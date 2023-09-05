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В Киеве возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, глава которого станет министром обороны Украины

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В Киеве возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, глава которого станет министром обороны Украины

Предложенный Зеленским на должность министра обороны Украины Рустем Умеров рискует оказаться первым главой военного ведомства, находящимся под следствием. Как сообщают украинские источники, украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, руководителем которого на сегодняшний день числится все еще будущий министр обороны.


Проверку в отношении руководителей Фонда госимущества инициировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, касается она незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета компании "Центрэнерго". В общем, какие-то внутренние разборки политической верхушки Украины с возбуждением уголовного дела по факту "грубого нарушения" законодательства о труде.

(...) зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде. Речь идет о нарушении закона должностными лицами фонда при увольнении независимых членов наблюдательного совета "Центрэнерго"

- пишет украинская пресса.

Отмечается, что это не первое уголовное дело, возбужденное против Фонда госимущества Украины, ранее СБУ открыла другое производство из-за провала подготовки к осенне-зимнему сезону.

Все бы ничего, там этих уголовных дел как грязи, подумаешь, одним больше или меньше, но интриги добавляет новое назначение главы Фонда госимущества Умерова, который уже примеривается к креслу министра обороны Украины. Тут два варианта дальнейшего развития событий: или Умерова тихо уберут из материалов уголовного дела и за все будет отдуваться его зам Александр Федоришин, или у Минобороны будет находящийся под следствием новый глава, с судимостью в перспективе.

В принципе, для сегодняшней Украины это вполне реальный сценарий. При тотальной коррупции, когда воруют абсолютно все, начиная с Зеленского, иметь в правительстве судимого министра вполне нормально. Самое главное, чтобы не мешал другим воровать, а о моральном облике пусть другие думают.
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17 комментариев
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  1. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:16
    +1
    Ну а что? Прекрасно зарекомендовал себя на предыдущей должности! С кем надо-делился, кому положено-заносил! Свой человек, надежный и проверенный. Можно назначать на более прибыльную кормушку.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 08:34
      0
      Не все так гладко.- уверен,что национал-радикалы негативно встретили известие о назначении крымского татарина на один из ключевых руководящих постов в правительстве.
      -,имеется информация о поддержании Умеровым связей с проживающим в США известным опальным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом.
      Так что все только начинается..
      P.S Резникову лучше всего переждать все эти события в Лондоне.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 08:45
        0
        национал-радикалы негативно встретили известие о назначении крымского татарина на один из ключевых руководящих постов в правительстве.
        да а кому руководить укросвиньями, если свои одни кретины? Кто погонит свиней на бойню?
        Вот евреи и крымские татары думаю справятся с этой задачей.
  2. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 08:20
    +2
    там этих уголовных дел как грязи, подумаешь, одним больше или меньше
    По факту складывается весьма обоснованное впечатление, что вся украина, это одно сплошное уголовное дело.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:20
    +2
    В Киеве возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, глава которого станет министром обороны Украины

    ***
    — Слышал я о случаях,когда спасаясь от уголовной ответственности,в армию уходили,но не в министры же! ...
    ***
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:21
    +1
    В Киеве возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, глава которого станет министром обороны Украины
    . Эка невидаль...
    Там на любого зелебобика и верхних, рядом с ними, которые, можно дело заводить ещё до назначения на должность... не ошибёшься.
    Впрочем, они в этом деле не есть уникальны, много где, тож самое.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:25
    +1
    В принципе, для сегодняшней Украины это вполне реальный сценарий. При тотальной коррупции, когда воруют абсолютно все, начиная с Зеленского, иметь в правительстве судимого министра вполне нормально.

    Показывают человеку его место ,при том сразу ! Развитие уголовного дела ,будет зависеть от управляемости нового главы ВСУ
  6. HAM
    HAM Сегодня, 08:26
    +2
    Во вчерашнем "Политнавигаторе" за 13ч 15м есть видео,если это правда ,то просто жесть...поздравляю кохлов с новым министром обороны...
  7. Kusja
    Kusja Сегодня, 08:34
    0
    Или зеленский таким образом включил заднюю, поскольку не ожидал такой критики в адрес своего решения. А тут на тебе и уголовное дело нарисовалось. А то что ж по вашему шмыгаль совсем идиот?
  8. solar
    solar Сегодня, 08:38
    0
    В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины

    Такие дела не возбуждаются. Бывает либо дело против конкретного лица, либо дело по факту.
    На Украине вообще-то нет доследственной проверки, там дела возбуждают автоматически по заявлению, а проверка производится уже в рамках самого уголовного дела, после чего дело или закрывают или продолжают расследовать, так что само по себе открытие дела ни о чем не говорит.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:41
    +1
    На некоторых украинских сайтах( совсем не пророссийских)сами украинцы в прострации.Сексуально озабоченный узбекский еврей ( любитель покраслваться с сексуальными фантазиями в соц сетях,фото выкладывать не буду,ВО не парнографический журнал) с обширными связями стал министром обороны.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:49
      0
      узбекский еврей

      Википедия пишет, что он этнический крымский татарин.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 08:58
        -2
        Википедия пишет, что он этнический крымский татарин.
        На заборе то же много что пишут. Какой там татарин, на рожу то поглядите!
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:58
        +1
        Мsi.Украинцы пишут что он узбекский еврей,им лучше знать.И кликуху смачную повесили - мастурбек. lol
        1. Bulrumeb
          Bulrumeb Сегодня, 09:03
          +1
          Ну судя по выкладываемым в телеге видео, мастурбек он еще тот.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:50
    0
    Милые бранятся
    Только тешатся

    Вся украинская власть - одна банка со скорпионами. И взаимные претензии у них только в правильности дележа наворованных денег.
  11. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 09:19
    0
    Верной дорогой идёте не товарищи! Знаю, что текст короткий.