Глава Минобороны РФ Шойгу не исключил проведение совместных военных учений с армией КНДР

Россия не исключает проведения совместных военных учений с вооруженными силами КНДР, такая возможность сейчас обсуждается. Об этом на встрече с журналистами заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Россия обсуждает проведение совместных военных учений со всеми странами дружественными странами, в том числе и с КНДР. По словам главы военного ведомства, Северная Корея является нашим соседом, тем более дружественным, наши страны связывает многое.
Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи
- заявил Шойгу.
Говоря о совместных учениях в другими странами, министр привел в пример Китай, с которым Россия не только проводит военные учения, но и совместное патрулирование как на море, так и в воздухе. И если раньше это были разовые акции, то теперь это вышло на новый уровень, вылеты стратегических ракетоносцев проводятся уже по несколько раз за год. Также Шойгу напомнил старую русскую пословицу, что "соседей не выбирают" и с ними лучше "жить в мире".
По информации южнокорейской разведки, во время визита делегации российского Минобороны в КНДР, Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военные учения. Однако, пока не известно, принял ли Пхеньян предложение Москвы. Все дело в том, что КНДР никогда за всю свою историю не проводила совместные учения с армиями других государств.
Отчеты разведки показывают, что Россия недавно предложила провести совместные военные учения с Северной Кореей наряду с торговлей артиллерийскими снарядами и ракетами. Предполагается, что Северная Корея обращалась к России с просьбами о ремонте устаревшей военной техники и передаче технологий
- заявил представитель южнокорейской разведки.