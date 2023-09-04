Дипломатический источник сообщил о крайнем недовольстве Москвы последними высказываниями Пашиняна

В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки

Россия осталась крайне недовольной последним интервью армянского премьера, в котором он возложил всю ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе на Россию. Об этом пишут сразу несколько российских центральных СМИ, ссылаясь на дипломатический источник.В российском МИД крайне недовольны тоном высказываний Пашиняна, в Москве назвали неприемлемыми заявления, сделанные премьер-министром Армении в интервью итальянской прессе. Он попытался переложить на Россию собственные ошибки и просчеты, а также назвал ошибкой ставку Еревана на Москву. Как подчеркнули в российском МИДе, Армению пытаются сделать орудием Запада, с помощью которого будут выдавливать Россию с Южного Кавказа.- заявил источник в МИД, пишет ТАСС В Москве подчеркнули, что Россия с Южного Кавказа уходить не собирается, отношения с Арменией будут поддерживаться и далее на основе равноправного партнерства. Но и Армении не нужно становиться проводником западной политики на Кавказе.Ранее в интервью итальянской прессе Пашинян заявил, что Россия якобы отдалилась от Армении, не выполняет свои обязательства и не контролирует ситуацию в районе Нагорного Карабаха, а ставка на Россию в сфере безопасности "была ошибочна". На этом фоне председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер в своем аккаунте в одной из соцсетей, запрещенных в России, призвал Пашиняна вступить в НАТО.