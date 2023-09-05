Глава МИД Украины Кулеба: Киев не пойдет на уступки России в вопросе зерновой сделки

Чтобы иметь возможность предпринимать общие шаги с Россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет отправляться в наименее развитые и бедные африканские страны

Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать (...) Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию

Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе зерновой сделки, Киев не намерен принимать условия, озвученные президентом Турции Эрдоганом по итогам встречи с Путиным. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Киев не воспринял советы Эрдогана смягчить свою позицию по поставкам зерна на мировые рынки. Турецкий лидер, говоря о возможности возобновления черноморской инициативы заявил, что Украине необходимо переориентироваться с Европы на Африку, чтобы поставлять зерно в беднейшие страны.- заявил он пресс-конференции.Однако, в Киеве заявили, что ни на какие уступки не пойдут, украинская позиция является принципиальной, возобновление зерновой сделки должно произойти без всякого "шантажа" со стороны России на прежних условиях. Кулеба ожидаемо обвинил во всех бедах Москву, пригрозив введением очередных санкций.- заявил министр добавив, что окончательное решение Киев примет только после того, как узнает все детали от "турецких коллег".Накануне российский президент подчеркнул, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом всех требований, озвученных ранее. Эрдоган заявил, что Анкара признает справедливыми ожидания России от черноморской инициативы.