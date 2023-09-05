Украинский БПЛА был сбит над нацпарком Завидово, где располагается резиденция президента России

Киевский режим в очередной раз осуществил атаку территории Российской Федерации с применением беспилотной авиации. По сообщения министерства обороны России, дроны противник применил в отношении центральной части России.
В оборонном ведомстве сообщается, что дежурные расчёты средств ПВО осуществили уничтожение дрона самолётного типа над Истринским районом Подмосковья.
Также в Минобороны сообщают о перехвате беспилотника ВСУ над территорией Тверской области.
Ещё один беспилотник самолётного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Калужской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ТГ-канале пишет, что упавшие обломки украинского беспилотника повредили бытовой объект в Истринском районе. О том, какой именно объект повреждён, данных на этот час нет.
Собянин:
Оперативные службы работают над устранением последствий.
Также столичный мэр пишет о сбитом беспилотнике в районе Завидово Тверской области. По словам Сергея Собянина, дрон летел в направлении Москвы. Пострадавших и разрушений, по словам московского градоначальника, нет.
Стоит заметить, что на территории национального парка Завидово находится государственная резиденция президента России «Русь». Поэтому вполне возможно, что целью беспилотной атаки была в данном случае не Москва, а именно президентская резиденция. Учитывая, что киевский режим ранее уже атаковал Кремль, такое предположение имеет немалую степень вероятности.