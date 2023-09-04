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Владимир Путин подтвердил отказ России возвращаться в зерновую сделку

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Владимир Путин подтвердил отказ России возвращаться в зерновую сделку

Возобновления зерновой сделки, на которое так надеялись в Киеве, не будет, об этом заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом. Прогнозы украинских экспертов о том, что Турция сумеет уговорить Россию вернуться в сделку, не подтвердились.


Как сообщили в Кремле, Путин и Эрдоган в ходе встречи обсудили зерновую сделку и потенциальное возвращение в нее России. Российский президент подтвердил, что Москва готова вернуться в сделку, но только после выполнения всех ранее озвученных условий. Вариант с обещаниями: утром стулья, а деньги вечером, уже не принимается, а это значит, что зерновую сделку в нынешнем виде можно хоронить, так как Запад не пойдет на условия России.

Ранее Россия заявила, что возобновит зерновую сделку только в случае снятия санкций с российского продовольствия и удобрений, а также подключения Россельхозбанка к SWIFT. Вроде как некие гарантии обещает дать ООН, но все это только на словах, а в последнее время заявлениям любых западны лидеров в Москве не верят, пусть они и из ООН.

Эрдоган подтвердил, что привез в Сочи несколько предложений по возобновлению черноморской инициативы, но все они оказались не соответствующими "нормам безопасности". Так что Украина остается за бортом.

Вместо черноморской инициативы Россия поставит Турции один миллион тонн необработанного зерна для переработки и отправки в беднейшие африканские страны. По словам Путина, это не будет заменой зерновой сделки, это является альтернативным вариантом. Экспортный потенциал России - 60 млн. тонн, поэтому сама Турция может не беспокоиться на этот счет. Кроме того, Россия будет работать самостоятельно, в ближайшие дни Москва начнет безвозмездно поставлять в шесть африканских стран 25-50 тысяч тонн зерна.

Мы готовы. Хотим работать, работаем и будем работать по всем этим направлениям

- добавил российский лидер.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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118 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:25
    +22
    Поставить в Африканские страны безвозмездно зерно ,для нас безболезненно- ознакомьтесь ,что такое государственные зерновые интервенции .Они проводились весь 2022 год.И поставка будет проводится гос.компанией.Зато какой плюс к имиджу России.
    1. KAV
      KAV Вчера, 19:26
      +8
      Вместо черноморской инициативы Россия поставит Турции один миллион тонн необработанного зерна для переработки и отправки в беднейшие африканские страны.

      Ну что, запад, как настроение? Замолчали что-то все... Наверное, скоро рванет.
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 19:31
        +21
        Встречи руководителей такого уровня происходят лишь в случае, если уже всё обговорено заранее, и осталось только подписать документы (если это уважающие себя руководители).
        А все эти "привёз несколько вариантов" - исключительно для пиара.
        Что же до результатов - вот и посмотрим, куда направится зерно, переданное Турции. Действительно ли в Африку, или куда выгоднее.
        Главное, что это российское, а не киевское зерно.
        1. Starover_Z
          Starover_Z Вчера, 19:43
          0
          Цитата: Shurik70
          А все эти "привёз несколько вариантов" - исключительно для пиара.
          Что же до результатов - вот и посмотрим, куда направится зерно, переданное Турции. Действительно ли в Африку, или куда выгоднее.

          Вроде как некие гарантии обещает дать ООН, но все это только на словах, а в последнее время заявлениям любых западны лидеров в Москве не верят, пусть они и из ООН.

          И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
          Я видел эту жизнь без прикрас,
          Не стоит прогибаться под изменчивый мир –
          Пусть лучше он прогнется под нас,

          И пусть теперь чешутся дальше всякие и штаты с карманным оон-ом !
          1. Egeny
            Egeny Вчера, 19:50
            +19
            Ну хоть на этот раз не прогнулся... и турок припёрся сам, и ООн с ЕЕс нагнули.)
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:17
            -1
            Цитата: Starover_Z
            И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
            Я видел эту жизнь без прикрас,
            Не стоит прогибаться под изменчивый мир –
            Пусть лучше он прогнется под нас,

            Вот это "нас", особенно, от Макаревича звучит очень не однозначно.
            Каждый народ понимает это по-своему и часто ошибочно. hi
            1. Egeny
              Egeny Вчера, 22:55
              0
              Нк не знаю, Алекс... мне эта песенка нравится и сейчас, а Макар - нет.
              Дядька, говорит, что видел его ещё рыжим мальчишкой в Юбилейном (Питер)
              А мир... может и нагнём ещё, надо же когда-нибудь
              пролив им. Сталина реализовать
          3. ДЕНЕБ
            ДЕНЕБ Вчера, 21:53
            -13
            Пока что чешется наша экономика!!Мало вам было 100 рубл. за бакс??После выборов ,будет еще веселее!!Еще сами не раз почешетесь!!Одно бахвальство глупое!!
            1. Ulan.1812
              Ulan.1812 Вчера, 22:11
              +6
              Цитата: ДЕНЕБ
              Пока что чешется наша экономика!!Мало вам было 100 рубл. за бакс??После выборов ,будет еще веселее!!Еще сами не раз почешетесь!!Одно бахвальство глупое!!

              Вам укронацистам уже и чесать нечего, всё отвалилось.
            2. Sergei N 58912062
              Sergei N 58912062 Вчера, 22:40
              +2
              Цитата: ДЕНЕБ
              Пока что чешется наша экономика!!Мало вам было 100 рубл. за бакс??После выборов ,будет еще веселее!!Еще сами не раз почешетесь!!Одно бахвальство глупое!!

              Поживём - увидим у кого и что будет чесаться. А у кого-то уже ничего и некогда не будет чесаться...
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:51
          +1
          Цитата: Shurik70
          Что же до результатов - вот и посмотрим, куда направится зерно, переданное Турции.

          Турции - проданное. Может делать с ним что хочет.
          Голодающим передаётся даром ~ в 50 раз меньше.
          Турция на нём заработает переработкой а дойдёт ли по назначению, - пусть ООН об этом заботится.
        3. Egorovich
          Egorovich Вчера, 19:57
          +3
          Турция со свистом пролетает с российским зерном, зерновая сделка с зерном из России заключена с Катаром. Так что за бандюков-азовцев паша-помидор частично получил ответ.
      2. Бледар
        Бледар Вчера, 19:56
        -1
        а запад будет вопить, что 1 млн зерна это мало)
      3. Ясная
        Ясная Вчера, 21:26
        +5
        Цитата: KAV
        Вместо черноморской инициативы Россия поставит Турции один миллион тонн необработанного зерна для переработки и отправки в беднейшие африканские страны.

        Ну что, запад, как настроение? Замолчали что-то все... Наверное, скоро рванет.

        В поисках ответа, они сейчас в недоумении ищут ответ в своем Миропорядке основанный на своих Правилах what
      4. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Вчера, 21:40
        -5
        Цитата: KAV
        Ну что, запад, как настроение? Замолчали что-то все... Наверное, скоро рванет.

        да им вообще это параллельно , о чем вы???
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 22:14
          +1
          Цитата: Сандор Клиган
          Цитата: KAV
          Ну что, запад, как настроение? Замолчали что-то все... Наверное, скоро рванет.

          да им вообще это параллельно , о чем вы???

          Совсем не параллельно, они как раз требуют продления зерновой сделки.
      5. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 22:57
        +1
        Вова перестал быть хорошим? Он решил показать миру зубы! Мир поднапрягся...
        Абрамович то чего мотался???
        Может и в правду начнем воевать, а не сопли пережевывать?
    2. Анатолий Попов
      Анатолий Попов Вчера, 19:33
      -6
      СССР таким образом тоже как бы имидж создавал.в итоге разбазарил ресурсы а "дружественные"страны все как одна отвернулись после развала СССР и прекращения безвозмездной помощи.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 19:39
        +21
        Цитата: Анатолий Попов
        СССР таким образом тоже как бы имидж создавал.в итоге разбазарил ресурсы а "дружественные"страны все как одна отвернулись после развала СССР и прекращения безвозмездной помощи.

        Это ельцинская ба... нда ото всех отвернулась и всех предала.
        1. Egeny
          Egeny Вчера, 19:56
          -3
          Ну это Вы зря... Банда как раз и была ориентирована на своих хозяев, а то что перестала финансировать шестёрок, так ведь уже и средств не было, пиявки сами отсосались.)
      2. bessonov932
        bessonov932 Вчера, 21:03
        +8
        "дружественные "страны все как одна отвернулись после развала СССР... А что они были должны делать - продолжать сотрудничество с развалившимся СССР? Мы же кинули всех союзников от Кубы до ГДР.
        1. Тарелка
          Тарелка Вчера, 22:13
          +2
          Мы никого не кидали, а прекратили исполнение взятых на себя обязательств по причинам непреодолимой силы. Запомните, наша страна никогда и ни в чём не виновата. И я это серьёзно :)
          Их военные преступления. Наши необходимые меры.
          1. bessonov932
            bessonov932 Вчера, 22:23
            +2
            "Слышали? Гиви спас девушку от изнасилования!
            - Каким образом?
            Уговорил!"
      3. Ясная
        Ясная Вчера, 21:29
        +3
        Цитата: Анатолий Попов
        СССР таким образом тоже как бы имидж создавал.в итоге разбазарил ресурсы а "дружественные"страны все как одна отвернулись после развала СССР и прекращения безвозмездной помощи.

        А, нужно делать, как Китай. Они за свою помощь составляют со странами договоры на разработку, на их территории , тех или иных месторождений с полезными ископаемыми на срок до 50 лет.
        1. БойКот
          БойКот Вчера, 22:07
          +1
          нужно делать, как Китай. Они за свою помощь составляют со странами договоры на разработку, на их территории , тех или иных месторождений с полезными ископаемыми на срок до 50 лет.
          Где бы ещё трудовых ресурсов на это раздобыть, миллионов триста хотя бы. Тут на свою территорию народу катастрофически не хватает...
      4. Sofievka
        Sofievka Вчера, 22:27
        +1
        Не тронь Великий и Могучий, вы то кто? Прихлебатели, клопы на теле, всё не нажрётесь
    3. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 19:37
      +7
      Цитата: tralflot1832
      Поставить в Африканские страны безвозмездно зерно ,для нас безболезненно- ознакомьтесь ,что такое государственные зерновые интервенции .Они проводились весь 2022 год.И поставка будет проводится гос.компанией.Зато какой плюс к имиджу России.

      Тем более что такой объём в качестве бесплатной помощи это мизер по сравнению с нашим экспортным потенциалом.
      25-50 тысяч тонн и 60 МИЛЛИОНОВ.
      1. Karabin
        Karabin Вчера, 20:00
        -7
        Цитата: Ulan.1812
        Тем более что такой объём в качестве бесплатной помощи это мизер по сравнению с нашим экспортным потенциалом.
        25-50 тысяч тонн и 60 МИЛЛИОНОВ.

        А точно 25-50 тысяч? Не 1 млн?
        1. BrTurin
          BrTurin Вчера, 20:26
          +8
          1 млн... но продали в первом полугодии 9 млн. в туже Африку - Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 9 млн тонн. https://tass.ru/ekonomika/18392951
          а вот насколько бесплатно - "В этих целях предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны" - - добавил Путин. По его словам, РФ рассчитывает в этом вопросе и на помощь Катара, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны. https://tass.ru/ekonomika/18652377 по преференциальной цене - это как-то не бесплатно. Тут и версия Bild 18 августа.- Турция - организатор,, а Катар - спонсор. После Лавров - "Кроме этого, мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. - Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы". https://tass.ru/ekonomika/18629297 - по льготной цене. Всё было решено ранее
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 22:17
            0
            Цитата: BrTurin
            1 млн... но продали в первом полугодии 9 млн. в туже Африку - Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 9 млн тонн. https://tass.ru/ekonomika/18392951
            а вот насколько бесплатно - "В этих целях предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны" - - добавил Путин. По его словам, РФ рассчитывает в этом вопросе и на помощь Катара, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны. https://tass.ru/ekonomika/18652377 по преференциальной цене - это как-то не бесплатно. Тут и версия Bild 18 августа.- Турция - организатор,, а Катар - спонсор. После Лавров - "Кроме этого, мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. - Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы". https://tass.ru/ekonomika/18629297 - по льготной цене. Всё было решено ранее

            Спасибт за развёрнутый ответ. Мне и говорить ничего не нужно, всё подробно сказано.
    4. beibenderbei
      beibenderbei Вчера, 19:48
      -10
      Да черным всю жизнь жрать нечего и союз их кормил всю жизнь !!!
    5. Karabin
      Karabin Вчера, 20:02
      -4
      Цитата: tralflot1832
      .Зато какой плюс к имиджу

      И какой плюс.? Негры похвалят,скажут дай ещё?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 20:12
        +1
        Конечно скажут дай ,50/50 доходы в добыче полезных ископаемых,кофе ,золото ,алмазы да много у них чего есть.Да и деньги у них появятся на российское оружие.Уроки СССР учтены.
        1. ДЕНЕБ
          ДЕНЕБ Вчера, 21:56
          -1
          Уроки СССР учтены!!! laughing laughing Скажите это российским поставщикам энергоресурсов нашим ,,враждебно настроенным западным партнерам,,Одну зиму они уже мерзли...Смешно!!!
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Вчера, 22:18
            +1
            Цитата: ДЕНЕБ
            Уроки СССР учтены!!! laughing laughing Скажите это российским поставщикам энергоресурсов нашим ,,враждебно настроенным западным партнерам,,Одну зиму они уже мерзли...Смешно!!!

            А разве они не платят?
    6. A2AD
      A2AD Вчера, 20:12
      -4
      Зато какой плюс к имиджу России.
      А можно и мне хоть полпроцентика этого имиджа? Ради этого я даже готов весь обмазаться гуталином и подпоясаться листьями пальмы. Только побыстрее, а то у меня тут уже холодает и голышом бегать становится неуютно.
      1. beibenderbei
        beibenderbei Вчера, 20:50
        -6
        Блин я ещё в школе задолбался детям Эфиопии чего то там собирать , при зарплате матери 120 руб . в реанимации !!;
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:26
        0
        Цитата: A2AD
        Ради этого я даже готов весь обмазаться гуталином и подпоясаться листьями пальмы. Только побыстрее, а то у меня тут уже холодает и голышом бегать становится неуютно.

        Сморозили Вы хорошо, но рискуете кое-что отморозить в случае реализации. laughing hi
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:34
        0
        А2.AD .Легко ,можете исполнить свю мечту.Хватить сидеть на печке ,я 4 рейса в Африке сделал и нормально.И был удивлён сколько россиян работает в Африке, не только охранниками - инженерами,слесарями,сварщиками ,токорями.
        1. ДЕНЕБ
          ДЕНЕБ Вчера, 21:57
          -5
          Ну да.Работают.Дома ведь работы нету.ППц ...
        2. beibenderbei
          beibenderbei Вчера, 22:11
          -2
          А когда в Нигерии заложников Русских взяли , кто им там деньги на выкуп собирал ?!?
    7. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:12
      -10
      А че так мало миллион тонн?Он кого в стране спросил имеет ли он право Российское зерно раздаривать тем более в таком количестве?Что за ненужное доброхотство-то африканцам многомиллиардные долги списал,теперь вот туркам зёрнышка народного на халяву дал!А что будет завтра???
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 22:21
        +1
        Цитата: Бережливый
        А че так мало миллион тонн?Он кого в стране спросил имеет ли он право Российское зерно раздаривать тем более в таком количестве?Что за ненужное доброхотство-то африканцам многомиллиардные долги списал,теперь вот туркам зёрнышка народного на халяву дал!А что будет завтра???

        Выше утветили подробно на каких условиях Турция получит этот миллион тонн.
        Не на халяву, а за деньги. Турция заплатит за это зерно.
    8. beibenderbei
      beibenderbei Вчера, 20:55
      -8
      Жрать потом что будешь ?!? Вырасти на своем огороде и поставь !!; Я блин в школе задолбался голодающим детям Эфиопии что то вечно собирать !!;
    9. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Вчера, 21:50
      -3
      Имидж...имидж...ради этого самого своего так называемого имиджа,готовы без трусов остаться,с голоду умереть.Главное имидж...Чушь полнейшая!!
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 22:25
        +1
        Цитата: ДЕНЕБ
        Имидж...имидж...ради этого самого своего так называемого имиджа,готовы без трусов остаться,с голоду умереть.Главное имидж...Чушь полнейшая!!

        Вы голодаете? Не верю, раз на интернет деньги есть, то на продукты хватает.
        Тогда зачем так примитивно врать? Уж не с Украины ли?
        Вот у вас угроза голода вполне реальна, вывозите всё подчистую.
        1. beibenderbei
          beibenderbei Вчера, 22:31
          -5
          Мы слава Гаранту не голодаем !!! Но ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И АБС НЕТ !!! И Москвич за такие деньги жри сам !;;
    10. dump22
      dump22 Вчера, 21:57
      -4
      Зато какой плюс к имиджу России


      Африканцы всерьез обиделись и сказали, что им наши подачки не нужны:
      https://tsargrad.tv/news/my-ne-za-darami-priehali-afrikanskij-lider-ozvuchil-pozhelanie-putinu_836653
      В частности, отмечается "жёсткий разговор" Путина с президентом ЮАР.
      "Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то дары для Африканского континента…" - заявил африканский лидер.
      1. beibenderbei
        beibenderbei Вчера, 22:03
        -1
        Де Бирс англо американская компания 85% акций , 15% Ботсвана !!! Так может негров англосаксы кормить будут ?!?
      2. Репеллент
        Репеллент Вчера, 22:10
        +3
        Цитата: dump22
        Африканцы всерьез обиделись и сказали, что им наши подачки не нужны:
        https://tsargrad.tv/news/my-ne-za-darami-priehali-afrikanskij-lider-ozvuchil-pozhelanie-putinu_836653

        Мужчинка, новость, кхм, даже не второй свежести:


        31.07.2023. Тухлятинкой питаетесь? Смотрите, не траванитесь ненароком wink laughing
        1. dump22
          dump22 Вчера, 23:23
          -2
          Тухлятинкой питаетесь?


          А что делать, если свое предложение про 25тыс тонн зерна для Африки - Путин в первый раз озвучил еще в середине лета? Где и получил этот невежливый ответ от ЮАР.

          https://crimea.ria.ru/20230727/putin-rossiya-besplatno-postavit-stranam-afriki-po-25-50-tysyach-tonn-zerna-1130326447.html
          27.07.2023
          Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

          В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге....
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 23:31
            0
            Цитата: dump22
            А что делать

            Не флудить yes wink
    11. Alien From
      Alien From Вчера, 22:00
      -1
      Только имиджем сыт не будешь...... yes
    12. Бензорез
      Бензорез Вчера, 23:13
      -1
      "Зато какой плюс к имиджу России."
      Какой плюс к имиджу?!..
      Лучший плюс- завершение СВО за неделю. Со всеми поставленными задачами.
      Вот это- плюс.
      А, остальное- блеяние обо всём и ни о чём. Уж простите мой французский hi
    13. Сергей Медведев
      Сергей Медведев Сегодня, 00:21
      0
      Цитата: tralflot1832
      Зато какой плюс к имиджу России.

      К чёртовой матери имидж. Если в госбюджете есть деньги, которые некуда девать, направьте их в СВО или на другие российские нужды. А зерно, раз не дают продать, нужно направить на внутреннее производство молока и мяса. скормить его нашим коровам и свиньям. Меньше валюты потратим на закупки мяса и молока за границей.
  2. Комментарий был удален.
  3. Labrador
    Labrador Вчера, 19:25
    +21
    О! А буквально пару статей тому назад вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят и "ВВП всех слил" laughing laughing laughing
    1. KAV
      KAV Вчера, 19:27
      +12
      Щас все эти эксперды начнут переобуваться в прыжке. laughing
      1. Labrador
        Labrador Вчера, 19:31
        +1
        Это если тапки для переобувки схватить успеют - тут поди такая тяга в пуканах пошла, что переобуться "успеют не только лишь все" (ц).
        laughing
    2. Юра
      Юра Вчера, 19:40
      +1
      Цитата: Labrador
      О! А буквально пару статей тому назад вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят и "ВВП всех слил" laughing laughing laughing

      Сейчас набегут, за ними не станет, понятно враги. Но меня удивляют некоторые изо всех сил наши, из статьи в статью на любую тему от их постов так и веет смрадом, как эти несчастные люди забравшись на инетовские баррикады вооружившиеся дерьмомётами, страдающие неизлечимым хроническим скудоумием, ещё умудряются жить под гнётом "Путинской пропаганды".
      1. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 20:22
        +10
        "... умудряются жить под гнётом "Путинской пропаганды".... "
        Похоже, Вы под "гнётом" СССР не жили...
        И, про "неизлечимое хроническое скудоумее", - поаккуратней, пожалуйста: достижения СССР, советского народа, долго гремели на весь Мир!.. Сейчас, с привнесенным западным "остроумием"и "широкомыслием", - такого не наблюдается. Напротив!
        1. Юра
          Юра Вчера, 20:44
          +5
          Цитата: A.A.G.
          Похоже, Вы под "гнётом" СССР не жили..

          Жил, и вы это к чему? Есть что вспомнить о многом хорошем, как есть есть что вспомнить и о недостатках которые совсем не перечёркивают то хорошее, и достижения не только гремели, они и сейчас гремят в прямом и в переносном смысле и будут греметь, но вы то это к чему приплели, я разве хоть намёком зацепил эту тему, я пишу о сегодняшнем дне и о тех кто сегодня занимается к месту и не месту критиканством всего и вся, не имея очень часто основания для этого. У вас есть мотив принять мой пост в свой адрес как обвинение? Если так, то это ваша беда.
          1. Labrador
            Labrador Вчера, 21:25
            +3
            но вы то это к чему приплели

            Это из серии: вы меня не спрашивали, а я вам таки отвечу
    3. Репеллент
      Репеллент Вчера, 19:51
      +4
      Цитата: Labrador
      вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят

      Точно.

      Цитата: Sadam2
      Ставлю бутылку что султан нагнет Вофку. Иначе бы он не поехал

      Но спорить, что характерно, тело... не захотело request laughing
    4. lis-ik
      lis-ik Вчера, 19:52
      -11
      Цитата: Labrador
      О! А буквально пару статей тому назад вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят и "ВВП всех слил" laughing laughing laughing

      То есть предлагаете радоваться тому,что сегодня не случилось очередного позора Рф,вместо того,что бы услышать не расплывчатые обещания,что Россия готова в неё вернуться при определённых условиях, а твёрдое НЕТ. Как же мало надо вам, предательства сегодня не случилось и уже хорошо и всё остальное уже вроде и не важно. Вернуться они ещё к этому вопросу или уже всё порешали,а нас потом постфактум поставят в известность.
      1. Labrador
        Labrador Вчера, 20:06
        +8
        -Бэрримор, а что это за вой на болотах?
        - А, это проукраинская сеточка воет, сэр!
        1. Ботановед
          Ботановед Вчера, 20:49
          -3
          На болотах много воя, и не только проукраинского.
    5. beibenderbei
      beibenderbei Вчера, 20:43
      -7
      Он не может всех слить !!! Его самого сольют !!!
    6. Andobor
      Andobor Вчера, 20:45
      +2
      Да, а сейчас каклятина за российское гуманитарное зерно очень радеет.
    7. AdAstra
      AdAstra Вчера, 21:26
      +2
      Говорить он может что угодно, мы все знаем и помним цену его словам. Будем смотреть за действиями после.
    8. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 22:26
      0
      Цитата: Labrador
      О! А буквально пару статей тому назад вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят и "ВВП всех слил" laughing laughing laughing

      Они вон и сейчас орут что мы голодать будем.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 22:48
        0
        Цитата: Ulan.1812
        Цитата: Labrador
        О! А буквально пару статей тому назад вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят и "ВВП всех слил" laughing laughing laughing

        Они вон и сейчас орут что мы голодать будем.

        Осподя.. ципсошники, какие же вы тупые. Взял и подтвердил что я сказал.
        Несчастная Украина.
  4. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Вчера, 19:32
    -8
    Есть еще и другой момент, о которой не говорят...Использование морских портов для импорта энергетического угля из Австралии...Будет труднее это сделать
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 19:42
      +5
      Арман Бахтикян.Эко как вас торкнуло.Такого захода с энергетичесим углём из Австралии ,да ещё с импортом не ожидал ни кто .Может поделитесь дурью,я тоже так хочу. wassat У нас своего угля хватает,но добычу 100 000тонн угля не бросим на Шпицбргене.Шахтёрам с Луганской и Донцких областей работа под под потронажем Норвегии,не помешает .Съели? laughing
  5. Не_боец
    Не_боец Вчера, 19:38
    0
    А что у нас, хлеб бесплатно раздают? Или опять цены повысили?
    1. Glock-17
      Glock-17 Вчера, 19:45
      +4
      Малоимущим можно было бы и бесплатно раздать, но на дворе капитализм.
    2. al3x
      al3x Вчера, 19:48
      +4
      У нас подорожал процентов на 15-17 недавно. Вроде ерунда, буханка на 9-10р прибавила, так то только хлеб. Остальное тоже на месте не стоит, касается всего, от продуктов до недвижки.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 20:15
      0
      У вас дома ,на хлеб денег нет?Вы чем занимаетесь в свободное время.
      1. AdAstra
        AdAstra Вчера, 21:28
        +1
        Человек в свободное время должен отдыхать, а не вкалывать на 2, 3 и т.д. работе, охранитель вы наш дорогой и ударник капиталистического труда.
    4. A2AD
      A2AD Вчера, 20:17
      0
      А что у нас, хлеб бесплатно раздают?
      А мы для нашей власти видать слишком белые. Они видать больше по рубероидам специализируются.
      1. Labrador
        Labrador Вчера, 21:29
        0
        А мы для нашей власти видать слишком белые. Они видать больше по рубероидам специализируются.

        Вот сразу видно голодающего: на инет для борьбы с рэжымом хватило, а на хлебушек не осталось laughing
        1. AdAstra
          AdAstra Вчера, 21:35
          -1
          Язык не сотрите о господскую опу, полупочтенный. hi
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 21:43
            +1
            Цитата: AdAstra
            Язык не сотрите о господскую опу, полупочтенный

            Хм. Я ловил преды за много меньшее. Крутите дырочку. Кадастра yes smile
    5. ВПП-1
      ВПП-1 Вчера, 20:43
      +3
      Цитата: Не_боец
      А что у нас, хлеб бесплатно раздают? Или опять цены повысили?
      По ТВ сообщили, что вскоре хлеб подорожает...
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 22:36
        +2
        Цитата: ВПП-1
        Цитата: Не_боец
        А что у нас, хлеб бесплатно раздают? Или опять цены повысили?
        По ТВ сообщили, что вскоре хлеб подорожает...

        Он подорожет не оттого, что Россия бесплатно отдаст 25-50 тыс. тонн.
        От жадности буратин. Дорожает топливо, дорожают перевозки- дорожает всё. Так что даже если всё зерно оставить в России хлеб всё равно не подешевеет.
        Найдут способ цену накрутить. Капитализм однако.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 19:41
    +4
    Молодец ВВП! А чубатым- нытья и истерик- на год.
  7. михаилл
    михаилл Вчера, 19:41
    +8
    При нахождении в жутко неустойчивой зоне земледелия в РФ в этом году рекордный валовой сбор зерновых. И яровые местами еще собирают.
    А элеваторы ГосХрана забиты под завязку. И поголовье с/х животных столько зерновых не съест. А негры съедят.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 20:18
      0
      И поголовье с/х животных столько зерновых не съест. А негры съедят.
      А пельмени то же из негров потом будем делать?
      1. al3x
        al3x Вчера, 21:00
        +1
        Есть себе подобных это старая африканская забава. Нам такого не надо. feel
      2. михаилл
        михаилл Вчера, 21:08
        0
        Цитата: A2AD
        А пельмени то же из негров потом будем делать?

        "Заметьте, не я это предложил".
        Впрочем, Хомо Сапиенс очень проблемное с/х животное. Как тягловое, так и продуктивное. Пока подрастет годиков за 10-ть, чтобы тянуть, так и ума наберется и начнет чего-то требовать))).
        А если про всякие болезни в мясе, то либо совсем с голодухи, либо от сумасшествия.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:41
    +2
    Ну что же, хорошая новость.
    Прогнозы тех кто говорил ,что Эрдоган Путина прогнет, не оправдались.
    Думаю на западе будет истерика и это радует.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 20:04
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      Прогнозы тех кто говорил ,что Эрдоган Путина прогнет, не оправдались.

      Эрдоган свои плюшки получил.
      1. Комментарий был удален.
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:43
    -1
    Возобновления зерновой сделки, на которое так надеялись в Киеве, не будет, об этом заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом. Прогнозы украинских экспертов о том, что Турция сумеет уговорить Россию вернуться в сделку, не подтвердились.
    . Так то султану со всех сторон облом, пока он на шпагате сидит и не привалился ни к одной стороне...
    "Трудная это работа тащить бегемота из болота!!! "... султан хотел все по своему, но, хотела у него слабая /короткая оказалась.
    Скорее всего ему придётся куда то привалился, более выраженной, определённо.
    Будем посмотреть.
  10. nikolas 83
    nikolas 83 Вчера, 19:46
    +5
    Честно удивлен ,после многих жестов доброй воли.
  11. Karabin
    Karabin Вчера, 19:54
    -5
    Россия поставит Турции один миллион тонн необработанного зерна для переработки и отправки в беднейшие африканские страны.
    Турки тоже бесплатно негров кормить будут или,как обычно наварятся?
  12. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Вчера, 20:03
    +9
    На карте очень отчëтливо видно, что необходимо уничтожить мост через Затоку, через который везут зерно в дунайские порты и румынское топливо, оружие с боеприпасами обратно. Там есть уязвимое место - подъемник, вот его и вынести. Возможно и торпедами разрушить опоры, спецам виднее, да и надводные/подводные дроны никто не отменял. Перерезав эту артерию мы сильно нарушим логистику и лишим Украину части доходов. Амеры наши многомиллиардные газопроводы рвут, а мы мосты как то стороной обходим.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 22:07
      0
      Цитата: Stalingrad2010
      На карте очень отчëтливо видно, что необходимо уничтожить мост через Затоку, через который везут зерно в дунайские порты и румынское топливо, оружие с боеприпасами обратно. Там есть уязвимое место - подъемник, вот его и вынести. Возможно и торпедами разрушить опоры, спецам виднее, да и надводные/подводные дроны никто не отменял. Перерезав эту артерию мы сильно нарушим логистику и лишим Украину части доходов. Амеры наши многомиллиардные газопроводы рвут, а мы мосты как то стороной обходим.

      Там чуть севернее есть две дороги через Приднестровье. Так что ни каких особых проблем не привидится
  13. Million
    Million Вчера, 20:11
    -4
    Силен! А теперь бы отменил повышение пенсионного возраста еще,которое сделал в угоду западным парнерам.
  14. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 20:20
    0
    Цитата: lis-ik
    Цитата: Labrador
    О! А буквально пару статей тому назад вся проукраинская сеточка этого сайта глаз, зуб и печень давала на то, что сделку продлят и "ВВП всех слил" laughing laughing laughing

    То есть предлагаете радоваться тому,что сегодня не случилось очередного позора Рф,вместо того,что бы услышать не расплывчатые обещания,что Россия готова в неё вернуться при определённых условиях, а твёрдое НЕТ. Как же мало надо вам, предательства сегодня не случилось и уже хорошо и всё остальное уже вроде и не важно. Вернуться они ещё к этому вопросу или уже всё порешали,а нас потом постфактум поставят в известность.

    вы не политик...там нет твердых ДА или НЕТ...там всё всегда очень расплывчато и вариативно от ситуации... и потому "они" в МИДе, а вы на пенсии на попе ровно))))
  15. Светлан
    Светлан Вчера, 20:34
    +1
    Красава! Молодец то есть! Зря зеля надеялся
  16. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 20:37
    -8
    Правильно, давайте кормить Африку, нам же денег то некуда девать, папуасы наше всё, как без них
  17. Shamil88
    Shamil88 Вчера, 20:38
    +5
    Почему бы Северной Корее не помочь с зерном? Мы могли бы обменять зерно на боеприпасы, у них есть ЯО и ни один дура.к на них не полезет, думаю у них огромные запасы, калибр тоже подходит. Они привыкли делать всё сами, надо тесно с ним сотрудничать во всех сферах, в долгу они точно не останутся.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Вчера, 21:18
      0
      Цитата: Shamil88
      Почему бы Северной Корее не помочь с зерном?

      Потому что Северная Корея на другом конце мира, а турки через море и контролируют проливы и заседают в НАТО.
      1. штурм
        штурм Вчера, 23:31
        0
        У России с Северной Кореей сухопутная граница и прямая ж.д. ветка!!!
        Учите ГЕОГРАФИЮ!
  18. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 20:38
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Поставить в Африканские страны безвозмездно зерно ,для нас безболезненно- ознакомьтесь ,что такое государственные зерновые интервенции .Они проводились весь 2022 год.И поставка будет проводится гос.компанией.Зато какой плюс к имиджу России.
    И правда интересно: какой плюс к имиджу? Президент ЮАР Сирил Рамафоса:
    И мы сюда пришли не для того, чтобы просить о каких-то дарах. <...> Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера
  19. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 20:45
    0
    Цитата: Million
    Силен! А теперь бы отменил повышение пенсионного возраста еще,которое сделал в угоду западным парнерам.

    А они то тут причём, ведь у нас суверенная вертикальная демократия?! winked
  20. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 21:02
    +1
    А 404 с рынка выпнули, пусть дальше скачут, ск.от.ы.
  21. Million
    Million Вчера, 21:04
    -2
    Цитата: ВПП-1
    Цитата: Million
    Силен! А теперь бы отменил повышение пенсионного возраста еще,которое сделал в угоду западным парнерам.

    А они то тут причём, ведь у нас суверенная вертикальная демократия?! winked

    )))))))
  22. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:32
    -3
    Не, господа. По сельхозу я вообще- профан. Какие-то странные сделки...
    Кого-то с кем-то...
    Мы - проходим стороной. Эти игры- не для нас... hi
  23. faterdom
    faterdom Вчера, 21:34
    +2
    Ну что ж, если султан ради этого благотворительного миллиона тонн съездил к Путину, заодно мировые СМИ вынуждены опубликовать то, что сказал Путин, и про обман, и про Провал - то итоги для нас весьма хорошие.
    По сути - оплеуха Западу в информационной войне, пусть обтекают.
    Да, еще под наши заверения о готовности возобновить зерновую сделку еженощно разносятся украинские порты, которые могли ее реализовать. Вот это я понимаю - правильная дипломатия, с аккомпанементом.
  24. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:35
    -3
    Конечно, выборы следующей весной здесь совсем не при чём. feel
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 21:39
      -1
      Цитата: Аль Манах
      Конечно, выборы следующей весной здесь совсем не при чём. feel

      Дельное соображение. И главное - долгожующееся. До следующей весны точно хватит yes laughing
  25. Гардамир
    Гардамир Вчера, 22:25
    -3
    Просто поменяли название. Вместо зерновой сделки, просто дали зерна Эрдогану. если не видно разницы, то неважно как называть.
    Но сколько лохов отписалось в комментариях.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 22:39
      +2
      Цитата: Гардамир
      Но сколько лохов отписалось в комментариях

      Ай-яй-яй... request laughing

      Как же вы так, товарищ... старый, пуганый заяц, и так попасть впросак...
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 22:55
      +1
      Цитата: Гардамир
      Просто поменяли название. Вместо зерновой сделки, просто дали зерна Эрдогану. если не видно разницы, то неважно как называть.
      Но сколько лохов отписалось в комментариях.

      Не надоело? Ну ясно же сказано что это зерно будет продано Турции. Да, со скидкой, но продано. Что за страсть врать и всё переворачивать.
  26. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:32
    +1
    Ну наконец то нашлось решение зерновой проблемы наших двух стран!
    У нас есть зерно, но нет мукомольных предприятий. У Турции есть мукомольные предприятия, но нет дешёвого зёрна.
    Теперь мы совместно сможем помочь многим странам, которые терпят лишения из-за несправедливой политики Запада.
    Жаль, что мука будет турецкой. А что мука из российского зерна мало кто вспомнит.
  27. opuonmed
    opuonmed Вчера, 23:04
    0
    ну посмотрим долга нет не будет сделки где РФ обманывали 3 раза как терпил 3 раза блин !
  28. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 23:06
    -2
    Даже не знаю как реагировать, Эрдоган ласково попросили. При этом ПРОСЯТ или всё таки поставили УСЛОВИЕ ООН находящийся в США партнёров, в лице агрессора разрешить продавать с.х.продукцию, Свифт понимаю, ну и конечно вишенка на торте запустить ЧАСТНЫЙ аммиакопровод в Одессе, что говорит о том, что Одесса в планы СВО не входит. Про 300 миллиардов государственных денег молчок, как будто их не было, да не велика потеря господин Мазепин главнее государственного.
  29. штурм
    штурм Вчера, 23:29
    -1
    А почему власти РФ не поставляют бесплатно зерно для отечественных животноводческих и птицеводческих хозяйств?
    Может хватит в великий СССР играть и задарма кормить пол мира, все знают к чему это привело....