ВСУ приняли на вооружение дрон с искусственным интеллектом Saker Scout

Оператор дрона может ошибочно определить цель или допустить ошибку при определении координат. Глаз оператора не способен уловить всех нюансов. Программное обеспечение Saker позволяет сделать работу в автоматическом режиме на основе использования искусственного интеллекта.

Дрон использует в том числе инерциальную систему наведения. Это снижает его уязвимость в отношении РЭБ противника.