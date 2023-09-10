Иллюстрированные книги по истории: вчера, сегодня, завтра

Иллюстрация из учебника Е. В. Агибалова и Г. М. Донской «История Средних веков» (1966), на которой изображена типография конца XVI в. Просто прекрасно все нарисовано!
Скажи, Семен, мой боярин – он книгочий,
гистории любит чести, а ты грамотен?
– Я учился… в монастыре Четьи-Минеи
чел и еще кое-что…
ведаю грамматику и прозодию мало учил…
– Вот ладно! А я так «Бову Королевича» чла.
Там есть Полкан богатырь, потом чла книжку,
с фряжского переложенную, как и Бова, –
в той книжке о полканах много писано,
будто они женок похищали,
и как их потом всех перебили,
только по-фряжскому полканы зовутся кентаврами…
Обе эти книжки – Бову и о кентаврах –
узрел святейший да в печь кинул,
в огонь, а мне дал чести «Триодь цветную».
Алексей Павлович Чапыгин «Гулящие люди»
гистории любит чести, а ты грамотен?
– Я учился… в монастыре Четьи-Минеи
чел и еще кое-что…
ведаю грамматику и прозодию мало учил…
– Вот ладно! А я так «Бову Королевича» чла.
Там есть Полкан богатырь, потом чла книжку,
с фряжского переложенную, как и Бова, –
в той книжке о полканах много писано,
будто они женок похищали,
и как их потом всех перебили,
только по-фряжскому полканы зовутся кентаврами…
Обе эти книжки – Бову и о кентаврах –
узрел святейший да в печь кинул,
в огонь, а мне дал чести «Триодь цветную».
Алексей Павлович Чапыгин «Гулящие люди»
История и культура. Мы все когда-то учились в школе и знакомились с историей прошлого по школьным учебникам. И, понятно, что имел для нас значение не только текст, но и помещенные в эти книги картинки. Причем подчас картинки были куда важнее. Так давайте теперь познакомимся с историей… уже книг по истории, и не просто с какими-то там заумными научными монографиями и диссертациями, с популярными иллюстрированными изданиями, которые интересны как детям, так и взрослым. Какое у них прошлое, настоящее, а в перспективе и будущее…
«Книга для чтения по истории Средних веков» под редакцией профессора С. Д. Сказкина, издания 1951 года. Иллюстрации на уровне того времени и к тому же их мало. Зато прекрасный слог. Вот по каким книгам следует учиться писать!
Ну а начать придется опять с воспоминаний о своем старом деревянном доме постройки 1882 года. Я не застал ребенком того времени, когда моя мама работала в школе учителем истории: ей быстро предложили работать в институте, и она ушла туда.
Но зато от той прошлой её работы мне в наследство досталась папка с цветными картинками по истории Древнего мира, завязывавшаяся на ботиночные тесемки, и большая картонная туба, с картинами размерами с немалый коврик (вешать на доску в классе), с изображениями сцен отечественной истории. Там были и картины Билибина и Васнецова, и все это было так прекрасно, что рассматривать я мог их часами.
Иллюстрация из книги С. Д. Сказкина. Очень наглядно показаны ужасы средневекового феодализма
А дальше – больше! Полез я как-то в дедов дровяной сарай, а там… мало того, что за досками был спрятан французский штык к винтовке Гра, и жуткого вида самодельный кинжал в деревянных ножнах (найденный им на кладбище в окровавленном виде!), так еще и целая «заваль» старых учебников 30–40-х годов.
Все они были отпечатаны на желтой бумаге и имели совершенно старый вид, однако меня в них привлекали в первую очередь картинки, а в сам текст я начал вчитываться уже после 1962 года, когда научился читать самостоятельно.
Иллюстрация из учебника «Рассказы по истории СССР» для 4 класса, издания 1966 года
И вот тут и выяснилось, что сначала история СССР с древнейших времен в нашей школе преподавалась параллельно с историей зарубежной, то есть по ним был единый учебник. Иллюстрации представляли собой исключительно черно-белую линейную графику. Причем не было авторских работ художников. Только лишь перерисовки картинок из старинных манускриптов.
Учебник Е. В. Агибалова и Г. М. Донской «История Средних веков». Недаром он получил 1-ю премию на конкурсе учебников по истории
Читатели ВО хорошо знают, какой непропорциональный и даже смешной вид имеют многие фигуры из этих иллюстраций. Поэтому учебники тех далеких лет мне совершенно не понравились – какие-то они были бедные на вид, хотя я и отлично понимал, что графика эта вставлена в учебники не просто так, а для того, чтобы показать, как это все было тогда!
Схема трехпольной системы из этого учебника. Все очень просто, наглядно и понятно!
Была у меня уже в доме и ещё одна книга – источник непрекращающегося наслаждения – «Книга для чтения по истории Средних веков» под редакцией профессора С. Д. Сказкина, издания 1951 года. Тоже бумага там была не ахти, а фотографии и рисунки… ну очень посредственные. Но лучшего-то я тогда не видел, и для меня и это было хорошо. Да ведь и то сказать (это я уж потом сообразил!), что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло всего 6 лет, так что требовать чего-то лучшего было бы просто смешно.
А вот внутренний вид собора в Реймсе. Графика, выполненная по фотографии. Но было бы лучше поместить именно цветное фото. Наши дети же никогда не были внутри таких соборов, поэтому представить его на основе такого вот рисунка задача трудновыполнимая
В школьных учебниках красочных картинок хватало, вот только с каждым очередным классом количество их стремительно убывало. И вдруг, получаю я учебник «Рассказы по истории СССР» для 4-го класса, а там – все страницы из плотной белой бумаги, а на них… цветные рисунки художника, практически на каждой.
Листал я его затаив дыхание, а потом… обвел черной тушью все понравившиеся мне иллюстрации и вырезал, чтобы наклеить себе в альбом в качестве аппликаций! И пришлось моей бабушке мне второй такой учебник покупать, зато… у меня появилась моя собственная, сделанная своими руками, «историческая книга»!
А после было так.
В том же 4-м классе я потребовал себе учебник истории для 5-го, а в 5-м – для 6-го… И поскольку прочитывал я их помногу раз, да еще и заранее, то отвечал уроки буквально наизусть и получал по истории одни лишь пятерки. На мой сегодняшний взгляд, именно эти два учебника наиболее оптимальным образом соответствовали и детской психологии, и детскому художественному восприятию.
Картинки там были и черно-белые, и цветные, причем последние – авторские. И, кстати, очень качественные даже по меркам сегодняшнего дня! Содержание… Вот оно, на мой сегодняшний взгляд, могло быть бы и получше, но вот к оформлению тех книг претензий у меня практически нет.
Обложка книги «Экспедиция к предкам» (1970)
А потом, уже в 1970 году я увидел в книжном магазине «книгу знаний» А. Свирина (в соавторстве с М. Ляшенко) «Экспедиция к предкам» – пятую часть его серии познавательных книг «До Земли ещё далеко», и она оказала на меня просто потрясающее воздействие.
Сочетание исторических реалий с приключениями персонажей вымышленных было в ней настолько мастерским, что… Ну, одним словом, прочитал я ее с большим удовольствием и до сих пор кое-какие фразы из неё использую. И очень жалею, что издательство «Малыш» на этом выпуске с этой серией книг покончило и в Средневековье вместе с Кагеном, Нкале, Тькави и Лендедом я уже не попал.
Но… сама идея этой книги мне очень понравилась. Жаль только, что реализована она в любой форме пока что быть не может.
Страница книги «Ранние цивилизации» издательства «Росмэн» (1994). Перевод с английского. Авторы Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Иллюстрации Йена Джексона и многих других. По сути, в книге нет ни одной страницы без иллюстраций!
Ну а потом наступил 1991 год, и у нас в стране начали переиздаваться переводные книги зарубежных авторов. И это был прорыв, потому что ничего подобного этим книгам мы до того времени просто не имели. Причем я обратил внимание на то, что в той же Англии издательством «Дорлинг Киндерсли» издается много рисованных книг, наполненных исключительно авторскими работами художников.
Опять-таки, понятно, что детям такие «книги с рисунками» очень нравятся, но вот цена у них должна быть очень высокой – ведь это сколько надо было заплатить художникам?!
Параллельно там выпускались и другие книги «познавательного толка», которые, напротив, иллюстрировались только фотографиями артефактов из музеев. Причем музеев британских, до которых авторам, видимо, было легче всего дотянуться.
Ещё одна переводная серия издательства «Росмэн» (1994) – «Штрихи времени»
А вот так была иллюстрирована страница из книги «Корабли»
В 1997 году произошло знаменательное событие: вышла моя первая книга по истории Средних веков в издательстве «Просвещение». Тогда еще книги выходили большими тиражами, поэтому вся она была иллюстрирована рисунками, сделанными художником. Ни единой фотографии! Только лишь рисунки! Возможным это, скорее всего, оказалось только из-за огромного тиража, потому как художнику тогда заплатили ну очень много!
Иллюстрация из книги автора «Рыцари Средневековья» (1997) – первая непереводная книга на эту тему, изданная в России после 1991 года. Все иллюстрации рисованные, абсолютно все. Причем, это позволило художнику-иллюстратору над нашей «командой» немного посмеяться. Он нас всех просто взял, да и нарисовал в виде рыцарей разных орденов! Слева направо: сам художник (госпитальер), высокий усатый тамплиер – главный редактор редакции «История», меченосец – редактор, отвечавший непосредственно за мою книгу. А вот моего портрета художник не нашел… и обрядил в закрытый шлем!
1999 год. «Средневековый мир» издательства «Росмэн». Переводная книга Джейн Бингхэм. Иллюстраций много, но они довольно примитивные…
Потом тиражи начали постепенно снижаться. И новые «Книги знаний» начали выходить в формате уже смешанного оформления – и рисунки художника, и фотографии, и «картинки», взятые из Интернета.
Впрочем, были и исключения, так санкт-петербургская книжная компания «А.В.К. Тимошка» прославилась на всю страну серией своих книг «Узнай мир», оформленной рисунками художника, вот только делала она их (Т. Н. Канивец) на компьютере. И в этом было их и определенное «очарование», и некоторый неизбежный при такой технике «машинизм».
Книга «Средневековый замок» издательства БММ АО Филипа Стила вышла «у них» в 1995 году, а у нас в 1997, то есть с минимальным разрывом. И посмотрите, какие же в ней замечательные иллюстрации!
Книги исторического содержания издательства «Росмэн», скажем, 2005 года, содержали уже и рисунки, и фотографии с миниатюр и артефактов. Хотя в том же году и в этом же издательстве мне удалось выпустить, опять же, целиком рисованную книгу «Рыцари. Замки. Оружие», ставшую, скорее всего, последней подобной иллюстрированной авторскими рисунками книгой.
Серия издательства «Хачетт» в Париже выходила в 1976–1980 гг. У нас издательство «Олма-Пресс» напечатала её в 1998 году. Интересно, что иллюстрации в ней рисованные, однако есть и изображения из манускриптов. Но без указаний, что это, откуда и где находится источник. То есть подход к оформлению сугубо детский
К 2016 году Интернет окончательно победил книгоиздательство, прежде всего в смысле даже не издания книг, как таковых, а в смысле их оформления. Например, «Энциклопедия самураев» (Яуза/Эксмо) была иллюстрирована черно-белыми фотографиями и несколькими цветными вкладками. «Рисунков художника быть не должно!» – об этом меня предупредили заранее.
В книге Зои Лионидас «Кухня Средневековья» вообще нет цветных «картинок» (АСТ). Только черно-белые копии миниатюр из манускриптов. Зато в книгу Екатерины Мишаненковой «Прожорливое Средневековье» помимо черно-белых «фоток» удалось вставить ещё и вкладку из нескольких страниц с цветными иллюстрациями! То есть – есть чему порадовать взгляд!
2005 год. Книга «Рыцари. Замки. Оружие». Издательство «Росмэн». Наверное, это была последняя полностью отрисованная вручную художником книга в России. Причем рисунки ничуть не хуже, чем у зарубежных иллюстраторов!
Наконец, в только что вышедшей моей книге «Блестящее Средневековье: рыцари и замки» Все иллюстрации цветные и практически все – это цветные миниатюры из манускриптов, а также авторские фотографии. Такого у нас в стране не было ещё ни разу, прежде всего по объему привлеченных материалов.
Авторские иллюстрации А. Шепса есть, однако их можно пересчитать по пальцам. Зато книгу очень украсили его инициалы, то есть заглавные буквы, с которых в средневековых книгах начинался текст на каждой странице. И каждый такой инициал выглядит как самое настоящее произведение искусства!
Автор Майкл Байм. В 1997 году эта книга вышла у нас. Оформлена только фотографиями, рисунков буквально 2–3
В Англии эта книга в издательстве «Дорлинг Киндерсли Лимитед» вышла в 1992 году. У нас издательство «Слово» выпустило её в 2001. И опять-таки, практически одни фотографии в качестве иллюстраций!
Но что будет дальше с иллюстрированными книгами по истории? В них будут авторские фотографии тех мест, о которых идет речь – почему нет?! Будут фотокопии архивных документов и изображения из старинных книг, находящиеся в общественной собственности.
А вот «рисованная книга» попросту исчезнет, потому что оплатить работу художника из тиража в 1 500 экземпляров, просто не представляется возможным. Или же цена у такой книги будет запредельной, и её никто не купит!
«Эксмо». Всемирная детская энциклопедия «Рыцари» (2002). В оформлении авторские рисунки художников, «картинки» из Интернета и черно-белая книжная графика (сканированная)
Книга издательства «А.В.К. Тимошка» из серии «Узнай мир», оформленная рисунками художника Т.Н. Канивец методом компьютерной графики
Одна из схем-иллюстраций, использованная в этой книге
То есть можно с достаточной долей объективности утверждать, что в ближайшее время книжная иллюстрация в «книгах знания» будет сведена до минимума, а её место займут фотографии авторов и скаченные из Интернета «картинки» «паблик домайн».
Это следует помнить всем тем, кто сегодня хотел бы писать и публиковать такого рода книги. С иллюстративным материалом – а не иллюстрированные книги такого жанра никому не нужны, – у них могут быть очень даже серьезные проблемы.
«Росмэн». «Замки» Лесли Симса (2003). Оформление – пестрая смесь из авторских рисунков и фотографий
Правда, появились уже и особо дорогие «подарочные» детские книги, где и фото есть и рисунки, и вклеенные развертки, и кармашки с дополнительными вкладками. Все это повышает занимательность книги, но до определенного момента. Что же касается учебников, то, на мой взгляд, в них сегодня избыточное количество иллюстраций, причем мелких, где трудно что-либо разглядеть, вырезанных непонятно откуда, и потому ни о чем учащемуся не говорящих.
Можно представить себя в будущем книжку-развертку, страницы которой, открываясь, превращалась бы в древнегреческий храм, египетскую пирамиду в разрезе или средневековый рыцарский замок. Наверное, так сделать можно, но это уже точно не для моего мышления.
Но, думается, что в будущем такая книга непременно появится. А ещё я бы в неё вставил развертку для самостоятельного склеивания шлема топфхельм с нашлемными украшениями на выбор! Пусть ребенок и головой поработает и руками…
2016 год. Эксмо/Яуза «Первая полная энциклопедия самураев». Очень много черно-белых фотографий и есть несколько цветных вкладок с иллюстрациями на мелованной бумаге. Все они – копии японских ксилографий в жанре у-киё из коллекций зарубежных музеев
В этой книге авторских рисунков совсем мало, зато очень много миниатюр из средневековых манускриптов и авторских фотографий. Есть на что посмотреть, ну и текст к ним тоже соответствующий. То есть это издание ни в чем не уступает книгам «Дорлинг Киндерсли Лимитед», а уж в смысле научности в подаче материала, превосходит их на голову. Продолжение к ней уже написано, но увидит ли оно свет целиком и полностью зависит от рынка.
В общем, большой путь прошла наша научно-популярная и школьная учебная литература за 73 года, и изменения в ней, как и во всем мире, вокруг нас произошли громадные. Попади ко мне, скажем, книга «Блестящие…», скажем, в 1962 году, я бы, наверное, спал с ней. А сейчас это уже никого не удивляет. Все понимают, что именно так и должно быть.
P. S.
Сегодня у нас на ВО, к счастью для всех нас, и в смысле, так сказать, преемственности в написании подобной литературы есть несколько человек, которые вполне могли бы в дальнейшем такие «книги знаний» написать. А. Свирин, кстати, не был ни астрономом, ни океанологом, ни историком.
Рентгенологом он был и это ему ничуть не помешало. Вот и у нас есть люди, которые своей эрудицией не уступят иному кандидату наук и пора им уже задуматься о том, чтобы продлить себя ещё и в книгах. Например, давно пора написать популярную книгу, посвященную иллюстрациям из древнерусских летописей; книгу о средневековых денежных системах – «Средневековье со звоном монет», да разве мало интересных тем, на которые пока ещё даже профессиональные историки не обращают своего внимания. Ведь книги должны писаться и издаваться, поскольку каждый год родятся новые дети.
Вот так, постепенно, шаг за шагом, почему бы и не начать этим заниматься?
Книгу «Блестящее…» я, например, задумал ещё в 2016 году, и за семь лет упорного труда (хотя он был не так уж и заметен за столько лет), она в итоге была сделана, и в самый короткий срок отредактирована.
Словом, речь идет о том, что свои таланты (и в Библии об этом так прямо и сказано!) в землю зарывать не надо. Глаза боятся, а руки делают – вот очень хорошее правило, которому следовать можно и нужно!