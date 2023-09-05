Президент Литвы: Коррупция на Украине тормозит поставки оружия Западом

Еще задолго до конфликта Украина считалась одной из наиболее коррумпированных стран в Европе? и масштабные военные действия мало что изменили к лучшему. Даже западные партнеры Киева все чаще стали упрекать его за неспособность справиться с этой напастью.
В очередной раз о проблемах коррупции на Украине напомнил президент Литвы Гитанас Науседа, который к тому же отметил, что это одна из основных причин, которые тормозят поставки западного оружия в страну.
В частности, по словам литовского президента, участившиеся коррупционные скандалы на Украине оказывают значительное влияние на мнение общества в странах Запада, с которым не могут не считаться правительства этих стран.
Это очень важная причина... Это огромный удар по репутации этого государства
- заявил Науседа.
Как отмечает ряд экспертов, слова литовского президента прозвучали после того, как украинский президент заявил, что министр обороны страны будет снят со своей должности. И хотя в этом случае о коррупции не упоминалось, однако, видимо, именно так это расценили на Западе.
France 24 напоминает, что Минобороны Украины ранее столкнулось с целым рядом коррупционных скандалов, последний из которых был связан с закупкой для военнослужащих некачественных курток по завышенной цене. Закупленные куртки оказались даже не зимними, как было отмечено изначально с закупочном акте. Мало того, их цена была как минимум вдвое выше рыночной.