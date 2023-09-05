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Глава военного ведомства Шойгу привёл новые данные по потерям украинской армии с начала контрнаступления

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Глава военного ведомства Шойгу привёл новые данные по потерям украинской армии с начала контрнаступления

Украинская армия, перешедшая в наступление три месяца назад, ни на одном из направлений успеха не добилась, при этом понеся значительные потери. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом совещании.


Несмотря на брошенные в наступление большие силы, ВСУ не сумели достичь поставленных киевским режимом целей. Идущее третий месяц так называемое контрнаступление уперлось в оборону российской армии и окончательно забуксовало. При этом киевский режим продолжает бросать в бой все новые силы, пытаясь продемонстрировать своим западным хозяевам хоть какой-то успех, от которого зависит дальнейшее финансирование хунты.

Брошенные в наступление "бригады прорыва" понесли колоссальные потери, как в личном составе, так и в технике. С начала июня, по подсчетам российского Минобороны, ВСУ потеряли больше шестидесяти шести тысяч человек личного состава убитыми и ранеными, а также большое количество бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения, в том числе поставленного США и их союзниками.

С начала так называемого наступления потери противника превысили шестьдесят шесть тысяч человек и семь тысяч шестьсот единиц вооружения. Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы

- заявил Шойгу.

По словам министра, наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении, где Генштаб ВСУ бросил в бой бригады из стратегического резерва, но успеха не добился. Шойгу поблагодарил весь личный состав, участвующий в СВО, за боевой настрой и нацеленность на победу.
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36 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:41
    +5
    Идущее третий месяц так называемое контрнаступление уперлось в оборону российской армии и окончательно забуксовало.


    4 месяц уже идёт контрнаступление.Отсчёт 3 месяца завершился 4 сентября.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:49
      +3
      Челенджер 2 - уже первый сожгли. Вундервафля из них не получилась. С Ф-16 и Абрамсами скорее всего будет та же петрушка.
      1. Mishka78
        Mishka78 Сегодня, 13:35
        +2
        Цитата: Nexcom
        Вундервафля из них не получилась

        Вундервафель в принципе не существует. Ни святые джавелины, ни химерсы, ни Леопарды-Абрамсы-Челленджеры, ни Ф-16-Грипены.. Нет их, вундер которых. Горит всё. Что то сложнее, что то легче, но горит любая вафля. Вопрос - какой ценой. Ведь каждая из переданных вафель - это потери наших солдат.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:50
      0
      Новость о докладе министра от 05.09., по сути, впечатляющий и емкий комментарий, и главное в тему.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:07
        -2
        Сводка от Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (03.06.2023 г.)

        Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники.

        https://t.me/mod_russia/27064

        Данные о потерях ВСУ на сегодняшний день.


        За 3 месяца контрнаступа потери ВСУ составили.
        35 самолётов.
        12 вертолётов.
        2282 танков и БМП,БТР.
        37 РСЗО.
        1230 орудий полевой артиллерии и миномётов.
        2070 единицы специальной военной автомобильной техники.
        1. AC130 Ganship
          AC130 Ganship Сегодня, 13:24
          +8
          Такие цифры попахивают Конашенковщиной
          1. Uprun
            Uprun Сегодня, 13:26
            -8
            Проверьте свое исподнее..........................
          2. Алексей Гиу
            Алексей Гиу Сегодня, 14:36
            -3
            лишь бы от тебя ничем не воняло! не надо тут умничать, Конашенков - генерал-лейтенант, а ты кто? Конь в пальто?
          3. Sadam2
            Sadam2 Сегодня, 15:42
            +1
            если такие потери то почему у соловьева гурулева истерика по тв про ядерный удар по Работино
  2. spirit
    spirit Сегодня, 12:47
    -1
    шестьдесят шесть тысяч человек и семь тысяч шестьсот единиц вооружения

    Шойгу пиши больше,что их жалеть!
    1. Алексей Гиу
      Алексей Гиу Сегодня, 14:38
      0
      Крым это Россия, а там где ты живешь есть хоть одна песочница ? или все кругом гендерные равенства?
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:06
      0
      В данном случае вполне реальные цифры. 4 месяцы напряженных боев. При штурме того же соледара, угледара и бахмута ВС РФ несла сопоставимые потери.
  3. Msi
    Msi Сегодня, 12:50
    +5
    Идущее третий месяц так называемое контрнаступление уперлось в оборону российской армии и окончательно забуксовало.

    Слава Российской армии!!!!! Слава России!!!
  4. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 12:51
    +7
    7600 делим на 90 дней, получаем 84 единиц техники в день? Описки точно нет?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:09
      0
      семь тысяч шестьсот единиц вооружения. Это не только техника. Это и пулеметы, например. Хотя конечно интересно было бы узнать. А личное стрелковое оружие считают?
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:53
    0
    66 000 / 90 = 733 укров/сутки, 30 в час, 1 в 2 минуты good Хотя оленеводу веры особой нет, пишу положительный комментарий потому что вчера у блогера со ссылкой на западные источники видел цифру 70 000.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:10
      +3
      66 000 / 90 = 733 укров/сутки, 30 в час, 1 в 2 минуты

      На минных полях можно столько уложить, если по дурному напролом.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:24
      +1
      Это общие потери,по личному составу.Раненные,убитые
    3. Алексей Гиу
      Алексей Гиу Сегодня, 14:40
      -5
      Оленевод это ты...рога не топырь, а ОН-Главком, не чета таким как ты, серГЕЯМ
    4. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:10
      0
      А что не так? в ВОВ на отдельных фронтах как раз такие потери и были. а то и побольше. А тут фронт в 700 км и группировки под пол ляма с каждой стороны.
  6. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:57
    0
    Контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал», заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
    «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — сказал он.     (РБК)
    Ай-яй-яй... Как не корректно. Главком говорит ПРОВАЛ!!! А министерство обороны продолжает настаивать на пробуксовке... Кто главный в песочнице???
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:00
    +4
    Это по мнению Шойгу ,ВСУ провалилось . Почитать так западные и украинские СМИ , так все больше идет разговора ,об освобождении Крыма .
    Если нет побед,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,их надо придумать !
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: APASUS
      Это по мнению Шойгу ,ВСУ провалилось . Почитать так западные и украинские СМИ , так все больше идет разговора ,об освобождении Крыма .
      Если нет побед,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,их надо придумать !

      Ну больших нет, но кое чего ВСУ добилось.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:30
        +1
        Посчитайте в кв. км территории Запорожье / Харьковская область. Если и будет +, то не больше 2-3 кв. км. Ну и? В аккурат по площади одного погоста.
  8. pavlushka7
    pavlushka7 Сегодня, 13:23
    +1
    После потопленоого крейсера,сожжёных стратегов и транспортников ,после улёта вертолётов горящий челенджер это конечно бинго. Браво! Будем ждать когда будут угонять атомоходы ну или су 35 с Кинжалами,там за них заплатят хорошо
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:32
      -5
      Все посчитали? При этом, у окраины МВФ нет, ВВС нет, ВПК нет и - 20 % территории. Бинго! Браво!
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:31
    +6
    Да, да, да!
    Потери РФ рассекретят лет через сто?
    В ранешние времена не стеснялись командармов к стенке прислонять, поэтому и победили.
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 14:13
      0
      А не приведете цифры расстреляных командармов?и фамилии их пожалуйста.только Павлова не надо сюда и его подчинёных.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 14:48
        +1
        Цитата: ГГВ
        А не приведете цифры расстреляных командармов?и фамилии их пожалуйста.только Павлова не надо сюда и его подчинёных.

        А чего это без Павлова? Именно его я и имел в виду, как "командарма".
        Накосячил выше крыши и к стеночке. Связь Павлова с Канарисом не вполне очевидна, и именно поэтому она не озвучена))). Тухачевского ведь как немецкого шпиона шлепнули, а он двойным агентом был и за Британию старался.
        Надо мораторий отменять.
  10. Опториус
    Опториус Сегодня, 13:35
    +1
    Только я один заметил, что укры стали в точности зеркалить цифры , приводимые в сводках МО РФ на своих пабликах? Цифры совпадают практически один в один, но уже по отношению к нашим ВС. Для чего они это делают? Для пущей убедительности что-ли?
    1. Грица
      Грица Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: Опториус
      Только я один заметил, что укры стали в точности зеркалить цифры , приводимые в сводках МО РФ на своих пабликах? Цифры совпадают практически один в один, но уже по отношению к нашим ВС. Для чего они это делают? Для пущей убедительности что-ли

      Так они эти цифры зеркалили с самого начала СВО
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:39
    +2
    Цитата: Опториус
    Для чего они это делают?

    троллят мистера К. с компанией?
  12. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:10
    +4
    what Ничего не добились, говорите..???..
    А время? А ресурсы??? request 3+ месяца (летних(!); а реально даже что-то к полугоду), в которые ВС РФ (например) были вынуждены не брать "славянско-краматорскую линию донбсского укрепрайона", а отбиваться от "контр(?)наступу" ВСУ, расходуясь с околонулевым продвижением в деле освобождения временноокупированных территорий новоприсоеденившихся регионов...(Или решили с правобережной Херсонщиной потом как Ниппонцы с Курилами?)
    Далее, от поддержки Украины никто так и не отказался. Наоборот - увеличивают и разноображивают: те же ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и иже подобное. А в следующем году и F-16 подъедут; и от этого тоже походу не откажутся.
    Производство вооружений для/и в самом Укростане (что особенно стыдно должно быть) набирает обороты. По тем же БПЛА и "морским" оно видно, и ноне это большая проблема, чем до.
    "Союзников" РФ не добавилось (африканские "гондурасы" считать безполезно yes ).
    Через ЧМ всякое таки плавает, несмотря на выход РФ из ЗС, а вот корабли ЧФ ходют там теперь гораздо меньше и морочнее...
    ...прочее...многобукв...
    Итого: Как не крути, Украина в частности, и ситуация в целом удовлетворяют внешних спонсоров в степени достаточной, чтоб они не завязывали съ.
    Ну и что толку в Шойгу сказанном?
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 14:24
      0
      А новых "хероев" они тоже на заводе произведут? Если так, то конечно у них все хорошо, но даже при таких условиях период контрнахрюка даже с натяжкой нельзя считать успешным.
      1. Павел_Свешников
        Павел_Свешников Сегодня, 15:17
        0
        Да, хвалиться стали тем, что не сильно отступаем. Если задуматься, то как бы хвалиться можно было бы только тем, что соотношение потерь в нашу пользу. Но война эти соотношением не выигрывается. Так что надеемся, что наши хотят выиграть рассчитывая играть в долгую. Боюсь что расчет на такую игру приведет к затягиванию конфликта лет на 10, а то и на 20. При этом наши ресурсы безусловно тоже тратятся и человеческие и материальные. Я бы поднял ставки до применения ТЯО по западной границе окраины, чтобы разрушить инфраструктуру позволяющую вводить оружие извне. Заодно показать решимость стоять до конца. Но это участок ВВП. Пусть сам там решает как лучше вести политику и войну как ее продолжение.
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:48
    +1
    "Ave, Russia, morituri te salutant" девиз украинских войск.