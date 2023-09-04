Четвёртая построенная для ТОФ «Варшавянка» совершила первое глубоководное погружение в рамках ходовых испытаний

Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск", построенная для Тихоокеанского флота, продолжает проходить заводские ходовые испытания в акватории Балтийского флота. Во время очередного выхода на испытания субмарина совершила первое глубоководное погружение.
Четвертая "Варшавянка" для ТОФ в рамках испытаний погрузилась на глубину 190 метров на одном из морских полигонов Балтийского флота. На борту подлодки находится экипаж и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей". Во время погружения они проверили работу систем и механизмов подводной лодки, а также отработали управление субмариной на глубине. Четыре дня назад, 31 августа, "Можайск" совершил свое первое погружение на глубину 50 метров.
После завершения подводной части экипаж ПЛ "Можайск" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий испытаний в соответствии с планом
- заявили в Минобороны.
Как и при первом погружении, безопасность субмарины обеспечивало спасательное судно "СС-750", а также боевые корабли и авиация Балтийского флота.
"Можайск" войдет в боевой состав флота в ноябре этого года. После официальной церемонии субмарина останется на Балтике для отработки задач боевой подготовки, межфлотский переход на ТОФ запланирован на следующий год.
"Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Субмарину заложили 23 августа 2021 года, спустили на воду 27 апреля 2023 года. На сегодняшний день предприятие достраивает последнюю подлодку серии "Якутск", также заложенную в августе 2021 года, ее планируют передать флоту в следующем году, на этом серия будет закончена.