ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Краснодарского края, планировавшего воевать на стороне ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Краснодарского края, пытавшегося выехать на Украину, чтобы завербоваться в ВСУ и принять участие в боевых действиях на стороне боевиков киевского режима.Центр связей с общественностью ФСБ опубликовал кадры, на которых запечатлен момент задержания злоумышленника. Задержанный подозревается в приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника.Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале "Краснодар - 1" при попытке выехать на Украину. На кадрах видно, как двое сотрудников ФСБ ведут задержанного, после чего сажают его в микроавтобус и доставляют в управление ведомства в регионе.Сообщается, что задержанный общался с сотрудниками украинских спецслужб, занимающихся набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях на Украине против российской армии.Ранее в Омске был задержан являющийся приверженцем неонацистской идеологии 21-летний местный житель, который по заданию своих кураторов с Украины собирал и передавал СБУ информацию о военных объектах, а также повреждал объекты критической инфраструктуры.В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Уточняется, что злоумышленник сознался в содеянном. Кроме того, украинскому агенту вменяются совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 205.5 "Участие в деятельности террористической организации" и 281 "Диверсия".