Те июльские дни были самыми ужасными

Девять из десяти боевиков 47-й ОМБр украинской армии якобы выражают готовность погибнуть на передовой. Чем в это время займутся оставшиеся 10 процентов личного состава – убегут или сдадутся – не уточняется.Об этой механизированной бригаде пишет в своей статье обозреватель британской газеты The Times Энтони Лойд.Он называет боевиков из ее состава «героями штурма Работино». В британской прессе признают, что подготовленная в Германии элитная 47-я бригада ВСУ несет серьезные потери. Только под Работино они составили «четырехзначную цифру», о чем автор сообщает, ссылаясь на медиков из числа военнослужащих бригады. Трупы приходилось просто складывать штабелями.Как рассказал один из них, раненых было настолько много, что в один бронетранспортер М113, рассчитанный на перевозку четверых пострадавших, пришлось грузить 24 человека.- пожаловался украинский военнослужащий британским журналистам.Таким образом, подготовка бойцов 47-й ОМБр западными инструкторами, оснащение их американскими Bradley и немецкими «Леопардами» не помогли им избежать больших потерь на передовой. Похоже, эта бригада не смогла оправдать надежд, которые возлагали на нее кураторы из стран НАТО.Похоже, киевский режим пока не собирается расставаться с идеей воевать до последнего украинца. Вероятно, кому-то военные действия приносят хорошую прибыль. Тем более, что Украина признана одной из самых коррумпированных стран мира.