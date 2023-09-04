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Минобороны Румынии опровергло заявления МИД Украины о якобы падении и взрыве российских дронов на румынской территории

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Минобороны Румынии опровергло заявления МИД Украины о якобы падении и взрыве российских дронов на румынской территории

Министерство национальной обороны Румынии прокомментировало сообщения по поводу падения беспилотников ВС РФ на территории страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте румынского оборонного ведомства.


Министерство национальной обороны категорически отвергает информацию, распространившуюся в публичном пространстве о так называемой ситуации, имевшей место в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские БПЛА якобы упали на территорию Румынии

– следует из заявления ведомства.

Как уточнили в румынском Министерстве национальной обороны, российское оружие никогда не создавало прямых военных угроз территории страны или её территориальным водам.

В то же время, уточнило ведомство, оно продолжает пристально следить за ситуацией с дронами, осудив при этом нанесение Россией ударов по портовой инфраструктуре Украины. Как утверждают в румынском военном ведомстве, таким образом, «Москва нарушает международное гуманитарное право».



Отметим, что поводом для подобных спекуляций послужило заявление, сделанное на этот счёт пресс-секретарём МИД Украины Олегом Николенко, который, в свою очередь, сослался на данные погранслужбы страны. Так, по словам украинского диплома, российские БЛА «упали и взорвались» на территории Румынии.

Напомним, что накануне МО РФ сообщило о нанесении ВКС России ударов БПЛА по хранилищам с топливом ВСУ в украинском порту Рени Одесской области.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:13
    +4
    Румыния не хочет быть вытянутой в конфликт напрямую,даже если украинцы её обстреляют. bullyКрайне неприятно, новость для "еврея - не фашиста".
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:25
      -1
      Когда же наконец-то Путин отдаст приказ бомбить в киеве провительственные и военные объекты типа мо,генштаба,,военной прокуратуры,военно-учебных заведений,зданий рады,мида,сбу,дворца президента????
  2. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:17
    +3
    Аж категорически отвергли, жить то хочется...
  3. роман66
    роман66 Вчера, 18:25
    +2
    . Так, по словам украинского диплома, российские БЛА

    Диплом - это круто
  4. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:39
    +1
    Ну Румынам польстило быть на равных с Россией и высокомерно сделать своё заявление.
  5. Constantin N
    Constantin N Вчера, 18:40
    +2
    ну значит сегодня ночью дроны всу упадут в румынии, а утром украинцы "а мы же говорили".
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Вчера, 19:15
      0
      А ты думаешь в Румынии неумные люди сидят!!
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:38
    0
    Устроят зелебобики провокацию или не будут, время покажет.
    Тот же дрон, российского производства, найти они смогут или им помогут его найти... вот только пользы от того им ноль... им и так дают много и ещё больше, а Россия виновата во всем и всегда, в их кругах.
  7. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 19:48
    -2
    Ну а если и были дроны? За помощь Украине, за гибель наших солдат это ничтожно малое воздаяние.
    .
    Впрочем Миллер помогает Украине как 30 Румыний. А уж авторы всяких зерновых сделок и вовсе достойны дрона в окно.
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:20
    0
    Личное мнение...
    Даже если какие то лохмотья обломков от Рени случайно долетели до территории Румынии, но никто из граждан Румынии не пострадал и ущерба людям не случилось, вполне разумно заявить, что ничего не было.
    Поддержка Украины - дело дорогое. А когда Зеленский даже США понукает, что мало помогают, то Румынии то зачем причепляться?