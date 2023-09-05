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Немецкое СМИ связало увольнение министра обороны Украины с коррупционными скандалами

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Немецкое СМИ связало увольнение министра обороны Украины с коррупционными скандалами

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова может быть связана с многочисленными коррупционными скандалами вокруг военного ведомства, которые сотрясали страну на протяжении последних полутора лет. Такое предположение сделала немецкая пресса, анализируя недавнее кадровое решение президента Украины Владимира Зеленского.


Череда скандалов вокруг поставок ВСУ и расходования бюджетных средств, в том числе поступающих от стран Запада в виде помощи, не лучшим образом сказалась на имидже не только самого Резникова, но и министерства обороны, и украинского режима в целом. Так, Минобороны обвиняли в завышении цен на униформу для военнослужащих и продовольственные пайки.

Рост коррупции, как утверждает немецкая пресса, был связан с увеличением военного бюджета, который ныне составляет почти 20% ВВП. Украина стала получать неимоверные денежные средства от Запада, и, естественно, у коррумпированных чиновников возник огромный соблазн нажиться на военной помощи.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить 57-летнего юриста Алексея Резникова, возглавлявшего украинское военное ведомство с 2021 года, в отставку.

Новым руководителем министерства обороны Украины стал 41-летний экономист Рустем Умеров, начавший свою политическую карьеру в крымскотатарском националистическом движении, а затем ставший главой Фонда государственного имущества Украины.

Вероятно, выбор на Умерова, имеющего большой опыт управления имуществом, пал не случайно. С ним связывают возможность повышения качества контроля государства над военными закупками и вообще процессами финансового и материального обеспечения украинских вооруженных сил в условиях продолжающихся боевых действий.
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5 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:47
    +2
    Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова может быть связана с многочисленными коррупционными скандалами вокруг военного ведомства

    Ни одна отставка высокопоставленных наци на Украине не производится без указания хозяина из Вашингтона.
    И все западные "экзперты" это прекрасно знают, но продолжают писать какие то вымыслы.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:05
    0
    Немецкое СМИ связало увольнение министра обороны Украины с коррупционными скандалами
    . Да ладно, там воруют ВСЁ, кто может, кто допущен, присосался к денежным и прочим поткам...
    А дальше и обсуждать нечего, ибо вариантов не много... не поделился вовремя, мозоли кому то оттоптал, нужен козленочек на заклание и... все!
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:09
    0
    Хорошее наказание за коррупцию. Теперь Резников будет спокойно тратить «заработки» в Лондоне.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33
    0
    Попробуйте что то не заплатить в банке ,а тут оказывается можно ? Думаю эту систему придумали именно на Западе. Что бы управлять ворами .
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:37
    -2
    а у нас когда такое наступит?

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