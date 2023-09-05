Военное обозрение
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Представитель ВСУ допустил вероятность создания ВС РФ «сети лабиринтов» на второй линии обороны

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Представитель ВСУ допустил вероятность создания ВС РФ «сети лабиринтов» на второй линии обороны

Вооруженными силами Российской Федерации могли быть созданы серьезные укрепления и на второй линии обороны на Запорожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун.


По утверждению украинских военных, у российской армии был год на обустройство оборонительных позиций. За это время они могли подготовить «сеть лабиринтов» на второй линии обороны. Кроме того, на второй линии обороны есть и минные поля, в достаточно большом количестве, и траншеи с окопами.

Она (вторая линия) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико

- заявил представитель ВСУ.

Отметим, что украинское командование продолжает утверждать, будто бы ВСУ «прорвали» первую линию обороны российских войск на Запорожском направлении. В действительности, продвижение ВСУ идет совсем иными, чем ожидалось, темпами, и пройти вперед украинским формированиям удалось лишь в районе Работино – Вербового. При этом украинские войска несут колоссальные потери, которые несоизмеримы с масштабами занятых территорий.

Сегодня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений и военной техники. Такую цену Киев заплатил за несколько полностью разрушенных маленьких сел, занятых ВСУ на Запорожском направлении, да еще и с невнятными перспективами дальнейшего развития событий.
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:58
    +2
    Хотят намекнуть-сказать что потом будут отмазываться - "заплутали в руснёвских лабиринтах, потому наступ провалился, от зрада" ? wassat
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:12
      0
      Вариант с густой травой уже отпал, как говорится не прокатило... Теперь новые трудности - запорожские кроты и темные лабиринты времени... laughing
  2. Комментарий был удален.
  3. 41 РЕГИОН
    41 РЕГИОН Сегодня, 13:01
    0
    Представитель тумба юмба допустил вероятность жизни на марсе request
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:03
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Представитель ВСУ допустил вероятность создания ВС РФ «сети лабиринтов» на второй линии обороны

    Вы сначала "полосу обеспечения" первой линии пройдите , а потом можете что то предполагать о второй линии обороны. В Работино никто закрепиться не может , Старомайорское и Урожайное как были "серой зоной" так и остаются , под Вербовым все посадки трупами завалили, вонь несусветная стоит, про Пятихатки уже наверное и думать перестали. Как говорится : "дурень думкой богатеет" .
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:06
    +4
    Не только укрокомандование заявляет о преодолении первой линии. В немецких СМИ тоже говорится об этом
    ..
    Это так... для справки. Немцы слушают что им украинцы говорят.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:07
      +1
      А если немцы не станут слушать им как Шольцу "упадёт на пробежке" сделают.
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:18
    +1
    "сеть лабиринтов" - это новое слово в науке и технике, интересно знать на сколько заблудших лабиринты рассчитаны и есть ли там минотавры (используя греческий опыт). wink
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 13:21
    -2
    Надо поставить конкретную задачу фронтовой авиации и операторам беспилотников - уничтожение артиллерии противника - ствольной и ракетной. Считать эти цели самыми приоритетными. Всякие там бронетранспортеры и бронемашины, БМП, даже танки должны быть на втором месте. Прежде всего - уничтожать артиллерию. Без нее ВСУ воевать не сможет. Не только атаковать, даже обороняться. Разумеется, необходимо уничтожать и артиллерийские склады. Лишить ВСУ артиллерии означает - победить. Никакие Мардеры, Леопарды, Челенджеры и Брэдли им тогда не помогут.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:38
      0
      А вы - батенька, стратег!....................................
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:12
    0
    Йожики плакали но продолжали лезть на... Минные поля laughing Неужели за кружевными трисиками? request