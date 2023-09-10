Иллюстрированные книги по истории: вчера, сегодня, завтра



Иллюстрация из учебника Е. В. Агибалова и Г. М. Донской « История Средних веков» (1966), на которой изображена типография конца XVI в. Просто прекрасно все нарисовано!

Скажи, Семен, мой боярин – он книгочий,

гистории любит чести, а ты грамотен?

– Я учился… в монастыре Четьи-Минеи

чел и еще кое-что…

ведаю грамматику и прозодию мало учил…

– Вот ладно! А я так «Бову Королевича» чла.

Там есть Полкан богатырь, потом чла книжку,

с фряжского переложенную, как и Бова, –

в той книжке о полканах много писано,

будто они женок похищали,

и как их потом всех перебили,

только по-фряжскому полканы зовутся кентаврами…

Обе эти книжки – Бову и о кентаврах –

узрел святейший да в печь кинул,

в огонь, а мне дал чести «Триодь цветную».

Алексей Павлович Чапыгин «Гулящие люди»



«Книга для чтения по истории Средних веков» под редакцией профессора С. Д. Сказкина, издания 1951 года. Иллюстрации на уровне того времени и к тому же их мало. Зато прекрасный слог. Вот по каким книгам следует учиться писать!



Иллюстрация из книги С. Д. Сказкина. Очень наглядно показаны ужасы средневекового феодализма



Иллюстрация из учебника «Рассказы по истории СССР» для 4 класса, издания 1966 года



Учебник Е. В. Агибалова и Г. М. Донской «История Средних веков». Недаром он получил 1-ю премию на конкурсе учебников по истории



Схема трехпольной системы из этого учебника. Все очень просто, наглядно и понятно!



А вот внутренний вид собора в Реймсе. Графика, выполненная по фотографии. Но было бы лучше поместить именно цветное фото. Наши дети же никогда не были внутри таких соборов, поэтому представить его на основе такого вот рисунка задача трудновыполнимая



Обложка книги «Экспедиция к предкам» (1970)



Страница книги «Ранние цивилизации» издательства «Росмэн» (1994). Перевод с английского. Авторы Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Иллюстрации Йена Джексона и многих других. По сути, в книге нет ни одной страницы без иллюстраций!



Ещё одна переводная серия издательства «Росмэн» (1994) – «Штрихи времени»



А вот так была иллюстрирована страница из книги «Корабли»



Иллюстрация из книги автора «Рыцари Средневековья» (1997) – первая непереводная книга на эту тему, изданная в России после 1991 года. Все иллюстрации рисованные, абсолютно все. Причем, это позволило художнику-иллюстратору над нашей «командой» немного посмеяться. Он нас всех просто взял, да и нарисовал в виде рыцарей разных орденов! Слева направо: сам художник (госпитальер), высокий усатый тамплиер – главный редактор редакции «История», меченосец – редактор, отвечавший непосредственно за мою книгу. А вот моего портрета художник не нашел… и обрядил в закрытый шлем!



1999 год. «Средневековый мир» издательства «Росмэн». Переводная книга Джейн Бингхэм. Иллюстраций много, но они довольно примитивные…



Книга «Средневековый замок» издательства БММ АО Филипа Стила вышла «у них» в 1995 году, а у нас в 1997, то есть с минимальным разрывом. И посмотрите, какие же в ней замечательные иллюстрации!



Серия издательства «Хачетт» в Париже выходила в 1976–1980 гг. У нас издательство «Олма-Пресс» напечатала её в 1998 году. Интересно, что иллюстрации в ней рисованные, однако есть и изображения из манускриптов. Но без указаний, что это, откуда и где находится источник. То есть подход к оформлению сугубо детский



2005 год. Книга «Рыцари. Замки. Оружие». Издательство «Росмэн». Наверное, это была последняя полностью отрисованная вручную художником книга в России. Причем рисунки ничуть не хуже, чем у зарубежных иллюстраторов!



Автор Майкл Байм. В 1997 году эта книга вышла у нас. Оформлена только фотографиями, рисунков буквально 2–3



В Англии эта книга в издательстве «Дорлинг Киндерсли Лимитед» вышла в 1992 году. У нас издательство «Слово» выпустило её в 2001. И опять-таки, практически одни фотографии в качестве иллюстраций!



«Эксмо». Всемирная детская энциклопедия «Рыцари» (2002). В оформлении авторские рисунки художников, «картинки» из Интернета и черно-белая книжная графика (сканированная)



Книга издательства «А.В.К. Тимошка» из серии «Узнай мир», оформленная рисунками художника Т.Н. Канивец методом компьютерной графики



Одна из схем-иллюстраций, использованная в этой книге



«Росмэн». «Замки» Лесли Симса (2003). Оформление – пестрая смесь из авторских рисунков и фотографий



2016 год. Эксмо/Яуза «Первая полная энциклопедия самураев». Очень много черно-белых фотографий и есть несколько цветных вкладок с иллюстрациями на мелованной бумаге. Все они – копии японских ксилографий в жанре у-киё из коллекций зарубежных музеев

P. S.