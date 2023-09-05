Военное обозрение
Войти Регистрация

Французский политик: Киев использует опасную ложь о якобы взрывах российских беспилотников в Румынии

6
Французский политик: Киев использует опасную ложь о якобы взрывах российских беспилотников в Румынии

Оппозиционный французский политик Флориан Филиппо прокомментировал заявление спикера МИД Украины Николенко о якобы упавших на территории Румынии российских ударных беспилотниках. Напомним, что в МИД Украины со ссылкой на государственную пограничную службу объявили, будто бы российские дроны взорвались на румынском берегу Дуная. Официальный Бухарест эту информацию опроверг, фактически уличив МИД Украины в откровенной лжи.


Филиппо, комментируя события, указал на то, что это лишнее доказательство лживых посылов украинской власти.

По словам французского политика, Киев такими заявлениями пытается напрямую столкнуть НАТО с Россией и развязать Третью мировую войну.

Флориан Филиппо:

Они уже заявляли о якобы российских ракетах в Польше (тогда выяснилось, что ракета, ударившая по польскому трактору – зенитная ракета Украины, прим. «ВО»). Теперь они раскручивают вторжение «российских беспилотников» в страну НАТО, Румынию.

По словам французского политика, это ложь от начала до конца, причём ложь опасная для всего Европейского континента.

Напомним, что в ночь на 4 сентября российские войска нанесли удары по объектам противника в дунайских портах Украины. Киевский режим поспешил воспользоваться случаем, чтобы обвинить Россию в якобы атаке румынской территории, и попросить у Запада «усилить украинскую ПВО».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:34
    +3
    Хахлы могут и сами беспилот запузырить и нас обвинить.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:41
      0
      Французский политик: Киев использует опасную ложь о якобы взрывах российских беспилотников в Румынии

      Киев использует так же ложь про удар по аэродрому в Псковской области, со стороны якобы Прибалтики...пытаются Нато втянуть в конфликт.
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 07:36
    +3
    Если не российские, то украинские беспилотники в скором времени точно попадут на территорию Румынии...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:40
    +1
    Украинцы сами С 300 или ещё чем-то шарахнут по Румынии( после вчерашнего в Сочи) им сейчас деваться некуда.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:04
    0
    Они уже заявляли о якобы российских ракетах в Польше (тогда выяснилось, что ракета, ударившая по польскому трактору – зенитная ракета Украины, прим. «ВО»). Теперь они раскручивают вторжение «российских беспилотников» в страну НАТО, Румынию.

    ***
    А вот украинский беспилотник в страны НАТО уже "вторгался" —
    — Крушение Ту-141 «Стриж» в Загребе : (10 марта 2022 года)
    "Беспилотный летательный аппарат вошёл в воздушное пространство Румынии, где его наблюдали румынские ВВС, и летел на протяжении 3 минут. После этого он продолжил полёт сквозь воздушное пространство Венгрии , где его также наблюдали ВВС Венгрии. Потом он вошёл в воздушное пространство Хорватии на скорости 700 км/ч и на высоте 1300 метров, где его подхватили хорватские военные радары. После 7 минут полёта в воздушном пространстве Хорватии он в итоге разбился в столице Хорватии" ...

    ***
  5. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:12
    -1
    Скорее всего украинцы под шумок запустили свои дроны в Румынию. Только вот румыны повели себя крайне осторожно и всё отрицают.