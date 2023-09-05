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В Брянской области пресечена очередная попытка проникновения украинской ДРГ

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В Брянской области пресечена очередная попытка проникновения украинской ДРГ

Украинские вооруженные формирования предприняли еще одну попытку проникнуть на территорию России, диверсионно-разведывательная группа ВСУ вошла в Брянскую область, но была своевременно обнаружена пограничниками. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.


Украинская ДРГ была обнаружена при попытке проникнуть на территорию Севского района Брянской области, в результате данная попытка была пресечена. Судя по отсутствию сообщения об убитых и взятых в плен, боевики из состава группы сумели уйти обратно на территорию Украины. На месте боестолкновения обнаружено брошенное оружие и снаряжение, которое, видимо, мешало убегать.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы

- заявил глава региона.


На этом историю можно было бы заканчивать, но в Киеве решили отчитаться перед своими западными спонсорами о "результативной" операции на территории России, иначе финансирование будет перекрыто. Проведенную "операцию", как можно было ожидать, взял на себя признанный террористической организацией и запрещенный в России так называемый "Русский добровольческий корпус". Был выложен один снимок, якобы сделанный в Брянской области.

Однако, как оказалось, это был очередной фейк, этот снимок был сделан еще 16 августа, когда другая ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область, но была частично уничтожена, а частично взята в плен. В общем, очередное фиаско с попыткой выдать желаемое за действительное.
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2 комментария
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  1. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 06:48
    0
    Готовы идти на смерть, ради селфи на фоне российской глубинки!
    Может им туры продавать?
    Фото на границе РФ, на фоне администрации в РФ... laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:17
      0
      Ну и расстрел через повешенье, на фоне того же