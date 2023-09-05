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Российские войска нанесли огневое поражение объектам размещения личного состава и складу боеприпасов ВСУ в Краматорске

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Российские войска нанесли огневое поражение объектам размещения личного состава и складу боеприпасов ВСУ в Краматорске

В ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по объектам на оккупированных противником территориях Донецкой Народной Республики. Беспилотная и пилотируемая авиация России осуществили поражение целей в Краматорско-Славянской агломерации.


Взрывы прогремели на окраинах Краматорска – на местах размещения личного состава и военной техники вооружённых сил Украины. В этом районе киевский режим вынужден держат определённые резервы, опасаясь прорыва российских войск как со стороны Артёмовска, так и с Краснолиманского направления. Если под Артёмовском российские войска находятся в обороне, то на упомянутом Краснолиманском направлении идёт продвижение ВС РФ.



Один из прилётов вызвал мощную детонацию. По некоторым данным, баллистической ракетой тактического уровня был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

В целом же эта ночь (с 4 на 5-е сентября) для тыловых районов, контролируемых киевским режимом, выдалась достаточно спокойной. Не наносились удары по объектам в южных областях Украины.

Напомним, что накануне ВС РФ нанесли удар по топливному хранилищу в Одесской области. МИД Украины поспешил объявить, что российское дроны «упали и взорвались на румынской территории». Официальный Бухарест эти заявления опроверг, отметив, что российские дроны территории Румынии не угрожали. Фактически власти Румынии уличили киевский режим во лжи.
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