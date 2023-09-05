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Полковник ВС России назвал причины, по которым ВСУ не сумели преодолеть минные поля российской армии

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Полковник ВС России назвал причины, по которым ВСУ не сумели преодолеть минные поля российской армии

Основной проблемой для наступающей украинской армии стали установленные минные поля, которые ВСУ смогли частично преодолеть только ценой больших потерь как в личном составе, так и в бронетехнике. Об этом рассказал полковник ВС России Рустам Сайфуллин.


Украинское контрнаступление уперлось в российскую оборону, не сумев за три месяца взломать даже первой линии. По словам российского военного, большую роль в этом сыграли грамотно поставленные минные поля с "сюрпризами" и инженерными заграждениями, сделанными по "дедовским методам". Полковник подчеркнул, что подготовленные по стандартам НАТО украинские военнослужащие не в состоянии обойти оставленные российскими военными ловушки и "сюрпризы", потому что их этому не учили. Поэтому очень большие потери именно в составе инженерных подразделений ВСУ.

Для ВСУ, которые обеспечены техникой стран НАТО, одна из больших проблем – это минные поля. Они не могут их преодолеть и несут при этом очень большие потери. Почему? (...) Помимо противотанковых и противопехотных минных полей, также (есть) инженерные заграждения невзрывного характера. Дедовские методы – со времен Великой Отечественной войны, очень действенны. И вот для них это вызывает большие проблемы

- приводит РИА Новости слова полковника.

Сафиуллин подчеркнул, что мин у российских саперов много, сами они имеют прекрасную подготовку, поэтому вся хваленая западная техника останется в полях Запорожья в виде металлолома. Те же немецкие "Леопарды", называемые "самыми лучшими в мире" танками, прекрасно горели, подорвавшись на российских минах.

(...) у российских саперов мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". Так что мы ждем, мы готовы

- добавил российский военный.

Полковник Сафиуллин в ходе спецоперации командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, во время выполнения боевых заданий получил два ранения, одно из которых тяжелое. За мужество и героизм удостоен звания Герой России. В настоящее время назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:23
    +1
    Полковник подчеркнул, что подготовленные по стандартам НАТО украинские военнослужащие не в состоянии обойти оставленные российскими военными ловушки и "сюрпризы", потому что их этому не учили.
    . Вопрос... а где и как они могли научится такому???
    Конфликта такой интенсивности, с таким уровнем использования различной техники, методов ведения боевых действий не было давно, к тому ж, на старые, проверенные методы наложились "новинки", изобрптенные, созданы за весь последующий период.
    В общем, всем придётся учится, готовится заново!!!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:49
      0
      Эх, нам бы забросить хоть один отряд минеров в тыл противника и подорвать парочку неохраняемых маленьких мостов и ЖД путей в глухих местах. Но до такой диверсионной работы в тылу дело не доходит, а жаль, ведь враг не стесняется это делать и у него получается... Или что стоит завалить опору ЛЭП вдали от населенного пункта, где нет никакой охраны? А какой вред можно нанести вскрыв кабельный колодец и заложив туда взрывчатку с таймером. Еще проще, найти подземную магистральную ВОЛП в лесу, отмеченную столбиком с табличкой... 15 минут работы с лопатой и вот он кабель на глубине 1,1 м. На устранение повреждения уйдет от 10 часов и до нескольких суток, а повреждать можно быстрее, чем устраняют, даже с учетом резервирования трафика.
      1. Гум_маноид
        Гум_маноид Сегодня, 09:02
        0
        Никому не нужна победа, все просто самоутверждаются. Пу сказал что еще и не начинал воевать, так что все это лишь бизнес шоу по продаже военной техники и тренировка ВС. Учение, так сказать, в условиях близких к боевым.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:24
    +4
    В скрижалях останется гениальный ответ бундесверовского эксперта на вопрос "как бороться с российскими минными полями?" "ОБЪЕХАТЬ"!!!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:29
      +2
      Как не авспомнить
      Необычайные трудности доставляло немцам так называемое нахальное минирование. В самый разгар наступления перед идущими в атаку немецкими танками вдруг останавливался потрепанный русский грузовик, и несколько небритых личностей предосудительного вида начинали деловито закапывать что-то в землю прямо на дороге.

      — Эй, эй, что это вы там делаете, — возмущенно кричал головной «Тигр».

      — Не видишь что ли — дорожные работы проводим, — нагло отвечал старший русский, продолжая копать аккуратные ямки.

      — А что вы тогда в землю закапываете?

      — Не знаю. Нам приказали — мы закапываем.

      — Это возмутительно! Мы, между прочим, здесь наступаем! У нас график! Мы должны в 12:30 выйти к поселку, как это он называется… «Горьелое».

      — А у нас план. До 12:15 выкопать сорок ямок.

      — Мы будем жаловаться! Кто у вас командир?

      — Военная тайна, — ехидно отвечали русские саперы.

      — Ну ладно, мужики, давайте по-хорошему. Тут объезд есть?

      — Есть конечно. Вон по той балочке, — как-то слишком быстро соглашался русский.

      «Тигры» уезжали в указанном направлении только для того, чтобы вернуться через полчаса:

      — Мужики вы что? Так же нельзя! Там мины какие-то! Дитрих, вон, подорвался!

      — Ох, мужики, простите, — на глаза русского сапера наворачивались кристально чистые слезы раскаяния. — Опять у нас что-то напороли. В любом случае, мы тут закончили, так что можете смело ехать.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:24
    +4
    Не надо забывать что мы сражаемся с "зеркалом" и с той стороны тоже очень смекалистые бойцы и учатся они очень быстро, так что как ранее писал найдут они пилюлю на наши минные поля, сами или Запад поможет, поэтому уже сейчас надо готовить новые сюрпризы а не почивать на лаврах.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:34
      -2
      Тоже подумалось, а почему минами защищаемся?! Нельзя никак расстреливть эти леопЕрды?
      1. Бодипанчер
        Бодипанчер Сегодня, 07:41
        0
        Танки останавливаются перед минами или заходят в узкий проход в минных полях и все его как в тире расстреливают ПТУР, артой или дроном. Все в связке работает.
  4. 27091965i
    27091965i Сегодня, 07:33
    0
    Украинское контрнаступление уперлось в российскую оборону, не сумев за три месяца взломать даже первой линии.


    Укры на своих сайтах уже и "зубы дракона" и противотанковые рвы прошли. Правда почему то ссылаются на каких то западных экспертов, которые якобы имеют точную информацию о продвижении всу.
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:34
    0
    Нато только учила тушками леопёрдов и бредли разминировать. Естественно самой грамотной тактике по стандартам ната! Пусть продолжают good
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:37
    +2
    Щас и Европ бегунков нагонят , будет кому разминировать.
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:38
    -7
    плохо, надеяться на мины и дедовские заграждения, а не современные виды вооружений. Польша тогда Калининград за пару дней захватит.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:42
      -2
      Сами поляки отводят на захват Калининграда 8 часов. Им для планирования дедовские заграждения явно не помеха.
      1. Михаил Тында
        Михаил Тында Сегодня, 08:49
        0
        Вы знакомы с планами генерального штаба Польской Республики? Чего и сколько они еще там кому отводят?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:58
          -1
          Конечно же знаком. Они мне отчёты ежедневно присылают. А Вы что подумали?
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:03
    +1
    Для разминирования нужна специальная техника. Но даже если её и поставят ВСУ в нужном количестве, работать ей спокойно не даст российская артиллерия и авиация. Все опят упирается в господство в воздухе и артиллерии.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    0
    Просто украинцев гонят на убой . Ни один учебник по тактике боя , не подразумевает наступления ,при отсутствии авиа поддержки
  10. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 08:38
    +1
    Следовательно, наступления нашей армии ожидать тоже не приходится, поскольку преодолевать минные поля и мы не умеем, тем более, под воздействием дальнобойной и точной артиллерии братьев! Цугцванг, однако, который и позволит сами знаете кому замириться с братьями вследствие этих обстоятельств непреодолимой силы. Аминь.
  11. Aken
    Aken Сегодня, 08:40
    -1
    Полковник подчеркнул, что подготовленные по стандартам НАТО украинские военнослужащие не в состоянии обойти оставленные российскими военными ловушки и "сюрпризы".

    Минные поля были поставлены непрофессионально - дедовскими методами.