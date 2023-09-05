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В британской прессе: подготовленная в Германии элитная бригада ВСУ несёт серьёзные потери

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В британской прессе: подготовленная в Германии элитная бригада ВСУ несёт серьёзные потери

Девять из десяти боевиков 47-й ОМБр украинской армии якобы выражают готовность погибнуть на передовой. Чем в это время займутся оставшиеся 10 процентов личного состава – убегут или сдадутся – не уточняется.

Об этой механизированной бригаде пишет в своей статье обозреватель британской газеты The Times Энтони Лойд.

Он называет боевиков из ее состава «героями штурма Работино». В британской прессе признают, что подготовленная в Германии элитная 47-я бригада ВСУ несет серьезные потери. Только под Работино они составили «четырехзначную цифру», о чем автор сообщает, ссылаясь на медиков из числа военнослужащих бригады. Трупы приходилось просто складывать штабелями.

Как рассказал один из них, раненых было настолько много, что в один бронетранспортер М113, рассчитанный на перевозку четверых пострадавших, пришлось грузить 24 человека.

Те июльские дни были самыми ужасными

- пожаловался украинский военнослужащий британским журналистам.

Таким образом, подготовка бойцов 47-й ОМБр западными инструкторами, оснащение их американскими Bradley и немецкими «Леопардами» не помогли им избежать больших потерь на передовой. Похоже, эта бригада не смогла оправдать надежд, которые возлагали на нее кураторы из стран НАТО.

Похоже, киевский режим пока не собирается расставаться с идеей воевать до последнего украинца. Вероятно, кому-то военные действия приносят хорошую прибыль. Тем более, что Украина признана одной из самых коррумпированных стран мира.
Использованы фотографии:
BAE Systems
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    +7
    Нас уже на западе обвиняют что мы завалили Челенджер 2 не по правилам- распотрошив его на открытой местности,вдали от каких либо укрытий.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:16
      +6
      Всерьёз намекают что надо было подойти, вежливо постучать по броне и спросить "разрешите обстрелять и подбить" ? lol
      Опять мы всё непрофессионально сделали, от ведь оно как..... На Западе теперь что, этот сожженный танк нам не засчитают? Скажут - не было его? belay Наше МО расстроится. angry

      зы Не ну серьёзно, а как надо было то по их мнению?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:22
        +4
        Я так понимаю что надо было Челенджеру 2 дать возможность зайти в какое нибудь фортификационное укрытие с тремя метрами бетона со всех сторон.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:24
          +1
          Ага, и громкой связи открытым текстом предупредить - щаз зданём Кинжалом. Тикайте хто може. wassat
          От тады наверно это было бы по правилам и не стрёмно для них - целыми Кинжалом только смогли разнести их Челенджер 2.
          А тут на самом деле какой то старой миной советского образца или чем там их современный танк раздолбали.... Некузяво им.... bully Вот и шумят...
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:43
            +4
            Nexcom.Ha cчёт Кинжала ФБ сомневается на СУ-34.Но подтвердил ,что по просьбам ВСУшников у нас появились "полтора шки" с крылушками и они сегодня будут использованы по назначению.КВО 5 м роли не играет.И летает она дальше " мерзавчиков" и " поллитровок" в разы. hi
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 13:52
              +1
              Дак и замечательно, tralflot1832 hi wink
              ____________________________________
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:24
        +4
        Лично меня мнение запада не интересует, от слова совсем, в т.ч. и как я гоню самогон, профессионально или нет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:38
          +2
          а кого мнение Запада интересует? я же так, постебался.
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:23
      +6
      Действительно это же свинство, потери челенджеров просто не предусмотрены инструкцией по эксплуатации. wink Ну и бригады, подготовленные в великобритании потерь не несут, просто по определению.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:30
      +4
      После общения с "вагнеровцами" понял, что ВСУ сдаваться добровольно не собираются, а поднимают руки после того как выбора уже нет, все сказки о их низком моральном духе это байки, враг силен и бьется остервенело.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:31
        0
        Это тогда в Артемовске или сейчас? Мне писали что они под чем то часто.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:31
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Нас уже на западе обвиняют что мы завалили Челенджер 2 не по правилам- распотрошив его на открытой местности,вдали от каких либо укрытий.

      А вот тут в США обвинили "Азов" в нападении на капитолий.
      Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, рассказал скандально известной американской журналистке Лоре Лумер о том, что в штурме принимали участие украинские националисты. Об этом американец написал в своих социальных сетях.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    +1
    В британской прессе: подготовленная в Германии элитная бригада ВСУ несёт серьёзные потери
    . Так никто и не обещал, что они есть бессмертные.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:29
      +3
      Все дело в том,что они "не готовы умереть".Эти девять из десяти.Они готовы на все что угодно-резать москалей,оккупантов,победить..Им так влили в уши.У них эта война-справедливая,освободительная.Отсюда такое упорство.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:50
        0
        Когда мозги набекрень, забиты всякой дрянью, о логике, здравомыслии, можно не говорить вообще.
  3. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 13:24
    +1
    "В британской прессе: подготовленная в Германии элитная бригада ВСУ несёт серьёзные потери"

    А в немецкой прессе пишут о жалобах ВСУ на подготовку британскими инструкторами.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 13:26
    +2
    Можно подумать.что британцы готовят лучше.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:32
      +3
      У них нестыковка с шароварными - у бритосов руль справа, а в 404 - слева. Вот и не срастается с бронетехникой британского производства..... lol
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:32
    +1
    Подготовленная в Германии элитная бригада ВСУ несёт серьёзные потери

    ***
    — "Опыт" дедов передали
    ---
    "По выжженной равнине -
    За метром метр -
    Идут по Украине
    Солдаты группы «Центр».
    - На «первый-второй» рассчитайсь!
    - Первый-второй…
    Первый, шаг вперёд - и в ад!
    - Первый-второй…
    А каждый второй - тоже герой -
    В ад попадёт вслед за тобой" ...
    ***
  6. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:35
    0
    У нас тоже есть потери. Получится ли у М.О. восполнить их за счет контрактников..попросту-наберут ли столько контрактников,
    А если нет-будет мобилизация.
    вот и все.
  7. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:42
    +3
    Цитата: knn54
    Можно подумать.что британцы готовят лучше.
    Британцы тоже готовят невкусно... А в данном случае - с душком от обделанных шаровар!

    Как в аллюзии на знаменитую фразу: "Не любите х@хл@в? Вы просто не умеете их готовить."