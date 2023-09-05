Военное обозрение
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«Услышанное от военных станет темой заседания СНБО»: глава киевского режима рассказал о поездке на Запорожское направление

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«Услышанное от военных станет темой заседания СНБО»: глава киевского режима рассказал о поездке на Запорожское направление

Глава киевского режима Владимир Зеленский, по его утверждению, побывал в районе боевых действий – на оккупированных ВСУ территориях Донбасса и Запорожья. Украинский лидер показал кадры с посещения подразделений ВСУ.


По словам Зеленского, услышанное от военных станет темой заседания СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины). О поездке Зеленский рассказал в своем вечернем обращении к украинцам. Кроме Запорожского направления, глава киевского режима побывал в Донбассе.

Судя по опубликованным президентом Украины кадрам, он посетил элитные подразделения ВСУ. Мы можем увидеть, что на встречу с главой киевского режима отобрали молодых и фактурных по украинским мерам военнослужащих, вероятно - идейных националистов из десантно-штурмовых подразделений.





Зеленский также провел награждения боевиков ВСУ, которые участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении и в Донбассе.




Спешная поездка Зеленского, если она действительно имела место, в район боевых действий, а также недавняя отставка министра обороны Украины Алексея Резникова вполне могут оказаться звеньями одной цепи. Не исключено, что Запад срочно требует от Киева исправить ситуацию на фронте, в том числе поднять боевой дух военнослужащих, снизить уровень коррупции в военном ведомстве. В итоге «разгребать» действия нерадивых подчиненных направили самого Зеленского.

Кроме того, президент заинтересован и в пиаре. Понятно, что трехмесячное наступление, сопровождающееся лишь огромными потерями в личном составе и технике, мало способствует росту авторитета украинского лидера. Сейчас Зеленский и его окружение пытаются что-то предпринять, чтобы повысить мотивацию военных и сохранить относительную лояльность населения.
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16 комментариев
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  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 08:15
    +3
    Как то наши Искандеры облетают его места пребывания.
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 08:21
      -1
      Низззя!!! Его свои должны грохнуть.
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 08:22
      -3
      И не говорите! Неприкосновенный партнёр!
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 08:44
      0
      -Услышанное от военных станет темой заседания СНБО.
      Я представляю,что ему там военные сказали,тем более идейные.
    4. Msi
      Msi Сегодня, 08:54
      0
      на встречу с главой киевского режима отобрали молодых и фактурных по украинским мерам военнослужащих, вероятно - идейных националистов из десантно-штурмовых подразделений.

      Вам заняться не чем фактурные ubludki? Может вместо того, чтобы красоваться воевать пойдёте, на прорыв наших укреплений, где вас быстренько с дерьмом перемесят....
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    -1
    Разгребать болото послали САМОГО ! Вопрос лишь в том ,что он солдатам то обещал .Владивосток на разграбление ?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 09:04
      0
      Вопрос как обычно кого отобрать на встречу с насяльником , главное не просмотреть кого ни есть кто контузию поимел или стресс конкретный ибо такие перцы могут прям в морду лица наговорить.
      Ну а потом мрда лица примет меры к насяльникам говоруна . Словом приезд та еще морока.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:28
    +1
    ***
    — Зелёную футболку поменял на чёрную - траур? ...
    ***
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 09:05
      0
      — Зелёную футболку поменял на чёрную - траур? ...

      Зеленая в стирке) Какая висела на балконе первая, такую и надел
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 08:35
    -1
    Цитата: Злой543
    Как то наши Искандеры облетают его места пребывания.

    Это чтобы умного человека на его место не поставили.))
  5. solar
    solar Сегодня, 08:40
    +1
    на встречу с главой киевского режима отобрали молодых и фактурных

    что-то на втором снимке справа не очень-то молодой и фактурный. Да и остальные тоже. Судя по фото, это награждение было.
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:48
    +1
    С тем же успехом клоун мог побывать в расположении войск противника. Как уже выяснилось, он фигура неприкосновенная. Мог бы сидеть безвылазно в районе наступления, пришлось бы стрелять в другую сторону, чтобы не побеспокоить их величие и сдать свои позиции. Странно, что такая тактика не пришла в голову натовским стратегам.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Фразах
      С тем же успехом клоун мог побывать в расположении войск противника.

      Вот это зачёт!
      Такую идею еще никто не озвучивал.
      good
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:50
    0
    Запад срочно требует от Киева.......... снизить уровень коррупции в военном ведомстве.

    Давно так не смеялся!
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:58
    -2
    Стероиды жрет, чтобы массу мышечную нарастить и качком казаться. Стилиста держит. Лучше бы нарколога с психиатром держался.
    Иногда посмотришь вот на них всех и возникнет вопрос: насколько они сами пленники и заложники созданной помимо их воли системы? Николай 2 не пришел к умирающему Столыпину, т.к. все его время занимал прием депутаций и парадов, балы и обеды. Зеля никогда не увидит трупы своих солдат на полях или свежие кладбища, ему их не покажут , он невольник чужой системы. Говори, что положено и делай что скажут.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 09:04
      0
      Зеля никогда не увидит трупы своих солдат на полях или свежие кладбища, ему их не покажут , он невольник чужой системы.
      проникновенно пишите даже слезу обранил... crying