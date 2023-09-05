В Эстонии изучают возможное получение премьер-министром Каллас прибыли от бизнеса своего мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, широко известная своими русофобскими высказываниями, заподозрена в том, что она могла получать часть прибыли от бизнеса своего супруга Арво Халлика. Бизнесмен, за которого Каллас вышла замуж в 2018 году, руководит Stark Logistics – транспортной компанией, продолжавшей работать в России и после начала специальной военной операции на Украине.Как выяснилось, Каллас кредитовала бизнес своего мужа. Всего было выдано два кредита на сумму 370 тысяч евро. Депутаты эстонского парламента подозревают, что, так как премьер-министр получала от кредитования прибыль, то она могла получать прибыль и от бизнеса своего мужа в Российской Федерации.Кроме того, парламентариев заинтересовало, откуда у Каллас могла быть такая крупная сумма – 370 тысяч евро. Но сама Каллас утверждает, что эти деньги она заработала еще до политической карьеры, когда была успешным адвокатом.Сам факт работы бизнеса мужа Каллас в России очень примечателен. Во-первых, Каллас является одним из наиболее русофобских политических лидеров Восточной Европы, ярым сторонником украинского режима. Но, получается, все это время она «кормилась», в том числе, и за счет заработков своего мужа в России.Во-вторых, есть вопросы и относительно России тоже – почему мы позволяли работать и получать прибыль на российской территории компании, руководимой откровенными и демонстративными врагами нашего государства.