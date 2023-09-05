Представитель ВСУ допустил вероятность создания ВС РФ «сети лабиринтов» на второй линии обороны

Вооруженными силами Российской Федерации могли быть созданы серьезные укрепления и на второй линии обороны на Запорожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун.
По утверждению украинских военных, у российской армии был год на обустройство оборонительных позиций. За это время они могли подготовить «сеть лабиринтов» на второй линии обороны. Кроме того, на второй линии обороны есть и минные поля, в достаточно большом количестве, и траншеи с окопами.
Она (вторая линия) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико
- заявил представитель ВСУ.
Отметим, что украинское командование продолжает утверждать, будто бы ВСУ «прорвали» первую линию обороны российских войск на Запорожском направлении. В действительности, продвижение ВСУ идет совсем иными, чем ожидалось, темпами, и пройти вперед украинским формированиям удалось лишь в районе Работино – Вербового. При этом украинские войска несут колоссальные потери, которые несоизмеримы с масштабами занятых территорий.
Сегодня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений и военной техники. Такую цену Киев заплатил за несколько полностью разрушенных маленьких сел, занятых ВСУ на Запорожском направлении, да еще и с невнятными перспективами дальнейшего развития событий.