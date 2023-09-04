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Президент России высказался о проблемах контрнаступления ВСУ: «Это не пробуксовка, а провал»

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Президент России высказался о проблемах контрнаступления ВСУ: «Это не пробуксовка, а провал»

Контрнаступление ВСУ столкнулось не с «пробуксовкой», а с полным провалом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая после встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, которая сегодня состоялась в Сочи.


Глава российского государства ответил на вопрос о том, считает ли он, что ВСУ «пробуксовывают» в процессе осуществляемого контрнаступления. Президент считает, что происходящее выглядит именно как провал наступательных действий. В дальнейшем, убежден Путин, ситуация будет развиваться по схожему сценарию.

Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так

- подчеркнул Путин.

Кроме того, российский президент заявил, что наша страна никогда не отказывалась от переговоров. Путин подчеркнул, что и сейчас Россия готова к проведению переговоров. Он заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом данный вопрос освещался. Путин сказал Эрдогану о готовности к переговорам.

Напомним, что сегодня в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. На встрече обсуждалась возможность возобновления «зерновой сделки», а также развитие связей между Москвой и Анкарой в экономических вопросах, в том числе в атомной энергетике. Естественно, затрагивался и вопрос о проведении мирных переговоров по ситуации на Украине. Российское руководство в очередной раз дает понять, что никогда не выступало против переговоров, все зависит от позиции украинского режима и его западных покровителей.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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58 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:56
    -1
    Президент считает, что происходящее выглядит именно как провал наступательных действий. В дальнейшем, убежден Путин, ситуация будет развиваться по схожему сценарию.

    Путин по дереву стучал? Три раза через левое плечо плюнул?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Вчера, 17:58
      +8
      Путин по дереву стучал? Три раза через левое плечо плюнул?
      Ему не нужны суеверия, он точно знает о чем говорит, в полных провалах разбирается очень хорошо.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 18:02
        +4
        Цитата: Trapp1st
        он точно знает о чем говорит, в полных провалах разбирается очень хорошо.

        Только про свои провалы помалкивает.
        1. corrado
          corrado Вчера, 23:26
          +3
          Я так понимаю многим здесь хочется перемен в правительстве или же самого президента поменять... давно меняли? Каким боком перемены обошлись, забыли? Горбачёва или Ельцина вам подавай? На лады пересесть решили да ещё и с единственной этой ладой на всю семью и три поколения. Всё позабыли? Кто там про экономические провалы решил поговорить? А ну ка эксперт, мегамозг, назовите шаги развития страны под санкциями, хотя бы один, хотя бы для вашего региона, да хоть для вашего двора с тремя домами. Сами что для страны вообще сделали? Мне наплевать, ставьте минусы, но балаболов тут развелось, хуже чем вна 404.
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Вчера, 18:06
        0
        Не напомните "полные провалы" Путина, чтобы достигнутые цели кардинально отличались от заявленных?
        1. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Вчера, 18:10
          +8
          достигнутые цели кардинально отличались от заявленных?

          Заявленные цели:
          "Мобилизации не будет", "повышения пенсионного возраста не будет", "защита Донбасса", "денацификация Украины", ну и так далее.
          Надо в сети поискать, когда "Единая Россия" обещала, что повышения ЖКХ не будет. Было такое, помню.
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Вчера, 18:19
            -10
            "Мобилизации не будет", "повышения пенсионного возраста не будет",
            Ну, это не цели. А по Украине ещё не закончено.
            1. Жгучая_Крапива
              Жгучая_Крапива Вчера, 18:45
              +3
              Почему же не цели?
              А что?
              Лапша на уши?
              1. Egeny
                Egeny Вчера, 20:06
                -5
                А чем Вам лапша не нравится, главное - вовремя подать.)
                Насчёт возраста пенса... да, тут ВВП перестарался, ну что поделать... политика - грязное дело.
            2. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Вчера, 19:56
              +6
              Цитата: Андрей Москвин
              Ну, это не цели.

              Цель — это представление о будущем или желаемом результате, который человек или группа людей представляют себе, планируют и обязуются достичь. Так что все вышеперечисленное - это цели. Которые Путин не достиг.
              Собственно, покамест единственное, чего он достиг - это бессменность на посту руководителя страны.
            3. ААК
              ААК Вчера, 20:59
              +2
              Как правильно заметил Андрей из Челябинска - "...экономическая политика Путина - это полный провал", добавлю к этому -
              - оборонная политика (отсутствие вменяемых военных союзников, провал в подготовке и множественные упущения в руководстве проведения СВО, огромная разница между декларируемой и фактической мощью сухопутной армии и ВВС, полная импотентность надводного флота, отсутствие внятных мобилизационных резервов, в итоге - крепкая оборона страны и способность одолеть любого врага это, к сожалению, более фикция, чем реальность...);
              - дипломатическая политика (у РФ вообще нет реальных союзников, ни искренних друзей, ни обязанных вассалов.Ни с кем нет дружеских равноправных отношений. Украина из "то ли сестры, то ли брата" стала злейшим кровным врагом. Даже Белоруссия и Иран - только ситуативные партнёры, Турция - такой "друг" хуже любого врага, Индия от нас отдаляется, ну а Китай сам стремится поставить нас в своё "стойло". ;
              - демографическая политика (нас становится всё меньше, примерно на миллион в год. Все мало-мальски способные мозги стремятся покинуть страну. В среднем и высшем образовании - не можем преодолеть бардак 90-х, в фундаментальной и прикладной науке - "позади планеты всей". Нужны конструкторы и инженеры - плодим менагеров и юристов. Про мигрантов и политику потворстовования им вообще не хочу говорить);
              - политика импортозамещения (за 30 лет кроме вооружения и оборудования для ядерной энергетики ничего "своего" международно конкурентного уровня так и не производим);
              Полагаю, что данный список коллеги ощутимо дополнят самостоятельно.
          2. Arzoo
            Arzoo Вчера, 21:28
            +1
            "денацификация Украины"

            А вот ту провала не вижу. Денацификацию обозреваю каждый день в некрологах украинских пабликов. Моджахеды, Дидусики всякие и т.д. разве это не денацификация?
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Вчера, 18:24
          +18
          Цитата: Андрей Москвин
          Не напомните "полные провалы" Путина,

          Практически все предвыборные обещания, пока он их еще давал. Полный провал Путина - его запихивание России в ВТО с заявлениями в то, что это будет служить развитию экономики РФ.
          Вообще экономическая политика Путина - это полный провал.
        3. Trapp1st
          Trapp1st Вчера, 18:26
          +2
          Не напомните "полные провалы" Путина, чтобы достигнутые цели кардинально отличались от заявленных?
          И получи путевку на государственные курорты южного берега Белого моря.
        4. lis-ik
          lis-ik Вчера, 18:54
          +3
          Цитата: Андрей Москвин
          Не напомните "полные провалы" Путина, чтобы достигнутые цели кардинально отличались от заявленных?

          А тут и перечислять не надо,абсолютно все. Что не возьмите из его заявлений и сравните с выполнением,то полный провал!
        5. мордвин 3
          мордвин 3 Вчера, 19:27
          +6
          Цитата: Андрей Москвин
          Не напомните "полные провалы" Путина

          Да хоть майские указы берите.
        6. Олег Апушкин
          Олег Апушкин Вчера, 19:51
          +2
          Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС объяснил, почему цели принятой в 2008 году "Стратегии 2020" так и не были достигнуты. В частности, глава государства обещал, что к 2020 году средние зарплаты россиян вырастут до 2,7 тысячи долларов.
        7. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 19:53
          +1
          Майские указы,не?А!Ну,это же другое..
      3. Thumbs
        Thumbs Вчера, 19:21
        +2
        А как же красная нить на запястье? Очень даже суеверный наш Гарант. Наверно это и есть его красная линия)) пока нить не оборвётся, Кащей не вылезет из своей зоны плесневого комфорта и не вдарит по центрам принятия решений.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 18:09
      0
      Путин по дереву стучал? Три раза через левое плечо плюнул?
      ...это мероприятие производится на удачу...удача= авантюра...сей термин подразумевает неготовность предприятия но с прицелом на выгодный исход....а вот УБЕЖДЁН- это успех..а успех -это основательная подготовка к взятию цели...за него, успех, в обычае пьют 100 грам спиртного..традиция такая
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:20
      +3
      Больше всего бесит что нам постоянно талдонят про готовность к переговорам!Эта позиция кремля делать всё так чтобы "партнерам ",было хорошо,иначе как вредительской по отношению к России не может называться.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:58
    +6
    На совместной пресконференции Путина и Эрдогана для запада ,каждая их фраза была крайне неприятна для запада.Что то затихли ,нет пока реакции.У ЕС проблема- зерновая сделка с Украиной в одну харю.А оценка Путиным контрнаступа ,наверно на западе вообще будет проигнорирована.Переговоры довольно успешные ,МИДы и МО Турции и России хорошо поработали ранее.И турки не сливали информацию.Ждём вечера.Первыми рванут пуканы в Киеве и далее по цепочке на запад.
  3. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Вчера, 18:01
    +4

    .все зависит от позиции украинского режима и его западных покровителей

    То есть столько народу полегло, чтобы все зависело от позиции Украины?

    Если не будет победы Украины с быстрым физическим уничтожением русских, то будет наша победа с окончательной несменяемостью несменяемых. Результат для рядовых граждан практически тот же, только умирание будет затянутым.
  4. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:02
    +2
    Кроме того, российский президент заявил, что наша страна никогда не отказывалась от переговоров. Путин подчеркнул, что и сейчас Россия готова к проведению переговоров.

    Переговоры о чем и с кем? А вдруг опять "Нас попросили ..." например сдать Крым...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 18:10
      +6
      Дилетант.Украинская хунта уже заявила ,ни каких переговоров о мирном завершении конфликта с Россией не будет.Мы не будем капитулировать.Не надо раздувать тему переговоров западу и хунте уже понятно всё.
      1. Дилетант
        Дилетант Вчера, 18:23
        +6
        Дилетант.Украинская хунта уже заявила ,ни каких переговоров о мирном завершении конфликта с Россией не будет.

        Вы возможно удивитесь, но я умею не только писать в камментариях, но и читать, поэтому о законодательном запрете переговоров между украиной и РФ я знаю. Именно поэтому я и задаю риторический вопрос: с кем и о чем собрался вести переговоры Президент РФ В.В.Путин.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 18:39
          0
          Вам Шольц и Макрон на днях ни чего не сказали ,когда они добивались мирных переговов,через СМИ?
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Вчера, 19:03
        +1
        Андрей. Именно. Зелю никто не тянул за язык заявлять о том, мол, сначала уйдите из Крыма и остальных областей,заплатите контрибуцию и выдайте военных преступников, а уж потом переговоры. Это его дипломатический провал. У него появился наполеоновский синдром, нефиг было Западу истерить по поводу какой Зеленский богатырь-милашка. Вот он и зазнался. Потому что всем, в т.ч. кураторам Зели ясно, что на такие условия РФ никогда не пойдет, тем более при условии более чем скромного результата наступления Украины этим летом. Этим он дал Путину в руки маленький козырь. Путин может безопасно встать в позу кота Леопольда, пококетничать и заявить, что мы, мол, конкретно за переговоры. Все всё понимают и воспринимают как информационных шум, кроме некоторых форумчан, которые думают, что это все взаправду.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 19:13
          +2
          mikh-korsakov.. После кидняка по первым переговорам о мирном соглашении,по словам Макрона и Шольца ,Путин исключил из мирных переговоров Украину в лице Зеленского.А для запада это не приемлемо.
        2. Ив762
          Ив762 Вчера, 20:13
          +2
          А Зеля тут не важен. Запад тоже не пойдёт на условия РФ. Нет тут консенсусного варианта: какая/-то из сторон должна именно проиграть.
  5. Escariot
    Escariot Вчера, 18:03
    +15
    Лучше бы он рассказал о причинах пробуксовки денацификации и демилитаризации
    1. arthh
      arthh Вчера, 18:48
      0
      Так он не раз говорил и готов повторить, запад накачивает неонацистов оружием затягивая конфликт который может закончится и должен путем переговоров без предвариельнвх условий мы готовы.

      Можешь зачитать его голосом
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 19:37
        +2
        Цитата: arthh
        Так он не раз говорил и готов повторить, запад накачивает неонацистов оружием затягивая конфликт

        Это и коню понятно. Только вот он же грозно предупреждал, что если кто то вмешается в нашу СВО, то получит молниеносные удары. Наверно аккумулятор с молниями сломался.
        1. AdAstra
          AdAstra Вчера, 21:20
          +2
          Ага, у "Зевса" молнии отобрали. laughing """
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 18:03
    +7
    Эка невидаль высказал, Донецк расстреливают до сих пор, а с нашей стороны что? Ждём переговоров с нацисткой бандой и клоуном.
    «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь… Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
  7. spirit
    spirit Вчера, 18:09
    +4
    Надеюсь

    Истинный "шахматист" и "многоходовочник", рассчитывает на НАДЕЖДУ!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Вчера, 18:24
      0
      Истинный "шахматист" и "многоходовочник"
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 18:41
        -1
        Цитата: Trapp1st
        Истинный "шахматист" и "многоходовочник"

        Ухи. Ухи. (С)
  8. Roust
    Roust Вчера, 18:10
    +4
    Куручу, верчу - обмануть хочу. Эрдоган опять кинет. Снова грабли?
  9. alystan
    alystan Вчера, 18:14
    +1
    Неужели Верховный не в курсе про уступ "Сапог" у Роботино, который два дня назад по-глупому отдали врагу. А он теперь пытается развить свой успех и продавить наши позиции между населеными пунктами Роботино и Вербовое. Причем, если в районе "Сапога" неприятель уже находится на высотах, то между двух сел они уже близки к занятию более выгодных для себя позиций.
    К югу от Великих Новоселок у укровояк даже более значимые успехи. И они по-прежнему продолжают попытки прорвать нашу оборону в других местах, как например у Гуляйполя и Угледара. И везде они прут, не смотря ни на что. Правда другого от них и ожидать не приходится.
    Почему же Главком такой умиротворенный? Или ему опять не доносят всю правду.
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 18:54
      0
      Если вы на третий месяц всё ещё рассуждаете об уступах вблизи Работино, а не в Крыму, на берегу Азовского моря и даже не у Токмака, к которому должны были придти через три дня, то что не так сказал Путин?

      Провал, как он есть.
      1. Glock-17
        Glock-17 Вчера, 19:34
        -1
        Операция Цитадель для немцев под Курском была провалом. Красная армия выдержала удар и перешла в контрнаступление с освобождением значительных территорий. Здесь действительно больше похоже на кровавую пробуксовку. Россия медленно, но теряет территории, а резервы у противника ещё есть.
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Вчера, 19:24
      +2
      А я вот не согласен. Не из отечественного ТВ, а из сведений заокеанских кураторов знал, что за три месяца наступления ВСУ, понес потери 60000 бойцов отвоевал территорию 200 кв. км, то есть примерно 14х14 км. Негусто. А кто обещал к концу июня выйти к Азовскому морю? Вышли? Другое дело, что наше собственное наступление на Купянск завязло, но это же другая история
    3. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:50
      +1
      Конашенков ни о чём таком не говорил, значит это неправда. А если правда, то мне сейчас минусов насуют.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:17
    +3
    Переговоры с нацистами? Меня уже тошнит.
    1. opuonmed
      opuonmed Вчера, 19:45
      0
      а Путин говорил что киевский режим нацисты ??????????? или песков говорил что киевский режим нацисты ???????
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 00:59
        0
        Цитата: opuonmed
        а Путин говорил что киевский режим нацисты ???????????

        Да. А ещё что они наркоманы. Как-то у вас очень плохо с памятью. Возможно, это такая защитная реакция мозга, чтобы не сойти с ума от колебаний линии партии.
  11. Дмитрий Донякин
    Дмитрий Донякин Вчера, 18:18
    -3
    "Россия готова к переговорам. Запад не хочет" - эта позиция грамотно транслируется на весь мир. Жаль, что некоторые комментаторы этого не хотят понимать. Или не желают понимать. Или не способны.
    1. Karabin
      Karabin Вчера, 18:53
      +5
      Цитата: Дмитрий Донякин
      "Россия готова к переговорам. Запад не хочет" - эта позиция грамотно транслируется на весь мир.

      Ради этого СВО замутили?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 19:17
        -1
        ,карабин .Для тех кто на бронепоезде,СВО замутили ради требований России в ноябре - декабре 2021 года.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Вчера, 19:42
          +2
          Цитата: tralflot1832
          СВО замутили ради требований России в ноябре - декабре 2021 года.

          Ну и наплевали они на эти требования, приняв финнов в НАТО. Еще ближе продвинулись.
          1. Тарелка
            Тарелка Вчера, 22:24
            -1
            По-моему, дух тех требований состоял в том, чтоб вообще свернулся американский миропорядок. И в начале СВО и Путин, и Лавров прямо говорили, что они не за Украину воюют, а за изменение этого порядка. А если Украина кончится, то США и НАТО утратят монополию на применение силы. Тако-о-ое начнётся...
  12. opuonmed
    opuonmed Вчера, 19:42
    +1
    когда полностью ликвидируют всу гур сбу и киевский режим ? но пока таких планов не видно и не слышно у Путина ?
  13. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:47
    +1
    Президент России высказался о проблемах контрнаступления ВСУ: «Это не пробуксовка, а провал»
    . Сказать, что у нас все прям таки хорошо, это вряд ли!
    При всем при том, что мы верим, что победим, трудностей и потерь будет ещё много...
  14. Million
    Million Вчера, 20:13
    +3
    Про СВО,котрое начал и которое почему то дает странные результаты,он почему то не говорит.
    Нам не интересен провал украинцев,нам интересна наша Победа,которая пока под вопросом.
    1. Гардамир
      Гардамир Вчера, 22:50
      -1
      Ну почему под вопросом. Перед выборами, надо любым фломастером победу нарисовать.
  15. Strannik96
    Strannik96 Вчера, 21:46
    -1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Андрей Москвин
    Не напомните "полные провалы" Путина

    Да хоть майские указы берите.

    Что то разболталась вы здесь, работать надо, а вы тут день и нощно штаны просиживаете. Провалы пока видим у евро.союза и уссатых-полосатых. На них весь мир работает и какой результат на войне? В магазине все есть, работы хватает. Беспорядка хватает, но кто уже у себя дома или во дворе, на дачном участке, порядок навел. Друзей вам надо?, в европе чуть прижмёт, все сразу как волки друг на друга бросятся. Независимых у них нет, а за независимость надо платить. У них если кто против пойдет, сразу шланги обрежут - чипы, станки, самолёты. Слава Богу, мы потихоньку выбирается из этого дерьма.
  16. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 22:03
    +1
    Цитата: Жгучая_Крапива
    Заявленные цели:
    "Мобилизации не будет", "повышения пенсионного возраста не будет", "защита Донбасса", "денацификация Украины", ну и так далее.
    Надо в сети поискать, когда "Единая Россия" обещала, что повышения ЖКХ не будет. Было такое, помню.

    А слабо из не рядовых представителей Единой России сформировать подразделение и на Украину,вот это будет не показной патриотизм