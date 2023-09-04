Владимир Путин подтвердил отказ России возвращаться в зерновую сделку

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Возобновления зерновой сделки, на которое так надеялись в Киеве, не будет, об этом заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом. Прогнозы украинских экспертов о том, что Турция сумеет уговорить Россию вернуться в сделку, не подтвердились.Как сообщили в Кремле, Путин и Эрдоган в ходе встречи обсудили зерновую сделку и потенциальное возвращение в нее России. Российский президент подтвердил, что Москва готова вернуться в сделку, но только после выполнения всех ранее озвученных условий. Вариант с обещаниями: утром стулья, а деньги вечером, уже не принимается, а это значит, что зерновую сделку в нынешнем виде можно хоронить, так как Запад не пойдет на условия России.Ранее Россия заявила, что возобновит зерновую сделку только в случае снятия санкций с российского продовольствия и удобрений, а также подключения Россельхозбанка к SWIFT. Вроде как некие гарантии обещает дать ООН, но все это только на словах, а в последнее время заявлениям любых западны лидеров в Москве не верят, пусть они и из ООН.Эрдоган подтвердил, что привез в Сочи несколько предложений по возобновлению черноморской инициативы, но все они оказались не соответствующими "нормам безопасности". Так что Украина остается за бортом.Вместо черноморской инициативы Россия поставит Турции один миллион тонн необработанного зерна для переработки и отправки в беднейшие африканские страны. По словам Путина, это не будет заменой зерновой сделки, это является альтернативным вариантом. Экспортный потенциал России - 60 млн. тонн, поэтому сама Турция может не беспокоиться на этот счет. Кроме того, Россия будет работать самостоятельно, в ближайшие дни Москва начнет безвозмездно поставлять в шесть африканских стран 25-50 тысяч тонн зерна.- добавил российский лидер.