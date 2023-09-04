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ВСУ приняли на вооружение дрон с искусственным интеллектом Saker Scout

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ВСУ приняли на вооружение дрон с искусственным интеллектом Saker Scout

Министерство обороны Украины, в котором в эти дни происходит смена руководства, сообщает о постановке на вооружение дронов с искусственным интеллектом. В пресс-службе украинского военного ведомства говорится, что это дроны Saker Scout, оснащённые «особым программным компонентом».


Сообщается, что система с помощью «прогрессивной оптики» определяет координаты цели, включая замаскированную, после чего по каналу связи передаёт эти данные на командный пункт. Отмечено, что такой вариант работы по определению цели «исключает риск человеческой ошибки».

Из заявления:

Оператор дрона может ошибочно определить цель или допустить ошибку при определении координат. Глаз оператора не способен уловить всех нюансов. Программное обеспечение Saker позволяет сделать работу в автоматическом режиме на основе использования искусственного интеллекта.

В целом речь идёт не столько о дроне, сколько о комплекте БПЛА, куда помимо дрона-наблюдателя входят и два-три дрона-камикадзе, относящиеся к FPV-типу. Их работу и корректирует дрон с ПО, работающим «на основе использования искусственного интеллекта».



Дальность полёта такой группы заявлена в 10 км.

Минобороны Украины:

Дрон использует в том числе инерциальную систему наведения. Это снижает его уязвимость в отношении РЭБ противника.

Дроны такого типа в ВСУ интегрируются в систему ситуационной осведомлённости «Дельта».
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45 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:51
    0
    ВСУ приняли на вооружение дрон с искусственным интеллектом Saker Scout
    Это с какой стороны посмотреть, с чем сравнивать.
    По сравнению с некоторыми копателями разных морей, компьютер высокой производительности, мудрец прям мудрец.
    1. Egeny
      Egeny Вчера, 19:58
      -2
      Да с любой...
      Перехватим, посадим, разберём, оценим...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:19
        +2
        Ну посадим, ну увидим и что???
        Современные высокотехнологичной устройства/изделия, чаще всего даже не то, какой уровень специалистов, которые его делают, а ВОЗМОЖНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ некоторых или многих технологий, технологических возможностей производства компонентов, элементов и прочего необходимого!!!
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 20:43
          -1
          Цитата: rocket757
          Ну посадим, ну увидим и что???
          Современные высокотехнологичной устройства/изделия, чаще всего даже не то, какой уровень специалистов, которые его делают, а ВОЗМОЖНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ некоторых или многих технологий, технологических возможностей производства компонентов, элементов и прочего необходимого!!!

          В ИИ главное не столько "железо", сколько Программное Обеспечение.
          На слабом компе ПО получит тот же самый результат, что и на быстром, только медленней.
          Вот по оптике да. Наши отстают сильно. На плохой оптике и ИИ будет работать хуже.
          1. poquello
            poquello Вчера, 21:03
            0
            Цитата: Shurik70
            Вот по оптике да. Наши отстают сильно.

            - это оптический обман,
            "В России разработан беспилотник с камерой, которая способна "видеть" сквозь тонировку и работать как тепловизор, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Швабе""
            1. Прохожий
              Прохожий Сегодня, 00:25
              0
              "Швабе" это дорого. Только Алиэкспресс, только хардкор.
          2. rocket757
            rocket757 Вчера, 21:09
            0
            Не вдаваясь в детали...
            Все относительно, некоторые готовы построить ИИ размером с дом, он будет "знать", уметь, больше чем большинство людей на планете, но не сможет... да много чего не сможет, что может ПРИДУМАТЬ любой творческий человек, да и большинство обычных людей, тоже.
            Идеальная машинная логика, это серьёзно, интересно, нужно!!! Но признать его интеллектом... это надо очень хотеть получить славу создателя ИИ.
            Не могу понять даже такого... с элементами ИИ??? Это что, это как, это почему, какие критерии, кто их изобрёл, вывел, доказал???
            С маломощными компами... даже обсуждать не стоит.
            Малогоборитные устройства, с ограниченным одним, другим, третьим... когда нибудь потом, это вероятно произойдёт, но в ближайшем, обозримом будущем... не, не, без новых, технологий, на пару, тройку ***nnn порядков выше, этого ожидать не стоит.
            Моё мнение... не обязательно верное, но пока ни подтвердить, ни опровергнуть.
            1. Удав КАА
              Удав КАА Вчера, 21:57
              +1
              Цитата: rocket757
              С маломощными компами... даже обсуждать не стоит.

              Все очень просто: специализированная машина с библиотекой данных по технике и укреплениям (инженерным сооружениям) противника. Сильная оптика, на матрицу, сравнение, признаки совпадают == Алярм! Враг у ворот!!!
              Наши наверняка такую машинотерию на муляжах будут проводить. А сами собьют, разберут и посмотрят в "линзы этого ИИ". Боюсь, что окажется все это -- "Иван Иванычем", а не искусственным интеллектом! laughing
            2. Ясная
              Ясная Вчера, 22:17
              -1
              Цитата: rocket757
              Моё мнение... не обязательно верное, но пока ни подтвердить, ни опровергнуть.

              hi Виктор
              Что-то мне напоминает winked что разрешить какое-либо сложное, запутанное дело, какие-либо затруднения (Гордиев
              узел) можно прямолинейным способом (меч А.Македонского) это снести, нафик всю спутниковую группировку англосаксов, а потом и посмотрим на
              Цитата: rocket757
              ВОЗМОЖНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ некоторых или многих технологий, технологических возможностей производства компонентов, элементов и прочего необходимого!!!
          3. Arzoo
            Arzoo Вчера, 21:09
            +2
            В ИИ главное не столько "железо", сколько Программное Обеспечение.

            У нас есть такие дроны. Правда пока не на вооружении(вопрос к МО). Кроме того. У нас есть рабочий софт на основе ИИ для работы дронов-камикадзе при потери сигнала, в том числе и FPV. Причем постоянно обновляется и допиливается. Уже научили распознавать башню танка и огибать набашенный "мангал". Правда, пока не распознает "свой-чужой" по понятным причинам. Но это вопрос времени. С таким ПО у нас все лучше чем у противника.
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 21:23
              0
              Цитата: Arzoo
              У нас есть рабочий софт на основе ИИ для работы дронов-камикадзе при потери сигнала,

              И чего тут/там ИИстого есть???
              Обыкновенный контроллер управления работающий по заложенной, специализированной программе/алгоритму... он не думает, он работает по заложенной в него программе.
              Это нормально, это доступно и этого ДОСТАТОЧНО, для эффективной работы устройства...
              1. Imperor_Alive
                Imperor_Alive Вчера, 23:44
                +1
                Скорее всего, подразумевается программно-аппаратная система на базе специализированных нейросетевых микросхем, способная к обучению, подобно тому, как обучается ребенок распознавать предметы.
                При этом, каждое последующее устройство будет накапливать опыт предыдущих, если они имеют канал связи с базой.
                Т.е. качество распознавания будет со временем улучшаться и может превзойти человеческое.

                Скорее всего, для начального обучения нейросети уже использованы все накопленные к настоящему времени снимки, обработанные живыми операторами.

                Пожалуй, за такими системами будущее.
                Очень надеюсь, что у нас есть что-то подобное и нейросетевые компоненты нам доступны.
          4. topol717
            topol717 Вчера, 22:16
            0
            Цитата: Shurik70
            В ИИ главное не столько "железо", сколько Программное Обеспечение.

            Да нет там ничего сложного. фотоаппараты мыльницы еще 15 лет назад могли определить улыбающееся лицо. Примитивная нейросеть, свободно будет работать на процессоре 10 летней давности. Но самое сложное это обучить эту нейросеть. Но для этого надо много материала, т.е. показать какие объекты надо выявлять.
    2. Олександр Кисельов
      Олександр Кисельов Вчера, 20:02
      +5
      У ИИ спросили,может ли машина быть умнее человека?ИИ ответил - смотря какого человека, иногда и мясорубка умнее.
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 22:28
        0
        Цитата: Олександр Кисельов
        ИИ ответил - смотря какого человека,

        Здрасти, новый год request ИИ не знает какой человек с 2014 года на планете Земля, находится в центре внимания
        всей Вселенной, от кого произошел Христос, кто построил Пирамиды, выкопал Чёрное море, по пути убил Мёртвое море, написал Библию во время полёта на Марс, изобрёл Вечный двигатель..., придумал сало, чуб и вышиванку когда писал Священные скрижали???
    3. Piramidon
      Piramidon Вчера, 23:19
      -1
      Главное, что он летит и орет - "Сала Украине!"
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 19:52
    +1
    « постановки на вооружение»- заучит громко. А если честно- что дали убогим тому и рады.
  3. Вася_Т.
    Вася_Т. Вчера, 19:53
    +7
    Раньше в желтых заголовках впердоливали слово "нанотехнологи", теперь везде пихают "искуссвенный интеллект".
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:59
      0
      Поговорку "Дурень думкою богатеет" пора переделывать в "Дурень ИИ богатеет". laughing
    2. nik-mazur
      nik-mazur Вчера, 20:20
      +1
      Цитата: Вася_Т.
      теперь везде пихают "искуссвенный интеллект"

      Ещё нейронные сети. Странно, что не упомянули. Видимо, до укрочиновников тренды доходят с опозданием...
      1. topol717
        topol717 Вчера, 22:18
        0
        Цитата: nik-mazur
        Ещё нейронные сети. Странно, что не упомянули. Видимо, до укрочиновников тренды доходят с опозданием..

        Вы удивитесь, но она и работает на этих самых нейронных сетях.
  4. Доктор Бармалей
    Доктор Бармалей Вчера, 19:58
    +5
    Saker Scout - ошибка в названии. Правильно - sucker.
    1. Комментарий был удален.
  5. parabyd
    parabyd Вчера, 20:01
    +8
    Пытаются аналог ланцета заиметь... Только в новой модификации ланцета заявлен уже не только ИИ в наблюдательном дроне, но и в атакующем, что гораздо важнее. И дальность существенно выше. И атака группой...

    Ещё недавно была новость о дроне-перехватчике дронов. Надеюсь, скоро пойдёт в серию и на фронт, иначе скоро будет вообще невозможно на поверхность высунуться, везде будут летать РПГ и ВОГ с крылышками
    1. topol717
      topol717 Вчера, 22:19
      0
      Всё это хорошо, но как с главным вопросом? свой чужой? ИИ то быстро найдет, но как отличить своего от чужого?
  6. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:07
    0
    Искусственный интеллект?Специалисты для сих пор точные алгоритмы его рассчитать не могут,то что навязыаают под соусом ИИ на самом деле лишь его примерный аналог!!!
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:16
    +2
    Ну интересная и опасная хрень.
    А как она РЭБ противостоит?
    Теперь нам надо ПВО с такой штукой, что бы оптически в небо неустанно глядело и сбивала их хрень.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 22:32
      +3
      Цитата: 75Сергей
      Ну интересная и опасная хрень.
      А как она РЭБ противостоит?
      Теперь нам надо ПВО с такой штукой, что бы оптически в небо неустанно глядело и сбивала их хрень.

      Да, над этим, думаю уже наши инженеры работают.
  8. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 20:19
    +6
    Министерство обороны Украины ... сообщает о постановке на вооружение дронов с искусственным интеллектом

    А в укроминистерстве не бояться, что дрон пораскинет своим искусственным интеллектом, да, и улетит в плен?
    1. Enceladus
      Enceladus Вчера, 21:13
      +1
      Там специально русофобский модуль разработают не сомневайся laughing
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 22:41
      +4
      Цитата: nik-mazur
      Министерство обороны Украины ... сообщает о постановке на вооружение дронов с искусственным интеллектом

      А в укроминистерстве не бояться, что дрон пораскинет своим искусственным интеллектом, да, и улетит в плен?

      Цитата: Enceladus
      Там специально русофобский модуль разработают не сомневайся laughing

      Встречаются два дрона, украинский и русский.
      Как положено, напились за встречу, drinks в хлам..., потом ещё на дорожку... drinks
      Украинский дрон говорит: "всё, больше не могу пить, я полетел домой спать..." русский отвечает: "правильно, yes я тебя провожу!"
  9. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 20:34
    -2
    Блин, это фигово для нас, и так страдают пацаны, а тут ещё и с ИИ, это жесть. Продвижение минимальное идёт, а время не в нашу пользу(((
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 22:44
      +2
      Цитата: Николай Дягелев
      Блин, это фигово для нас, и так страдают пацаны, а тут ещё и с ИИ, это жесть. Продвижение минимальное идёт, а время не в нашу пользу(((

      Война, она, к сожалению тоже развивается, совершенствуется...
  10. DenVB
    DenVB Вчера, 21:42
    +1
    Откуда привязка к конкретному дрону? Если вы создали ИИ, способный самостоятельно распознавать цели, то вы можете "залить" его в абсолютно любой дрон, работающий на той же ОС. А посредством портирования - вообще на любую ОС.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 22:27
      0
      Откуда привязка к конкретному дрону? Если вы создали ИИ, способный самостоятельно распознавать цели, то вы можете "залить" его в абсолютно любой дрон, работающий на той же ОС. А посредством портирования - вообще на любую ОС.
      Зачем дрону ИИ? Он что сам атакует? а как отличить своих? Дрон передает картинку, и эту картинку уже обрабатывают на "базе" чем хочешь, хоть на ноутбуке, хоть вообще в Москву передай на сервер. и там уже выделяй.
      У нас все города в камерах, которые читают номера, это тот же самый ИИ на базе нейросети.
      И любую камеру учат ( подключают к серверу) и ремень и телефон детектировать.
      1. DenVB
        DenVB Сегодня, 00:10
        0
        Цитата: topol717
        Зачем дрону ИИ?

        Спросите дроноделов.

        Цитата: topol717
        Он что сам атакует?

        Возможно, сам, возможно, и не сам.

        Цитата: topol717
        Дрон передает картинку, и эту картинку уже обрабатывают на "базе" чем хочешь

        И тут, внезапно, РЭБ.
  11. Cronus
    Cronus Вчера, 21:48
    0
    вот ведь нашли полигон для всяких испытаний,новых игрушек европа так и америка,Сидят там как в лабораторий,подкидывают им всякое и смотрят эффективность.
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 23:23
      +1
      Цитата: Cronus
      вот ведь нашли полигон для всяких испытаний,новых игрушек европа так и америка,Сидят там как в лабораторий,подкидывают им всякое и смотрят эффективность.

      Любая война это двигатель прогресса и полигон для испытаний. Всегда так было.
  12. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:51
    0
    Оператор дрона может ошибочно определить цель или допустить ошибку при определении координат. Глаз оператора не способен уловить всех нюансов. Программное обеспечение Saker позволяет сделать работу в автоматическом режиме на основе использования искусственного интеллекта.

    Оператор, если он человек, не станет маленьких противников атаковать. Человеку придёт в его несовершенный мозг мысль, что этот объект является детским садом или школой. А программное обеспечение может предположить, что это не противник, а дети?
  13. Теледроид
    Теледроид Вчера, 22:18
    +2
    Да, девочки, это всё совершенно реально, хотя точнее это называть не ИИ а "навигацией на основе системы распознавания образов". В любом более-менее дорогом китайском телефоне распознавание образов уже есть, и даже существуют специальные процессоры для ускорения\улучшения этой функции. Телефоны уже давно распознают глаза и не делают кадров когда люди моргают, новые телефоны способны отделять людей и даже животных от фона. Распознавание солдат противника и тем более военной техники - абсолютно решаемая задача с помощью современных телефонных процессоров, также как и навигация по карте без всяких GPS\GLONASS. В конце концов дело дойдёт до того что дроны будут запускаться в том числе и на свободную охоту - без всякой связи с оператором. Если ещё учесть что дроны смогут летать прижимаясь к земле со скоростями спортивных автомобилей - то человек перед ними будет абсолютно беззащитен, останется только в укрытиях сидеть - и выскакивать оттуда только для запуска своих аналогичных дронов. Всё к тому идёт...
  14. Уарабей
    Уарабей Вчера, 22:35
    +1
    Если уж человек может ошибочно определить цель, то ИИ и подавно. Сдается мне, что ложными, наземными целями,оператора- человека обмануть труднее, чем искуственный интеллект.
  15. opuonmed
    opuonmed Вчера, 22:54
    0
    любые дроны для всу это не хорошо для РФ !
  16. Tim666
    Tim666 Вчера, 23:29
    -1
    Цитата: Ясная
    Цитата: Олександр Кисельов
    ИИ ответил - смотря какого человека,

    Здрасти, новый год request ИИ не знает какой человек с 2014 года на планете Земля, находится в центре внимания
    всей Вселенной, от кого произошел Христос, кто построил Пирамиды, выкопал Чёрное море, по пути убил Мёртвое море, написал Библию во время полёта на Марс, изобрёл Вечный двигатель..., придумал сало, чуб и вышиванку когда писал Священные скрижали???

    А вы не задавались вопросом откуда пошла тема про коп Черного моря?, я вот было задался, кучу времени убил на поиск, но инфы что кто то в Украине на полном серьёзе такое задвигал увы не нашел... Только ру-СМИ, да и то ни один источник не называет имя, фамилию и место работы...
  17. Дво
    Дво Вчера, 23:39
    -1
    Всё подходит к тому что пора разработки СССР ,по уничтожению матриц оптики с помощью лазерных лучей широко использовать.
  18. Tim666
    Tim666 Вчера, 23:41
    0
    Цитата: Fangaro
    Оператор дрона может ошибочно определить цель или допустить ошибку при определении координат. Глаз оператора не способен уловить всех нюансов. Программное обеспечение Saker позволяет сделать работу в автоматическом режиме на основе использования искусственного интеллекта.

    Оператор, если он человек, не станет маленьких противников атаковать. Человеку придёт в его несовершенный мозг мысль, что этот объект является детским садом или школой. А программное обеспечение может предположить, что это не противник, а дети?

    Вряд ли, так и залп Смерча не может... И опять же вряд ли такие дроны слишком автономны, мне их применение видится так:
    1. Появляются данные разведки, что в квадрате Б к примеру есть танки противника
    2. Дроны отправляются туда используя инерциальную систему, чтобы исключить воздействие РЭБ
    3. По достижении нужной точки включается система поиска и распознавания целей, при этом системы РЭБ противника практически бесполезны ибо дрону вообще не нужна связь с большой землёй.
  19. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 01:03
    0
    Цитата: Tim666
    Цитата: Ясная
    Цитата: Олександр Кисельов
    ИИ ответил - смотря какого человека,

    Здрасти, новый год request ИИ не знает какой человек с 2014 года на планете Земля, находится в центре внимания
    всей Вселенной, от кого произошел Христос, кто построил Пирамиды, выкопал Чёрное море, по пути убил Мёртвое море, написал Библию во время полёта на Марс, изобрёл Вечный двигатель..., придумал сало, чуб и вышиванку когда писал Священные скрижали???

    А вы не задавались вопросом откуда пошла тема про коп Черного моря?, я вот было задался, кучу времени убил на поиск, но инфы что кто то в Украине на полном серьёзе такое задвигал увы не нашел... Только ру-СМИ, да и то ни один источник не называет имя, фамилию и место работы...

    Ну это как с Киевом за три дня. Авторство этого тезиса приписывают России, хотя в России такой ереси никто не утверждал.