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New York Times: Лидер КНДР планирует посетить Россию и встретиться с президентом Путиным

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New York Times: Лидер КНДР планирует посетить Россию и встретиться с президентом Путиным

Ненавистный Вашингтону лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, возможно, в скором времени посетит Россию. По крайней мере, об этом сообщает авторитетная американская газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в США.


Издание пишет, что в планах у Ким Чен Ына встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Точной даты визита северокорейского лидера в Россию не сообщается, но отмечается, что он должен состояться уже в этом месяце.

New York Times называет целью визита и встречи глав двух государств обсуждение сотрудничества в военной области, включая возможность поставок в Россию вооружений из КНДР, что в Пхеньяне и Москве не раз опровергали. На Западе же часто муссируют эту тему, чтобы как-то оправдать свои поставки вооружений Украине.

Источники издания считают, что одним из вероятных мест встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина может стать Владивосток, где 10-13 сентября должен пройти Восточный экономический форум. Есть также мнения, что лидеры двух стран могут встретиться либо на космодроме «Восточный» в Амурской области, либо в Москве.

Напомним, что в апреле 2019 года Ким Чен Ын уже посещал Владивосток, куда он прибыл на своем поезде и встречался с Владимиром Путиным. Возможно, и на этот раз северокорейский лидер выберет это средства передвижения.
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6 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:16
    -1
    Ещё бы на встрече объявили о непризнании санкций в отношении друг друга, вот была бы веселуха.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:17
    +2
    А это проблема? Если память не изменяет, то у нас есть общая граница с Северной Кореей. Из-за лужи будут указывать с кем нам встречаться, а с кем нет? Щассссссссссссс!!!
  3. Msi
    Msi Сегодня, 09:18
    0
    Точной даты визита северокорейского лидера в Россию не сообщается, но отмечается, что он должен состояться уже в этом месяце
    на поездах любят путешествовать по России лидеры КНДР. Точную дату встречи трудно назвать.
    Будем ждать товарища Кима в гости...
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:21
    -1
    "Лидер КНДР планирует посетить Россию и встретиться с президентом Путиным."
    Давно пора!
    Но... видимо, не было приглашения.
    Наконец-то знаменитый русский петух нашёл цель. )
  5. beibenderbei
    beibenderbei Сегодня, 09:21
    -1
    А кто с ним ещё кроме Писькова встречается !?! Черномазые даже в Африку побоялись позвать из за ордера на арест , и это БРЫКС . Смневаюсь что Лукашенко на что то подобное пошел бы !!; А зерно неграм даром , т е.бесплатно ;!; Может Гарант и его офис сами его серпами косили ?!?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    0
    Ким Чен Ын едет в Россию обсудить санкции ,которая она поддержала в СБ ООН вместе с КНР. lol