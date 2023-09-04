ВСУ приняли на вооружение дрон с искусственным интеллектом Saker Scout

Министерство обороны Украины, в котором в эти дни происходит смена руководства, сообщает о постановке на вооружение дронов с искусственным интеллектом. В пресс-службе украинского военного ведомства говорится, что это дроны Saker Scout, оснащённые «особым программным компонентом».
Сообщается, что система с помощью «прогрессивной оптики» определяет координаты цели, включая замаскированную, после чего по каналу связи передаёт эти данные на командный пункт. Отмечено, что такой вариант работы по определению цели «исключает риск человеческой ошибки».
Из заявления:
Оператор дрона может ошибочно определить цель или допустить ошибку при определении координат. Глаз оператора не способен уловить всех нюансов. Программное обеспечение Saker позволяет сделать работу в автоматическом режиме на основе использования искусственного интеллекта.
В целом речь идёт не столько о дроне, сколько о комплекте БПЛА, куда помимо дрона-наблюдателя входят и два-три дрона-камикадзе, относящиеся к FPV-типу. Их работу и корректирует дрон с ПО, работающим «на основе использования искусственного интеллекта».
Дальность полёта такой группы заявлена в 10 км.
Минобороны Украины:
Дрон использует в том числе инерциальную систему наведения. Это снижает его уязвимость в отношении РЭБ противника.
Дроны такого типа в ВСУ интегрируются в систему ситуационной осведомлённости «Дельта».