В Брянской области пресечена очередная попытка проникновения украинской ДРГ

Украинские вооруженные формирования предприняли еще одну попытку проникнуть на территорию России, диверсионно-разведывательная группа ВСУ вошла в Брянскую область, но была своевременно обнаружена пограничниками. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Украинская ДРГ была обнаружена при попытке проникнуть на территорию Севского района Брянской области, в результате данная попытка была пресечена. Судя по отсутствию сообщения об убитых и взятых в плен, боевики из состава группы сумели уйти обратно на территорию Украины. На месте боестолкновения обнаружено брошенное оружие и снаряжение, которое, видимо, мешало убегать.
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы
- заявил глава региона.
На этом историю можно было бы заканчивать, но в Киеве решили отчитаться перед своими западными спонсорами о "результативной" операции на территории России, иначе финансирование будет перекрыто. Проведенную "операцию", как можно было ожидать, взял на себя признанный террористической организацией и запрещенный в России так называемый "Русский добровольческий корпус". Был выложен один снимок, якобы сделанный в Брянской области.
Однако, как оказалось, это был очередной фейк, этот снимок был сделан еще 16 августа, когда другая ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область, но была частично уничтожена, а частично взята в плен. В общем, очередное фиаско с попыткой выдать желаемое за действительное.