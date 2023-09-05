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ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Краснодарского края, планировавшего воевать на стороне ВСУ

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ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Краснодарского края, планировавшего воевать на стороне ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Краснодарского края, пытавшегося выехать на Украину, чтобы завербоваться в ВСУ и принять участие в боевых действиях на стороне боевиков киевского режима.


Центр связей с общественностью ФСБ опубликовал кадры, на которых запечатлен момент задержания злоумышленника. Задержанный подозревается в приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника.



Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале "Краснодар - 1" при попытке выехать на Украину. На кадрах видно, как двое сотрудников ФСБ ведут задержанного, после чего сажают его в микроавтобус и доставляют в управление ведомства в регионе.

Сообщается, что задержанный общался с сотрудниками украинских спецслужб, занимающихся набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях на Украине против российской армии.

Ранее в Омске был задержан являющийся приверженцем неонацистской идеологии 21-летний местный житель, который по заданию своих кураторов с Украины собирал и передавал СБУ информацию о военных объектах, а также повреждал объекты критической инфраструктуры.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Уточняется, что злоумышленник сознался в содеянном. Кроме того, украинскому агенту вменяются совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 205.5 "Участие в деятельности террористической организации" и 281 "Диверсия".
Использованы фотографии:
Wikipedia
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    +5
    Походу идейный, если бы за деньги, то ушел бы на контракт.
    1. Комментарий был удален.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:56
        +2
        Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале "Краснодар - 1" при попытке выехать на Украину.
        Можно подумать из Краснодара ходят поезда на Украину... Дурик, надо было как Ксюша Собчак, пешочком через границу Белоруссии. Или он именно туда собирался выехать, но тогда надо было запастись израильским паспортом. laughing Однако странно , что в наших СМИ нет подобных сообщений о попытках выезда с Украины, для вступления в ряды ВС РФ. Даже сейчас, когда начали депортацию украинских мужиков из Европы, казалось бы самое время им дать дёру в Россию, но что-то не слышно о таком порыве... request
        1. Комментарий был удален.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:45
    -10
    Задержанный подозревается в приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника

    вопрос к "успокоителям", если у вс окраены значительные потери (как сказал один великий строитель), то откуда находятся перебежчики а армию всу? к тому же летчики (которых по сообщениям мистера К. приземляют чуть ли не ежедневно)? есть ли такие перебежчики с окраены в наши вооруженные силы?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:56
      +4
      Аргументация так себе.Состряпали фейк что якобы кто то там перебежал и на этом основании делаются такие вот "далекоидущие" выводы. no Не катит.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:59
    +2
    А при попытке к бегству не судьба? Валить таких к чертям.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:02
    -4
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Даже сейчас, когда начали депортацию украинских мужиков из Европы

    это неправда, зеля сотоварищи мечтают об этом, но в "цивилизованной эуропе" нет таких законов
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:08
      +4
      Правда правда. Поляки уже начали. Польские источники вам в помощь. Пока правда написано : депортация лиц на Украину организовавших нелегальную миграцию. Но это начало.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:11
        -2
        организовавших нелегальную миграцию

        это, как я понимаю, возможно в рамках уголовных дел (экстрадиция преступников)
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:11
      +3
      Цитата: Владимир80
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Даже сейчас, когда начали депортацию украинских мужиков из Европы

      это неправда, зеля сотоварищи мечтают об этом, но в "цивилизованной эуропе" нет таких законов

      У цЫвилизованной эуропе легко примут такой закон .
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:20
        -3
        У цЫвилизованной эуропе легко примут такой закон

        возможно, а пока его нет - говорить об экстрадиции военнообязанных для вражеской армии рановато...
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:03
    -6
    Цитата: Сабуров_Александр53
    казалось бы самое время им дать дёру в Россию, но что-то не слышно о таком порыве...

    вот и делайте выводы!
  6. DimCorvus
    DimCorvus Сегодня, 14:03
    +2
    Не понимаю зачем такие сложности для самоубийства, мог просто прыгнуть вниз головой с крыши.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:21
    +2
    Цитата: Владимир80

    вопрос к "успокоителям", если у вс окраены значительные потери (как сказал один великий строитель), то откуда находятся перебежчики а армию всу? к тому же летчики (которых по сообщениям мистера К. приземляют чуть ли не ежедневно)? есть ли такие перебежчики с окраены в наши вооруженные силы?

    Успокоитель для вас - это смирительная рубашка.
    Да понятно, что в стране Майдании дело "Тымчука-потерьнет" живёт.
    Думать когда-нибудь пытались, хотя бы в перерывах от занятия дерьмометания?
    Что же представляет в своей основе контингент перебежчиков?
    Что именно имелось ввиду в отношении летчиков, украинских или каких-то ещё, думаю мало кто понял. Вы ж на своей волне.
    Жителей Украины(как бывших, так настоящих) на стороне ВС РФ полно, если вы не знали.
    Вы что-то попутали. Ваши вооруженные силы - это ВСУ и прочая нечисть в виде нацбатов и т.д.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:32
      -4
      Что именно имелось ввиду в отношении летчиков, украинских или каких-то ещё, думаю мало кто понял.

      вот на другом сайте новость прочитал (п.с. она была у "файтербомбера" дней 10 назад в телеграммканале) :
      https://tsargrad.tv/news/predatelstvo-ljotchika-po-formule-plohisha-vertoljot-v-rukah-vraga-gde-jekipazh_860456
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: Владимир80
    Что именно имелось ввиду в отношении летчиков, украинских или каких-то ещё, думаю мало кто понял.

    вот на другом сайте новость прочитал (п.с. она была у "файтербомбера" дней 10 назад в телеграммканале)

    Кого ежедневно приземляют? С ваших слов.