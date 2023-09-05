Представители Киева заявили, что президент Турции, как страны НАТО, не должен называть президента России дорогим другом

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия готова возобновить участие в зерновом соглашении, если ряд санкции против Москвы будет снят.

Я хотел бы еще раз поблагодарить моего дорогого друга господина Путина за любезное приглашение. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить президента России и всех россиян за солидарность во время землетрясений и пожаров (в Турции). Я всегда нахожусь в тесном контакте с Владимиром Путиным посредством тесной телефонной дипломатии. Мы оценили шаги, которые необходимо предпринять для улучшения нашего многопланового сотрудничества.

Завершился визит президента Турции в Россию. Как уже сообщало «Военное обозрение», президенты двух стран обсуждали широкий круг вопросов, включая предложения Эрдогана о возобновлении так называемой «черноморской инициативы» (зерновой сделки), а также посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине.Турецкая пресса, освещая визит Реджепа Эрдогана в российский Сочи, пишет, что президент Турции заявил о «необходимости продолжить действие зерновой сделки, позволяющей вывозить украинскую сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок».Турецкая газета «Хюрриет»:Эрдоган:По словам президента Турции, Москва и Анкара уверенно идут к цифрам товарооборота в 100 млрд долларов. Этому способствует и реализация контракта по строительству в Турции АЭС «Аккую» по российскому проекту.Эти заявления Эрдогана вызвали раздражение в Киеве, где посчитали, что, видите ли, президент одной из крупных стран НАТО «не должен называть президента России дорогим другом». Далее аргументы вновь о российской «агрессии», «оккупации» и т.п. Видимо, в Киеве считают, что они уже вправе определять внешнюю политику любого государства планеты.Эрдоган по итогам встречи заявил, что передал главе Российского государства новые предложения по продлению зерновой сделки, что в итоге, как он выразился, «могло бы оправдать ожидания Анкары и ООН». А ожидания России оправдает?.. При этом президент Турции добавил, что Украине необходимо смягчить свой подход для того, чтобы Россия вернулась к черноморской инициативе.