Доллары стали эффективным удобрением почвы русофобии на Украине

Тот факт, что Украину долгие годы готовили как анти-Россию и как ударный инструмент против России, вряд сегодня кто-то из здравомыслящих людей будет оспаривать. Эти вложения в украинский национализм, играющий гранями откровенного нацизма, начались задолго до того, как информацию о 5 миллиардах долларов раскрыла Виктория Нуланд. Западные средства потекли на Украину уже в тот момент, когда политическое руководство СССР ещё существовало, но фактически никаких реальных мер не предпринимало для сохранения целостности и суверенитета страны.Саму Украину стали противопоставлять России. Начали спонсировать таких одиозных персон как Ирина Фарион (внесена в список экстремистов в РФ), которая воспитанникам украинских детских садов о том, что они не Маши, а Марички, а Вани не Вани, а Иваси…Культивировалась украинская русофобия, которой в своё время была поражена ещё Польша в XVI-XVII веках. Всплыли догматы польского короля Сигизмунда II, который тоже называл себя «защитником всей Европы от варваров-московитов».Американские доллары стали эффективным удобрением русофобской почве на Украине даже там, где ранее русофобия была некомильфо.Всё это при активной поддержке американских и британских спецслужб росло и ширилось у нас под носом. Это и печально. С нашей стороны назначались послы, разве что, в формальном плане – пригубить чарку, станцевать на празднике украинской «самостийности». Послы же западных стран методично и систематически делали своё дело, отрывая Украину от всего русского в глобальном плане.О проблеме в очередном выпуске «Бесогона» рассуждает Никита Михалков: