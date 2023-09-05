Французский политик: Киев использует опасную ложь о якобы взрывах российских беспилотников в Румынии

Они уже заявляли о якобы российских ракетах в Польше (тогда выяснилось, что ракета, ударившая по польскому трактору – зенитная ракета Украины, прим. «ВО»). Теперь они раскручивают вторжение «российских беспилотников» в страну НАТО, Румынию.

Оппозиционный французский политик Флориан Филиппо прокомментировал заявление спикера МИД Украины Николенко о якобы упавших на территории Румынии российских ударных беспилотниках . Напомним, что в МИД Украины со ссылкой на государственную пограничную службу объявили, будто бы российские дроны взорвались на румынском берегу Дуная. Официальный Бухарест эту информацию опроверг, фактически уличив МИД Украины в откровенной лжи.Филиппо, комментируя события, указал на то, что это лишнее доказательство лживых посылов украинской власти.По словам французского политика, Киев такими заявлениями пытается напрямую столкнуть НАТО с Россией и развязать Третью мировую войну.Флориан Филиппо:По словам французского политика, это ложь от начала до конца, причём ложь опасная для всего Европейского континента.Напомним, что в ночь на 4 сентября российские войска нанесли удары по объектам противника в дунайских портах Украины. Киевский режим поспешил воспользоваться случаем, чтобы обвинить Россию в якобы атаке румынской территории, и попросить у Запада «усилить украинскую ПВО».