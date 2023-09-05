«Услышанное от военных станет темой заседания СНБО»: глава киевского режима рассказал о поездке на Запорожское направление

Глава киевского режима Владимир Зеленский, по его утверждению, побывал в районе боевых действий – на оккупированных ВСУ территориях Донбасса и Запорожья. Украинский лидер показал кадры с посещения подразделений ВСУ.По словам Зеленского, услышанное от военных станет темой заседания СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины). О поездке Зеленский рассказал в своем вечернем обращении к украинцам. Кроме Запорожского направления, глава киевского режима побывал в Донбассе.Судя по опубликованным президентом Украины кадрам, он посетил элитные подразделения ВСУ. Мы можем увидеть, что на встречу с главой киевского режима отобрали молодых и фактурных по украинским мерам военнослужащих, вероятно - идейных националистов из десантно-штурмовых подразделений.Зеленский также провел награждения боевиков ВСУ, которые участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении и в Донбассе.Спешная поездка Зеленского, если она действительно имела место, в район боевых действий, а также недавняя отставка министра обороны Украины Алексея Резникова вполне могут оказаться звеньями одной цепи. Не исключено, что Запад срочно требует от Киева исправить ситуацию на фронте, в том числе поднять боевой дух военнослужащих, снизить уровень коррупции в военном ведомстве. В итоге «разгребать» действия нерадивых подчиненных направили самого Зеленского.Кроме того, президент заинтересован и в пиаре. Понятно, что трехмесячное наступление, сопровождающееся лишь огромными потерями в личном составе и технике, мало способствует росту авторитета украинского лидера. Сейчас Зеленский и его окружение пытаются что-то предпринять, чтобы повысить мотивацию военных и сохранить относительную лояльность населения.