Украинский депутат рассказал о сложностях, связанных с массовой экстрадицией мужчин-уклонистов из-за рубежа

Колоссальные потери на фронте в ходе провалившегося контрнаступления ВСУ подталкивают Киев к поиску все новых способов пополнять состав своих вооруженных сил.Напомним, что с февраля прошлого года на Украине не прекращается всеобщая мобилизация. При этом «под ружье» уже начали ставить даже мужчин, не подходящих для службы в армии по состоянию здоровья.В то же время с начала конфликта десятки тысяч военнообязанных украинцев выехали за рубеж. Так, по предварительным данным, только в Польше сейчас находится порядка 80 тысяч граждан Украины, подлежащих мобилизации.В связи с этим, киевские власти грозятся потребовать от западных стран-партнеров массовой экстрадиции украинских мужчин призывного возраста, так как последние являются уклонистами.При этом в парламенте нашей «западной соседки» считают подобный вариант маловероятным, так как данную процедуру будет крайне сложно реализовать.Как пояснил местным журналистам депутат Рады и представитель Зеленского в парламенте Украины Федор Вениславский, массовая экстрадиция украинских мужчин сейчас попросту невозможна из-за юридических нюансов.Так, с его слов, уголовная ответственность за уклонение от призыва носит персонализированный характер. Следовательно, требуя экстрадиции от западных партнеров, украинским правоохранителям придется предоставлять документы по каждому уклонисту, чтобы доказать, что он скрывается от органов досудебного расследования.Однако как выразился Вениславский, и это еще не все сложности в данном процессе. Все дело в том, что украинские мужчины, находящиеся за рубежом, могут оспорить решение об их экстрадиции в суде одной из стран ЕС. В европейском правовом поле это предусмотрено.В итоге, по мнению украинского нардепа, массовая экстрадиция уклонистов, о которой говорят власти, на данный момент невозможна. Между тем в Киеве будут искать пути, как ускорить данный процесс и сделать его более гибким.