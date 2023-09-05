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Глава МИД Украины Кулеба: Киев не пойдет на уступки России в вопросе зерновой сделки

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Глава МИД Украины Кулеба: Киев не пойдет на уступки России в вопросе зерновой сделки

Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе зерновой сделки, Киев не намерен принимать условия, озвученные президентом Турции Эрдоганом по итогам встречи с Путиным. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.


Киев не воспринял советы Эрдогана смягчить свою позицию по поставкам зерна на мировые рынки. Турецкий лидер, говоря о возможности возобновления черноморской инициативы заявил, что Украине необходимо переориентироваться с Европы на Африку, чтобы поставлять зерно в беднейшие страны.

Чтобы иметь возможность предпринимать общие шаги с Россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет отправляться в наименее развитые и бедные африканские страны

- заявил он пресс-конференции.

Однако, в Киеве заявили, что ни на какие уступки не пойдут, украинская позиция является принципиальной, возобновление зерновой сделки должно произойти без всякого "шантажа" со стороны России на прежних условиях. Кулеба ожидаемо обвинил во всех бедах Москву, пригрозив введением очередных санкций.

Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать (...) Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию

- заявил министр добавив, что окончательное решение Киев примет только после того, как узнает все детали от "турецких коллег".

Накануне российский президент подчеркнул, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом всех требований, озвученных ранее. Эрдоган заявил, что Анкара признает справедливыми ожидания России от черноморской инициативы.
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26 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:50
    +11
    Очень хорошо! Лучшего и желать не надо! Зерно тогда грузим на автотранспорт, и прямиком в Румынию и дальше в Европу! Что бы реальные затраты на перевозку перекрывали стоимость груза.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:21
      +7
      Да сколько там того зерна-то осталось? Самим скоро жрать нечего будет, Господи прости убогих, и верни им разум
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:21
      +6
      С полок наших магазинов не пропадает алкоголь Nemiroff... На днях только товарищ притащил на пляж настойку "Рябина на коньяке" этого производителя и мы все стебались, что выпивая, спонсируем ВСУ... Есть пиво "Черниговское" в магазинчиках Fix Price...
      Я ещё могу понять, когда мы продаем туда что-нибудь свое, получая прибыль. Но понять закупку алкоголя у Украины.... хотя закупаем же вина в Европе и США. Эта продукция не пропадает с полок наших алкомаркетов, а чем "братская" Украина хуже? И почему Сталин не покупал шнапс у Гитлера?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:33
      +1
      Цитата: monetam
      Лучшего и желать не надо! Зерно тогда грузим на автотранспорт, и прямиком в Румынию и дальше в Европу!

      Транспортная логистическая система Румынии не выдержит такой нагрузок, Румыния просто встанет, если начнет переваливать миллионы тонн украинского зерна.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:54
    +9
    Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе зерновой сделки

    ***
    — В этой зерновой сделке,кроме географии,нет ничего украинского.Зерно давно продано вместе с чернозёмом ...


    ***
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:00
      +6
      в том числе насчет санкционного давления на Россию

      И какие санкции введет 404 сама?
      Или бла-бла-бла только, и решения заокеанских хозяев?
      Хоть бы рот свой не открывали и молча делали то, что прикажут!
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:31
        +1
        Коллеги, а согласитесь, было же гаденькое чувство до встречи с Эдоганом, что можем снова прогнуться и в чем-то уступить по зерновой сделке? Иначе зачем были предварительные встречи глав МИД и работа т.н. "шерпов", готовящих встречу президентов? И тут такой облом....Не ожидал, честное слово, грешен, каюсь и нахожусь в прострации. Или, как сказал вчера Шахназаров у Соловьева, нам не все сказали и есть вещи, которые не подлежат огласке. feel
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:36
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        Хоть бы рот свой не открывали и молча делали то, что прикажут!

        А у Кулебы рот не закрывается, он у него как в песне Высоцкого — Ой! Вань! Смотри, какие клоуны! Рот — хоть завязочки пришей… И морды как у алкашей !....
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:54
    +5
    А тебя кто нибудь спрашивал ? Когда люди вопросы решают , хахлу лучшие помолчать.
  5. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:55
    +8
    Разбомбить вдребезги все порты и зернохранилища,а потом пусть возобновляют сделку свою.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:55
    +6
    Ну, и замечательно! Очень бы хотелось, что бы киев и в этот раз не обманул. Может, таки и "наши" перестанут выпрашивать право торговать с врагом, ведущим с нами войну.
  7. Eug
    Eug Сегодня, 07:05
    +3
    Либо Киев уверен в возможностях тех, кто за ним стоит, принудить Россию возобновить зерновую сделку, либо (что скорее) корона уже в дверь не пролазит. Польские и другие "эуропэйские партнеры" вроде как уже продлили запрет (!) на транзит украинского зерна....
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:06
    +2
    Упрямство Зели признак глупости его ума.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:23
      +1
      глупости его ума.

      Отсутствию уже, снюхал все
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Упрямство Зели признак глупости его ума.

      Умом то Зеля не блещет, для него реальности нет, он все воспринимает как сцену театра, или как КВН, для него это игра, и он не понимает что за этой игрой стоят тысячи и миллионы жизней.
      Отыграл сцену, получил гонорар, а дальше его ничего не интересует. Какие бы не были безмозглые Ющенко Порошенко, но у них был инстинкт самосохранения и они не переходили и ту черту, где начиналась угроза их жизни.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:10
    +3
    Смешной рагулек этот Кулеба. Выпячивается, строит из себя… Посмешище..
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:11
    +4
    Киев не пойдет на уступки России

    А разве Россия просит у киева каких либо уступок? Или мы опять чего нибудь не знаем?
  11. ettore
    ettore Сегодня, 07:15
    +3
    Глава МИД Украины Кулеба: Киев не пойдет на уступки России в вопросе зерновой сделки

    Ээээ! Разве Россия клянчит постоянно эту сделку? Всё смешалось в доме Облонских. Куев постоянно скулит о сделке но "мы не пойдём на уступки". Xoxлятская логика завоёвывает мир.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:16
    +2
    Говно в трубах на Украине перебродило и наконец был дан ответ ,на итоги встречи Эрдоган энд Путин.Да действуйте как хотите,нам совершенно насрать как вы будете действовать.Украинские порты как бомбили ,так и будем бомбить.Тут вычитал Торнадо С с спутниковыми наведением до 120 км дальность,надо порт Одесса взбодрить.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:16
    +1
    Глава МИД Украины Кулеба: Киев не пойдет на уступки России в вопросе зерновой сделки
    . Посмотрите на это... как оно пыжится, свою значимость хочет обозначить...
    А её нет, значимости, от определения, совсем.
  14. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:37
    0
    Я не понимаю, честно, они до такой степени тупые, что вообще не думают, что говорят?
    Наша позиция справедлива
    это же один к одному
    Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения!Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим -- значит, это правда!
    И потом ещё обижаются, когда их бандерлогами называют.
  15. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:39
    0
    в Киеве заявили, что ни на какие уступки не пойдут, украинская позиция является принципиальной, возобновление зерновой сделки должно произойти без всякого "шантажа" со стороны России на прежних условиях.

    what После слов А. Бербок: "Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно".
    laughing Все встало на свои места, дословно Клеба - это наша корова, и мы ее нюхать будем. Еще есть вопросы о вменяемости на Украине или "полит.элите" в ЕС?
  16. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:04
    0
    Киев не пойдет на уступки России в вопросе зерновой сделки

    Так какие вопросы. Не пойдет, ну и не надо. Россия со своим зерном сама прекрасно справляется.
  17. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:37
    0
    Интересно, кто нибуть этого дибильного полупокера вообще в серьез воспринимает?
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:38
    0
    Кулема далеко от школы жил ,по этому условия сделки прочитать не смог .
  19. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 08:46
    0
    что Украине необходимо переориентироваться с Европы на Африку, чтобы поставлять зерно в беднейшие страны.
    Ах вот оно в чём дело. Не прошло и двух лет, как всё таки признали. А сколько было истерик, что де они Африку спасают от голода, сколько было слёзных фотографий умирающих от голода африканских детишек, сколько было криков о "страшной Москве", которая уморила весь мир голодом. Впрочем, о том, что украинское зерно идёт куда угодно, только не голодающим, было известно с самого начала. А тут надо же, признали. Испанским свиньям, откормленным украинским зерном, привет.