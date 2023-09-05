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Украинский депутат рассказал о сложностях, связанных с массовой экстрадицией мужчин-уклонистов из-за рубежа

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Украинский депутат рассказал о сложностях, связанных с массовой экстрадицией мужчин-уклонистов из-за рубежа

Колоссальные потери на фронте в ходе провалившегося контрнаступления ВСУ подталкивают Киев к поиску все новых способов пополнять состав своих вооруженных сил.


Напомним, что с февраля прошлого года на Украине не прекращается всеобщая мобилизация. При этом «под ружье» уже начали ставить даже мужчин, не подходящих для службы в армии по состоянию здоровья.

В то же время с начала конфликта десятки тысяч военнообязанных украинцев выехали за рубеж. Так, по предварительным данным, только в Польше сейчас находится порядка 80 тысяч граждан Украины, подлежащих мобилизации.

В связи с этим, киевские власти грозятся потребовать от западных стран-партнеров массовой экстрадиции украинских мужчин призывного возраста, так как последние являются уклонистами.

При этом в парламенте нашей «западной соседки» считают подобный вариант маловероятным, так как данную процедуру будет крайне сложно реализовать.

Как пояснил местным журналистам депутат Рады и представитель Зеленского в парламенте Украины Федор Вениславский, массовая экстрадиция украинских мужчин сейчас попросту невозможна из-за юридических нюансов.

Так, с его слов, уголовная ответственность за уклонение от призыва носит персонализированный характер. Следовательно, требуя экстрадиции от западных партнеров, украинским правоохранителям придется предоставлять документы по каждому уклонисту, чтобы доказать, что он скрывается от органов досудебного расследования.

Однако как выразился Вениславский, и это еще не все сложности в данном процессе. Все дело в том, что украинские мужчины, находящиеся за рубежом, могут оспорить решение об их экстрадиции в суде одной из стран ЕС. В европейском правовом поле это предусмотрено.

В итоге, по мнению украинского нардепа, массовая экстрадиция уклонистов, о которой говорят власти, на данный момент невозможна. Между тем в Киеве будут искать пути, как ускорить данный процесс и сделать его более гибким.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:55
    +3
    Бедняжки, замаются они так с судами то выпихивать свидомых "беженцев" из ЕС. wink
    Это не военкоматовские с 404 - приехали, избили, тело закинули в авто и через пару дней тело уже на передовой.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Nexcom
      Бедняжки, замаются они так с судами то выпихивать свидомых "беженцев" из ЕС.

      На сайте МВД Литвы собрана отдельная папка для украинских беженцев. Спецслужбы Прибалтики собирают данные с целью депортировать мужчин призывного возраста на Украину, заявил хакер из RaHDit.

      Российские хакеры вскрыли доступ к данным спецслужб Прибалтики – украинцев хотят отправить на фронт. Об этом хакеры из России говорят давно и сегодня лишь подтвердили информацию о депортации.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: Nexcom
      Бедняжки, замаются они так с судами то выпихивать свидомых "беженцев" из ЕС


      Меня больше беспокоит ситуация в России:
      По данным МВД за первое полугодие 2023года в Россию приехало мигрантов:
      с Узбекистана 1 893 234 чел.
      с Таджикистана 1 280 929 чел.
      с Киргизии 467 112 чел.
      с Казахстана 210 615 чел.
      с Армении 198 425 чел.
      с Азербайджана 168 172 чел
      с Китая 150 723 чел.
      с Турции 46 120 чел.
      с Туркмении 35 667 чел.
      с Индии 28 974 чел
      с Египта 19 234 чел.
      с Ирана 17 362 чел.

      Это только за первое полугодие 2023г!!! Есть над чем подумать местному населению...
      Только с Узбекистана и Таджикистана въехало два крупных Российских города целиком!!!
      Я не против дружбы народов, я очень уважаю все эти государства и их народы, но это же подложенная мина под государство Российское, которая рано или поздно бабахнет.. и уже не на Украине, а в России...
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:57
    +5
    Парадоксальная ситуация ,только на первый взгляд. Права собственности нерушимы ,но только не по отношению к русским .У них можно заморозить ,блокировать ,конфисковать и передать Украине. А это вообще никакими нормами не предусмотрено .
    Точно так же с уклонистами ,если надо ,то .................
  3. жарофф
    жарофф Сегодня, 12:57
    +5
    Что в этой новости важно для нас? Что лучше? На мой взгляд,для РФ,ведущую СВО,выгоднее,чтобы все уклонисты остались в ЕС.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:09
      +2
      Цитата: жарофф
      выгоднее,чтобы все уклонисты остались в ЕС.

      при чем навсегда
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:04
    +1
    Да даже наши псевдо украинские каналы (Резидент, Легитимный, ЗеРада) в это не верят. Есть такая сила, как Евро-бюрократия, которой абсолютно пофиг на любую войну, мир и прочее. Запросы Украины может рассылать тысячами, а вот рассматриваться они будут европейскими судами (и никак иначе) персонально. И это на фоне демографического провала в Польше и той же Германии и дефицита рабочей силы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:23
      +2
      Цитата: blackGRAIL
      И это на фоне демографического провала в Польше и той же Германии и дефицита рабочей силы.

      Конечно уж лучше украинцы, чем выходцы из Африки и Ближнего Востока, тем более среди мужского населения, покинувшего Украину, более 50% это люди с высшим и средним специальным образованием, а среди африканцев и БВ, таких и 10 % не наберется, а большинство безграмотное вообще. Так что смысла реинтернировать укробеженцев у Европы нет, да и возраст как раз работоспособный.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:06
    0
    Украинский депутат рассказал о сложностях, связанных с массовой экстрадицией мужчин-уклонистов из-за рубежа

    ***
    — Может фронт поближе к этому "рубежу" подтянуть? ...
    ***
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:07
    0
    В итоге, по мнению украинского нардепа, массовая экстрадиция уклонистов, о которой говорят власти, на данный момент невозможна.
    Усыпляют бдительность, чтобы раньше времени не разбежались.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:09
    -3
    Все правильно. Кому же на убой захочется? Тем более снарягу за свои покупать. Броник вроде выдадут, а пластины из картона. Рации в туристическом магазине приходится покупать. Бинокли и тепловизоры тоже гражданские и за свои, впрочем офигительные тепловизоры, почему их Министерство Обороны не закупает?
    Патронов правда в достатке. Притащили два Урала 5.45 и сгрузили в овраге. Обстреляйся.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:21
    0
    Прикольно, а под общую ду-ду, уклонистов из России - граждан Мира, они не загребут?
  9. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 13:24
    0
    Не в ту страну - убежали, там вы не нужны:
    расходный материал.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:31
    0
    Украинский депутат рассказал о сложностях, связанных с массовой экстрадицией мужчин-уклонистов из-за рубежа
    . Вопрос... куда, они, дальше побегут.
    1. MakStVik
      MakStVik Сегодня, 14:29
      +1
      В Россию, у нас экстрадиции на Украину нет.
  11. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 14:28
    0
    Были сложности, после получения взятки провести через границу, теперь, после получения ещё одной взятки, не перевести обратно. Мучаются бедолаги