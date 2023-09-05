Новый министр обороны Украины Рустем Умеров, о назначении которого накануне официально объявил Зеленский, имеет обширные связи с запрещенной в Турции организацией FETO, причастной к попытке переворота в 2016 году. Об этом пишет газета Aydinlik.По данным турецкого издания, будущий глава военного ведомства Украины в свое время обучался в Крыму в интернате, открытом при содействии FETO, возглавляемой живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом . Эта же организация фактически и содержала интернат, оказывая ему финансовую помощь. Там же обучался и брат Умерова Руслан, так же тесно связанный с FETO. Кроме того, пока еще глава Фонда госимущества Украины напрямую связан с США и даже участвовал в программе Госдепа США по обмену "будущими лидерами".Кстати, в самой Украине подтверждают, что Умеров имеет связи как в США, так и в Турции. Кроме того, ранее он являлся советником лидера запрещенного в России и признанного экстремистской организацией "Меджлиса крымско-татарского народа"*.По мнению турок, Умеров в дальнейшем будет активным проводником американских планов, несмотря на то, что входит в команду главы офиса Зеленского Ермака, являющегося креатурой Великобритании. Ранее сообщалось, что Ермак приложил большие усилия, чтобы вместо Резникова, кстати также входящего в команду главы офиса, поставить своего человека. И это у него получилось.Ставленником американцев называют главкома ВСУ Залужного, который имеет хорошие связи в Пентагоне и напрямую общается с его главой Ллойдом Остином, не спрашивая разрешения у Зеленского и других отирающихся у трона украинских политиков.О назначении Умерова на пост министра обороны вместо проворовавшегося Резникова Зеленский объявил 3 августа, а в понедельник, 4 сентября, глава Фонда госимущества подал заявление в Верховную Раду об увольнении с этой должности.