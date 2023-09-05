Полковник ВС России назвал причины, по которым ВСУ не сумели преодолеть минные поля российской армии

Для ВСУ, которые обеспечены техникой стран НАТО, одна из больших проблем – это минные поля. Они не могут их преодолеть и несут при этом очень большие потери. Почему? (...) Помимо противотанковых и противопехотных минных полей, также (есть) инженерные заграждения невзрывного характера. Дедовские методы – со времен Великой Отечественной войны, очень действенны. И вот для них это вызывает большие проблемы

(...) у российских саперов мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". Так что мы ждем, мы готовы