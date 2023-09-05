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Президент Литвы: Коррупция на Украине тормозит поставки оружия Западом

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Президент Литвы: Коррупция на Украине тормозит поставки оружия Западом

Еще задолго до конфликта Украина считалась одной из наиболее коррумпированных стран в Европе? и масштабные военные действия мало что изменили к лучшему. Даже западные партнеры Киева все чаще стали упрекать его за неспособность справиться с этой напастью.


В очередной раз о проблемах коррупции на Украине напомнил президент Литвы Гитанас Науседа, который к тому же отметил, что это одна из основных причин, которые тормозят поставки западного оружия в страну.

В частности, по словам литовского президента, участившиеся коррупционные скандалы на Украине оказывают значительное влияние на мнение общества в странах Запада, с которым не могут не считаться правительства этих стран.

Это очень важная причина... Это огромный удар по репутации этого государства

- заявил Науседа.

Как отмечает ряд экспертов, слова литовского президента прозвучали после того, как украинский президент заявил, что министр обороны страны будет снят со своей должности. И хотя в этом случае о коррупции не упоминалось, однако, видимо, именно так это расценили на Западе.

France 24 напоминает, что Минобороны Украины ранее столкнулось с целым рядом коррупционных скандалов, последний из которых был связан с закупкой для военнослужащих некачественных курток по завышенной цене. Закупленные куртки оказались даже не зимними, как было отмечено изначально с закупочном акте. Мало того, их цена была как минимум вдвое выше рыночной.
Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    +1
    Запад пытается соскочить с украинского паровоза несущегося под откос ,с криком я здесь выхожу ,машинист корупционер!А по моему запад понял что их деньги тю- тю,их никто отдавать не будет,они сами у себя танки и всё остальное покупают.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Запад пытается соскочить с украинского паровоза несущегося под откос ,с криком я здесь выхожу ,машинист корупционер

      Запад ,прежде всего сам заинтересован в этой системе .Он все руководство страны держит за бубенцы.Когда на Западе хотели бороться с украинской коррупцией,в США сел Павел Лазаренко .А сейчас, Яйценюх покупает на краденные деньги, с десяток домиков в Калифорнии ,Гелетей замок в Англии и ничего !
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:52
    +1
    Он предлагает свои услуги по закупке яиц и макарон для ВСУ?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:00
    +1
    Офис президента Украины, чтобы "победить" коррупцию уже вместо Резникова назначил на пост министра обороны "драчуна" Умерова. Но это вряд ли поможет , как воровали, отмывали и снимали "маржу" так и будут . laughing
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:01
    +1
    В одной стране вообще 1,5 миллиона комплекта военной формы пропало, и ничего.
    Жаба их давит, что эти деньги идут не на дотации, а на реальную помощь.
    Карманы у дормоедов стали пустеть , вот и крошат батон на Украину.
  5. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 14:13
    +2
    коррупция же в россии,тормозит развитие самой россии....
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:16
    +1
    Президент Литвы: Коррупция на Украине тормозит поставки оружия Западом
    . Ну так с его дружка-коллеКи начинать пришлось бы... не замай субстанцию, не отмоешся потом.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:46
    0
    Так не литва и не укроина давно уже не государства де факто.Так ,колонии с имитацией наличия власти и прочих атрибутов государства.