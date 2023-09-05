От копирования до самостоятельной разработки. Иностранные корни иранских ПТРК

Пуск ракеты "Туфан". Фото Tasnim News
В восьмидесятых годах Иран запустил собственное производство противотанковых ракетных комплексов. К настоящему времени его промышленность создала и довела до производства большое количество моделей и модификаций такого вооружения. При этом целый ряд иранских ПТРК имеет иностранное происхождение – их напрямую копировали с зарубежных образцов или создавали с оглядкой на чужие изделия. Такой подход позволил накопить опыт и знания для дальнейшего создания собственных проектов.
Импорт и копирование
В начале семидесятых годов Иран, которым тогда правил шах, стал одним из первых иностранных покупателей американского переносного / возимого ПТРК второго поколения BGM-71 TOW. До Исламской революции и разрыва отношений с США иранская армия успела приобрести большое количество таких изделий. На тот момент TOW были наиболее эффективным противотанковым средством в распоряжении иранской пехоты.
В ходе войны с Ираком иранская армия активно использовала имеющиеся ПТРК. При этом запас импортных комплексов и ракет постоянно сокращался, и требовалось найти замену для них. В связи с этим в первой половине восьмидесятых появилось распоряжение о копировании и производства американского BGM-71.
Пусковая установка "Туфан". На заднем плане другие иранские ПТРК. Фото Fars News
В течение нескольких следующих лет предприятия из состава Организации авиационной промышленности Ирана проводили необходимые конструкторские и иные работы. В 1985-87 гг. иранская копия «Тоу» дошла до испытаний, и по их результатам была принята на вооружение. В 1987 г. новый ПТРК «Туфан» («Тайфун») впервые представили публике, и вскоре началось производство и поставки в войска.
Собственное производство аналога TOW позволило закрыть потребности армии в противотанковом вооружении. Кроме того, в восьмидесятых был создан задел для будущего развития. Исходный «Туфан» получил развитие, в результате чего появилось порядка десятка модификаций комплекса с теми или иными особенностями и отличиями. В ходе совершенствования конструкции росла дальность пуска и улучшались боевые качества.
Изначально речь шла только о копировании готового комплекса, и поэтому тактико-технические характеристики и возможности «Туфана» и TOW совпадали. В последних проектах модернизации дальность полета ракеты довели до 5-6 км, а кумулятивную боевую часть усовершенствовали либо заменили зарядами иных типов.
Ракеты семейства "Туфан". Фото Mehr News Agency
Стремясь быстрее закрыть потребности армии, Иран в середине восьмидесятых приобрел у дружественных зарубежных стран переносной ПТРК первого поколения 9К14 «Малютка» советского производства. Этот комплекс отличался простотой конструкции, и предприятия из состава Организации оборонной промышленности получили задание скопировать его.
Серийное производство ПТРК «Раад» («Гром») началось в 1988 г., и он попал в войска почти одновременно с «Туфаном». Два комплекса дополняли друг друга и позволяли получить необходимые возможности при разумном уровне расходов. По разным данным, ПТРК «Раад» производились до начала двухтысячных годов, после чего их сборку свернули в связи с полным моральным устареванием и выходом на требуемые темпы выпуска более совершенных систем.
Изделие «Раад» сначала было полной копией советской «Малютки», но в дальнейшем конструкцию ракеты и наземных средств дорабатывали и улучшали. Так, ракета «Раад-Т» получила тандемную боевую часть, а затем была разработана пусковая установка с полуавтоматическими приборами управления. При сохранении характеристик дальности, это позволило повысить точность и надежность поражения целей.
Комплекс "Раад" в музее. Фото Fars News
Официальная лицензия
Иранский интерес к советским ПТРК не ограничился только «Малюткой». Так, согласно зарубежным источникам, в начале девяностых годов Иран заказал напрямую у России некоторое количество комплексов второго поколения 9К113 «Конкурс». Кроме того, в тот же период приобрели официальную лицензию на производство такого вооружения для собственной армии.
По всей видимости, при освоении производства нового ПТРК иранская Организация авиационной промышленности столкнулась с теми или иными трудностями. Из-за этого серийное производство комплекса удалось начать только на рубеже девяностых и двухтысячных годов. Иранский вариант «Конкурса» получил название «Тусон».
Как и в предыдущих случаях, иностранный образец копировался без значительных изменений. При этом, в отличие от «Раада» или «Туфана», иранский «Конкурс» в дальнейшем не совершенствовали. По всей видимости, заказчик решил развивать другие линейки ПТРК и создавать новые образцы.
Пусковая установка ПТРК "Тусон" / "Конкурс". Ракета не установлена. Фото Fars News
На основании идей
В 2012 г. иранская промышленность впервые представила новейший переносной ПТРК «Дехлавие» (населенный пункт в пров. Хузестан, возле которого в 1980 г. шли активные бои). Облик и заявленные характеристики этого изделия указывали на копирование российского комплекса 9К135 «Корнет». Однако иранская сторона отрицала копирование и говорила о самостоятельной разработке. Тем не менее, без использования иностранных идей не обошлось.
В дальнейшем комплекс «Дехлавие» активно развивали. О модернизации ракет ничего не известно, но пусковые установки неоднократно дорабатывались и создавались новые устройства. Так, внедрялись новые оптические приборы, в т.ч. с ночным каналом. Разработан вариант переносной пусковой установки под две ракеты. Большой интерес представляет изделие «Пируз» – автоматизированная установка с дистанционным управлением, несущая два ТПК с ракетами. Такая установка предлагается для монтажа на разные носители, такие как бронеавтомобили.
Комплекс "Дехлавие" в сборе и серийные ракеты. Фото Mehr News Agency
По своим тактико-техническим характеристикам иранский ПТРК «Дехлавие» похож на российский «Корнет» первых версий. В комплекс включена ракета с высокой сверхзвуковой скоростью полета с дальностью до 5-6 км. Наведение – по лазерному лучу. Использована тандемная БЧ с пробиваемостью не менее 1 м. Возможно, после 2012 г. иранская промышленность дорабатывала свой новейший ПТРК и повышала его характеристики.
От копирования к разработке
За последние 35 лет иранская оборонная промышленность довела до производства и эксплуатации в войсках целый ряд противотанковых ракетных комплексов для пехоты. Кроме того, выпускались противотанковые гранатометы, комплексы управляемого вооружения для танков и т.д. При этом во всех таких направлениях наблюдалась любопытная тенденция.
На первом этапе Иран пытался получить иностранные ПТРК, изучал их и копировал с учетом имеющихся производственных мощностей и компетенций. Таким образом были созданы первые версии комплексов «Туфан» и «Раад». В дальнейшем иранские предприятия пытались самостоятельно совершенствовать имеющиеся образцы, а также осваивали производство другой иностранной продукции по официальной лицензии. Так появилась копия советского «Конкурса» и, предположительно, лицензионный «Корнет».
Пусковые установки "Дехлавие" нескольких типов. Фото Mizan Online
Следует отметить, что иранские проекты модернизации готовых образцов, такие как поздние версии ПТРК «Туфан», отличаются высоким совершенством и дают большие преимущества перед оригинальным вооружением. Это показывает, что Иран накопил необходимый опыт и компетенции, которые позволяют ему двигаться дальше.
Теперь речь идет о полностью самостоятельных разработках, не имеющих прямой связи с существующими иностранными образцами. Так, в недавнем прошлом на выставках начали показывать новый ПТРК «Алмаз-1». Он включает легкую ракету, которая может использоваться с переносной пусковой установкой или применяться беспилотными летательными аппаратами. Очевидно, что в ближайшем будущем состоятся новые интересные премьеры.
Путь к лидерству
Таким образом, за несколько последних десятилетий Иран проделал большой путь и фактически создал новую отрасль своей оборонной промышленности. В начале восьмидесятых иранская армия могла рассчитывать только на накопленные запасы иностранных ПТРК, но затем появилась возможность самостоятельного восполнения арсеналов, в т.ч. совершенно новыми изделиями.
К настоящему времени Иран показал способность не просто копировать и совершенствовать готовые иностранные образцы, но и создавать свои собственные конструкции. Ввиду закрытого характера таких разработок, их потенциал до конца не ясен. Но можно предполагать, что теперь иранская промышленность собирается бороться за место в узком круге мировых лидеров в области ПТРК.