Минобороны Румынии опровергло заявления МИД Украины о якобы падении и взрыве российских дронов на румынской территории

Министерство национальной обороны категорически отвергает информацию, распространившуюся в публичном пространстве о так называемой ситуации, имевшей место в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские БПЛА якобы упали на территорию Румынии

Министерство национальной обороны Румынии прокомментировало сообщения по поводу падения беспилотников ВС РФ на территории страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте румынского оборонного ведомства.– следует из заявления ведомства.Как уточнили в румынском Министерстве национальной обороны, российское оружие никогда не создавало прямых военных угроз территории страны или её территориальным водам.В то же время, уточнило ведомство, оно продолжает пристально следить за ситуацией с дронами , осудив при этом нанесение Россией ударов по портовой инфраструктуре Украины. Как утверждают в румынском военном ведомстве, таким образом, «Москва нарушает международное гуманитарное право».Отметим, что поводом для подобных спекуляций послужило заявление, сделанное на этот счёт пресс-секретарём МИД Украины Олегом Николенко, который, в свою очередь, сослался на данные погранслужбы страны. Так, по словам украинского диплома, российские БЛА «упали и взорвались» на территории Румынии.Напомним, что накануне МО РФ сообщило о нанесении ВКС России ударов БПЛА по хранилищам с топливом ВСУ в украинском порту Рени Одесской области.