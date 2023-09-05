Мифы о «сладкой жизни» пенсионеров на Западе и преимуществах западных пенсионных систем

Существуют мифы о якобы "богатых" пенсионерах в странах Евросоюза и США, которые "весело и беззаботно живут, путешествуя по миру". При этом навязывается мысль, что на Западе все "богаты и счастливы", а в России - все "несчастные и бедные".Безусловно, на Западе, как и везде, есть пенсионеры, живущие в достатке, однако немало и тех, кто еле-еле сводит концы с концами. Нередко, когда рассматривают суммы западных пенсий, не учитывается стоимость товаров и услуг, а также условия начисления пенсионных выплат. Например, во Франции для получения пенсии необходимо иметь рабочий стаж 42 года, при этом делая ежемесячные отчисления.Одной из самых надежных в мире считается пенсионная система Дании. Она складывается из двух частей: базовой, которую выплачивает государство, и накопительной, состоящей из отчислений гражданина в пенсионный фонд. Таким образом, во всех высокофункциональных системах присутствует элемент самонакопления.Если вспомнить события времен украинского госпереворота 2014 года, то можно отметить, что граждане этой страны нередко во время проводимых местными СМИ опросов утверждали, что хотят получать пенсии, "как во Франции", а именно в размере 8 тысяч евро. Французы бы очень удивились подобным оценкам своих пенсий.При сравнении российских и западных зарплат и пенсий, как правило, забывают учитывать налоги, нередко составляющие до 50% от суммы дохода. Также не берется во внимание ценовая нагрузка, стоимость и качество услуг, тарифы ЖКХ, транспортные расходы и прочие факторы. Все эти "мелочи" оказывают существенное влияние на качество жизни граждан.В каждой стране все по-разному и существуют свои достоинства и недостатки, которыми нередко пытаются манипулировать, скрывая одни факторы и выпячивая другие. К тому же, стоит отметить, что страны Запада развивались последовательно, без каких-либо сильных потрясений, какие были у нас, например, в 90-е годы прошлого века, когда разорялись производства, появилась категория людей, "не вписавшихся в рынок", а, по сути, буквально выброшенных на свалку. С большой долей вероятности, Западу еще предстоит испытать нечто подобное...