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Военный эксперт: ВСУ не получат никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams

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Военный эксперт: ВСУ не получат никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams

Украинская армия не получит никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams, как это преподносят в Пентагоне. Данный танк так же хорошо уничтожается, как и другая западная бронетехника, поставленная на Украину. Об этом рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.


В Пентагоне анонсировали поставку первой партии танков Abrams уже в сентябре, при этом заявив, что они помогут ВСУ "прорвать оборону" российской армии, так как являются "самыми лучшими в мире" танками. В общем, пообещали Киеву непременный успех, как только американские танки появятся на поле боя. Но, по словам эксперта, в Киеве зря делают очередную ставку на данный танк, он прекрасно горит, что доказали предыдущие конфликты.

Это будут Abrams экспортного варианта M1A1. Там попроще защита: будут сняты система управления огнем, бронелисты из обедненного урана, это будет просто обычный танк. (...) такие танки были замечены во время иракских конфликтов. Очень хорошо их там дырявили

- приводит ТАСС слова эксперта.

Ожидать какого-либо "успеха" от американского танка не нужно, немецкие ОБТ Leopard ранее тоже считались "самыми лучшими" танками в мире, а оказалось, что горят они так же как и остальные. Конечно, любой танк является грозной машиной и представляет собой опасность, но тут вопрос подготовленности экипажей.

Но все понимают, что здесь вопрос опытности экипажа. У нас есть очень опытные экипажи. Конечно, найти уязвимые стороны Abrams займет время. Например, те же самые Leopard-2 считались более лучшими танками, чем Abrams

- добавил Леонков.

Ранее западные военные эксперты озвучили мнение, что США не поставляют на Украину новейшие вооружения, потому что опасаются их попадания в руки России и Китая. Так что Киев будет и дальше довольствоваться устаревшими моделями.
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17 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:41
    -1
    А зачем ВСУ новое что-то поставлять? Они же К.о.з.Лы на заклание. И со старой техникой сгорят.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:47
      +3
      Цитата: Егоза
      А зачем ВСУ новое что-то поставлять? Они же К.о.з.Лы на заклание. И со старой техникой сгорят.

      А что такого есть у Запада, что не подбивалось бы российским оружием? Смысл поставок в том что они закрывают потери Украины в технике.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:04
        0
        И 10 танков враз изменят ситуацию?
        Тттттттттть
        1. Мореход
          Мореход Сегодня, 08:14
          +1
          Цитата: роман66
          И 10 танков враз изменят ситуацию?
          Тттттттттть

          Как и все другие поставки..., но убивают наших парней. Как показывают повторяющиеся события истории - Победа будет за нами! Вопрос цены для нас. Исторически в России нехватка населения. Поэтому и ассимиляция других,...истинная, а не показная терпимость чужим религиям и традициям.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 08:31
          -1
          Цитата: роман66
          И 10 танков враз изменят ситуацию?
          Тттттттттть

          10 танков не изменят. Но кто Вам обещал, что через год не будет 100?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:50
      +3
      Цитата: Егоза
      А зачем ВСУ новое что-то поставлять? Они же К.о.з.Лы на заклание. И со старой техникой сгорят.
      А американцам и не нужна победа Украины. Им нужно, чтобы конфликт шел как можно дольше, выматывая Россию. Поэтому так и будут поставлять вооружение, по принципу "пациент скорее жив, чем мертв".
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 08:34
        -1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Егоза
        А зачем ВСУ новое что-то поставлять? Они же К.о.з.Лы на заклание. И со старой техникой сгорят.
        А американцам и не нужна победа Украины. Им нужно, чтобы конфликт шел как можно дольше, выматывая Россию. Поэтому так и будут поставлять вооружение, по принципу "пациент скорее жив, чем мертв".

        Ну для Украины де факто, а не декларативно победа уже состоялась. Даже если эта победа приведет с потерей 20% терртории.
    3. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:59
      +2
      В телеге видео с горящим челенджером постят. Первый пошел..
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 08:21
        0
        Как все любят писать, теперь они - первоах
  2. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 07:58
    +2
    Да все работает в комплексе, а не в сферическом вакууме.
    Не нужно, вслед за украинцами, развивать прецедент карго-культа у белых - важна вся система в целом и взаимодействие родов войск, а не отдельные удачные или неудачные экземпляры техники.
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: Krasnodar
      Да все работает в комплексе, а не в сферическом вакууме.

      Да, но это когда у вас полная унификация вооружений, что в армии наверное одно из главных условий. А когда в армии "каждой твари по паре", собран разношерстный хлам со всего мира, то ни о каком "комплексе" и речи быть не может.
  3. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 07:59
    0
    На самом деле не так. Леопарды никогда не считались лучше абрамсов. В свое время именно потому и рассыпался немецко-американский альянс по совместной разработке танка. Американцев не устроил подход немцев к бронированию танка, как его видели немцы. В итоге имеем второй леопард и американский абрамс. Абрамс с фронтальной стороны защищён лучше. Немцы потому и этот "клюв" на башню напялили, чтобы хоть как-то усилить защиту. А в целом, появление абрамсов никак не повлияет на ход боевых действий. Зато американцы могут заявить, что бессмысленно поставлять "самую лучшую технику в мире" тупым военным из укрорейха. Выборы на носу.... (моё личное мнение)
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 08:39
      0
      Абрамс с фронтальной стороны защищён лучше.
      А толку? Это концепция ещё ВОВ, когда танки по полю ездили вперёд на линию окопов или ПТ САУ перестреливались с опушки леса опять же стоя друг к другу преимущественно лбом.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    -1
    Военный эксперт: ВСУ не получат никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams
    . Такие же "дрова в КОСТЁР" , как и все остальное, предыдущее...
    Хотя, количество имеет значение, костёр может разгорается ярче, но не на долго, количество "дровишек" ограничено, у ВСЕХ.
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 08:36
    0
    Хороша ложка к обеду. Пока Абрамсы доедут до ЛБС уже начнутся осенние дожди, а потом зима, а потом неизвестно что. Так и простоят в боксах, если их там Калибром не накроет.
  6. gmss
    gmss Сегодня, 08:52
    0
    Как я понял с топливом к ним проблем не будет?))) Отличная идея расширить номенклатуру гсм. Абрам хоть и всеяден, но на паленке долго не повоюет laughing
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:13
      0
      Абрашки газотурбинные, вы пробовали Т-80 соляркой накормить?