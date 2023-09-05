Военный эксперт: ВСУ не получат никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams

Это будут Abrams экспортного варианта M1A1. Там попроще защита: будут сняты система управления огнем, бронелисты из обедненного урана, это будет просто обычный танк. (...) такие танки были замечены во время иракских конфликтов. Очень хорошо их там дырявили

Но все понимают, что здесь вопрос опытности экипажа. У нас есть очень опытные экипажи. Конечно, найти уязвимые стороны Abrams займет время. Например, те же самые Leopard-2 считались более лучшими танками, чем Abrams