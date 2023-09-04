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Четвёртая построенная для ТОФ «Варшавянка» совершила первое глубоководное погружение в рамках ходовых испытаний

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Четвёртая построенная для ТОФ «Варшавянка» совершила первое глубоководное погружение в рамках ходовых испытаний

Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск", построенная для Тихоокеанского флота, продолжает проходить заводские ходовые испытания в акватории Балтийского флота. Во время очередного выхода на испытания субмарина совершила первое глубоководное погружение.


Четвертая "Варшавянка" для ТОФ в рамках испытаний погрузилась на глубину 190 метров на одном из морских полигонов Балтийского флота. На борту подлодки находится экипаж и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей". Во время погружения они проверили работу систем и механизмов подводной лодки, а также отработали управление субмариной на глубине. Четыре дня назад, 31 августа, "Можайск" совершил свое первое погружение на глубину 50 метров.

После завершения подводной части экипаж ПЛ "Можайск" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий испытаний в соответствии с планом

- заявили в Минобороны.

Как и при первом погружении, безопасность субмарины обеспечивало спасательное судно "СС-750", а также боевые корабли и авиация Балтийского флота.

"Можайск" войдет в боевой состав флота в ноябре этого года. После официальной церемонии субмарина останется на Балтике для отработки задач боевой подготовки, межфлотский переход на ТОФ запланирован на следующий год.

"Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Субмарину заложили 23 августа 2021 года, спустили на воду 27 апреля 2023 года. На сегодняшний день предприятие достраивает последнюю подлодку серии "Якутск", также заложенную в августе 2021 года, ее планируют передать флоту в следующем году, на этом серия будет закончена.
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16 комментариев
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  1. vadivm59
    vadivm59 Вчера, 18:58
    -2
    190 м-это глубоководное погружение? да у неё рабочая глубина 200м,а предельная 300м.вот "КОМСОМОЛЕЦ"ходил на 1000м(1км) вот это да!
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 19:26
      +2
      Цитата: vadivm59
      190 м-это глубоководное погружение? да у неё рабочая глубина 200м,а предельная 300м.вот "КОМСОМОЛЕЦ"ходил на 1000м(1км) вот это да!

      в рамках испытаний погрузилась на глубину 190 метров

      Испытания. Лодки и экипажа. Вдруг заклепку некачественную выбьет забортным давлением или торпедист не ту задвижку откроет по неслаженности.
      А "Комсомолец"- это утерянные технологии. Как овеществленные, так и социальные.
    2. dump22
      dump22 Вчера, 19:38
      +3
      Даже глубину 190м на Балтике найти очень трудно.
      Наибольшая глубина Балтийского моря 470м (Ландсортская котловина), а средняя глубина всего 51м.

      А в нашей части Финского залива мест глубже 120м вообще нет.
    3. Sergey39
      Sergey39 Вчера, 20:52
      +1
      А, Вы знаете, что такое Комсомолец и как Вам хватило совести сравнивать Варшавянку с героически погибшей, АПЛ Комсомолец. У меня товарищ, выжил в это страшной катастрофе.(((
      В тот день, весь СФ, построили и сообщили о гибели Комсомольца, при СССР такого не было.
  2. A.A.G.
    A.A.G. Вчера, 19:19
    0
    ... А "семь футов под килем" ПЛ желают, или только НК, судам?
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 20:53
      0
      Цитата: A.A.G.
      "семь футов под килем"

      Это для подводников жесткий троллинг.
      "Чтобы всплытие никогда не было последним."
      1. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 22:12
        0
        Цитата: михаилл
        "Чтобы всплытие никогда не было последним."

        Чтобы количество ВСПЛЫТИЙ равнялось количеству ПОГРУЖЕНИЙ !
        Иначе никак... yes
  3. Fast_mutant
    Fast_mutant Вчера, 19:28
    +1
    Нынче и 190м глубоко! Столько времени не ныряли! Ну а "200 рабочая, 300 предельная" еще в ВоВ было вполне достижимо. А с другой стороны где ей глубже то нырять? В Балтике?
    1. lwxx
      lwxx Вчера, 19:31
      +1
      Цитата: Fast_mutant
      Нынче и 190м глубоко! Столько времени не ныряли! Ну а "200 рабочая, 300 предельная" еще в ВоВ было вполне достижимо. А с другой стороны где ей глубже то нырять? В Балтике?

      Четвертая "Варшавянка" для ТОФ
    2. kapitan92
      kapitan92 Вчера, 21:18
      +2
      Цитата: Fast_mutant
      Ну а "200 рабочая, 300 предельная" еще в ВоВ было вполне достижимо.

      Максимальные предельные глубины погружения - 100 метров были у советских подводных лодок серий "С" и "К". Если брать ТТХ п/л с 43-45гг. hi
  4. костя1
    костя1 Вчера, 19:32
    0
    И где она глубоководно погрузилась-на Балтике то?
  5. Антон_из_Бреста
    Антон_из_Бреста Вчера, 19:54
    0
    Есть новости, что будут строить после "Якутска"?
    1. Sergey39
      Sergey39 Вчера, 20:55
      0
      Идут разговоры о лодках для Балтийского и Северного флота. «Война планы покажет.»
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 22:21
      +1
      Цитата: Антон_из_Бреста
      Есть новости, что будут строить после "Якутска"?

      Меня тоже царапнула фраза:
      На сегодняшний день предприятие достраивает последнюю подлодку серии "Якутск", также заложенную в августе 2021 года, ее планируют передать флоту в следующем году, на этом серия будет закончена.

      А что потом? 677А проект или еще что-нить НАПЛ-овское? И когда это будет? Не "Адмиралтейские верфи", а "Балтийский туман" какой-то, право слово!
  6. Тестов
    Тестов Вчера, 21:05
    +2
    vadivm59 (вадим), уважаемый, пони и владимирского тяжеловоза сравнивать не пробовали по грузоподъёмности? А карьерный БелАЗ и Ладу-Веста?
    ДЭПЛ серийную и опытную АПЛ лихо Вы сравнили по глубинам...
  7. Tim666
    Tim666 Вчера, 22:56
    -1
    Цитата: Sergey39
    А, Вы знаете, что такое Комсомолец и как Вам хватило совести сравнивать Варшавянку с героически погибшей, АПЛ Комсомолец. У меня товарищ, выжил в это страшной катастрофе.(((
    В тот день, весь СФ, построили и сообщили о гибели Комсомольца, при СССР такого не было.

    Поясните чего не было при СССР? Комсомолец погиб как раз по при СССР...