В Токио связывают прекращение безвизовых обменов с Россией с ситуацией вокруг Украины

Мы будем продолжать призывать российскую сторону к возобновлению этих проектов

Москва якобы перекладывает ответственность за приостановку договоренностей с Японией, касающихся Курильских островов. Речь идет о гуманитарных обменах, по которым граждане Японии и жители Южных Курил получали право на взаимные безвизовые поездки.С такими обвинениями в адрес России выступил на конференции в столице островного государства генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.В Токио связывают прекращение безвизовых обменов с Россией ситуацией вокруг Украины. В частности, Мацуно утверждает, что происходящее напрямую связано с украинским конфликтом. При этом он заявил, что в данной ситуации Россия якобы пытается переложить ответственность за приостановку взаимных посещений на японскую сторону. Чиновник считает такое положение вещей абсолютно неприемлемым.Мацуно заявил, что Токио намерен добиваться возобновления действия этой и некоторых других российско-японских договоренностей.- сообщил он.Генсек назвал одним из главных приоритетов в развитии дальнейших отношений между двумя странами возобновление обменов и совместных проектов на Южных Курилах.Россия приостановила переговорный процесс по всем вопросам, касающимся Курильских островов, после введения Токио санкций против нашей страны. Был временно отменен упрощенный режим поездок на Южные Курилы для граждан Японии, но это не затронуло их права на посещение могил родственников на российской территории.