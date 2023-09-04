Президент России высказался о проблемах контрнаступления ВСУ: «Это не пробуксовка, а провал»

Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так

Контрнаступление ВСУ столкнулось не с «пробуксовкой», а с полным провалом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая после встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, которая сегодня состоялась в Сочи.Глава российского государства ответил на вопрос о том, считает ли он, что ВСУ «пробуксовывают» в процессе осуществляемого контрнаступления. Президент считает, что происходящее выглядит именно как провал наступательных действий. В дальнейшем, убежден Путин, ситуация будет развиваться по схожему сценарию.- подчеркнул Путин.Кроме того, российский президент заявил, что наша страна никогда не отказывалась от переговоров. Путин подчеркнул, что и сейчас Россия готова к проведению переговоров. Он заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом данный вопрос освещался. Путин сказал Эрдогану о готовности к переговорам.Напомним, что сегодня в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. На встрече обсуждалась возможность возобновления «зерновой сделки», а также развитие связей между Москвой и Анкарой в экономических вопросах, в том числе в атомной энергетике. Естественно, затрагивался и вопрос о проведении мирных переговоров по ситуации на Украине. Российское руководство в очередной раз дает понять, что никогда не выступало против переговоров, все зависит от позиции украинского режима и его западных покровителей.