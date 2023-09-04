Глава Минобороны РФ Шойгу не исключил проведение совместных военных учений с армией КНДР

Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи

Отчеты разведки показывают, что Россия недавно предложила провести совместные военные учения с Северной Кореей наряду с торговлей артиллерийскими снарядами и ракетами. Предполагается, что Северная Корея обращалась к России с просьбами о ремонте устаревшей военной техники и передаче технологий