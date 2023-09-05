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В Эстонии изучают возможное получение премьер-министром Каллас прибыли от бизнеса своего мужа в России

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В Эстонии изучают возможное получение премьер-министром Каллас прибыли от бизнеса своего мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, широко известная своими русофобскими высказываниями, заподозрена в том, что она могла получать часть прибыли от бизнеса своего супруга Арво Халлика. Бизнесмен, за которого Каллас вышла замуж в 2018 году, руководит Stark Logistics – транспортной компанией, продолжавшей работать в России и после начала специальной военной операции на Украине.


Как выяснилось, Каллас кредитовала бизнес своего мужа. Всего было выдано два кредита на сумму 370 тысяч евро. Депутаты эстонского парламента подозревают, что, так как премьер-министр получала от кредитования прибыль, то она могла получать прибыль и от бизнеса своего мужа в Российской Федерации.

Кроме того, парламентариев заинтересовало, откуда у Каллас могла быть такая крупная сумма – 370 тысяч евро. Но сама Каллас утверждает, что эти деньги она заработала еще до политической карьеры, когда была успешным адвокатом.

Сам факт работы бизнеса мужа Каллас в России очень примечателен. Во-первых, Каллас является одним из наиболее русофобских политических лидеров Восточной Европы, ярым сторонником украинского режима. Но, получается, все это время она «кормилась», в том числе, и за счет заработков своего мужа в России.

Во-вторых, есть вопросы и относительно России тоже – почему мы позволяли работать и получать прибыль на российской территории компании, руководимой откровенными и демонстративными врагами нашего государства.
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17 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:56
    -1
    Интересно… Очень интересно.. Почему ещё чубатый МИД молчит и не истерит?)
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:01
      -1
      "Pecunia non olet" - деньги не пахнут.
      Веспасиан, римский император установивший налог на общественные туалеты.
      А в нынешние времена развитого (прогнившего) капитализма очень многие готовы измазаться в чём угодно ради прибыли.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:46
        0
        А в нынешние времена развитого (прогнившего) капитализма очень многие готовы измазаться в чём угодно ради прибыли.

        Это только в россии готовы измазаться и стать в любую позу за деньги. Запад беспрепятственно вывозит по дешёвке то что ему выгодно для собственного развития и заблокировал санкциями всё что могло бы использоваться для развития россии. Российское чиновничество и бизнес блудливы и продажны, поэтому "деньги не пахнут" грантированно работает только у нас.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:48
      0
      Дело будет непростым-
      — Ты где деньги берёшь?
      — В тумбочке?
      — А кто в тумбочку деньги ложит?
      — Жена!
      — А у неё деньги от куда?
      — Я ей даю!
      — А у тебя откуда?
      — Я из тумбочки беру!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:01
    0
    Прикольно будет ,если транспортная компания мужа выполняла контракты по перевозке грузов в российские города принятые в состав России.
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 08:08
      +1
      Ну да, а ещё и военную технику и грузы перевозит. А деньги от МО РФ получает)))))))
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:07
    +1
    В Эстонии изучают возможное получение премьер-министром Каллас прибыли от бизнеса своего мужа в России
    . А кушать хочется ВСЕГДА!
    Бизнес, ничего лишнего...
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:12
    0
    В Эстонии изучают возможное получение премьер-министром Каллас прибыли от бизнеса своего мужа в России

    ***
    — То,что муж получил прибыль от должности своей жены,очевидно ...
    ***
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:18
    0
    там еще всё интереснее... - статья куцая.
    контора эта, работала и с МО РФ и с МВД РФ - и это в период с 24.02.22!
    сама дама, которой хоть "ссы в глаза" - еще и давала кредит из собственных денег на развитие этого бизнеса.
    Но ничего ей не будет - с "байденко" всё уже согласовано - а на местных можно забить.
  6. dimy44
    dimy44 Сегодня, 08:22
    +1
    Создается впечатление, что по прибалтийским бабам в свое время инквизиция прошлась нехило.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: dimy44
      Создается впечатление, что по прибалтийским бабам в свое время инквизиция прошлась нехило.

      Покупает в аптеке студент десять упаковок презервативов и рассовывает их по карманам. Аптекарь:
      -Может быть пакет нужен?
      -Не надо. Она у меня красивая.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 08:27
    0
    В Эстонии изучают возможное получение премьер-министром Каллас прибыли от бизнеса своего мужа в России

    Они что ту пые? belay
    Кто же ведёт бизнес без прибыли? Обычно, если прибыли нет, то бизнес закрывают или перепрофилируют, ибо для прибыли его и мутят.
    Эстонцы! fellow lol
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    0
    А как правило женщины не тяжелого поведения от политики и даже мужчины,считают нормой получать деньги из России .Ни один выехавший артист или политик ,не отказался от бизнеса ,а просто перевел свои активы на ЖЕНУ (Невзоров) ,на сестру ( Меладзе)
  9. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:31
    -1
    там есть еще интересный момент - её во власть проталкивал ее отец - из бывших функционеров КПСС в эстонии...
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:39
    0
    Во-вторых, есть вопросы и относительно России тоже – почему мы позволяли работать и получать прибыль на российской территории компании, руководимой откровенными и демонстративными врагами нашего государства.

    Это не во-вторых, это во-первых.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 09:16
      -1
      А почему Народное Достояние может напрямую платить государству, с которым у нас война?
      Пардон, у нас с ним СВО, прости господи.
  11. uav80
    uav80 Сегодня, 09:13
    0
    Но сама Каллас утверждает, что эти деньги она заработала еще до политической карьеры, когда была успешным адвокатом.

    Даже если верить википердии адвокатом она работала менее 10 лет, до 2010 когда и ушла в политику, адвокатская лицензия закончилась ещё в 2011, так откуда деньги ..???