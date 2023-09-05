New York Times: Лидер КНДР планирует посетить Россию и встретиться с президентом Путиным

Ненавистный Вашингтону лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, возможно, в скором времени посетит Россию. По крайней мере, об этом сообщает авторитетная американская газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в США.Издание пишет, что в планах у Ким Чен Ына встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Точной даты визита северокорейского лидера в Россию не сообщается, но отмечается, что он должен состояться уже в этом месяце.New York Times называет целью визита и встречи глав двух государств обсуждение сотрудничества в военной области, включая возможность поставок в Россию вооружений из КНДР, что в Пхеньяне и Москве не раз опровергали. На Западе же часто муссируют эту тему, чтобы как-то оправдать свои поставки вооружений Украине.Источники издания считают, что одним из вероятных мест встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина может стать Владивосток, где 10-13 сентября должен пройти Восточный экономический форум. Есть также мнения, что лидеры двух стран могут встретиться либо на космодроме «Восточный» в Амурской области, либо в Москве.Напомним, что в апреле 2019 года Ким Чен Ын уже посещал Владивосток, куда он прибыл на своем поезде и встречался с Владимиром Путиным. Возможно, и на этот раз северокорейский лидер выберет это средства передвижения.