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Турецкое издание: Будущий министр обороны Украины имеет обширные связи с организацией FETO Фетхуллаха Гюлена

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Турецкое издание: Будущий министр обороны Украины имеет обширные связи с организацией FETO Фетхуллаха Гюлена

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров, о назначении которого накануне официально объявил Зеленский, имеет обширные связи с запрещенной в Турции организацией FETO, причастной к попытке переворота в 2016 году. Об этом пишет газета Aydinlik.


По данным турецкого издания, будущий глава военного ведомства Украины в свое время обучался в Крыму в интернате, открытом при содействии FETO, возглавляемой живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом . Эта же организация фактически и содержала интернат, оказывая ему финансовую помощь. Там же обучался и брат Умерова Руслан, так же тесно связанный с FETO. Кроме того, пока еще глава Фонда госимущества Украины напрямую связан с США и даже участвовал в программе Госдепа США по обмену "будущими лидерами".

Кстати, в самой Украине подтверждают, что Умеров имеет связи как в США, так и в Турции. Кроме того, ранее он являлся советником лидера запрещенного в России и признанного экстремистской организацией "Меджлиса крымско-татарского народа"*.

По мнению турок, Умеров в дальнейшем будет активным проводником американских планов, несмотря на то, что входит в команду главы офиса Зеленского Ермака, являющегося креатурой Великобритании. Ранее сообщалось, что Ермак приложил большие усилия, чтобы вместо Резникова, кстати также входящего в команду главы офиса, поставить своего человека. И это у него получилось.

Ставленником американцев называют главкома ВСУ Залужного, который имеет хорошие связи в Пентагоне и напрямую общается с его главой Ллойдом Остином, не спрашивая разрешения у Зеленского и других отирающихся у трона украинских политиков.

О назначении Умерова на пост министра обороны вместо проворовавшегося Резникова Зеленский объявил 3 августа, а в понедельник, 4 сентября, глава Фонда госимущества подал заявление в Верховную Раду об увольнении с этой должности.
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:14
    0
    Будущий министр обороны Украины имеет обширные связи с организацией FETO Фетхуллаха Гюлена —

    ***
    — Привет Эрдогану!...
    ***
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:16
    0
    Умерову не только связи с Гюленом приписывают,а берите выше,с тем кто зерновую сделку вчера "не продавил" и это не Путин и Эрдоган.
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 09:18
    +1
    В скакуасском правительстве еще только Бен Ладена не хватает... wink
  4. uav80
    uav80 Сегодня, 09:18
    0
    После этого Реджеп может и совсем отвернуться от украины, и надавить на ВПК чтоб разорвали контракты...