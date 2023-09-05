Военное обозрение
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Представители Киева заявили, что президент Турции, как страны НАТО, не должен называть президента России дорогим другом

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Представители Киева заявили, что президент Турции, как страны НАТО, не должен называть президента России дорогим другом

Завершился визит президента Турции в Россию. Как уже сообщало «Военное обозрение», президенты двух стран обсуждали широкий круг вопросов, включая предложения Эрдогана о возобновлении так называемой «черноморской инициативы» (зерновой сделки), а также посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине.


Турецкая пресса, освещая визит Реджепа Эрдогана в российский Сочи, пишет, что президент Турции заявил о «необходимости продолжить действие зерновой сделки, позволяющей вывозить украинскую сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок».

Турецкая газета «Хюрриет»:

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия готова возобновить участие в зерновом соглашении, если ряд санкции против Москвы будет снят.

Эрдоган:

Я хотел бы еще раз поблагодарить моего дорогого друга господина Путина за любезное приглашение. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить президента России и всех россиян за солидарность во время землетрясений и пожаров (в Турции). Я всегда нахожусь в тесном контакте с Владимиром Путиным посредством тесной телефонной дипломатии. Мы оценили шаги, которые необходимо предпринять для улучшения нашего многопланового сотрудничества.

По словам президента Турции, Москва и Анкара уверенно идут к цифрам товарооборота в 100 млрд долларов. Этому способствует и реализация контракта по строительству в Турции АЭС «Аккую» по российскому проекту.

Эти заявления Эрдогана вызвали раздражение в Киеве, где посчитали, что, видите ли, президент одной из крупных стран НАТО «не должен называть президента России дорогим другом». Далее аргументы вновь о российской «агрессии», «оккупации» и т.п. Видимо, в Киеве считают, что они уже вправе определять внешнюю политику любого государства планеты.

Эрдоган по итогам встречи заявил, что передал главе Российского государства новые предложения по продлению зерновой сделки, что в итоге, как он выразился, «могло бы оправдать ожидания Анкары и ООН». А ожидания России оправдает?.. При этом президент Турции добавил, что Украине необходимо смягчить свой подход для того, чтобы Россия вернулась к черноморской инициативе.
Использованы фотографии:
ТГ/Эрдоган
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11 комментариев
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  1. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:24
    +2
    заявления Эрдогана вызвали раздражение в Киеве, где посчитали, что, видите ли, президент одной из крупных стран НАТО «не должен называть президента России дорогими другом».

    Пусть радуется, что в угол на горох не поставили.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:11
      +1
      Дорогой турецкий друг ответил почему азовцев Киеву вернул?
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 07:31
        +1
        Ну уж когда Папе Римскому ставят на вид, то кто такой Президент Турции?
      2. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 07:47
        -2
        Видимо ответил что то в стиле анекдота: " сорри майкл, бизнес есть бизнес ".
        Мол ничего личного
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:29
    +4
    Ничего нового: типично украинская наглость. Собственно, вся политика Запада в отношении Украины - это непрерывное взвешивание прибыли от её русофобии и убытков от её наглости.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:35
    +4
    в Киеве, где посчитали, что, видите ли, президент одной из крупных стран НАТО «не должен называть президента России дорогим другом».

    Ну что ж они не огласили "полный список". Кроме этого Эрдоган не должен:
    - пИсать на одну стенку
    -какать на одно поле
    - во время утренней молитвы после слов "Во имя аллаха милостивого и милосердного" добавлять "и зеленского"
    И главное, в знак солидарности с нэзалэжной, начать есть сало.
    fool wassat
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:44
    +4
    Странно еврейскобандеровская украЫна , не страна НАТО , вообще ни кто , дерьмо собачье ... лезет со своими идиотскими выпендросами к президенту страны Нато ...К президенту Турции . Нюх потеряли вообще ... За рога в стойло и на пинчекряколо зелю и его крысиную бандеровскую владу ... Все что ли кокаин употребляют ? Вонючие крысы ..
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:55
      +3
      Цитата: 30 вис
      Странно еврейскобандеровская украЫна , не страна НАТО , вообще ни кто , дерьмо собачье ... лезет со своими идиотскими выпендросами к президенту страны Нато ...К президенту Турции . Нюх потеряли вообще ... За рога в стойло и на пинчекряколо зелю и его крысиную бандеровскую владу ... Все что ли кокаин употребляют ? Вонючие крысы ..

      Они считают себя пупом земли, оттуда и такая наглость ко всем и вся!
      1. ettore
        ettore Сегодня, 07:19
        +1
        Цитата: ваш вср 66-67
        Они считают себя пупом земли, оттуда и такая наглость ко всем и вся!

        Круче. они эту Землю то ли выкопали, то ли накопали.
  5. barclay
    barclay Сегодня, 07:27
    +1
    Киев с позволения фашингтона до того оборзел, что начинает указывать руководству страны НАТО (куда он так просится) как и что ему говорить!
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 08:43
    0
    Украине необходимо смягчить свой подход для того, чтобы Россия вернулась к черноморской инициативе.

    А что, у Украины есть свой подход? Который она должна смягчить? От её позиции что-то зависит?
    Или опять мы чего-то секретного не знаем.