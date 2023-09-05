Глава военного ведомства Шойгу привёл новые данные по потерям украинской армии с начала контрнаступления

С начала так называемого наступления потери противника превысили шестьдесят шесть тысяч человек и семь тысяч шестьсот единиц вооружения. Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы

Украинская армия, перешедшая в наступление три месяца назад, ни на одном из направлений успеха не добилась, при этом понеся значительные потери. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом совещании.Несмотря на брошенные в наступление большие силы, ВСУ не сумели достичь поставленных киевским режимом целей. Идущее третий месяц так называемое контрнаступление уперлось в оборону российской армии и окончательно забуксовало. При этом киевский режим продолжает бросать в бой все новые силы, пытаясь продемонстрировать своим западным хозяевам хоть какой-то успех, от которого зависит дальнейшее финансирование хунты.Брошенные в наступление "бригады прорыва" понесли колоссальные потери, как в личном составе, так и в технике. С начала июня, по подсчетам российского Минобороны, ВСУ потеряли больше шестидесяти шести тысяч человек личного состава убитыми и ранеными, а также большое количество бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения, в том числе поставленного США и их союзниками.- заявил Шойгу.По словам министра, наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении, где Генштаб ВСУ бросил в бой бригады из стратегического резерва, но успеха не добился. Шойгу поблагодарил весь личный состав, участвующий в СВО, за боевой настрой и нацеленность на победу.