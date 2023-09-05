Военное обозрение
Войти Регистрация

В Токио связывают прекращение безвизовых обменов с Россией с ситуацией вокруг Украины

4
В Токио связывают прекращение безвизовых обменов с Россией с ситуацией вокруг Украины

Москва якобы перекладывает ответственность за приостановку договоренностей с Японией, касающихся Курильских островов. Речь идет о гуманитарных обменах, по которым граждане Японии и жители Южных Курил получали право на взаимные безвизовые поездки.

С такими обвинениями в адрес России выступил на конференции в столице островного государства генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

В Токио связывают прекращение безвизовых обменов с Россией ситуацией вокруг Украины. В частности, Мацуно утверждает, что происходящее напрямую связано с украинским конфликтом. При этом он заявил, что в данной ситуации Россия якобы пытается переложить ответственность за приостановку взаимных посещений на японскую сторону. Чиновник считает такое положение вещей абсолютно неприемлемым.

Мацуно заявил, что Токио намерен добиваться возобновления действия этой и некоторых других российско-японских договоренностей.

Мы будем продолжать призывать российскую сторону к возобновлению этих проектов

- сообщил он.

Генсек назвал одним из главных приоритетов в развитии дальнейших отношений между двумя странами возобновление обменов и совместных проектов на Южных Курилах.


Россия приостановила переговорный процесс по всем вопросам, касающимся Курильских островов, после введения Токио санкций против нашей страны. Был временно отменен упрощенный режим поездок на Южные Курилы для граждан Японии, но это не затронуло их права на посещение могил родственников на российской территории.
Использованы фотографии:
Кабмин Японии, https://ru.wikipedia.org/NASA
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:20
    0
    Помню на ВО года два назад получил фитиль назвав японцев ускоглазыми!?А узкоплёночные санкции против России не вводили?Память у них короткая!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:22
    0
    Странно что-то требовать, вроде бы о мире еще с 1945 года не договорились, де-юре страны находятся в состоянии войны.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:24
    0
    Хм... Совсем плохо у анимешек с географией.
    Их послушать, так Курильские острова "вокруг Украины".
    Побочный эффект от лечебной (полезной) американской бомбардировки... наверное...
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:25
    0
    Россия приостановила переговорный процесс по всем вопросам, касающимся Курильских островов

    ***
    Лосось плеснул хвостом по волне
    Острова скрылись в тумане
    Их уже не вернуть
    Смирись Нихон...
    ---
    © В.В.Воронцов Острова Восходящего солнца России



    ***