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Доллары стали эффективным удобрением почвы русофобии на Украине

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Доллары стали эффективным удобрением почвы русофобии на Украине

Тот факт, что Украину долгие годы готовили как анти-Россию и как ударный инструмент против России, вряд сегодня кто-то из здравомыслящих людей будет оспаривать. Эти вложения в украинский национализм, играющий гранями откровенного нацизма, начались задолго до того, как информацию о 5 миллиардах долларов раскрыла Виктория Нуланд. Западные средства потекли на Украину уже в тот момент, когда политическое руководство СССР ещё существовало, но фактически никаких реальных мер не предпринимало для сохранения целостности и суверенитета страны.


Саму Украину стали противопоставлять России. Начали спонсировать таких одиозных персон как Ирина Фарион (внесена в список экстремистов в РФ), которая воспитанникам украинских детских садов о том, что они не Маши, а Марички, а Вани не Вани, а Иваси…

Культивировалась украинская русофобия, которой в своё время была поражена ещё Польша в XVI-XVII веках. Всплыли догматы польского короля Сигизмунда II, который тоже называл себя «защитником всей Европы от варваров-московитов».

Американские доллары стали эффективным удобрением русофобской почве на Украине даже там, где ранее русофобия была некомильфо.

Всё это при активной поддержке американских и британских спецслужб росло и ширилось у нас под носом. Это и печально. С нашей стороны назначались послы, разве что, в формальном плане – пригубить чарку, станцевать на празднике украинской «самостийности». Послы же западных стран методично и систематически делали своё дело, отрывая Украину от всего русского в глобальном плане.

О проблеме в очередном выпуске «Бесогона» рассуждает Никита Михалков:

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9 комментариев
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  1. Escariot
    Escariot Сегодня, 08:16
    -5
    Возможно я не прав, но зима без электричества и отопления сделали для продвижения руссофобии на Украине гораздо больше чем Виктория Нуланд и Сигизмунд вместе взятые.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 08:18
      +6
      ничего подобного: в холодной квартире, да ещё и без света, гораздо лучше думается - отвлекает от привитой русофобии

      А ещё лучше исправляет от русофобии трудотерапия где-нибудь на Магадане.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:03
        -1
        Цитата: ave0123
        ничего подобного: в холодной квартире, да ещё и без света, гораздо лучше думается - отвлекает от привитой русофобии

        А ещё лучше исправляет от русофобии трудотерапия где-нибудь на Магадане.

        Вы так говорите, будто блокада Ленинграда тоже заставляла думать и отвлекала от привитого большевизма. Вы категорически не правы.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:19
      +3
      Цитата: Escariot
      но зима без электричества и отопления сделали для продвижения руссофобии на Украине гораздо больше чем Виктория Нуланд и Сигизмунд вместе взятые.

      Это скорее лекарство от русофобии.
    3. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:20
      +1
      А тотальная неизбирательная бомбардировка Ирака, наоборот, привела к смерти С.Хусейна через повешенье.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 08:56
      +1
      Русофоб-это патриот на коммерческой основе.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:29
    +2
    Не слушайте таких бесов от культуры. Я тут недавно вспоминал как начиналась сумгаитская резня, если кто не знает, это когда ещё советские люди в один день стали резать других советских людей. Так вот, в животных их обращали на митингах, уважаемые всеми люди, партийные работники, инженеры на предприятиях сложного цикла, писатели и прочие деятели культуры, эта самая элита любого государства. Слушали их как они от доброго светлого вечного перешли на религиозную тему, потом на "если в кране нет воды....", а потом и просто "бей того то.....". Если не хотите жить имперским светским государством равных граждан, вам от таких бесов лучших "людей" страны, никуда не деться. Они превратят вас в малообразованное быдло под управлением религии и скорее всего, от большого государства останется небольшой кусок, где уже не останется "чужих" и никто не посягнёт на вашу крайнюю плоть.
  3. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 08:47
    +1
    Молодая буржуазия чаще всего строит молодое государство на основе национализма - это самый эффективный инструмент в её руках и Украина здесь не исключение , во всех постсоветских республиках происходит примерно то же самое.А национальная интеллигенция , прислуживающая буржуазии , играет в этих процессах не последнюю роль , то в том числе именно за это Ленин и называл её г..ом нации .
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:10
      -1
      Цитата: Тихий Дон
      Молодая буржуазия чаще всего строит молодое государство на основе национализма - это самый эффективный инструмент в её руках

      Молох любой революции ужасен. Революции произошли в разных странах и на разных континентах. Они были запланированы и осуществлены радикальными группировками с целью изменить существующий порядок в стране. Однако, часто эти революции приводили к массовым беспорядкам, насилию и жестокости.
      Любая революция только тогда приводит к чему-то прогрессивному а не разрушает всё до основание, если она инициируется сверху.