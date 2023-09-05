Полковник ВС России назвал причины, по которым ВСУ не сумели преодолеть минные поля российской армии

Основной проблемой для наступающей украинской армии стали установленные минные поля, которые ВСУ смогли частично преодолеть только ценой больших потерь как в личном составе, так и в бронетехнике. Об этом рассказал полковник ВС России Рустам Сайфуллин.
Украинское контрнаступление уперлось в российскую оборону, не сумев за три месяца взломать даже первой линии. По словам российского военного, большую роль в этом сыграли грамотно поставленные минные поля с "сюрпризами" и инженерными заграждениями, сделанными по "дедовским методам". Полковник подчеркнул, что подготовленные по стандартам НАТО украинские военнослужащие не в состоянии обойти оставленные российскими военными ловушки и "сюрпризы", потому что их этому не учили. Поэтому очень большие потери именно в составе инженерных подразделений ВСУ.
Для ВСУ, которые обеспечены техникой стран НАТО, одна из больших проблем – это минные поля. Они не могут их преодолеть и несут при этом очень большие потери. Почему? (...) Помимо противотанковых и противопехотных минных полей, также (есть) инженерные заграждения невзрывного характера. Дедовские методы – со времен Великой Отечественной войны, очень действенны. И вот для них это вызывает большие проблемы
- приводит РИА Новости слова полковника.
Сафиуллин подчеркнул, что мин у российских саперов много, сами они имеют прекрасную подготовку, поэтому вся хваленая западная техника останется в полях Запорожья в виде металлолома. Те же немецкие "Леопарды", называемые "самыми лучшими в мире" танками, прекрасно горели, подорвавшись на российских минах.
(...) у российских саперов мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". Так что мы ждем, мы готовы
- добавил российский военный.
Полковник Сафиуллин в ходе спецоперации командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, во время выполнения боевых заданий получил два ранения, одно из которых тяжелое. За мужество и героизм удостоен звания Герой России. В настоящее время назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.