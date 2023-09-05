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Мифы о «сладкой жизни» пенсионеров на Западе и преимуществах западных пенсионных систем

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Мифы о «сладкой жизни» пенсионеров на Западе и преимуществах западных пенсионных систем

Существуют мифы о якобы "богатых" пенсионерах в странах Евросоюза и США, которые "весело и беззаботно живут, путешествуя по миру". При этом навязывается мысль, что на Западе все "богаты и счастливы", а в России - все "несчастные и бедные".


Безусловно, на Западе, как и везде, есть пенсионеры, живущие в достатке, однако немало и тех, кто еле-еле сводит концы с концами. Нередко, когда рассматривают суммы западных пенсий, не учитывается стоимость товаров и услуг, а также условия начисления пенсионных выплат. Например, во Франции для получения пенсии необходимо иметь рабочий стаж 42 года, при этом делая ежемесячные отчисления.

Одной из самых надежных в мире считается пенсионная система Дании. Она складывается из двух частей: базовой, которую выплачивает государство, и накопительной, состоящей из отчислений гражданина в пенсионный фонд. Таким образом, во всех высокофункциональных системах присутствует элемент самонакопления.

Если вспомнить события времен украинского госпереворота 2014 года, то можно отметить, что граждане этой страны нередко во время проводимых местными СМИ опросов утверждали, что хотят получать пенсии, "как во Франции", а именно в размере 8 тысяч евро. Французы бы очень удивились подобным оценкам своих пенсий.

При сравнении российских и западных зарплат и пенсий, как правило, забывают учитывать налоги, нередко составляющие до 50% от суммы дохода. Также не берется во внимание ценовая нагрузка, стоимость и качество услуг, тарифы ЖКХ, транспортные расходы и прочие факторы. Все эти "мелочи" оказывают существенное влияние на качество жизни граждан.

В каждой стране все по-разному и существуют свои достоинства и недостатки, которыми нередко пытаются манипулировать, скрывая одни факторы и выпячивая другие. К тому же, стоит отметить, что страны Запада развивались последовательно, без каких-либо сильных потрясений, какие были у нас, например, в 90-е годы прошлого века, когда разорялись производства, появилась категория людей, "не вписавшихся в рынок", а, по сути, буквально выброшенных на свалку. С большой долей вероятности, Западу еще предстоит испытать нечто подобное...

Использованы фотографии:
Pixabay
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36 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:12
    +7
    Вы посмотрите на цены в той же Франции, вам 1 500 евро точно не хватит на круасаны. Хорошо там где нас нет, и тогда когда нас там нет. Везде проблем хватает. Лучше всего жилось пенсионерам в СССР, но это так воспоминания.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:22
      +5
      Пенсии в СССР... тоже по разному было, но у бабушки всегда были гостиницы для внуков!!!
    2. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 21:08
      +2
      Цитата: Silver99
      Вы посмотрите на цены в той же Франции, вам 1 500 евро точно не хватит на круасаны

      В Франции, Германии, да и практически по всей Европе цены на продовольствие ниже чем в РФ, при чём значительно. И на 1500 можно нормально жить.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 21:11
        0
        ниже чем в РФ, при чём значительно.
        В Англии- примерно как в Москве. Во Франции и Бельгии- немного дороже чем в Англии( 10-20%). В Германии- процентов на 10 дешевле чем в Англии. В Португалии примерно как в Германии. Как-то так.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 21:20
          +2
          Цитата: Болторез
          Как-то так

          Эммм... поинтересуюсь:

          - квартира (со всей коммуналкой) - тоже от $100 в месяц?
          - проезд общим транспортом - тоже бесплатный?

          Не то, чтоб оно мне надо, но чисто для интересу...
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 21:23
            0
            квартира (со всей коммуналкой) - тоже от $100 в месяц?
            Если вы не выплатили за свою долгую и успешную трудовую жизню ипотеку- соцжилье бесплатно, да. Коммунальные услуги - в 150 уложиться вполне реально, плюс субсидии всякие. Транспорт- в Англии ( в других странах не знаю)- проезд на автобусах бесплатный.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 21:25
              +2
              Цитата: Болторез
              Транспорт- в Англии ( в других странах не знаю)- проезд на автобусах бесплатный...

              ... но хавчик на 10% дороже. Чем в Германии. Уговорили. К вам я точно не поеду yes laughing
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 21:29
        0
        Упущен очень важный аспект . Это квартира или дом . Если своя , оплаченная в рабочие годы , то хватает , если же съемная , то за квартиру (в зависимости от района , величины и качества ) надо ежемесячно отстегнуть от 500 до 900 , а то и больше . Поэтому даже при хорошей пенсии практически половина уходит на жильё .
        1. Всем_Добра
          Всем_Добра Сегодня, 21:52
          -1
          А в России ты сможешь снимать живя на пенсию ?
          1. Сергей Валов
            Сергей Валов Сегодня, 22:05
            0
            А в России к пенсии квартира в собственности.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:13
    +1
    пенсии, "как во Франции"
    Тесть за 10 лет три раза менял машину. Теща- два раза.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 20:51
      -2
      Ну и в Москве есть люди, которые через полгода после начала, (слово из трех букв), поменяли свои мерседесы и ауди, на хавалы и джаки.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 20:56
        0
        на хавалы и джаки.
        Они отечественный автопром предпочитают. И французских пенсий им на это хватает.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:13
    +3
    Старая "истина"... "везде хорошо где нас нет!"
    Хочешь верь, хочешь не верь...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:14
    +6
    Давайте на примере США уясним, есть: социальная пенсия-это чтобы свести концы с концами, а есть страховая; это вложения под проценты которые потом тратят: имел хорошую работу, удачно вложил деньги, будет тебе счастье, нет: ну не повезло...
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 20:31
    +3
    Мой знакомый, ну почти друг, из Финляндии, простой человек, проработал более 40 лет, вышел на пенсию. 65 лет. В хорошей форме, слава богу, пенсия 1000 евро, ну на наши деньги 100 тыс руб. Спрашиваю, хватает? Нет! Подрабатывал в восточной Финляндии на русских туристах, но в 2022 это все накрылось… Для нормальной жизни надо 1300 - 1500 евро…
  6. Million
    Million Сегодня, 20:31
    +12
    Это к чему статья? Что наши пенсионеры жируют?Многие работают от "хорошей" пенсии.
    1. Лена Петрова
      Лена Петрова Сегодня, 20:52
      +1
      Нет, это о том, что не все жируют и на западе, и уж тем-более, не стоит разрушать свою страну за эту самую пенсию. Она может может обмануть ожидания.
      1. Alex Priest
        Alex Priest Сегодня, 21:54
        +1
        Типичный американец, канадец или британец живет значительно тяжелее и беднее типичного россиянина.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 22:06
          0
          британец живет значительно тяжелее и беднее
          Но зарабатывает по британскому МРОТ российскую месячную минималку за 13 часов.
  7. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 20:47
    +4
    У нас всегда высматривали каждую соринку в своем глазу и в упор не видели бревен в чужом.
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 22:06
      0
      Народ просто упоротый . Когда нечем похвастаться самим, начинают искать что -то на стороне . Интересно сколько на западе выходить статей где сравнивают свою пенсию с российской ? Наверное 0 . Потому что сравнивать просто нечего
  8. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:49
    0
    При сравнении российских и западных зарплат и пенсий, как правило, забывают учитывать налоги, нередко составляющие до 50% от суммы дохода. Также не берется во внимание ценовая нагрузка, стоимость и качество услуг, тарифы ЖКХ, транспортные расходы и прочие факторы. Все эти "мелочи" оказывают существенное влияние на качество жизни граждан.
    Возьмём официальные данные и увидим: средняя пенсия в РФ составляет 19322,21 рубля (по состоянию на 01.01.2023). Это весьма незначительная сумма. Если учесть, что многие получают меньшую пенсию (причём далеко не все доживают до неё), то рассуждения автора ролика выглядят довольно лицемерно...
  9. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:52
    0
    Статья не о чем. Конечно хорошо там где нас нет , но по поводу
    При сравнении российских и западных зарплат и пенсий, как правило, забывают учитывать налоги, нередко составляющие до 50% от суммы дохода

    Считаем наши налоги по законодательству 2023 года.-
    единые тарифы страховых взносов -30 процентов . Сюда входит отчисления в ФОМС и ПФ причём "накопительная" часть пенсионных отчислений с 2014 года заморожена , т.е. работодатель из зарплаты 6 процентов "накопительных" отчисляет , но на увеличении пенсии они не влияют.
    -НДФЛ- 13 процентов
    - взнос «на травматизм» — от 0,2 до 8,5% ( размер определяет работададель)
    А скоро стоит ожидать "Программу долгосрочных сбережений" , то есть ещё плюсом до 6 процентов( но тут по желанию работника)
    Сумму сами посчитаете
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 20:54
    +5
    Сегодня размышлял на данную тему. Когда надо было, чтобы мы поддержали перестроечников, нам расписывали "прелести" капитализма. Теперь, когда мы никуда не денемся, можно цинично рассказать, как нас обманули.
  11. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 20:56
    +2
    Люди в РФ боятся оказаться на пенсии. Без поддержки родственников, без работы, без доп дохода, пенсия- это медленное умирание.
    1. Alex Priest
      Alex Priest Сегодня, 21:49
      +1
      В России на гос.пенсию умудряются жить в своем доме или своей квартире даже в Москве и оплачивать все обязательные платежи. В Канаде и США это невозможно, гос.пенсия не покроет налоги на недвижимость, квартплату и прочие обязательные платежи даже в небольшом провинциальном городе.
  12. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 21:04
    +2
    Да нормально там живут. Недавно брал интервью у зампреда районного ТИКа преддверии единого дня голосования, у него сын от первого брака во Франции живёт. Снимает хаты бесплатно - государство компенсирует раз в год арендную плату. И вышку получил забесплатно, сейчас работает по профилю. Всё, как в СССР, короче. А его отец по морям плавал, говорит - не вер пропаганде, в Европе всё для людей)
    З.Ы. А сын моряка бывшего от второго брака в СВО воюет, защищал гайворонь в известные дни. Там, где по слухам, очень интересный объект забыли прикрыть заранее от украинцев.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:21
    +2
    Согласен с комментаторами, да и с автором, что и у нас есть пенсионеры с достойными выплатами, и в Западной Европе не сплошь одни радующиеся пенсионеры. Про Восточную Европу и Прибалтику - не знаю.
    А лучшая пенсия - здоровье, супруг/супруга здоровые рядом, дети и внуки, которые не забудут позвонить и поговорить, и в гости зайти, и напомнить, что надо двигаться...
  14. m..
    m.. Сегодня, 21:28
    0
    Вообще как-то все равно, как они там живут, у нас возраст дожития, вот и делаете лучше большинству, а не себе и близким
  15. Alex Priest
    Alex Priest Сегодня, 21:35
    0
    В Канаде общая государственная пенсия по старости после 65 лет 400 канадских долларов и по 100 долларов за каждые 10 лет рабочего стажа. Итого, государство гарантирует максимум 800 канадских долл для отработавшего 40 лет и эту же сумму получит бездельник, потому как это уровень выживания и ему доплатят из фондов социальной помощи. Учитываются пенсии в других странах, так что лишнего не добавят. Госслужащие типа полицейских и школьных учителей получают профессиональную надбавку. Работавшие в больших корпорациях получают корпоративную надбавку. Предприниматели и собственники бизнесов не получают помимо минималки ничего, что сами не отложили ранее. Остальное это собственные накопления на пенсию. Типичный налог на маленький домик в Торонто 300 долл в месяц. Автостраховка Осаго 250 долл в месяц и выше. 20 лет в Торонто.
  16. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 21:47
    +1
    Автор , не позорься . Давай распиши как у нас в России живут хорошо пенсионеры. На 15 тыс рублей иди проживи достойно. Тут даже сравнивать нечего при любых сложностях на Западе . Ну сколько можно позориться вот этими мусорными статьями успокоительными ?
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 22:04
      -1
      Достаточно набрать в поисковике "налогообложение в США" и "пенсионное обеспечение в США" ну или про то же самое в странах ЕС, прочитать разные статьи и сравнить, с подобным в России. Так поступают те, кто действительно хочет разобраться в вопросе. Те, кто предпочитает находиться в комфортном для них русле пропаганды, ничего этого делать не нужно, достаточно читать подобные статьи, которую обсуждаем
  17. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 22:03
    0
    А разве пенсюки вообще заслужили хоть какую-нибудь пенсию? Кто вместо них теперь работать должен? Сменщиков-то они себе не родили. Считаю, что будет справедливо, если пенсионный возраст опять поднимут.
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 22:07
      0
      Лет до 80-85 точно надо поднимать . А там и статистику дожития подтянут
  18. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 22:04
    0
    "забывают учитывать налоги, нередко составляющие до 50%"
    А, что с пансиона ещё и налоги взимают?!.
    Это вообче- конец.
    "Также не берется во внимание ценовая нагрузка, стоимость и качество услуг, тарифы ЖКХ, транспортные расходы и прочие факторы. "
    Это Вы про капиталистов или про нас сообщаете?