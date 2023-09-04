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Глава Минобороны РФ Шойгу не исключил проведение совместных военных учений с армией КНДР

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Глава Минобороны РФ Шойгу не исключил проведение совместных военных учений с армией КНДР

Россия не исключает проведения совместных военных учений с вооруженными силами КНДР, такая возможность сейчас обсуждается. Об этом на встрече с журналистами заявил министр обороны Сергей Шойгу.


Россия обсуждает проведение совместных военных учений со всеми странами дружественными странами, в том числе и с КНДР. По словам главы военного ведомства, Северная Корея является нашим соседом, тем более дружественным, наши страны связывает многое.

Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи

- заявил Шойгу.

Говоря о совместных учениях в другими странами, министр привел в пример Китай, с которым Россия не только проводит военные учения, но и совместное патрулирование как на море, так и в воздухе. И если раньше это были разовые акции, то теперь это вышло на новый уровень, вылеты стратегических ракетоносцев проводятся уже по несколько раз за год. Также Шойгу напомнил старую русскую пословицу, что "соседей не выбирают" и с ними лучше "жить в мире".

По информации южнокорейской разведки, во время визита делегации российского Минобороны в КНДР, Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военные учения. Однако, пока не известно, принял ли Пхеньян предложение Москвы. Все дело в том, что КНДР никогда за всю свою историю не проводила совместные учения с армиями других государств.

Отчеты разведки показывают, что Россия недавно предложила провести совместные военные учения с Северной Кореей наряду с торговлей артиллерийскими снарядами и ракетами. Предполагается, что Северная Корея обращалась к России с просьбами о ремонте устаревшей военной техники и передаче технологий

- заявил представитель южнокорейской разведки.
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29 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Вчера, 21:04
    +4
    Согласно доклада директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Ке Хена- трехсторонние военные морские учения вместе с Китаем.
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 21:22
      +5
      Перевооружение северокорейской армии увеличит угрозы для США и их союзников даже не в разы, а на порядки. Чего только стоит возможность размещения ядерного оружия в космосе, которое Пхеньян технологически может осуществить. Ввиду адских санкций КНДР не желает подчинятся кабальным резолюциям ООН по не размещению ядерного оружия в космосе. КНДР это армия у которой есть страна.
      1. Sadam2
        Sadam2 Вчера, 22:17
        0
        Цитата: Arzoo
        КНДР это армия у которой есть страна.

        ну тут на любителя . армия для страны или страна для армии
        не все готовы на доширак перейти и не так сразу
        ава мне ваша нравится))
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 22:58
          +2
          Цитата: Sadam2
          Цитата: Arzoo
          КНДР это армия у которой есть страна.

          ну тут на любителя . армия для страны или страна для армии
          не все готовы на доширак перейти и не так сразу
          ава мне ваша нравится))

          У вас отсталые представления о КНДР. Страна давно не та что была в восьмидесятых.
        2. Egeny
          Egeny Вчера, 23:02
          +1
          А мне понравилась идея Кужугетовича повести совместные с толстячком учения... и лучше на Запорожском направлении.)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:05
    +1
    Честно говоря давно пора ,чтобы японцы с южнокоейцами и США заткнулись.С южнокорейцами можно и поиграть в дипломатию.Пошантажировать.Всётаки они нам для Роснефти суда строят,которые мы на Звезде стыкуем.С другой стороны они контракт с Новатеком выполнили полностью- суда стоят на Камчатке и Кольском п- ове на якорных стоянках.Тут надо с китайцами и посчитать,всё равно они в курсе.Интересная ситуёвина получается .Тайвань и США должны подумать.А США не ( растение) было китайское судно для перевозки негабаритных грузов арестовывать в США.Берём под ядерный колпак,ядерную страну?Ну мы даём - учения это крайне неожиданно.Шойгу не зря хлеб ест ,в роли дипломата.Может пора чтобы с недружественными странами в роли МИДа РФ ,выступал МО РФ.Кстати по переговорам Эрдогана и Путина в Сочи,Куев и Запад говна в рот набрал и молчит.Киев прикалывает,сейчас у них главное бытовуха ,кто кому морду набил или изнасиловал.Переговоров в Сочи не было.Ждём совместных учений с Ираном в Персидском заливе.
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 21:08
    +6
    Военные учения вовремя, может проще корейцев пригласить внегласно на СВО, опыта нахвотаются
    хоть отбовляй, хватит на отражение внешней агрессии.
    1. barclay
      barclay Вчера, 21:17
      +3
      Хорошая мысль. Была информация, что у них есть хорошие снайперы.
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 21:46
        +2
        Цитата: barclay
        Хорошая мысль. Была информация, что у них есть хорошие снайперы.

        Да, на крайний случай, в оборону посадить, пока наши ребята отдохнут с семьями.
      2. velikoros-88
        velikoros-88 Вчера, 21:50
        +2
        Цитата: barclay
        Хорошая мысль. Была информация, что у них есть хорошие снайперы.

        И не только хорошие снайперы...
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:18
      0
      Цитата: Олег Апушкин
      опыта нахвотаются
      хоть отбовляй

      Мыслите верно, а за грамматику "-".
      1. Олег Апушкин
        Олег Апушкин Сегодня, 00:26
        0
        Виноват буду исправляться, Спасибо!
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:12
    +3
    Россия обсуждает проведение совместных военных учений со всеми странами дружественными странами, в том числе и с КНДР. По словам главы военного ведомства, Северная Корея является нашим соседом, тем более дружественным, наши страны связывает многое.
    . Кто нам может запретить?
    Хотя, для начала, мы должны сами себе некоторое/многое РАЗРЕШИТЬ!!!
  5. A2AD
    A2AD Вчера, 21:23
    +1
    Прикольная фотка к статье. А все еще хихикали над полнотой Ына. Ын полный на фоне северокорейских генералов. Жилистых и поджарых. А на фоне шойги Ын даже худее смотриться. И это еще герасимов туда не поехал. laughing
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 21:43
      +3
      Цитата: A2AD
      Прикольная фотка к статье. А все еще хихикали над полнотой Ына. Ын полный на фоне северокорейских генералов. Жилистых и поджарых. А на фоне шойги Ын даже худее смотриться

      У Кима скорее всего гормональное, что в принципе купируется фармподдержкой и ЗОЖ.
      А Шойгу здорово похудел, от нервов скорее всего.
  6. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:42
    +3
    Шойгу напомнил старую русскую пословицу, что "соседей не выбирают" и с ними лучше "жить в мире".

    Хельсинки, Вильнюс, Рига, Таллинн, Варшава, Прага, Кишинёв, Киев, Тбилиси, Ереван, Баку...
    Постарайтесь услышать своего соседа, Российскую Федерацию!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 21:55
      +1
      Цитата: Fangaro
      Шойгу напомнил старую русскую пословицу, что "соседей не выбирают" и с ними лучше "жить в мире".

      А где был Шойгу, когда Россия лет 7 назад поддержала санкции против КНДР?
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 22:03
      +3
      Цитата: Fangaro
      Шойгу напомнил старую русскую пословицу, что "соседей не выбирают" и с ними лучше "жить в мире".

      Хельсинки, Вильнюс, Рига, Таллинн, Варшава, Прага, Кишинёв, Киев, Тбилиси, Ереван, Баку...
      Постарайтесь услышать своего соседа, Российскую Федерацию!

      Может в этом наша ошибка.
      Мы всё стараемся замириться (леопольдить), и это расценивается как слабость и нам начинают хамить.
      Никогда они нас не поймут, потому что у нас с ними разные ценности, заложенные на генном уровне.
      У запада доминирует - прогматизм, реализм, практичность, выгода... А, мы можем всё это послать подальше, натнувшись на какую-то духовную загадку или проверив какой-то идеи и... всё, готовы, добровольно, за эти идеи на любые лишения и ограничения...
  7. Теледроид
    Теледроид Вчера, 21:58
    0
    Цитата: михаилл
    А Шойгу здорово похудел, от нервов скорее всего.

    От Вагнеров.
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:03
    0
    На фото в заголовке есть самый главный. Переводчик. Пусть ему сопутствует удача и в дословном, и в образном переводах, и в подборе интонации!
  9. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Вчера, 22:25
    0
    В 1960-е годы говорили, что лучший способ для Франции защититься от СССР — отправить «Мираж-4» прямо на запад.
  10. spirit
    spirit Вчера, 22:48
    -1
    Ким может внести неоценимый вклад в нашу победу, все го то нужно оставить "Паркет" у себя , хотя бы на годик другой.Ким брат выручай,выдай ему рубанок и подержи у себя drinks
  11. nordscout
    nordscout Вчера, 22:52
    +2
    Давно пора! А то великодержавный шовинизм и и долларовая экспансия США в России "забила глаза тёсом".... Перестали видеть тех, кто помнит и чтит настоящих друзей...
  12. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:23
    +2
    Может завтра с утра всё-таки отменить позорные санкции РФ против КНДР, и только потом днём уже и учения провести?
    1. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Вчера, 23:33
      -2
      /!\ модуль иногда может случайно попасть в ваш сад.
      С мертвой рукой русских может возникнуть соблазн пнуть кокосовую пальму.
    2. Stalingrad2010
      Stalingrad2010 Вчера, 23:36
      -1
      Тоже хотел про санкции спросить, хотя кто их контролирует? Торгуют всеи всем.
      1. zorglub bulgroz
        zorglub bulgroz Вчера, 23:43
        -1
        Кто поставлял северокорейцам двигатели SS 18 SATAN... и уж точно не Россия, потому что ей пришлось создать ракету SARMAT для замены этих знаменитых SS 18.
        Эти двигатели были спроектированы и изготовлены в Днепре, но что предоставили корейцы взамен?
        1. Jager
          Jager Сегодня, 00:30
          0
          Что за ципсо с машинным переводом?
          Днепр... Днепропетровск!
  13. Cypa
    Cypa Сегодня, 00:12
    +1
    Хорошее дело. Нужно с Корейской Народной Демократической Республикой дружить