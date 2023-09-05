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ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger

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ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger

На Запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили британский тяжелый танк Challenger 2. Соответствующие кадры опубликованы в интернете российскими военными корреспондентами.


Таким образом, ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Ранее об уничтожении таких танков не сообщалось, впрочем, британская армия последние десятилетия воевала лишь против явно более слабых противников.

Танк Challenger, подбитый на Запорожском направлении, вероятно, принадлежал к последним резервам ВСУ, задействованным на данном участке фронта. В силу высоких потерь украинской армии в личном составе и технике, ранее командование ВСУ решило бросить в бой последние резервные силы, включая 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.




Однако задействование резервных бригад не очень помогло украинскому контрнаступлению. Зато российская армия получила бесценный опыт уничтожения британского тяжелого танка Challenger.


Не исключено, что теперь в Лондоне уже сожалеют о передаче украинскому режиму своих танков, так как случаи уничтожения Challenger на фронте станут все более частыми и будут не лучшим образом сказываться на имидже британской военной техники.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Photo: Graeme Main/MOD
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39 комментариев
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  1. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 08:52
    +27
    с почином ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:57
      +8
      Ребята наши молодцы! Любопытно чем они его сожгли. Если РПГ-7, то это позор на седые пейсы бритосских конструкторов.

      зы На фото у горящего танка башня с перекосом. Вестимо что-то внутри бахнуло, раз её так перекосило.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 08:58
      +2
      Таким образом, ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger.

      Тюююю....они ведь не горят...как видим и в воде не тонут... laughing
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:09
      0
      Итоги 3 месяцев контрнаступления.


      ВСУ удалось в некоторых местах прорвать т.н. первый рубеж «линии Суровикина» – оборонительные сооружения российской армии, которые сдерживали продвижение противника, стремящегося прорваться к Азовскому морю.Об этом сообщает в своем блоге российский военкор Юрий Котёнок.



      «Времьевский выступ и Работино — лютая сеча, большие потери с обеих сторон. За день батальоны выбивают, людей не успевают вывозить. В посадках — трупы. Противника физически больше, но и потери у них огромны. С мотивацией у их подкреплений – проблемы.Противник пытается пролезть между Вербовым и Новопрокоповкой — там серьёзно, есть угроза прорыва. Наши подбрасывают резерв. Линия держится за счет высокоустойчивых подразделений. Их, к сожалению, не хватает. Противник местами прошел 1-ю полосу «линии Суровикина». Их задача — взять Токмак», – написал Котёнок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

      https://www.politnavigator.net/rossijjskijj-voenkor-zayavil-o-proryve-vsu-pervogo-rubezha-linii-surovikina.html

      Телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР приводит такие данные:
      «ВСУ прорываются в полях, заняли несколько позиций. На участке активно работает артиллерия и авиация, периодически контратакуют и ВС РФ, отбивая утраченные опорные пункты. Следует отметить, что ВСУ так до сих пор и не вошли в Вербовое, несмотря на долгие попытки это сделать. Также на данный момент не зацепились они и за высоты южнее населённого пункта. В целом, на данный момент атаки удаётся сдерживать с минимальными уступками территории при постоянных накатах ВСУ».

      Вестник 1430 полка, сформированного из числа мобилизованных из Москвы, пишет:
      «По результатам разведки с БПЛА «Орлан-10» в тыловых районах ВСУ у Запорожья было обнаружено сосредоточение войск противника. По скоплениям пехоты и техники ВСУ российская армия нанесла удары баллистическими ракетами ОТРК «Искандер». Вечером противник обстрелял Токмак из РСЗО HIMARS. Часть реактивных снарядов была сбита системами ПВО».
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 09:11
      0
      Пылает даже эффективней,чем "Леопард".
      1. Msi
        Msi Сегодня, 09:13
        +1
        Пылает даже эффективней,чем "Леопард

        Правда...горит очень густо...
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:54
    +11
    Зато российская армия получила бесценный опыт уничтожения британского тяжелого танка Challenger.
    В чём бесценный опыт?
    Его каким-то извращённым способом уничтожили? По мне, так это уже рутина. Абрамсы туда же пойдут. А там и за корейцев примемся.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:02
      +2
      Ну, вдруг там была танковая дуэль между Т-72/80/90 и Ч2. Наш такой вжух вжух по полю в складках местности, резкий как это самое, низкий ведь не мечта гранатомётчика, что англичанин стоя на месте не мог навестись никак, а если наводился то бац бац и мимо. Как итог, наш зашёл с фланга и с первого выстрела его подбил ведь англичанин огромный сарай, мечта гранатомётчика! Вот примерно так мой вариант выглядит.
      1. PN
        PN Сегодня, 09:15
        0
        Ага, у нас каждый второй в WOT так играет )))
        А вообще неужели ещё кто-то верит в непробиваемые и в не убиваемые танки?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:54
    +13
    ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger

    ***
    — Надо заявку в "Книгу рекордов Гиннесса" подать...
    ***
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 09:03
      -1
      экипажи хрюшек надо поджаривать вместе с танками свинина обладает специфическими знаниями которые еще надо получить
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:54
    +2
    А что случилось с Челннджером 2?Почему он вдруг загорелся.На Рядовке полное видео,авторам мальца досталось.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:56
      +5
      Однако, мина, поставленная непрофессионально дедовским способом.
      Это судя по фото.
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 08:57
      +7
      Цитата: tralflot1832
      Почему он вдруг загорелся.

      Его подожгли.
    3. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:59
      +2
      Самообстрелялся видимо, ну или кондиционер не тем фреоном заправили ...

      ЗЫ: Развалило его знатно, чем интересно. Или это после поражения БК на самоликвидатор помножился?

      ЗЫ2: Фотки те еще, может это вообще башня кверх тормашками и сверху какой агрегат лежит.
      1. alexandreII
        alexandreII Сегодня, 09:07
        +1
        Да нет,он сам застрелился,от безнадеги.......
    4. Msi
      Msi Сегодня, 09:00
      +3
      Почему он вдруг загорелся.

      Неосторожное обращение с огнём...
      курят свинки внутри, нарушают правила пожарной безопасности...
    5. Комментарий был удален.
    6. PN
      PN Сегодня, 09:17
      0
      Проводка в кондиционере коротнула. Кондиционеры на территории украдины работают крайне не стабильно...
  5. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:57
    +3
    Ещё много этих и других танков сгорит и бронетехники!!!
    Бойцов наших можно поздравить с ликвидацией таких экземпляров!!!
    Работайте братья!!!!!
    Враг будет разбит!
    Победа будет за нами!!!!
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:58
    +4
    Абраши ждет та же участь, если "нос" высунут. Кеклам - танкистам большой прывэт! Пора менять боевой клич с сала хероям на банзай. В данном случае наличие или отсутствие парашюта не имеет значения.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:58
    +4
    Кто бы сомневался! Молодцы ребята!
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:59
    +5
    Цитата: tralflot1832
    А что случилось с Челннджером 2?Почему он вдруг загорелся.

    Курили на борту. После употребления спиртных напитков. wassat
  9. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:02
    +1
    Чем это его подпалили? ПТУР?
    Текст Вашего комментария
  10. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 09:02
    +3
    Не существует не убиваемой бронетехники и от того, что бриты всячески расхваливают свои Челенджеры они более крепкими и неуязвимыми не стали, превосходно горят и уничтожаются нашими противотанковыми средствами.
  11. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:05
    +2
    Живьем брать демонов!(с)
    Скоро уже потянут за хобот на исследование в закрытый НИИ.
    А вы, англичане, не горюйте. Не вы первые, не вы последние.
  12. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 09:05
    +3
    Это все кусты и трава виноваты.... Это не англицкий газон, по которому Челенджеры привыкли катать.
  13. Escariot
    Escariot Сегодня, 09:06
    -2
    Опять наглая ложь. Первой армией в мире уничтожившей танк Челленджер 2 была... армия ее Высочества. Тогда в запале сражение за Басру один британский танкист перепутал союзный ему танк с ДОТом (это немудрено учитывая размер танка) и всадил ему пару снарядов в корму.
  14. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 09:08
    +1
    С рочином наши воины
  15. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:08
    +1
    Молодцы ребята, мелкобриты получили по зубам.
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:09
    0
    Это говно надо будет выставит в парк Патриот .Что бы все понимали ,рекламка так сказать
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:09
    +1
    Челенджер 2 высокой прожарки!
    То что эти танки старались не выводить на линию бд, если и работали им, то с закрытых позиций(как они говорили) или со всеми предосторожностями, говорит о хорошей работе бойцов. У микробритов теперь на долго испорчено настроение! winked
  18. HAM
    HAM Сегодня, 09:11
    +1
    Теперь "лучшие танки в мире"--"Абрамсы".......но пока они "лучшие" америкосам стоит их придержать у себя.....а то южнокорейские "Пантеры" станут "лучшими" в мире...
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:12
    0
    ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger

    Не удивительно...Красная армия тоже была первой, от которой Гитлер по зубам получил...
    Им уже сказали, что они считались лучшими ДО ТОГО, КАК стали воевать с российской армией.
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:13
    0
    Как я рад, что британцам свинью подложили...прям праздник какой то. smile
    Молодцы наши парни на фронте!!!
  21. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:13
    0
    Таким образом, ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger.

    То есть неизвестный иракский герой, который из РПГ-7 из-под канализационного люка стрелял по Challenger и оторвал ногу механику-водителю- это не "уничтожил танк"?
    Или "френд фаер" как раз из 777 так же в Ираке, когда два Challenger в хлам, а потери персонала засекречены без срока давности.
  22. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:13
    -1
    В силу высоких потерь украинской армии в личном составе и технике, ранее командование ВСУ решило бросить в бой последние резервные силы
    Эти резервы далеко не последние.
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:15
    0
    ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger
    . Это как анектод, про неуловимого ковбоя Джо!
    Кто ещё из этой "плеяды" остался неуловимый??? Леклерк, наверное...
  24. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:18
    -2
    Лучшим любое оружие делает участие в реальных боях с равным противником.
    Возможно, эта железяка была лучшей против копий и берданок...
    Сомнительное звание.
    А вот то, сегодня РККА первая = ЛУЧШАЯ в мире - это реальность.
    Скорейшей Победы!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:21
      0
      А вот то, сегодня РККА первая = ЛУЧШАЯ в мире - это реальность.
      laughing РККА реальность, параллельная...