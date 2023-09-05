Она (вторая линия) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико

Вооруженными силами Российской Федерации могли быть созданы серьезные укрепления и на второй линии обороны на Запорожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун.По утверждению украинских военных, у российской армии был год на обустройство оборонительных позиций. За это время они могли подготовить «сеть лабиринтов» на второй линии обороны. Кроме того, на второй линии обороны есть и минные поля, в достаточно большом количестве, и траншеи с окопами.- заявил представитель ВСУ.Отметим, что украинское командование продолжает утверждать, будто бы ВСУ «прорвали» первую линию обороны российских войск на Запорожском направлении. В действительности, продвижение ВСУ идет совсем иными, чем ожидалось, темпами, и пройти вперед украинским формированиям удалось лишь в районе Работино – Вербового. При этом украинские войска несут колоссальные потери, которые несоизмеримы с масштабами занятых территорий.Сегодня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений и военной техники. Такую цену Киев заплатил за несколько полностью разрушенных маленьких сел, занятых ВСУ на Запорожском направлении, да еще и с невнятными перспективами дальнейшего развития событий.