
    A.A.G. Вчера, 19:45
    0
    Приветствую всех!
    Прочитав заголовок статьи, хочется задать вопрос комментаторам: как понимать слово "крайнем" ( недовольстве)?
    Если кто-то счетает вопрос провокационным, - ограничим круг респондентов филологами: слова "крайний", и "последний" в данном контексте синонимы?...
    Извините, не умничаю, - просто, - накатил...
    И, кстати, - может кто-нибудь знает новые матерные слова?
    ... Старыми перспектива
    обрисовывается, характеризуется не в полной мере.
    Всём добра! hi
  26. JonnyT
    JonnyT Вчера, 20:44
    +1
    Пашинян это соросёнок, провокатор, цель которого разжечь войну и как можно больше поднагадить России и Ирану.
    Войну слил, армию ослабил, и хочет использовать армянский народ также как сейчас используют украинцев - для большой кровавой войны где армян будут пускать на мясо из-за того что они близки ментально к русским
  27. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:38
    -2
    Ничего, сглотнём, утрёмся, и продолжим дружить. Партнёр же.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 21:50
      +1
      Цитата: Аль Манах
      Ничего, сглотнём, утрёмся, и продолжим дружить. Партнёр же

      А статью прочесть, или хоть заголовок - ЧСВ не позволяет? wink
  28. никникник
    никникник Вчера, 22:10
    +1
    а что хотела Росия? все верно. Россия всех своих ближайших соседей бросила и в международной политике показала себя слабой, трусливой, теперь каждая шавка будет лаять в сторону России. Виновата в этих высказываниях не Армения, а Россия. Это не Пашинян пытается скрыть свои ошибки обвиняя Россию, это Росия обвиняет Армению за свою бесхребетность со своими договорняками, отсутствием целенаправленной жесткой международной политикой в угоду американцам и продавшимся олигархам с многомиллиардными средствами в иностранных банках
  29. бухач
    бухач Вчера, 22:22
    +1
    Цитата: Вежливый Лось
    . Еще надеюсь, что у армянского народа хватит мудрости и исторической памяти, чтобы избежать участи жертвенных животных. А Пашинян - это
    Зря надеетесь,пример Грузии перед вами а вы про "мудрость народа"!Армяне такие же горячие кавказцы и манипулировать сознанием таких народных масс крайне удобно и легко,этому помогает и обострённое национальное сознание,не сказать национализм,присущее многим малым народам.Так что переход Армении в стан противников России всего лишь дело времени,в этом ключе вступление в НАТО вполне логично.