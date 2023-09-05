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Украинский БПЛА был сбит над нацпарком Завидово, где располагается резиденция президента России

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Украинский БПЛА был сбит над нацпарком Завидово, где располагается резиденция президента России

Киевский режим в очередной раз осуществил атаку территории Российской Федерации с применением беспилотной авиации. По сообщения министерства обороны России, дроны противник применил в отношении центральной части России.


В оборонном ведомстве сообщается, что дежурные расчёты средств ПВО осуществили уничтожение дрона самолётного типа над Истринским районом Подмосковья.

Также в Минобороны сообщают о перехвате беспилотника ВСУ над территорией Тверской области.

Ещё один беспилотник самолётного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Калужской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ТГ-канале пишет, что упавшие обломки украинского беспилотника повредили бытовой объект в Истринском районе. О том, какой именно объект повреждён, данных на этот час нет.

Собянин:

Оперативные службы работают над устранением последствий.

Также столичный мэр пишет о сбитом беспилотнике в районе Завидово Тверской области. По словам Сергея Собянина, дрон летел в направлении Москвы. Пострадавших и разрушений, по словам московского градоначальника, нет.

Стоит заметить, что на территории национального парка Завидово находится государственная резиденция президента России «Русь». Поэтому вполне возможно, что целью беспилотной атаки была в данном случае не Москва, а именно президентская резиденция. Учитывая, что киевский режим ранее уже атаковал Кремль, такое предположение имеет немалую степень вероятности.
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23 комментария
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:09
    +3
    Над Завидовским заповедником долгам давно летать не разрешают. Уже несколько лет квадрокоптеры, запущенные в округе, улетают за забор, теряя связь с владельцами. Истории есть на эту тему, так что неудивительно, что над заповедником укра посадили
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Сегодня, 06:27
      +1
      Местные идивоты коптеры над Завидово запускают, а ребята из ФСО их глушат и сажают, получают законный трофей
      1. AUL
        AUL Сегодня, 07:39
        0

        Также столичный мэр пишет о сбитом беспилотнике в районе Завидово Тверской области. По словам Сергея Собянина, дрон летел в направлении Москвы. Пострадавших и разрушений, по словам московского градоначальника, нет.


        Мэр Москвы Сергей Собянин в ТГ-канале пишет, что упавшие обломки украинского беспилотника повредили бытовой объект в Истринском районе. О том, какой именно объект повреждён, данных на этот час нет.
        Все хорошо, прекрасная маркиза!
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 07:54
          -3
          Лукавит, как обычно, Собянин:

          "Обломки сбитого системой ПВО украинского БПЛА рухнули на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области, сообщил Shot источник. 

          Во время пожара последовало несколько сильных взрывов. В данный момент информации о пострадавших нет."
  2. Умник
    Умник Сегодня, 06:09
    +11
    Красную линию пересёк или нет?))))
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:14
      +1
      Поддерживаю!
      И где вообще находится эта пресловутая "красная линия"?
      Кто-нибудь может ответить?
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 06:19
      +1
      Пересек. Но мыженетакие. Еще нарисуем
    3. Serafim
      Serafim Сегодня, 08:00
      0
      Ну что вы так... (Как Вовочкин папа сказал) "ну, не нравится Вам красная линия- захерачьте зелёную..."
    4. Million
      Million Сегодня, 08:44
      -2
      Нет конечно! У него их много,красных линий и они не пересекаются.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:14
    +2
    Теперь так...
    Понятно, что... а что делать? Под каждым кустом, на каждом перекрёстке, человека с противодронтвым ружьём не посадиш.
    Какой вред они принести могут??? А вот разный и это уже факт.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:15
    +2
    Ну вот теперь и до резиденции Путина добрались...
    Хе хе резиденция Зеленского в зоне неприкасаемости как я понимаю.
    Интересно если Зеля и его хозяева решатся на массированный удар по местоположению Путина в преддверии выборов каков будет ответ...не будет ли высказано очередное сожаление и недоумение с красными линиями?
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 06:20
      +1
      "Мы" не такие... У "нас" задачи развивать компьютерные игры, превратить Москву в глобальный центр кинопродукции и сделать Россию открытой, введя электронные визы для граждан стран НАТО и всех прочих.
  5. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 06:21
    +1
    И что?Долго так пи сю мять будут?Дело даже не в Путине?Это резиденция главы государства,сколько уже можно?Сколько линий,или фломастеры закончились?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:56
      +2
      Насчет фломастеров не переживайте.Китайцы помогут..
  6. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:27
    +1
    Смотрю на карту это же севернее Москвы, рядом с Тверью, как он туда попал минуя ПВО Москвы. Неужто опять с прибалтики прилетел.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:34
    +1
    Цитата: alexandreII
    Сколько линий,или фломастеры закончились?

    Сие является гостайной...нам мелким обывателям не положено знать что там небожители Олимпа
    мутят...меньше знаешь крепче спишь. А БПЛА ВСУ и НАТО у нас над головой, это понимаешь не нашего ума дело.
    1. edmed
      edmed Сегодня, 06:56
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      А БПЛА ВСУ и НАТО у нас над головой, это понимаешь не нашего ума дело.

      "Не смотрите вверх". wink
  8. Грац
    Грац Сегодня, 06:39
    +1
    почему у нас такая дыра в зоне пво не понятно
  9. Грац
    Грац Сегодня, 06:41
    +4
    А ведь всё придет как сказал Соловьев штатовцы дадут им тактическое ЯО, потому что видят что с нами так можно поступить и ответа не будет
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:57
      -2
      Цитата: Грац
      А ведь всё придет как сказал Соловьев штатовцы дадут им тактическое ЯО, потому что видят что с нами так можно поступить и ответа не будет

      Штатовцы дают только то оружие, кое уже применяется в конфликте. Так что обязательно дадут, но только опосля его применения одной из сторон конфликта
  10. Eug
    Eug Сегодня, 07:12
    +3
    Очередная "божья роса"?
  11. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 07:23
    +4
    За то наши за почти два года ни одной атаки на Зелю не сделали. Очень очень странная война. Что парламент работает спокойно, что Зеленский гуляет по Киеву ничего не боясь, фикция какая то(((
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:32
    +1
    Это надо понимать,что запад руками Украины решил уничтожить нашего Президента.С огнём играют.После Сочи у нас руки развязаны.Смотрю ,там где знаю смотреть.И это тоже видит НАТО,наши не скрывают.На полигонах идёт подготовка войск ,для чего то серьёзного на фото не солдаты срочной службы,там мужики в полной экипировке и учат офицеры имеющие опыт боёв.