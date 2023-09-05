В Киеве возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, глава которого станет министром обороны Украины

Предложенный Зеленским на должность министра обороны Украины Рустем Умеров рискует оказаться первым главой военного ведомства, находящимся под следствием. Как сообщают украинские источники, украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, руководителем которого на сегодняшний день числится все еще будущий министр обороны.
Проверку в отношении руководителей Фонда госимущества инициировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, касается она незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета компании "Центрэнерго". В общем, какие-то внутренние разборки политической верхушки Украины с возбуждением уголовного дела по факту "грубого нарушения" законодательства о труде.
(...) зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде. Речь идет о нарушении закона должностными лицами фонда при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго"
- пишет украинская пресса.
Отмечается, что это не первое уголовное дело, возбужденное против Фонда госимущества Украины, ранее СБУ открыла другое производство из-за провала подготовки к осенне-зимнему сезону.
Все бы ничего, там этих уголовных дел как грязи, подумаешь, одним больше или меньше, но интриги добавляет новое назначение главы Фонда госимущества Умерова, который уже примеривается к креслу министра обороны Украины. Тут два варианта дальнейшего развития событий: или Умерова тихо уберут из материалов уголовного дела и за все будет отдуваться его зам Александр Федоришин, или у Минобороны будет находящийся под следствием новый глава, с судимостью в перспективе.
В принципе, для сегодняшней Украины это вполне реальный сценарий. При тотальной коррупции, когда воруют абсолютно все, начиная с Зеленского, иметь в правительстве судимого министра вполне нормально. Самое главное, чтобы не мешал другим воровать, а о моральном облике пусть другие думают.