Военный эксперт: ВСУ не получат никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams

Украинская армия не получит никакого преимущества после появления на поле боя американских танков Abrams, как это преподносят в Пентагоне. Данный танк так же хорошо уничтожается, как и другая западная бронетехника, поставленная на Украину. Об этом рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
В Пентагоне анонсировали поставку первой партии танков Abrams уже в сентябре, при этом заявив, что они помогут ВСУ "прорвать оборону" российской армии, так как являются "самыми лучшими в мире" танками. В общем, пообещали Киеву непременный успех, как только американские танки появятся на поле боя. Но, по словам эксперта, в Киеве зря делают очередную ставку на данный танк, он прекрасно горит, что доказали предыдущие конфликты.
Это будут Abrams экспортного варианта M1A1. Там попроще защита: будут сняты система управления огнем, бронелисты из обедненного урана, это будет просто обычный танк. (...) такие танки были замечены во время иракских конфликтов. Очень хорошо их там дырявили
- приводит ТАСС слова эксперта.
Ожидать какого-либо "успеха" от американского танка не нужно, немецкие ОБТ Leopard ранее тоже считались "самыми лучшими" танками в мире, а оказалось, что горят они так же как и остальные. Конечно, любой танк является грозной машиной и представляет собой опасность, но тут вопрос подготовленности экипажей.
Но все понимают, что здесь вопрос опытности экипажа. У нас есть очень опытные экипажи. Конечно, найти уязвимые стороны Abrams займет время. Например, те же самые Leopard-2 считались более лучшими танками, чем Abrams
- добавил Леонков.
Ранее западные военные эксперты озвучили мнение, что США не поставляют на Украину новейшие вооружения, потому что опасаются их попадания в руки России и Китая. Так что Киев будет и дальше довольствоваться устаревшими моделями.